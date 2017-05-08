Сирийский военнослужащий назвал своего сына Владимиром Путиным Майхубом

Я выбрал это имя в благодарности президенту России Владимиру Путину за его позицию в отношении нашей страны. За помощь российской армии и российского народа армии и народу САР в борьбе с терроризмом, в военном и политическом направлениях,

Молодая семья из сирийского Баньяса (пригород Тартуса) назвала новорожденного ребенка Владимир Путин Майхуб в знак благодарности России за помощь сирийскому народу, передает РИА Новости сообщение канала Аль-Хабар.сказал отец ребенка.Малыш родился в субботу в одной из больниц Тартуса. Глава семьи Нурс Майхуб окутал новорожденного во флаги Сирии и России. Это, по его словам, является символом того, что «правительство и власть охраняют наших детей».Мама ребенка Сальва Аббас сказала корреспонденту канала, что «счастлива этому имени, несмотря на трудность произношения», и обязательно научится «правильно выговаривать со временем».Нурс Майхуб – военнослужащий, родился в 1998 году в деревне Хурбет-Касих близ города Баньяс. У него есть сестра, которую Майхуб-старший назвал Мария.