В США планируют увеличить военное присутствие в Афганистане

План предусматривает увеличение числа военнослужащих США (в Афганистане) на не менее чем 3 тыс. солдат дополнительно к нынешним 8,4 тыс.

Согласно информации ТАСС , газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщает о планах Белого дома изменить военную стратегию в Афганистане, в частности увеличить контингент в данной стране и расширить полномочия Пентагона.- указано в тексте.Право увеличения присутствия войск планируется передать от администрации президента министерству обороны. Также Пентагон могут наделить более широкими полномочиями, касающимися применения авиации против боевиков движения "Талибан" (запрещенная в РФ организация). Дональду Трампу помощники рекомендуют отменить введенные прежней администрацией ограничения в отношении действий советников из США в Афганистане в зонах боевых действий.Президент США еще не принял окончательного решения по данному поводу. Предполагается, что он может определиться до саммита НАТО, который ожидается провести в Брюсселе 25 мая. В случае положительного заключения с его стороны американские затраты на войну в Афганистане возрастут. На текущий момент они составляют 23 млрд. долл. в год.Как сообщает американское издание, автором плана является помощник по национальной безопасности Герберт Макмастер. При этом в Белом доме имеются оппоненты предлагаемых им мер. Они полагают, что озвученная программа призвана заставить «Телибан» (запрещен в РФ) начать переговоры по урегулированию ситуации.Новая стратегия в случае своего принятия свернет политическую линию, проводившуюся Бараком Обамой в отношении Афганистана. Он стремился ограничить военную роль США в Афганистане и уменьшить затраты американской казны.