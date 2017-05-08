Под Киевом перезахоронены останки 110 бойцов, погибших во время Второй мировой войны
Сегодня в селе Гатное под Киевом состоялась церемония перезахоронения останков бойцов, погибших в боях при обороне и освобождении Киева во время Второй мировой войны, передает ТАСС .
После траурной церемонии земле были преданы останки 110 советских солдат и офицеров.
Он сообщил, что 18 бойцов удалось идентифицировать. Личные вещи опознанных бойцов передали родственникам.
Всего в братской могиле в селе Гатное – около 1000 бойцов.
Он рассказал также, что поиском погибших занимается отряд «Днепр-Украина». Усилиями этого отряда и был создан мемориал, где с 2006 года хоронят солдат и офицеров Второй мировой.
Лидер партии особо отметил, что церемонии перезахоронения «очень важны для государства».
После траурной церемонии земле были преданы останки 110 советских солдат и офицеров.
Большая часть героев погибли при обороне Киева, часть из них – при освобождении столицы,сказал в ходе церемонии лидер партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко.
Он сообщил, что 18 бойцов удалось идентифицировать. Личные вещи опознанных бойцов передали родственникам.
Всего в братской могиле в селе Гатное – около 1000 бойцов.
Поисковые работы продолжаются. Мы уверены, что война не закончена, пока не похоронен последний солдат,сказал Бойко.
Он рассказал также, что поиском погибших занимается отряд «Днепр-Украина». Усилиями этого отряда и был создан мемориал, где с 2006 года хоронят солдат и офицеров Второй мировой.
Лидер партии особо отметил, что церемонии перезахоронения «очень важны для государства».
Если страна не помнит прошлого и пытается переписать историю, это путь в никуда. Все, кто хотят строить будущее, должны помнить историю,заявил Бойко.
Использованы фотографии: http://appodu.org.ua
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