09:25 09 мая

Антитеррористическая операция в Париже прошла без задержаний

Во французской столице сегодня ночью проходила специальная операция. События разворачивались на Северном вокзале Парижа во время прибытия поезда из Валансьена. Французские СМИ сообщают, что, по данным полиции и спецслужб, в поезде находились трое подозреваемых в терроризме. Это два подданных Бельгии и один гражданин Афганистана.

Сам состав и территория железнодорожного вокзала были полностью оцеплены. Из поезда высадили более двухсот человек. При этом полиция перекрыла входы на расположенную у вокзала станцию парижской подземки.




Было отдано распоряжение о том, чтобы поезда проезжали Северный вокзал без остановки.

Отмечается, что операция продолжалась в течение нескольких часов. Началась она примерно в 23:30 (время парижское) 8 мая, закончилась в 2:00 9 мая.

Очевидцы сообщают, что полиция проверяла буквально каждого пассажира поезда из Валансьена. Действия не ограничивались проверкой документов. Полицейские обыскивали пассажиров и их багаж.

EuroNews сообщает, что в результате спецоперации никто задержан не был.

Напомним, что в эти дни в Париже проходят матчи чемпионата мира по хоккею.

Использованы фотографии: https://twitter.com/MathildeL7
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Комментарии 15

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  1. Mavrikiy Сегодня, 08:14
    В Париже все спокойно. Значит завтра жди бабахав и воплей "Как же так?!"
    Mavrikiy
    1. oleg-gr Сегодня, 08:18
      Видимо шутники развлекались. Тем более, только что завершились выборы и проводится международное мероприятие.
      oleg-gr
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:20
      Цитата: Mavrikiy
      В Париже все спокойно.

      Как у них говорится ..."Ой ля ля.." Наивные барашки, которых скоро будут гнать и резать..Не слушают они Россию!
      ОТДЕЛ
      1. рич Сегодня, 08:28
        Антитеррористическая операция в Париже прошла без задержаний. Французские СМИ сообщают, что, по данным полиции и спецслужб, в поезде находились трое подозреваемых в терроризме. Это два подданных Бельгии и один гражданин Афганистана.

        Операция прошла успешно. Полиция как всегда победила. Террористы как всегда не приехали laughing
        рич
        1. vorobey Сегодня, 08:58
          Цитата: рич
          Террористы как всегда не приехали


          практика показывает что они начали автостоп предпочитать..
          vorobey
  2. Горный стрелок Сегодня, 08:18
    Поразительные профессионалы wassat даже с террористами могут бороться НЕ ЗАДЕРЖИВАЯ ИХ!
    Горный стрелок
  3. Jovanni Сегодня, 08:18
    Сочувствую французским полицейским. Олланд в ответ на теракты хороводы водил, типа "я шарли" а этот рафинированный мальчик и на такое вряд-ли способен...
    Jovanni
    1. МПК105 Сегодня, 09:08
      Внешность часто бывает обманчива... hi Спецслужбы,главное,были бы способны выполнять работу свою,а на внешность президента смотреть,и по ней оценивать что-то... request
      МПК105
  4. Тринадцатый Сегодня, 08:23
    Антитеррористическая операция в Париже прошла без задержаний


    Это типа цветочки посажали, марсельезу попели, по обнимались...
    Тринадцатый
  5. Siegen Сегодня, 08:25
    Много шума из ничего

    Показуха...

    Siegen
  6. behemot Сегодня, 08:35
    интересно, сейчас по Парижу (хотя бы по центру) можно в темное время суток ходить? Помню как вежливый бомжик, лет под 50, денег просил. Думал я ему десятку дам, но сколько мелочи было, на столько и расщедрился. Чего то говорил что живет на улице, есть хочет и т.п. А днем забавно было, сидит лохматый, не мытый молодой парень, тыкает в смартфон, пьет пиво из баночки, и денег просит. Не понимаю я их.
    behemot
  7. iliitchitch Сегодня, 08:47
    По площадям бьют , декаденты . Или люк бессон очередную нетленку снимал с выездом "на натуру" . В любом случае клоуны .
    iliitchitch
  8. Swetliy Сегодня, 08:52
    А нечего было у себя арабов привечать! Кушайте полной ложкой и удивляйтесь!
    Swetliy
    1. iliitchitch Сегодня, 09:00
      Цитата: Swetliy
      А нечего было у себя арабов привечать! Кушайте полной ложкой и удивляйтесь!


      Нечего было в Северную Африку жало совать . Теперь на одного француза 6 арабов и 2 марокканца . Так что не кушайте , а жрите полной шляпой . Чего-то не жалко их совсем .
      iliitchitch
  9. Monster_Fat Сегодня, 09:11
    Я как-то писал уже, что ехал в поезде от побережья Франции в Париж (аэропорт) и со мной ехали двое русских коллег. Они разговаривали между собой по-русски и это, наверное услышал "сексот" которых полно во французских поездах под видом праздношатающейся публики, он вызвал полицию и этих русских сотрудников вывели в тамбур, где проверив документы, устроили им прилюдный шмон багажа и одежды. Потом отпустили промурыжив там почти до Парижа. Прикольно то, что вокруг было полно бородатых мужиков разговаривающих между собою на "албанском", а также закутанных с ног до головы в паранжу женщим-к ним никакого внимания, а вот русских сразу "вычислили". Молодцы работники "сикьюритэ"-хорошо свое дело знают, сразу определяют потенционально "опасных пассажиров"... wink
    Monster_Fat
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