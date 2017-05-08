16:23 08 мая

В Одессе демонтирован памятный камень Георгию Жукову

Закладной камень, на месте которого планировалось установить памятник маршалу Георгию Жукову, демонтирован в Одессе, передает РИА Новости сообщение местного ресурса «Пушкинская.net».



По данным портала, сотрудники коммунальных служб демонтировали камень под давлением активистов из националистических организаций.


«Данный памятный знак уже был снесён в апреле этого года, согласно закону о декоммунизации, но потом его вернули. Сегодня двое активистов патриотических организаций обратили внимание на этот факт», – пишет ресурс в воскресенье вечером.

Согласно информации, закладной камень был установлен в октябре 2012 года украинскими коммунистами. С 2015 года деятельность КПУ на территории «незалежной» запрещена.

А сегодня одесская полиция задержала 29-летненго мужчину, на автомобиле которого был установлен флаг с изображение советского Ордена Отечественной войны.

В Одессе демонтирован памятный камень Георгию Жукову


Полицейские подчеркнули, что изображение ордена пропагандирует запрещенную на Украине советскую символику – на полотнище изображены красная звезда, серп и молот.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания, ему грозит лишение свободы до 5-ти лет.


Использованы фотографии: http://pushkinska.net, 112.ua
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 42

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Горный стрелок Сегодня, 14:23
    Одесская шпана через 70 лет осмелилась отомстить маршалу за ликвидацию. wassat
    Горный стрелок
    1. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 14:25
      Да, плевочек знатный .
      За Родину , мать вашу ))
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:29
        Цитата: За Родину , мать вашу ))
        Да, плевочек знатный .

        Ну как всегда ! Я даже не удивлен..злоба прет из всех щелей и уже не знают как бы нам русским нагадить еще.! На другое они не способны..(мы запомнили ..)
        ОТДЕЛ
        1. cniza Сегодня, 15:03
          А ведь эта мразь фашистская , находясь в меньшинстве , побеждает ну и до коле?
          cniza
          1. BATUHAN Сегодня, 15:23
            Горбатая падла. Как говориться только могила его исправит.
            Русский город подвергся оккупации мразями фашистскими. Жители Одессы и всей Новороссии сами проснутся или им помощь нужна?
            Я даже не удивлен..злоба прет из всех щелей и уже не знают как бы нам русским нагадить еще.

            Они не нам гадят, они в себе убить желают русское начало. Неруси.
            BATUHAN
            1. Гаврила Сегодня, 15:33
              ночью... как шакалы...
              двадцать шестой год оккупации..
              а помощь очень нужна!!!
              Гаврила
              1. BATUHAN Сегодня, 15:35
                Вам Ленин нужен. Революция 17 года. Только цель не коммунизм, а возврат домой. И будет всем праздник!!!
                BATUHAN
      2. 13воин Сегодня, 14:37
        Способностей хватает только на декоммунизацию. Совсем з глузду съихали. Лучше б экономику поднимали. Но это для украины слишком сложно...
        13воин
        1. ЛукичЪ Сегодня, 15:07
          Цитата: 13воин
          Лучше б экономику поднимали. Но это для украины слишком сложно...

          ЛукичЪ
      3. ЛукичЪ Сегодня, 15:09
        Цитата: За Родину , мать вашу ))
        Да, плевочек знатный .

        да опасное это дело в историю плевать. так ответит....
        ЛукичЪ
      4. vanek77 Сегодня, 15:35
        В первую очередь и очень давно они демонтировали свои мозги и ментальность, от чего и превращаются в стаи агрессивных шимпанзе.
        vanek77
    2. Зяблицев Сегодня, 14:56
      Бог с ними с этими ур...украинцами! Мне тут подумалось, а вот в Сургуте демонтировали памятник Сталину, а ведь, как не крути, Верховный Главнокомандующий был во времена ВОВ... Вроде получается и не далеко ушли мы от одесситов.... Или еще более злостный пример на фразу, уважаемого камрада: "Одесская шпана через 70 лет осмелилась отомстить маршалу за ликвидацию", а кто кому мстил в Александрове, Владимирской губернии, демонтировав памятник Ивану Грозному...?
      Зяблицев
      1. Pirogov Сегодня, 15:14
        Цитата: Зяблицев
        а кто кому мстил в Александрове, Владимирской губернии, демонтировав памятник Ивану Грозному..

        Либералы мстят, потому как боятся правды и наказания за свои деяния.
        Pirogov
        1. Зяблицев Сегодня, 15:24
          У нас в России по сути нет либералов в энциклопедическом значении этого слова! Если только ВВП и кое-кто из его окружения более менее подходит под это определение, но он с явным уклоном в народничества... Рынок и державность! Консервативная школа КГБ дает себе знать...Есть либерасты и национал-предатели. Есть обиженные, дорвавшиеся до власти проходимцы, мракобесы всех мастей...и откровенные ж...лизы!
          Зяблицев
    3. Andrey160479 Сегодня, 15:35
      Я предлагаю объедениться и начать "Войну" по отношению к этим выродкам. Почему то мне кажется, что ( а знаешь мне всё равно кто меня чем то обзавёт, ) история повторяется!
      Andrey160479
      1. Дембель77 Сегодня, 16:12
        В Одессе демонтирован памятный камень Георгию Жукову
        Добавлю, демонтирован бандитами с попущения предателей во власти. Придёт время, за всё ответят.
        Дембель77
  2. Uncle Lee Сегодня, 14:24
    Г.К. Жуков после войны очистил Одессу от бандитов. С каким удовольствием эту операцию он бы провел сейчас !
    Бандиты и нацики даже его памятника боятся !
    Uncle Lee
  3. Ferdinant Сегодня, 14:25
    Та Одесская шпана нынешним бандерлогам головы б посносила быстро
    Ferdinant
  4. viktor. Сегодня, 14:26
    Укропия иначе назвать это сборище дэбылов невозможно!!! они демонтируют не памятники, выродки демонтируют своих ДЕДОВ,ОТЦОВ и МАТЕРЕЙ, демонтируют тех кто им дал жизнь и отдал свою чтоб они жили!!! у этого сборища печальное будущее.
    viktor.
    1. ЛукичЪ Сегодня, 15:15
      Цитата: viktor.
      Укропия иначе назвать это сборище дэбылов невозможно!!! они демонтируют не памятники, выродки демонтируют своих ДЕДОВ,ОТЦОВ и МАТЕРЕЙ,

      это делают рагули с западенщины. у них деды,отцы и матери там. и им глубоко плевать на историю Одессы и Украины. их перед ВОВ туда насильно прилепили, вот они и бесчинствуют.
      ну когда это наступит????
      ЛукичЪ
  5. Mavrikiy Сегодня, 14:26
    Вот считали что прибалты "тормозки", а свидомые круче. Два года камушек лежал и никто не читал что на нем написано. А.....понимаю-понимаю-понимаю. Там же не на мове. А тут похоже переводчик нашелся.... Гайдар?
    Mavrikiy
  6. дед_Костя Сегодня, 14:30
    Сотрут из памяти героическую историю жизни вместе с Россией, взамен получат дерьма кусок.
    дед_Костя
  7. iliitchitch Сегодня, 14:30
    Памятный камень Жукову . В Одессе . Снесли . Это уже не Одесса , это одесска . Шпана , которую он насчёт раз замочил , из мёртвых не восстала ещё , на радостях-то ? Судя по всему , уже . Ух и помойка эта недоукраина .
    iliitchitch
  8. Невский_ЗУ Сегодня, 14:39
    Можете меня минусовать, но это как раз тот случай, когда:

    Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания, ему грозит лишение свободы до 5-ти лет.


    Надежды на восстание не будет.
    Невский_ЗУ
    1. Svarog51 Сегодня, 15:16
      Вячеслав, hi Если сравнивать гитлеровский рейх и теперюшнюю Украину - ну никак не получится. В Германии был вождь, была идея и продержался рейх 12 лет. А тут ни вождя, ни идеи. Набить карманы и свалить за бугор? Допрыгаются гораздо раньше, а похмелье ох каким горьким будет.
      Р.С. С наступающим Вас Днём Победы. drinks soldier
      Svarog51
  9. APASUS Сегодня, 14:45
    Там будет дальше интереснее ,снесут памятник Екатерине Великой ,герцогу де Ришельё и поставят везде памятники древнему укру ,Бандере,Шухевичу,но суть то государства от этого не измениться,не станут любить от этого больше Одессу
    APASUS
    1. sabakina Сегодня, 15:07
      Кто-то умный сказал:"Кто не хранит прошлое-не имеет будущего".
      sabakina
    2. ЛукичЪ Сегодня, 15:20
      Цитата: APASUS
      снесут памятник Екатерине Великой

      уже пытались
      ЛукичЪ
      1. Екатерина II Сегодня, 16:21
        неоднократно. Но он не попадает под закон о деккомунизацию. А просто потому что "кат украинского народу" слишком мало что дает.
        Короче оставили они его. Там вообще рядом все памятники "царскому режиму" От Пушкину от Думской-до Ришелье, Екатерине. Только Александру находиться в Шевченко.
        Екатерина II
  10. Подрезчик Сегодня, 14:45
    Цитата: Горный стрелок
    Одесская шпана через 70 лет осмелилась отомстить маршалу за ликвидацию. wassat

    Только с Вами согласится! Но какая злопамятная шпана, и она уже "нацистско-националистическая"!!
    Подрезчик
    1. To be or not to be Сегодня, 15:04
      Ваш батька дает жару
      To be or not to be
      1. ватник Сегодня, 15:27
        Цитата: To be or not to be
        Ваш батька дает жару

        Молодец Лукошенко а вот некоторые вместо того чтобы с нацистами бороться этим нацистам праздничную мацу привозят.

        ватник
      2. Подрезчик Сегодня, 15:30
        Когда надо, он говорит правильно! Но экономика, экономика...Торговать надо ему, поэтому и обнимается с Порохом! Грязное это все дело...
        Подрезчик
  11. Mariner Сегодня, 15:00
    Страна обречена. И чем дальше тем отчётливее это видно. Нет никаких основ созидания, все зиждется на ненависти ко всему русскому и советскому. Это тупик. Вопрос только в том сколько ещё протянет этот проект под названием "украина".
    Mariner
  12. Dart2027 Сегодня, 15:16
    Как-то так:

    Dart2027
    1. ватник Сегодня, 15:24
      Что же за нелюди там развелись под управлением разных Порошенко (Вальцманов) и Ярошей
      ватник
  13. Andrey160479 Сегодня, 15:28
    Понятно кто у власти. Выкормыши звёздно полосатого. Чью основу политического устройства решили взять на вооружение. Сц-ки у вас ноль шансов.
    Andrey160479
  14. Хаос Сегодня, 15:43
    Да понятно, что не правильно это все. Но надо понять, что если бы у меня в городе стоял памятник какому-нибудь румыну, его бы тоже снесли нахрен, не считаясь с его прошлыми заслугами. Можем хоть сколько возмущаться, ничего не изменится. Два примера из жизни животных, смотрел по Дискавери. Сильная стая волков прибежала на территорию другой стаи, потому что на своей территории всех оленей сожрали. Убили главную самку и самца, подростки волки разбежались. Сильный лев одиночка устал бродить в одиночестве и зашел на территорию чужого прайда, дал люлей вожаку. Лев прайда с подростками львятами убежали. Самки прильнули к новому вожаку. Теперь у него будет всегда еда и появится его потомство. Человек часть природы и некоторые инстинкты, присущие животным, у него в наличии. Только сила и идея могут победить. На сегодняшний день на территории украины нацисты сильнее физически и идейно. Народ хочет в европу, лелеет надежду на быстрое обогащение. А что Россия может противопоставить этим желаниям, чтобы они к нам повернулись ? Пока вообще НИЧЕГО.
    Хаос
    1. Екатерина II Сегодня, 16:22
      Цитата: Хаос
      Сильная стая волков

      Цитата: Хаос
      Лев прайда с подростками львятами убежали. Самки прильнули к новому вожаку

      что то не припомню межвидового спаривания на Дискавери.
      Екатерина II
  15. злой партизан Сегодня, 15:44
    История УЖЕ жестоко наказала Украину за предательство и лишила её будущего. Но хахлы решили пройти дорогой преступлений против Истории до конца. Ну тогда лишатся и настоящего.
    злой партизан
  16. dedBoroded Сегодня, 15:56
    Это не демонтаж памятника , а демонтаж собственных мозгов, Причем добровольный
    dedBoroded
  17. Million Сегодня, 16:10
    Да уж,город-герой называется.....
    Million
Картина дня