Под Киевом перезахоронены останки 110 бойцов, погибших во время Второй мировой войны

Большая часть героев погибли при обороне Киева, часть из них – при освобождении столицы,

Поисковые работы продолжаются. Мы уверены, что война не закончена, пока не похоронен последний солдат,

Если страна не помнит прошлого и пытается переписать историю, это путь в никуда. Все, кто хотят строить будущее, должны помнить историю,