Антитеррористическая операция в Париже прошла без задержаний
Во французской столице сегодня ночью проходила специальная операция. События разворачивались на Северном вокзале Парижа во время прибытия поезда из Валансьена. Французские СМИ сообщают, что, по данным полиции и спецслужб, в поезде находились трое подозреваемых в терроризме. Это два подданных Бельгии и один гражданин Афганистана.
Сам состав и территория железнодорожного вокзала были полностью оцеплены. Из поезда высадили более двухсот человек. При этом полиция перекрыла входы на расположенную у вокзала станцию парижской подземки.
Было отдано распоряжение о том, чтобы поезда проезжали Северный вокзал без остановки.
Отмечается, что операция продолжалась в течение нескольких часов. Началась она примерно в 23:30 (время парижское) 8 мая, закончилась в 2:00 9 мая.
Очевидцы сообщают, что полиция проверяла буквально каждого пассажира поезда из Валансьена. Действия не ограничивались проверкой документов. Полицейские обыскивали пассажиров и их багаж.
EuroNews сообщает, что в результате спецоперации никто задержан не был.
Напомним, что в эти дни в Париже проходят матчи чемпионата мира по хоккею.
Сам состав и территория железнодорожного вокзала были полностью оцеплены. Из поезда высадили более двухсот человек. При этом полиция перекрыла входы на расположенную у вокзала станцию парижской подземки.
Было отдано распоряжение о том, чтобы поезда проезжали Северный вокзал без остановки.
Отмечается, что операция продолжалась в течение нескольких часов. Началась она примерно в 23:30 (время парижское) 8 мая, закончилась в 2:00 9 мая.
Очевидцы сообщают, что полиция проверяла буквально каждого пассажира поезда из Валансьена. Действия не ограничивались проверкой документов. Полицейские обыскивали пассажиров и их багаж.
EuroNews сообщает, что в результате спецоперации никто задержан не был.
Напомним, что в эти дни в Париже проходят матчи чемпионата мира по хоккею.
Использованы фотографии: https://twitter.com/MathildeL7
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