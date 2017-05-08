16:23 08 мая

На базе Хмеймим замечен самолет А-50

Американские СМИ опубликовали спутниковый снимок российской авиабазы Хмеймим в Сирии, на котором виден российский самолет радиолокационного дозора и наведения А-50, сообщает bmpd .

Спутниковый снимок от 03.05.2017, демонстрирующий самолет радиолокационного дозора и наведения А-50 ВКС России, находящийся на сирийской авиабазе Хмеймим.

По данным портала DefenseNews, снимок сделан «израильским коммерческим спутником EROS-B», который эксплуатируется компанией ImageSat International (Израиль).


Ресурс со ссылкой на сирийский источник сообщает также, что самолет А-50 ВКС РФ приземлился на аэродроме Хмеймим 30 апреля.

Предположительно, прибытие самолета радиолокационного дозора и наведения А-50 ВКС России на сирийскую авиабазу Хмеймим, 30.04.2017 г.

Отмечается, что до этого самолеты А-50, задействовавшиеся для разведывательных полетов над Сирией, действовали с территории России и в Хмеймим не базировались.

Использованы фотографии: ImageSat International (via www.defensenews.com), twitter.com/SyrianMilitary
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Комментарии 61

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  1. Михаил177 Сегодня, 13:44
    Всё правильно. За "партнёрами" глаз да глаз нужен.
    Михаил177
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:52
      Ну зону распределили в Сирии "безопасную" ! Просто проверили и сняли дислокацию .. думаю , еще не раз пролетит..А потом все как обычно будет ! Я прав "товарищи из Израиля" ? bully
      ОТДЕЛ
      1. Тралл Сегодня, 13:54
        А они нам-таки опять товарищи? smile
        Тралл
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:00
          это , что такое Рич?
          ОТДЕЛ
          1. Тралл Сегодня, 14:08
            Это свидетельство "вмешательства" компартии Израиля в ХХ съезд КПСС smile
            Тралл
            1. cniza Сегодня, 15:07
              Отмечается, что до этого самолеты А-50, задействовавшиеся для разведывательных полетов над Сирией, действовали с территории России и в Хмеймим не базировались.


              А теперь он востребован и будет "присматривать".
              cniza
        2. Shurik70 Сегодня, 14:09
          Израиль всё равно попытается что-то разбомбить.
          Привык к безнаказанности.
          Они по сирийцам стрелять могут, так как "борются с терроризмом".
          А в ответ им - это уже "теракт".
          А-50, это ведь для обнаружения воздушных целей. Самолёты. Ракеты.
          Вопрос, будут ли сбиваться самолёты Израиля, что в очередной раз восхотят "испытать остроту своего меча" на первом попавшимся.
          Shurik70
          1. LetatUtki Сегодня, 14:37
            Цитата: Shurik70
            Израиль всё равно попытается что-то разбомбить.


            Не что-то, а террористов и тех, кто не следит за территорией и помогает им.

            Цитата: Shurik70
            Привык к безнаказанности.Они по сирийцам стрелять могут, так как "борются с терроризмом".
            .


            Есть договор с Россией - Израиль не даст Ирану и его террористам Хизбалле окопаться около границ Израиля. Путин согласился так как прекрасно все понимает в отличии от разных диваных экспертов, которые ничего не понимают, но много возмущаются.
            Путин знает, что Израиль в войну не лезет, все удары точечные -сколько погибло за несколько лет сирийцев от ударов Израиля? А? Вот вот.. и по тем кому нужно. И армии Асада влетает тоже за дело и за получение оружия для террористов и за хранение оружия для террористов Хизбалла и за помощь в перевозке и за то, что не следят за территорией и вместо того, чтобы тратить ресурсы на войну с игил - Асад помогает Ирану и террористам Хизбалла противостоять Израилю.





            Цитата: Shurik70
            Вопрос, будут ли сбиваться самолёты Израиля, что в очередной раз восхотят "испытать остроту своего меча" на первом попавшимся.


            Конечно не будут. Можете даже не сомневаться.
            LetatUtki
            1. Shurik70 Сегодня, 15:21
              Цитата: LetatUtki

              Израиль не даст Ирану и его террористам Хизбалле окопаться около границ Израиля.

              Иран точно так же окапывается вокруг Израиля, как Россия пытается завоевать Прибалтику.
              Сами-то в это верите? Где Израиль, а где Иран.
              А вот саудиты и Израиль постоянно к нему претензии имеют.
              А причины - Иран желает вести собственную политику, для своих граждан. А не прогибаться под "зарубежных друзей". Пожалуй, самая миролюбивая страна в Азии, если Кувейт не считать. Но Кувейт прогнулся, и, пока нефть не кончится, нормально живет. А вот Иран не захотел.
              Shurik70
      2. Zoldat_A Сегодня, 14:05
        Цитата: ОТДЕЛ
        Просто проверили и сняли дислокацию ..

        Америка допрыгается, ещё и не такого наснимает. У нас есть опыт по подбрасыванию "партнёрам" весёлых картинок...
        Zoldat_A
        1. Svarog51 Сегодня, 14:39
          Алексей, hi Вот про эти знаю, а что, А-50 такой же сшили - первый раз слышу. Ну ничего, пущай супостаты репу чешут. good drinks

          wink soldier
          Svarog51
          1. Zoldat_A Сегодня, 15:02
            Сергей, приветствую hi !
            Цитата: Svarog51
            Вот про эти знаю, а что, А-50 такой же сшили - первый раз слышу. Ну ничего, пущай супостаты репу чешут.
            То, что на моей фоторгафии, не сшито, а привезено. Да и А-50, думаю, вполне себе из дюрали, стали и из всего, чего положено... Вряд ли в Сирии кого-нибудь надувшыми шариками пугать будут...
            Zoldat_A
            1. Svarog51 Сегодня, 15:29
              Алексей, и Вам не хворать! hi Да я ж пошутил. feel Конечно, это боевая машина. Она там очень нужна. У нас на Северном аэродроме такие присутствовали в прошлом году перед парадом. Сам видел. Я конечно не военноначальник, но думаю, что некоторое колличество макетов в Сирии не помешало бы. В хорошем хозяйстве и бычий .. гм.. - верёвка. Вспомним в преддверии Дня Победы хороший фильм - "Беспокойное хозяйство". drinks soldier
              Svarog51
              1. Zoldat_A Сегодня, 15:36
                Цитата: Svarog51
                Вспомним в преддверии Дня Победы хороший фильм - "Беспокойное хозяйство".

                good
                Цитата: Svarog51
                некоторое колличество макетов в Сирии не помешало бы

                Да реальных бы туда, вместо надувных. Да побольше... Давно б ту ИГИЛ разнесли к е.лкам-палкам... А то эта вялотекущая шизофрения явно не нас нас играет... Или, может, на меня моя собственная служба такой отпечаток накладывает? Быстрее двигаешься - меньше потерь... Внезапно и сокрушительно - главный, по-моему, принцип....
                Zoldat_A
                1. Svarog51 Сегодня, 15:54
                  А вот в этом
                  на меня моя собственная служба такой отпечаток накладывает? Быстрее двигаешься - меньше потерь... Внезапно и сокрушительно - главный, по-моему, принцип....
                  я полностью согласен. Я удивляюсь тому, что в ВДВ не внедряют новые "гаджеты", как их сейчас называют. К примеру - квадроциклы. Лёгкие, скоростные и малозаметные - разведка, дозор, боевое охранение и т. д. Расписывать не буду. Зимой - снегоходы. То же самое. Я уж про Ваше специфическое оборудование молчу. Как сказал Абдулла Саиду в "Белом солнце пустыни" :- Кинжал хорош для того, у кого он есть. И горе тому - у кого его не окажется в нужный момент.
                  Svarog51
      3. Deniska999 Сегодня, 14:07
        Дался вам Израиль. Ни одного комментария у вас без него не проходит.
        Deniska999
    2. Подрезчик Сегодня, 14:07
      А чего это израильский коммерческий спутник смотрит за военными аэродромами? А "партнеры" же! Им помогать надо!
      Подрезчик
      1. Тралл Сегодня, 14:10
        А не ослепить ли его за излишнее любопытство Красухой-4?
        Тралл
        1. LetatUtki Сегодня, 14:30
          Цитата: Тралл
          А не ослепить ли его за излишнее любопытство Красухой-4?


          Попробуйте свою вундервафлю wassat
          LetatUtki
      2. ватник Сегодня, 14:10
        Цитата: Подрезчик
        А чего это израильский коммерческий спутник смотрит за военными аэродромами?

        Как зачем? Подсмотрит а потом передаст информацию так называемой сирийской "оппозиции" которая воюет против Асада и народа Сирии.
        ватник
        1. LetatUtki Сегодня, 14:30
          Цитата: ватник
          Как зачем? Подсмотрит а потом передаст информацию так называемой сирийской "оппозиции" которая воюет против Асада и народа Сирии


          Ну да конечно. Больше же спутников нет ни у кого fool
          LetatUtki
        2. Арон Заави Сегодня, 14:46
          Цитата: ватник
          Цитата: Подрезчик
          А чего это израильский коммерческий спутник смотрит за военными аэродромами?

          Как зачем? Подсмотрит а потом передаст информацию так называемой сирийской "оппозиции" которая воюет против Асада и народа Сирии.

          Ватник, ты смешной. laughing
          Арон Заави
          1. sabakina Сегодня, 14:54
            Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Арон, поживем-увидим. И передай вашему новенькому , у нас нет вундервафлей. Есть карающий меч. Если не верит, пусть в Трептов-парк сгоняет, если на Мамаев курган ссыт ехать.
            sabakina
            1. Zoldat_A Сегодня, 15:07
              Цитата: sabakina
              Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Арон, поживем-увидим. И передай вашему новенькому , у нас нет вундервафлей. Есть карающий меч. Если не верит, пусть в Трептов-парк сгоняет, если на Мамаев курган ссыт ехать.

              И чо плюсов с сотню сразу нельзя поставить? Я б за неделю вперёд свои плюсы за такой комментарий отдал бы.... Вундерваффель - вовсе не наше изобретение. А вот дать по рогам агрессору - это наша традиция и привычка....
              Zoldat_A
              1. Арон Заави Сегодня, 15:19
                Цитата: Zoldat_A
                . А вот дать по рогам агрессору - это наша традиция и привычка....
                ага. Замечательная привычка. Только агрессор это тот кто приходит в ваш дом. А если те с кем вы можете начать конфликт живут за 2000 км от ваших нраниц и совершенно не собираются к вам в гости, то где найти агрессора?
                Арон Заави
            2. Арон Заави Сегодня, 15:16
              Цитата: sabakina
              . Если не верит, пусть в Трептов-парк сгоняет, если на Мамаев курган ссыт ехать.

              Вот только мне про Мамев курган не надо. wink
              Потом покарать кого то за 2000 км от своих границ нельзя. Не за что. Можно попытаться надавить силой в геополитической игре. А там уж как пойдет.
              Арон Заави
              1. sabakina Сегодня, 15:24
                Что про Мамаев курган не надо? Меч страшный?
                sabakina
                1. Арон Заави Сегодня, 15:26
                  Цитата: sabakina
                  Что про Мамаев курган не надо? Меч страшный?

                  Ты там сколько раз был то? wink
                  Арон Заави
                  1. sabakina Сегодня, 15:30
                    А это причём тут? Я много где не был, и чё?
                    sabakina
                2. sabakina Сегодня, 15:28
                  Арон Заави
                  Потом покарать кого то за 2000 км от своих границ нельзя.

                  Можно. Ты думаешь, мы только себя пытаемся обезопасить? вам молиться надо, чтоб у нас всё получилось. Иначе резать первыми будут вас. Ну, а мы ешё помучаемся, как говорил товарищ Сухов.
                  sabakina
          2. ватник Сегодня, 15:22
            Цитата: Арон Заави
            Ватник, ты смешной. laughing

            Неужели смешнее тебя Арон? lol
            ватник
            1. Арон Заави Сегодня, 15:27
              Цитата: ватник
              Цитата: Арон Заави
              Ватник, ты смешной. laughing

              Неужели смешнее тебя Арон? lol

              Ты даже не представляешь насколько. laughing
              Арон Заави
              1. ватник Сегодня, 15:29
                Цитата: Арон Заави
                Ты даже не представляешь насколько. laughing

                Ну если только в твоих детских фантазиях lol
                ватник
                1. sabakina Сегодня, 15:32
                  ватник , не хотел показывать, но богоизбранные сами нарвались.
                  sabakina
                  1. ватник Сегодня, 15:54
                    Цитата: sabakina
                    не хотел показывать, но богоизбранные сами нарвались.

                    Спасибо понравилось.
                    К сожалению большинство иудеев так и остались поклонниками - Золотого Тельца.
                    ватник
                  2. Арон Заави Сегодня, 16:05
                    Цитата: sabakina
                    ватник , не хотел показывать, но богоизбранные сами нарвались.

                    Прикольно. А как он объясняет почему американцы "тупые" это вообще класс.
                    Арон Заави
      3. LetatUtki Сегодня, 14:29
        Цитата: Подрезчик
        А чего это израильский коммерческий спутник смотрит за военными аэродромами?


        Хочет и смотрит.
        LetatUtki
  2. svp67 Сегодня, 13:45
    А-50 это то, что может значительно увеличить дальность обнаружения всяких "низколетящих супризов"
    svp67
    1. Тралл Сегодня, 13:50
      А то вдруг Иванку опять что-то испугает, например, Парад 9 мая в Москве. И она попросит папашку пошмалять топорами smile
      Тралл
      1. Арон Заави Сегодня, 15:21
        Цитата: Тралл
        А то вдруг Иванку опять что-то испугает, например, Парад 9 мая в Москве. И она попросит папашку пошмалять топорами smile

        У нее муж ,внук белорусского партизана из отряда Бельского, так что он успокоит. wink
        Арон Заави
    2. тлауикол Сегодня, 13:52
      а зачем, если нас за 2 часа о сюрпризах предупреждают ?
      тлауикол
  3. pjastolov Сегодня, 13:51
    Ну дык хватит, а то все кому не лень летають-бомбять, а так ответку получать, вот богоизбранные и пасуть, чтоб не накатили lol
    pjastolov
  4. ОТДЕЛ Сегодня, 14:03
    В Сирии тоже будет обязательно Парад Победы! Сегодня будут зачищать чертей...
    ОТДЕЛ
  5. iliitchitch Сегодня, 14:11
    А чего это у израиля eros-b напрягся ? И какое вам , вообще , дело ? После ваших-то косяков .
    iliitchitch
  6. Подрезчик Сегодня, 14:15
    Цитата: ватник
    Цитата: Подрезчик
    А чего это израильский коммерческий спутник смотрит за военными аэродромами?

    Как зачем? Подсмотрит а потом передаст информацию так называемой сирийской "оппозиции" которая воюет против Асада и народа Сирии.

    Да, да, я говорю "партнерам" помогать надо!
    Подрезчик
    1. ватник Сегодня, 14:19
      Цитата: Подрезчик
      Да, да, я говорю "партнерам" помогать надо!

      Я рад что наши взгляды на двурушническую позицию Израиля совпадают.
      ватник
  7. HAM Сегодня, 14:16
    "Коммерческие" спутники лучше бы за скакуасами следили,те" боинги" сбивают,а у этих глаза в ....пе!Ни одного снимка и про обстрелы городов,а здесь они начеку.
    HAM
    1. pvv113 Сегодня, 14:47
      Им про публикацию обстрелов городов и мирного населения из Вашингтона запрет пришел
      pvv113
      1. sabakina Сегодня, 15:12
        Ну, этим то всё просто. Где украина и где Сирия? Даже если на украине появится игил, им будет по барабану, ибо далеко.
        sabakina
        1. Арон Заави Сегодня, 15:23
          Цитата: sabakina
          Ну, этим то всё просто. Где украина и где Сирия? Даже если на украине появится игил, им будет по барабану, ибо далеко.

          Ну мы не сверхдержава в отличии от вас. У нас свои узко эгоистические интересы маленькой страны.
          Арон Заави
  8. sabakina Сегодня, 14:29
    По данным портала DefenseNews, снимок сделан «израильским коммерческим спутником EROS-B», который эксплуатируется компанией ImageSat International (Израиль).

    Кругом одни евреи. И после таких подлянок они ещё хотят, чтоб к ним хорошо относились. Да, Профессор?
    sabakina
    1. LetatUtki Сегодня, 14:42
      Цитата: sabakina
      Кругом одни евреи. И после таких подлянок они ещё хотят, чтоб к ним хорошо относились.


      А в чем подлянка то? В том, что Россия не может скрыть самолёт от любого спутника, коих хватает или что кто-то заказал у компании снимок авиабазы или что заказали именно у израильской компании?
      Кругом одни евреи и типа не важно, что речь об соседней с Израилем стране, с которой Израиль в состоянии войны, через которую Иран передаёт террористам Хизбалла оружие для борьбы с Израилем и, что этот самолёт может перекрывать приличный кусок территории Израиля fool .

      Эта интересная информация, которую интересно узнать. Что в этом такого то...
      LetatUtki
      1. sabakina Сегодня, 14:58
        Слышь, слово-серебро, а молчание золото! Если ты считаешь, что "матрасы" тебя спасут, это будет последней мыслью в твоей пацакской голове.
        П.С. И хватить нести чушь про Хизболлу. Они, В ОТЛИЧИЕ ОТ ВАС С ИГИЛ БОДАЮТСЯ!
        sabakina
        1. pvv113 Сегодня, 15:30
          ИГИЛ не проводило ни одной террористической акции против Израиля. А при случайном обстреле мгновенно принесло извинения
          Бывший военный министр сионистского территориального образования Моше Яалон признался, что террористическая организация ДАИШ принесла извинения после того, как ее боевики случайно открыли огонь по позиции армии Израиля на оккупированных сирийских Голанах. Это вновь подтверждает наличие связей между Тель-Авивом и воюющими в Сирии бандформированиями.

          Израильский 10-й телеканал передал, ссылаясь на Яалона, что однажды по ошибке группировка ДАИШ открыла огонь в сторону Голан, но потом извинилась. При этом экс-министр отметил, что ДАИШ ни разу намеренно не стреляла в сторону оккупированных Голан.

          Следует напомнить, что Израиль оказывает различную поддержку террористическим группировкам в Сирии, а когда боевики в провинции Кунейтра терпят поражение, наносит удары по позициям Сирийской армии.
          https://aftershock.news/?q=node/513319&full
          pvv113
        2. LetatUtki Сегодня, 15:36
          Цитата: sabakina
          Если ты считаешь, что "матрасы" тебя спасут, это будет последней мыслью в твоей пацакской


          А вы грубый такой lol


          Цитата: sabakina
          П.С. И хватить нести чушь про Хизболлу. Они, В ОТЛИЧИЕ ОТ ВАС С ИГИЛ БОДАЮТСЯ!


          Когда игил ударяет по Израилю из Газы, из синайского полуострова, из Сирии то получает ответку изучайте мат часть. Пока что игил особо не до Израиля - у них концентрация на борьбе внутри Сирии, а Израиль в эту войну не лезет.

          Вы оправдываете одних террористов за то, что они борются с другими,а для Израиля лучше, чтобы и те и те сдохли.
          LetatUtki
        3. А. Привалов Сегодня, 15:50
          Мадам, я вынужден вас огорчить. Уже давно всем понятно, что с ИГИЛ бороться Хезболла не собиралась хотя бы потому, что ИГИЛ (конечно, запрещённая и пр.) на 50% состоит из граждан СНГ, среди них более чем 20% граждане РФ. Даже не погружаясь в то, что основателями движения были бывшие спецслужбисты Саддама Хуссейна, проходившие обучение и стажировку в РФ, и у которых безвылазно сидели российские "советники", понятно, что ИГИЛ (конечно, запрещённая и пр.) просто так не могла бы состоять чуть ли не на четверть из россиян.
          А. Привалов
          1. Svarog51 Сегодня, 16:14
            Александр, приветствую. hi Щёлкните на ник Вашего собеседника и увидите его анкету с именем. Это для информации, а не по приколу. Не Вы первый называете Вячеслава - "мадам". lol drinks
            Svarog51
      2. APASUS Сегодня, 14:58
        Цитата: LetatUtki
        Кругом одни евреи и типа не важно, что речь об соседней с Израилем стране, с которой Израиль в состоянии войны,

        Голубь мира сам сознался ,что Израиль воюет на стороне ИГИЛ!
        Однако
        APASUS
        1. LetatUtki Сегодня, 15:29
          Цитата: APASUS
          Голубь мира сам сознался ,что Израиль воюет на стороне ИГИЛ!


          С логикой у вас проблемы. Находиться в состоянии войны и воевать - это не одно и тоже.
          Сколько Израиль находится в состоянии войны с Сирией и, когда он последний раз воевал с Сирией? Сколько погибло сирийцев от ударов Израиля? Сколько?
          Израиль борется с иранским террором и террористами Хизбалла, которые финансирует Иран и которым помогает Асад.

          Израиль не лезет в войну, в этом собственно договорённость между Россией и Израилем - Израиль не лезет в войну, Россия не мешает Израилю бороться с иранским террором, что направлен против Израиля.

          Если Иран и Асад находят время, ресурсы, деньги, оружие на обеспечение борьбы террористов Хизбалла против Израиля, вместо того, чтобы тратить эти ресурсы на борьбу с игил, то по вашей глупой логике Иран и Асад помогает игил.
          LetatUtki
  9. ser65 Сегодня, 15:20
    так и хочется спросить-" и что?"
    ser65
  10. А. Привалов Сегодня, 15:42
    Девайс, конечно, сильный, плохого слова не скажу. Только замучаются ребятки там летаючи. Страна маленькая, всё время кружить придётся. День и ночь в воздухе не полетаешь -- экипажей, там же 15 человек на смене сидит, где набрать? Каждых 4 часа садиться на дозаправку? Воздушных заправщиков там, как мне помнится, нет, да и керосину не напасёшься. Стоять 24 часа в сутки на полосе "под парАми" в 10 минутах езды на такси от Латакии? Тогда, не понятно, для чего было пхать туда эдакую байду. Словом, больше мороки, чем проку.
    А. Привалов
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