В Эстонию для учений прибыли вертолеты США

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Учения "Весенний шторм" уже начались и для ВВС Эстонии, так как на авиабазе Эмари (Amari) уже со вчерашнего дня отрабатывается защита авиабазы. В ближайшие дни на наших дорогах можно будет заметить передвижение колонн пассивных радаров военно-воздушных сил. Активная фаза полетов начнется на будущей неделе