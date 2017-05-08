19:21 08 мая

Сирийский военнослужащий назвал своего сына Владимиром Путиным Майхубом

Молодая семья из сирийского Баньяса (пригород Тартуса) назвала новорожденного ребенка Владимир Путин Майхуб в знак благодарности России за помощь сирийскому народу, передает РИА Новости сообщение канала Аль-Хабар.

Сирийский военнослужащий назвал своего сына Владимиром Путиным Майхубом
Вид на Тартус

Я выбрал это имя в благодарности президенту России Владимиру Путину за его позицию в отношении нашей страны. За помощь российской армии и российского народа армии и народу САР в борьбе с терроризмом, в военном и политическом направлениях,
сказал отец ребенка.


Малыш родился в субботу в одной из больниц Тартуса. Глава семьи Нурс Майхуб окутал новорожденного во флаги Сирии и России. Это, по его словам, является символом того, что «правительство и власть охраняют наших детей».



Мама ребенка Сальва Аббас сказала корреспонденту канала, что «счастлива этому имени, несмотря на трудность произношения», и обязательно научится «правильно выговаривать со временем».

Нурс Майхуб – военнослужащий, родился в 1998 году в деревне Хурбет-Касих близ города Баньяс. У него есть сестра, которую Майхуб-старший назвал Мария.

Использованы фотографии: http://venividi.ru
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Комментарии 53

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  1. Тралл Сегодня, 16:58
    Вот кто сменит Башара Асада.
    После Асада президентом Сирии будет Путин! smile
    Тралл
    1. Подрезчик Сегодня, 17:07
      А что, символично! Вот отец малыша молодец! 19-ти наверное нет, воюет, еще и семья. Дай бог ему здоровья, и мирного неба!
      Подрезчик
      1. cniza Сегодня, 18:31
        Молодая семья из сирийского Баньяса (пригород Тартуса) назвала новорожденного ребенка Владимир Путин Майхуб в знак благодарности России за помощь сирийскому народу, передает РИА Новости сообщение канала Аль-Хабар.


        Вот и молодцы , мирного вам неба ,поскорее, здоровья и счастья.
        cniza
    2. pjastolov Сегодня, 17:23
      Не совсем - Владимир Путин Майхуб hi
      pjastolov
    3. Владимир 38 Сегодня, 17:42
      Вот Путин ему сейчас квартиру в Москве подарит))
      Владимир 38
      1. Коля Сегодня, 18:15
        Цитата: Владимир 38
        Вот Путин ему сейчас квартиру в Москве подарит))

        И гражданство.

        Уже трудно понять, вот такие вбросы в СМИ - это прославление Путина или вырабатывание отвращения к Путину? Потому что уже начинает подташнивать.
        Коля
        1. Владимир 38 Сегодня, 18:17
          Да они с пиаром перестарались, на фоне обнищания страны, думают, что надо больше пиарить имя президента..
          Владимир 38
          1. Елена Захарова Сегодня, 18:37
            Обнищание где, на укре?
            Елена Захарова
  2. Рабинович Сегодня, 17:03
    не знаю что и сказать
    Рабинович
    1. Тралл Сегодня, 17:04
      Думаете, это очередная угроза Израилю?
      Тралл
      1. Рабинович Сегодня, 17:13
        Само собой.
        Рабинович
        1. Тралл Сегодня, 17:17
          Что будем делать сябр?
          Тралл
      2. Маки Авелльевич Сегодня, 17:36
        мог бы назвать Ильичом Рамиресом Санчесом уже
        Маки Авелльевич
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:05
      Рабинович hi
      не знаю что и сказать
      Я ,и сам в шоке .Глядя на ваш белорусский флаг! laughing "Убил" ха ха ха good laughing
      Наблюдатель2014
      1. Тралл Сегодня, 17:09
        Цитата: Наблюдатель2014
        Я ,сам в шоке .Глядя на ваш белорусский флаг! laughing

        Не переживайте, он не прошел тест на Бульбу. Шипит и пытается отказаться от самогона smile
        Тралл
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:10
          Тралл hi
          он не прошел картофельный тест. Шипит и пытается отказаться от самогона
          Ломки??! laughing
          Наблюдатель2014
          1. Тралл Сегодня, 17:15
            В Беларуси КГБ, в отличии от других бывшреспублик называется КГБ. Там не молчат после того как ломают IP "рабиновичей" smile
            Тралл
        2. Рабинович Сегодня, 17:13
          Хочу купить майки с белорусской символикой, и флаг. Не могу найти. Видел маленький пластиковый в продаже, но это не то.
          Рабинович
          1. Подрезчик Сегодня, 17:16
            А может к нам? У нас маек и флагов много! Лично подарю!
            Подрезчик
            1. Рабинович Сегодня, 17:19
              Спасибо, наврятли куда-то выберусь. Я возле Бобруйска недалеко.
              Рабинович
              1. Тралл Сегодня, 17:22
                Мама рузский, папа рузский, сам с Бобруйска? smile
                Тралл
              2. Подрезчик Сегодня, 17:25
                Не можете найти майку и флаг? Ну-у-у дела...
                Подрезчик
              3. pjastolov Сегодня, 17:26
                А возле Бобруйска - это Минск? laughing
                pjastolov
                1. Рабинович Сегодня, 17:33
                  Нет, я в Могилевской области. Сохраню в тайне.
                  Рабинович
          2. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:17
            Рабинович
            Хочу купить майки с белорусской символикой, и флаг. Не могу найти. Видел маленький пластиковый в продаже, но это не то.
            На "Алиэкспресс" закажите.100% через пару недель куда закажите привезут.
            Наблюдатель2014
            1. Рабинович Сегодня, 17:20
              Знаю, но хотел местного производства. Позавчера ел вкусные кировский смаженки! Говорят знаменитые. Очень вкусно.
              Рабинович
              1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:22
                Рабинович А как вам сейчас Беларусь? В целом(вы говорили что из Блоруссии родом).Хочется ваше мнение услышать.
                Наблюдатель2014
                1. Рабинович Сегодня, 17:29
                  Нормально тут все, спокойно. Конечно есть проблемы как и везде. Работы мало, почти все предприятия большие позакрывались или банкрот.
                  Цены я бы не сказал что низкие, почти такие же как и у нас на многие товары. А кое что и дороже чем у нас. Долго писать, в общем всё нормально. Хотя я же не надолго приехал, трудно понять.
                  Рабинович
                  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:32
                    Рабинович На сколько я вас понял.Всё норм!? А мы жеж вас предупреждали.! laughing Вдруг осенит быть в Сочи.Обязательно напишите.Я, скажу вам это ещё то ,теперь место на Земле! good laughing hi
                    Наблюдатель2014
                    1. Рабинович Сегодня, 17:36
                      Многие хотят дружбы с Россией, или объединения. А тут беларусов часто ругают, эх...
                      В общем мне тут хорошо, в Беларуси. И природа прекрасная. Но жить тяжело тут, что касается работы и зарплат не всё гладко. Буду разговаривать с людьми дальше, слушать их.
                      Рабинович
          3. Тралл Сегодня, 17:19
            Просто купите цветной портрет Лукашенко и повесьте его в спальне на стену со стороны США.
            А белорусская символика только на гербе, флаге, форме наших силовиков и спортсменов, а не на ширпотребе.
            Тралл
            1. Рабинович Сегодня, 17:24
              Жаль. Есть узоры белорусские, забыл название. В общем трикотаж тут хорошего качества, когда-то брал. Сейчас нет, надеюсь доберусь до минских магазинов. Жыве Беларусь wink
              Рабинович
    3. svp67 Сегодня, 17:07
      Цитата: Рабинович
      не знаю что и сказать

      Лучше помолчите, часто молчание - золото...
      svp67
    4. Аскет Сегодня, 17:27
      Цитата: Рабинович
      не знаю что и сказать

      Когда не знаешь что сказать,
      То лучше промолчи.
      Когда в ночи устал шагать,
      Зажги огонь свечи.
      Когда любимая зовёт?
      Бросай свои дела,
      Ей просто хочется в полёт
      Вы вместе два крыла.
      Когда не можешь слов найти,
      Читай стихи друзей.
      Они как огонёк в пути
      На перепутье дней.
      Когда враги сомкнут кольцо
      И нету сил вздохнуть,
      Не надо им плевать в лицо
      Прости и дальше, в путь.
      Аскет
      1. мордвин 3 Сегодня, 17:29
        Цитата: Аскет
        Когда любимая зовёт?
        Бросай свои дела,
        Ей просто хочется в полёт
        Вы вместе два крыла.

        Хорошие стихи. А кто автор?
        мордвин 3
        1. Маки Авелльевич Сегодня, 17:41
          Цитата: мордвин 3
          Хорошие стихи. А кто автор?


          Агния Аскетовна Бордо
          Маки Авелльевич
      2. мордвин 3 Сегодня, 17:40
        Тов. Аскет, а как вставить интересную статью с другого...эмм... как это называется? Портала, что ли?
        мордвин 3
      3. Masya Masya Сегодня, 18:13
        все приходящее... а музыка, стихи, искусство, прекрасное- вечно! спасибо! love
        Masya Masya
  3. Deniska999 Сегодня, 17:04
    Дикость-то какая.
    Deniska999
    1. Зяблицев Сегодня, 17:17
      Дикость, это ребенка назвать Леголас-младший или Гарри Потер победитель Волен де Морта сын Алеши... laughing

      А это для арабов имя нормальное - с яслей в авторитете будет! Так сказать одним именем будет по жизни троллить встречающихся евреев, турок и тем более амеров... laughing
      Зяблицев
    2. vasilev Сегодня, 17:40
      Дикость-это называть ребёнка нелепыми и неблагозвучными именами в стиле "Абырвалг бла-бла-бла",которые портят психику ребенка из-за насмешек-хорошо что у нас вступил в силу закон о запрете таких имён.Соглашусь с Зяблинцевым что для арабов такое имя нормальное.
      vasilev
  4. HAM Сегодня, 17:08
    Восток-дело тонкое.
    Если это идёт от души,то почему бы нет!
    HAM
  5. Тургон Сегодня, 17:10
    Только без обид, Но Майхуб я прочитал сперва как мухабой. wassat
    Тургон
    1. pjastolov Сегодня, 17:29
      Солиднее было бы - МАЙБАХ fellow
      pjastolov
  6. den-protector Сегодня, 17:11
    Слёзы капают на клавиатуру. Так расчувствовался из-за этого трогательного известия. Это должно было случиться.
    den-protector
  7. Mavrikiy Сегодня, 17:12
    Молодец. Что тут особенного. В Латинской америке много Владимиров, кажется там и Ленины есть.
    Mavrikiy
    1. рич Сегодня, 17:26
      так немного фото для примера:


      рич
    2. андрей юрьевич Сегодня, 17:28
      Сирийский военнослужащий назвал своего сына Владимиром Путиным Майхубом
      Газпром-тоже нормально...как тут не вспомнить великого Булгакова-"собачье сердце",и не улыбнуться грустно...
      андрей юрьевич
  8. Армата Сегодня, 18:34
    Этот ажиотаж напоминает 17 год. Даздраперма, Октябрина ит.д. Почему не назвать нормальным именем, а потом передать ему свои знания? Популизм твою за ногу.
    Армата
  9. faterdom Сегодня, 18:47
    Я думаю, это только первый. А будет их немало, причем независимо от того, что об этом думаем мы или сам Путин. Процесс пошел.
    И слава Богу - понятно за что! Ведь никто в мире не назвал своих детей ельциными или горбачевыми, хотя известны тоже на весь мир, и весь западный пиар в их пользу работал.
    Но, как заметил В. Гюго в романе "93-й год" о маркизе Лантенаке: "Нельзя стать героем, сражаясь против Отечества!"
    Поэтому никогда и не станут героями украинские АТОшники, воюющие против русского мира, частью которого сами и являются.
    faterdom
  10. Yarik Сегодня, 18:48
    По-сути, обрек его, да и себя, в случае "чего" на некрасивое, очень мягко говоря, отношение со стороны как минимум " не любителей ВВП".
    Yarik
    1. ватник Сегодня, 19:11
      В Алеппо открылась выставка народных ремесел
      Одно из центральных мест на выставке занимает картина "Сирия в сердце России". На фоне триколора начертаны границы нашей страны. А внутри – Сирийской Арабской Республики.

      Надпись "Сирия в сердце России" написана на трех языках: русском, арабском и финикийском. Эта картина – благодарность России за вклад в борьбу с терроризмом и поддержку республики.

      http://ren.tv/novosti/2017-05-08/v-aleppo-otkryla
      s-vystavka-narodnyh-remesel
      ватник
  11. APASUS Сегодня, 19:20
    Честно говоря не пойму я этого,имя дается на всю. жизнь и играет определенную роль .Примеряя чужое имя ты наверно хочешь поменять и свою судьбу ,но зачем? Это совсем другая страна,,другой менталитет
    APASUS
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