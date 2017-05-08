В Одессе демонтирован памятный камень Георгию Жукову
Закладной камень, на месте которого планировалось установить памятник маршалу Георгию Жукову, демонтирован в Одессе, передает РИА Новости сообщение местного ресурса «Пушкинская.net».
По данным портала, сотрудники коммунальных служб демонтировали камень под давлением активистов из националистических организаций.
«Данный памятный знак уже был снесён в апреле этого года, согласно закону о декоммунизации, но потом его вернули. Сегодня двое активистов патриотических организаций обратили внимание на этот факт», – пишет ресурс в воскресенье вечером.
Согласно информации, закладной камень был установлен в октябре 2012 года украинскими коммунистами. С 2015 года деятельность КПУ на территории «незалежной» запрещена.
А сегодня одесская полиция задержала 29-летненго мужчину, на автомобиле которого был установлен флаг с изображение советского Ордена Отечественной войны.
Полицейские подчеркнули, что изображение ордена пропагандирует запрещенную на Украине советскую символику – на полотнище изображены красная звезда, серп и молот.
Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания, ему грозит лишение свободы до 5-ти лет.
По данным портала, сотрудники коммунальных служб демонтировали камень под давлением активистов из националистических организаций.
«Данный памятный знак уже был снесён в апреле этого года, согласно закону о декоммунизации, но потом его вернули. Сегодня двое активистов патриотических организаций обратили внимание на этот факт», – пишет ресурс в воскресенье вечером.
Согласно информации, закладной камень был установлен в октябре 2012 года украинскими коммунистами. С 2015 года деятельность КПУ на территории «незалежной» запрещена.
А сегодня одесская полиция задержала 29-летненго мужчину, на автомобиле которого был установлен флаг с изображение советского Ордена Отечественной войны.
Полицейские подчеркнули, что изображение ордена пропагандирует запрещенную на Украине советскую символику – на полотнище изображены красная звезда, серп и молот.
Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания, ему грозит лишение свободы до 5-ти лет.
Использованы фотографии: http://pushkinska.net, 112.ua
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