На базе Хмеймим замечен самолет А-50
Американские СМИ опубликовали спутниковый снимок российской авиабазы Хмеймим в Сирии, на котором виден российский самолет радиолокационного дозора и наведения А-50, сообщает bmpd .
По данным портала DefenseNews, снимок сделан «израильским коммерческим спутником EROS-B», который эксплуатируется компанией ImageSat International (Израиль).
Ресурс со ссылкой на сирийский источник сообщает также, что самолет А-50 ВКС РФ приземлился на аэродроме Хмеймим 30 апреля.
Отмечается, что до этого самолеты А-50, задействовавшиеся для разведывательных полетов над Сирией, действовали с территории России и в Хмеймим не базировались.
По данным портала DefenseNews, снимок сделан «израильским коммерческим спутником EROS-B», который эксплуатируется компанией ImageSat International (Израиль).
Ресурс со ссылкой на сирийский источник сообщает также, что самолет А-50 ВКС РФ приземлился на аэродроме Хмеймим 30 апреля.
Отмечается, что до этого самолеты А-50, задействовавшиеся для разведывательных полетов над Сирией, действовали с территории России и в Хмеймим не базировались.
Использованы фотографии: ImageSat International (via www.defensenews.com), twitter.com/SyrianMilitary
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