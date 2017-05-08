22:07 08 мая

Иран провел испытания новой скоростной торпеды

Иранские военные испытали новую скоростную морскую торпеду, передает РИА Новости сообщение телеканала NBC со ссылкой на источники в Пентагоне.
По данным американского ведомства, пуск торпеды произошел в воскресение в районе Ормузского пролива.

Иран провел испытания новой скоростной торпеды


Сообщается, что речь идет об испытаниях торпеды "Хут" ("Кит" по-ирански). Собеседники телеканала не располагают данными, насколько успешными оказались испытания.


Торпеды "Хут" находятся на стадии тестирования, их последние испытания, по информации Пентагона, проходили в феврале 2015 года.

Тактико-технические характеристики торпеды в состоянии полной боеготовности предусматривают дальность поражения до 13 километров со скоростью 200 узлов в час (370 километров в час).

Использованы фотографии: yandex.ru/images иранские торпеды
0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 0

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
Картина дня