19:23 08 мая

Под Киевом перезахоронены останки 110 бойцов, погибших во время Второй мировой войны

Сегодня в селе Гатное под Киевом состоялась церемония перезахоронения останков бойцов, погибших в боях при обороне и освобождении Киева во время Второй мировой войны, передает ТАСС .

Перезахоронение в с. Гатное Киевской области, ноябрь 2016 г.

После траурной церемонии земле были преданы останки 110 советских солдат и офицеров.


Большая часть героев погибли при обороне Киева, часть из них – при освобождении столицы,
сказал в ходе церемонии лидер партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко.

Он сообщил, что 18 бойцов удалось идентифицировать. Личные вещи опознанных бойцов передали родственникам.

Всего в братской могиле в селе Гатное – около 1000 бойцов.

Поисковые работы продолжаются. Мы уверены, что война не закончена, пока не похоронен последний солдат,
сказал Бойко.

Он рассказал также, что поиском погибших занимается отряд «Днепр-Украина». Усилиями этого отряда и был создан мемориал, где с 2006 года хоронят солдат и офицеров Второй мировой.

Лидер партии особо отметил, что церемонии перезахоронения «очень важны для государства».

Если страна не помнит прошлого и пытается переписать историю, это путь в никуда. Все, кто хотят строить будущее, должны помнить историю,
заявил Бойко.

Использованы фотографии: http://appodu.org.ua
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Комментарии 21

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  1. Офицер запаса Сегодня, 18:07
    "создан мемориал, где с 2006 года хоронят солдат и офицеров Второй мировой".

    Как-то резануло глаз фраза - "Второй мировой". А почему не Великой Отечественной? Вроде и хорошее дело делают, но как-то подленько об этом говорят. Особенно в сочетании с запретом всего советского...
    Офицер запаса
    1. svp67 Сегодня, 18:09
      Цитата: Офицер запаса
      Как-то резануло глаз фраза

      А такое ухо не режет?
      svp67
      1. Alena Frolovna Сегодня, 18:13
        В прошлые века упырей, вурдалаков и прочую нечисть корёжило от серебра и чеснока.
        В России найдено новое средство – Георгиевская лента.
        Alena Frolovna
        1. cniza Сегодня, 18:34
          Цитата: Alena Frolovna
          В прошлые века упырей, вурдалаков и прочую нечисть корёжило от серебра и чеснока.
          В России найдено новое средство – Георгиевская лента.


          Вот и посмотрим , что будет завтра ? выйдут с маками или с ленточками?
          cniza
      2. Армата Сегодня, 18:18
        Цитата: svp67
        А такое ухо не режет?

        Сергей, а с каких пор тебя интересует мнение эмигрантов о России? Предали, уехали, да и флаг им в ....... Пускай шипят. Ненависть это проявление страха. Пускай боятся и ненавидят.
        Армата
        1. svp67 Сегодня, 18:19
          Цитата: Армата
          Сергей, а с каких пор тебя интересует мнение эмигрантов о России?

          Ну хотя бы с той стороны, что георгиевские ленточки там то же эмигранты раздают...
          svp67
          1. Армата Сегодня, 18:26
            Цитата: svp67
            Ну хотя бы с той стороны, что георгиевские ленточки там то же эмигранты раздают...

            Есть разные эмигранты. Люди приехавшие туда ради того, что-бы обеспечить семью и идейные. Идейные всегда будут считать тебя отбросом, люди которые перебрались из-за нужды думают по другому. Жители нашего возраста, жившие в ГДР, говорят что до объединения у них не было БОМЖей. Показатель?
            Армата
      3. pjastolov Сегодня, 18:27
        Палата №6 - особенно (откровение) вот что для них святое _ американский флаг, а я то думал иконы negative
        pjastolov
      4. Горный стрелок Сегодня, 18:34
        Мерзкая жаба. Бывшая соотечественница, с напрочь вывихнутым мозгом. Спасибо Солженицыну "неполживому". Жертва ГУЛАГа, вылеченная от рака в "свирепых сталинских застенках", прожил ДЛИННУЮ жизнь. И как следует поработал над разрушением своей родины. А эти жабы - частично его продукт...
        Горный стрелок
      5. Вас Влад Сегодня, 19:16
        Цитата: svp67
        А такое ухо не режет?

        А мне понравилось, с огоньком,с задором,ну и натурализм не подкачал!Явно с психологической профилактикой приходила,хороший провокатор good
        Вас Влад
    2. 210окв Сегодня, 18:19
      Да и как то стыдливо это доброе дел сделали..как бы походя..
      Цитата: Офицер запаса
      "создан мемориал, где с 2006 года хоронят солдат и офицеров Второй мировой".
      Как-то резануло глаз фраза - "Второй мировой". А почему не Великой Отечественной? Вроде и хорошее дело делают, но как-то подленько об этом говорят. Особенно в сочетании с запретом всего советского...
      210окв
    3. Зяблицев Сегодня, 18:27
      И в сообщениях ТАСС сквозить гнилым либирастизмом - "Второй Мировой..."! Вот реально одни пида...либерасты, эти журналисты, центральных изданий особенно!Так и норовят лизнуть очко западному истеблишменту....Вторая древнейшая профессия, так и норовит обойти первую... Впрочем, справедливости ради, нужно заметить, что от представительниц первой профессии пользы больше, чем от представителей второй...! laughing Я бы даже сказал, что после политиков, журналист самая никчемная и вредная профессия на земле....
      Зяблицев
    4. Подрезчик Сегодня, 18:33
      Хоть совести хватило не устроить чего-нибудь в такой момент! Солдаты то советские...
      Подрезчик
      1. svp67 Сегодня, 18:50
        Цитата: Подрезчик
        Хоть совести хватило не устроить чего-нибудь в такой момент! Солдаты то советские...

        Вот её не у всех хватает...
        svp67
    5. Jovanni Сегодня, 18:34
      Цитата: Офицер запаса
      Как-то резануло глаз фраза - "Второй мировой". А почему не Великой Отечественной?

      Отказались свидомиты от Отечества. Хоть так доброе дело люди делают, а то бы совсем запретили проклятые...
      Jovanni
    6. Смог Сегодня, 18:49
      Цитата: Офицер запаса
      Вроде и хорошее дело делают, но как-то подленько об этом говорят.

      Так это не они а ТАСС так подленько новость преподнесло
      состоялась церемония перезахоронения останков бойцов, погибших в боях при обороне и освобождении Киева во время Второй мировой войны, передает ТАСС
      Смог
    7. смерш24 Сегодня, 18:58
      Как-то резануло глаз фраза - "Второй мировой". А почему не Великой Отечественной? Вроде и хорошее дело делают, но как-то подленько об этом говорят. Особенно в сочетании с запретом всего советского...

      Да, по душе ржавым гвоздем процарапали... Помню в детстве писали в общественных заведениях объявления: "инвалиды Великой Отечественной Войны обслуживаются без очереди"... По прошествии лет уже так: "ветераны и инвалиды Великой Отечественной Войны обслуживаются вне очереди"... В начале 90-х: "инвалиды, ветераны Великой Отечественной Войны, и лица приравненные к ним, обслуживаются вне очереди"... А в "нулевые" как-то резко стало везде - "ветераны ВОВ".... А сейчас редко где такое встретишь.... Я тут недавно увидел вот такую надпись: "ветеранам 2МВ каждый понедельник с 9:00 до 12:00 скидка 2%".... Сцепился с администратором, потом с заведующей, полицию пригласили, погостил у них... Отпустили, конечно, посочувствовали.... Но осадочек остался....
      смерш24
  2. Alena Frolovna Сегодня, 18:11
    ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВСЕМ ПОГИБШИМ!

    А людям, продолжающим очень важное дело огромное спасибо и низкий поклон.

    ПОСЛЕ БЕДЫ – ПОБЕДА

    Правда не любит путать следы.
    Мудрый старик поведал:
    - Знаешь, что значит – после беды?
    После беды – Победа!

    Тут ни при чём семантический ряд.
    Пусть отдохнёт филолог.
    После беды - не летит снаряд,
    Сердце не рвёт осколок.

    Про "коммунизм" или прочий «изм»,
    Праздно галдит безпечность.
    После беды остается – жизнь,
    После Победы – Вечность!

    БУДЕМ ЖИТЬ!
    Alena Frolovna
  3. pjastolov Сегодня, 18:22
    Остались еще на Украине вменяемые люди - но видать пора их заносить к Красную книгу, как исчезающий вид hi
    pjastolov
  4. Горный стрелок Сегодня, 18:27
    А кто это действо финансирует? И как бандеровцы пропустили возможность покуражиться? Или им не заплатили, а их нацизм бесплатно "не просыпается"?
    Горный стрелок
  5. Masya Masya Сегодня, 19:05
    Он сообщил, что 18 бойцов удалось идентифицировать. Личные вещи опознанных бойцов передали родственникам.

    доброе дело... как ни обзови...
    Masya Masya
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