19:00 09 мая

Китай испытал ракету нового типа

Согласно информации РИА Новости , военное ведомство Китая официально подтвердило информацию о проведении на днях испытаний ракеты нового типа.

С целью повышения способности вооруженных сил выполнять свои задачи и эффективного реагирования на угрозы государственной безопасности на днях в рамках годовых плановых учений ракетные войска провели в Бохайском заливе испытание ракетного вооружения нового типа.

— указано в комментарии министерства обороны КНР.

Как было замечено, испытание ракеты завершилось достижением "ожидаемого результата".


Со стороны ВО заметим, что возможно речь идет о баллистической ракете «Дунфэн-41» . Как сообщали СМИ, в случае её размещения у границ России она будет способна достигнуть Москвы за 15 минут.



Согласно оценок экспертов, дальность действия «Дунфэн-41» («Дэнфун» - «Восточный ветер») может составлять 15 тыс. км, скорость — превышать 30 тыс. км в час. Для сравнения, расстояние от мест дислокации ракетных бригад до Нью-Йорка составляет около 12 тыс. км, до Москвы — примерно 6 тыс.

По некоторым данным, проект DF-41 восходит к середине восьмидесятых годов. Испытания начались только в текущем десятилетии. Первые летные испытания полноценного изделия состоялись в июле 2012 года. По разным оценкам, ракетный комплекс DF-41 может быть принят на вооружение китайской армии в течение нескольких следующих лет.


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Комментарии 4

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  1. Владимир 38 Сегодня, 18:51
    Китаю с америкой выгоднее дружить и нашу территорию распилить, опасный друг у нас...
    Владимир 38
    1. Басарев Сегодня, 18:55
      А мы только острова даром отдаём и земли в Забайкалье. Строим газопровод, чтобы бесплатно снабжать друга газом много десятилетий. В общем, Россия ложится под Китай. Вернее, одна партия в одной стране кладёт под Китай Россию.
      Басарев
      1. Владимир 38 Сегодня, 18:58
        Ну то что газопровод строим - это хорошо, мы же с него и зарабатываем. Но ухо нужно в остро с таким партнером держать..
        Цитата: Басарев
        А мы только острова даром отдаём и земли в Забайкалье. Строим газопровод, чтобы бесплатно снабжать друга газом много десятилетий. В общем, Россия ложится под Китай. Вернее, одна партия в одной стране кладёт под Китай Россию.
        Владимир 38
  2. МПК105 Сегодня, 18:59
    Что,знатоки Поднебесной-Друг наш Китай,которые... laughing Всё ЭТО вот-супротив Америки,как вы тут с пеной у рта-Это вот всё,не надо нам боятся,это Китай не на нас штык повернул... wink
    МПК105
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