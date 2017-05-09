14:35 09 мая

В США планируют увеличить военное присутствие в Афганистане

Согласно информации ТАСС , газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщает о планах Белого дома изменить военную стратегию в Афганистане, в частности увеличить контингент в данной стране и расширить полномочия Пентагона.

План предусматривает увеличение числа военнослужащих США (в Афганистане) на не менее чем 3 тыс. солдат дополнительно к нынешним 8,4 тыс.

- указано в тексте.

В США планируют увеличить военное присутствие в Афганистане



Право увеличения присутствия войск планируется передать от администрации президента министерству обороны. Также Пентагон могут наделить более широкими полномочиями, касающимися применения авиации против боевиков движения "Талибан" (запрещенная в РФ организация). Дональду Трампу помощники рекомендуют отменить введенные прежней администрацией ограничения в отношении действий советников из США в Афганистане в зонах боевых действий.

Президент США еще не принял окончательного решения по данному поводу. Предполагается, что он может определиться до саммита НАТО, который ожидается провести в Брюсселе 25 мая. В случае положительного заключения с его стороны американские затраты на войну в Афганистане возрастут. На текущий момент они составляют 23 млрд. долл. в год.

Как сообщает американское издание, автором плана является помощник по национальной безопасности Герберт Макмастер. При этом в Белом доме имеются оппоненты предлагаемых им мер. Они полагают, что озвученная программа призвана заставить «Телибан» (запрещен в РФ) начать переговоры по урегулированию ситуации.

Новая стратегия в случае своего принятия свернет политическую линию, проводившуюся Бараком Обамой в отношении Афганистана. Он стремился ограничить военную роль США в Афганистане и уменьшить затраты американской казны.


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Комментарии 39

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:23
    Плантации мака увеличились...?
    ОТДЕЛ
    1. Bronevick Сегодня, 12:25
      С праздником тебя Великой Победы.
      Bronevick
      1. cniza Сегодня, 12:35
        Цитата: ОТДЕЛ
        Плантации мака увеличились...?



        Видимо будут наращивать производство - это единственное "оружие" , которое работает против нас , к сожалению, эффективно.
        cniza
    2. сиг Сегодня, 12:30
      Как это не парадоксально звучит- военное присутствие США в Афгане выгодно России.Когда президентом США только что избрался Трамп и стали появляться опасения,что США выведут свои войска из Афгана,то министр иностранных дел России ,столь любимый на форуме Лавров сделал примерно такое заявление,я дословно не помню ,но помню примерно,что вывод американских войск из Афганистана- это геополитическая катастрофа для всего региона.Кстати,весьма трезвая оценка последствий вывода войск.
      сиг
      1. sabakina Сегодня, 13:05
        Ну да, вам с Арарата виднее, чем нам со Среднерусской равнины!
        sabakina
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:13
          Цитата: sabakina
          Ну да, вам с Арарата виднее, чем нам со Среднерусской равнины!

          И из Израиля в том числе, учат нас постоянно на сайте ...! (шавки госдеповские..!)
          ОТДЕЛ
        2. vovanpain Сегодня, 13:27
          Цитата: sabakina
          Ну да, вам с Арарата виднее, чем нам со Среднерусской равнины!

          Слава,скорей всего со дна бутылки коньяка "Арарат". yes А гора Арарат,символ армянского народа, расположена на территории современной Турции. С 1828 по 1920 год Арарат принадлежала западной части Армении. После тяжелой армяно-турецкой войны в результате Карского договора о мире армянская святыня осталась за Турцией. Несмотря на это, нынешние армяне упорно считают Арарат символом своей государственности, а священную землю – последнее пристанище ковчега библейского Ноя — своей исторической родиной. request
          vovanpain
          1. сиг Сегодня, 13:47
            Цитата: vovanpain
            Цитата: sabakina
            Ну да, вам с Арарата виднее, чем нам со Среднерусской равнины!

            Слава,скорей всего со дна бутылки коньяка "Арарат". yes А гора Арарат,символ армянского народа, расположена на территории современной Турции. С 1828 по 1920 год Арарат принадлежала западной части Армении. После тяжелой армяно-турецкой войны в результате Карского договора о мире армянская святыня осталась за Турцией. Несмотря на это, нынешние армяне упорно считают Арарат символом своей государственности, а священную землю – последнее пристанище ковчега библейского Ноя — своей исторической родиной. request

            Карский договор подписали
            коммунисты - евреи во главе с Ульяновым- Лениным.Так что у меня особых причин любить коммунистов нет.
            Что касается того,что армяне считают гору Арарат своей,то лично я так не считаю.Она на данный момент принадлежит Турции.И попрошу в дальнейшем придерживаться заданной в статье теме,здесь речь шла об Афгане и американских войск в нем.
            сиг
            1. vovanpain Сегодня, 13:50
              Цитата: сиг
              И попрошу в дальнейшем придерживаться заданной в статье теме,здесь речь шла об Афгане и американских войск в нем.

              Ух вы какой грозный laughing Мил человек,я вам не говорю куда вам обращаться,вы мне не указывайте с кем и чего писать,надеюсь мы поняли друг друга милейший. hi
              vovanpain
              1. сиг Сегодня, 14:04
                Вы отклоняетесь от темы про Афган и приплетаете к теме гору Арарат.По правилам данного сайта,которые я добросовестно читал,такие действия характеризуются как флуд.
                сиг
                1. vovanpain Сегодня, 14:09
                  Цитата: сиг
                  По правилам данного сайта,которые я добросовестно читал,такие действия характеризуются как флуд.

                  Мил человек,вон есть кнопочка
                  Жалоба
                  Нажимаете ее,отправляете и пишите администратору или модератору. yes Ваше право милейший и поверьте правила на сайте знаю получше вас yes .Жгите. good
                  vovanpain
                  1. сиг Сегодня, 14:34
                    Я в жизни ни на кого ещё не жаловался и не собираюсь этим заниматься в дальнейшем.
                    сиг
        3. сиг Сегодня, 13:40
          Цитата: sabakina
          Ну да, вам с Арарата виднее, чем нам со Среднерусской равнины!

          Я привёл слова вашего министра иностранных дел Лаврова,его заявление я видел и слушал по телеку примерно 3 месяца назад,со Среднерусской равнины такое заявил Лавров,а не я.Мне в принципе по барабану- выведет свои войска или оставит их в Афгане.
          сиг
      2. Pirogov Сегодня, 13:58
        Цитата: сиг
        Как это не парадоксально звучит- военное присутствие США в Афгане выгодно России.Когда президентом США только что избрался Трамп и стали появляться опасения,что США выведут свои войска из Афгана,то министр иностранных дел России ,столь любимый на форуме Лавров сделал примерно такое заявление,я дословно не помню ,но помню примерно,что вывод американских войск из Афганистана- это геополитическая катастрофа для всего региона.Кстати,весьма трезвая оценка последствий вывода войск.

        России выгодно ,одно чтобы матрасы убрались со всех оккупированных стран . А то матрасы от мании величия ,совсем головой тронулись,а это чревато полным песЦом для всех.......
        Pirogov
        1. сиг Сегодня, 14:06
          Дорогой Пирогов,вы,как оказалось,знаете и печетесь об интересах России больше,чем сам Лавров.Ну куда ему до вас,он ведь полукровка,не чистокровный русак,как вы. wassat
          сиг
          1. Pirogov Сегодня, 14:14
            Цитата: сиг
            Дорогой Пирогов,вы,как оказалось,знаете и печетесь об интересах России больше,чем сам Лавров.Ну куда ему до вас,он ведь полукровка,не чистокровный русак,как вы.

            А что Лавров ,кроме бла бла добился каких то результатов ,кроме бесконечных встреч не о чём и игрой в поддавки в Сирии на Украине да везде где не возьми . Тут не в национальности дело ,а в проживании детишек чинуш за границей.
            Pirogov
          2. Pirogov Сегодня, 14:17
            Цитата: сиг
            Дорогой Пирогов,вы,как оказалось,знаете и печетесь об интересах России больше,чем сам Лавров.Ну куда ему до вас,он ведь полукровка,не чистокровный русак,как вы.

            А после того как Лавров с Матвиенкой сожрали Сафронкова ,я думаю многим стало ясно кто такой Лавров !
            Pirogov
          3. vovanpain Сегодня, 14:21
            Цитата: сиг
            он ведь полукровка,не чистокровный русак,как вы.

            Мил человек,а говорите правила добросовестно читали. belay Тут многие полукровки,если на то пошло,у меня мать украинка,отец русский,жена татарка и что? negative Будем разжигать нацрознь милейший. negative
            vovanpain
            1. Pirogov Сегодня, 14:28
              Цитата: vovanpain
              Мил человек,а говорите правила добросовестно читали. belay Тут многие полукровки,если на то пошло,у меня мать украинка,отец русский,жена татарка и что? negative Будем разжигать нацрознь милейший.

              Да он сам армянский националист ,как же посмели о представителе Армении ,правду сказать ,вот пена и полилась.
              Pirogov
          4. Pirogov Сегодня, 14:24
            Цитата: сиг
            Дорогой Пирогов,вы,как оказалось,знаете и печетесь об интересах России больше,чем сам Лавров.Ну куда ему до вас,он ведь полукровка,не чистокровный русак,как вы.

            Дело не в национальности я в отличии от вас к всем национальностям отношусь одинаково,а всё дело в проживании чинуш заграницей ,а вот Вы за армянина Лаврова по.пу рвёте . А у вашего кумира Лаврова одни поражения в дипломатии в Сирии на Украине ,да просто везде .Если я не прав назовите мне одну победу дипломата Лаврова за прошедшие 3 года.
            Pirogov
  2. LostCoast Сегодня, 12:25
    Наивный вопрос --- А разве они туда не за бин-ладеном попёрлись?Террорист давно мёртв,зачем там американы?
    LostCoast
    1. dauria Сегодня, 14:33
      Террорист давно мёртв,зачем там американы?


      Всё что там есть - отличные аэродромы Кабул, Кандагар , Баграм ,Шиндант и Герат. Ну , и несколько с полосами поменьше . С них отлично работать не только по России , но и по Ирану. Вот и весь их "интерес". И их оттуда не выгонишь просто так. Будут держать достаточное количество войск, чтобы сохранить "лояльное" правительство. Это вам не миротворец Миша.
      dauria
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:33
    ... уже не хватает той наркоты, что вывозят, надо ещё нарастить "урожай", а для этого нужна охрана laughing
    a.s.zzz888
    1. МПК105 Сегодня, 12:48
      А им там этой охраны ,мало разве стало уже-Бундесвера хотят побольше?Подданные Ея Величества делится перестали? laughing
      МПК105
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:21
        Рано или поздно замочим мы все эти "долины"! А потом ВКС опрыскает все! Дождетесь наркоши.. negative
        ОТДЕЛ
      2. Татьяна Сегодня, 13:44
        МПК105
        Подданные Ея Величества делиться перестали?

        Наоборот! Это говорит о том, что главные мировые глобалисты - Ротшильды и Рокфеллеры - договариваются между собой о расширении производства наркотиков а Афганистане и перераспределении в ЕС и на БВ наркодоходов из Афганистана для достижения своего мирового господства. Когда - как только - Ротшильды и Рокфеллеры между собою об этом договорятся, так сразу Трамп «свою волю» Пентагону и объявит!
        Татьяна
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:12
          Цитата: Татьяна
          Ротшильды и Рокфеллеры между собою об этом договорятся, так сразу Трамп «свою волю» Пентагону и объявит!

          Это уже давно известно... hi

          Аллах Акбар..!))
          ОТДЕЛ
  4. Подрезчик Сегодня, 12:33
    Ничего, и еще эти три тысячи будут по соплям получать! А "Веселый Роджер" не тот флажок, под которым надо воевать, хана будет!
    Подрезчик
    1. МПК105 Сегодня, 13:11
      Как раз тот Флаг-сколько под ним богатств награблено было и будет- fellow
      МПК105
  5. Marat Kaliningrad Сегодня, 12:42
    Талибам надо помогать
    Marat Kaliningrad
  6. faterdom Сегодня, 12:47
    Пусть увеличивают. И, тем самым, значительно увеличивают свои расходы бюджета, число боевых и небоевых потерь, которое они любят скрывать и прятать, и, само собой, далее ухудшают отношение к американцам в Азии.
    Только вот логистику через Ульяновск надо прекратить раз и навсегда - уж противники, так противники, и нечего им помогать ни в чем. Пусть мучаются.
    faterdom
    1. Владимирец Сегодня, 12:55
      Цитата: faterdom
      Только вот логистику через Ульяновск надо прекратить раз и навсегда - уж противники, так противники, и нечего им помогать ни в чем

      И что, много они там через Ульяновск навозили? wink Ульяновские местные власти их на аркане пытались туда затащить, не получилось. yes
      Владимирец
    2. МПК105 Сегодня, 12:55
      Да какие же мы противники-мы Партнёры... hi А на чьё-то там мнение(и не только в Азии)-глубоко неинтересно им.Позиция силы.В Азии ценят,и не только там-ВЕЗДЕ.
      МПК105
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:33
        Цитата: МПК105
        Да какие же мы противники-мы Партнёры.

        Вы его не слушайте , он сейчас вывернится и опять соберется..! На аватарке вылез либераст, hi Такие самые опасные здесь... negative
        ОТДЕЛ
        1. МПК105 Сегодня, 14:04
          Эт какие-такие опасные самые здесь?Которые врагов партнёрами называют,нехорошие такие форумчане... laughing Была лишь,как верноподданного и законопослушного гражданина процитирована официальная линия наших с Вами властей,или Вы против,или Вы не поддерживаете линию партии?Да Вы шпиён вражий,батенька? laughing
          МПК105
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:18
            Ладно проехали...! Все понятно...Отдыхай!
            ОТДЕЛ
  7. Altona Сегодня, 12:54
    Цитата: faterdom
    Пусть увеличивают. И, тем самым, значительно увеличивают свои расходы бюджета, число боевых и небоевых потерь, которое они любят скрывать и прятать, и, само собой, далее ухудшают отношение к американцам в Азии.

    ----------------------------
    Также подумал.Трамп повторяет политику столь любимого им Буша-младшего.
    Altona
  8. 3vs Сегодня, 14:02
    Интересное фото!
    Наглосаксы нечаянно сунули в кадр свои истинные флаги! bully
    3vs
  9. DOCTOR ZLO Сегодня, 14:33
    Если увеличится контингент американских войск в Афганистане, значит, у Талибана будет больше потерь от ИГИЛ....
    DOCTOR ZLO
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