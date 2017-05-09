Китай испытал ракету нового типа

С целью повышения способности вооруженных сил выполнять свои задачи и эффективного реагирования на угрозы государственной безопасности на днях в рамках годовых плановых учений ракетные войска провели в Бохайском заливе испытание ракетного вооружения нового типа.

Согласно информации РИА Новости , военное ведомство Китая официально подтвердило информацию о проведении на днях испытаний ракеты нового типа.— указано в комментарии министерства обороны КНР.Как было замечено, испытание ракеты завершилось достижением "ожидаемого результата".Со стороны ВО заметим, что возможно речь идет о баллистической ракете «Дунфэн-41» . Как сообщали СМИ, в случае её размещения у границ России она будет способна достигнуть Москвы за 15 минут.Согласно оценок экспертов, дальность действия «Дунфэн-41» («Дэнфун» - «Восточный ветер») может составлять 15 тыс. км, скорость — превышать 30 тыс. км в час. Для сравнения, расстояние от мест дислокации ракетных бригад до Нью-Йорка составляет около 12 тыс. км, до Москвы — примерно 6 тыс.По некоторым данным, проект DF-41 восходит к середине восьмидесятых годов. Испытания начались только в текущем десятилетии. Первые летные испытания полноценного изделия состоялись в июле 2012 года. По разным оценкам, ракетный комплекс DF-41 может быть принят на вооружение китайской армии в течение нескольких следующих лет.