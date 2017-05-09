21:01 09 мая

В Эстонию для учений прибыли вертолеты США

В Эстонию во вторник для участия в крупнейших в истории страны учениях "Весенний шторм" прибыли четыре вертолета сухопутных войск США AH-64 Apache и два вертолета UH-60 Black Hawk, позже к ним присоединится и третий Black Hawk, передает "Интерфакс-АВН"
Как сообщает пресс-служба Сил обороны Эстонии, боевые машины входят в состав 10-й боевой авиабригады США и в рамках операции НАТО Atlantic Resolve базируются в Латвии на авиабазе Лиелварде (Lielvarde).


архивное фото



Учения "Весенний шторм" уже начались и для ВВС Эстонии, так как на авиабазе Эмари (Amari) уже со вчерашнего дня отрабатывается защита авиабазы. В ближайшие дни на наших дорогах можно будет заметить передвижение колонн пассивных радаров военно-воздушных сил. Активная фаза полетов начнется на будущей неделе
- рассказал начальник штаба ВВС подполковник Тоомас Сузи (Toomas Susi).

В Эстонии в понедельник начались учения, в которых принимают участия около 9 тыс. человек, в том числе и военнослужащие из стран-союзниц по НАТО. В основном, в "Весеннем шторме" задействованы пехотные части и подразделения, но к учениям привлечены также военно-морские и военно-воздушные силы. В учениях участвует тяжелая боевая техника Сил обороны Эстонии, а также танки M1A2 Abrams, Challenger 2 и Leclerc, боевые машины пехоты Warrior, Bradley, VBCI союзников по НАТО.

Кроме базирующихся в военном городке в Тапа британцев, французов, датчан и американцев, в Эстонию специально для участия в учениях прибывают солдаты и офицеры из Канады, Германии, Нидерландов, Польши, Финляндии, Швеции, Латвии, Литвы, Украины и Грузии. С воздуха их поддерживают авиационные средства из США, Польши, Бельгии и Испании.

Финальное построение состоится 25 мая на Центральном полигоне Сил обороны.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›вертолеты США фото
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Комментарии 12

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  1. Владимирец Сегодня, 19:32
    "В учениях участвует тяжелая боевая техника Сил обороны Эстонии"

    Что, и такая есть? belay
    Владимирец
    1. san4es Сегодня, 19:44
      Скорее всего вот такая тяжёлая эстонская техника
      san4es
      1. Venceremos Сегодня, 20:13
        В ближайшие дни на наших дорогах можно будет заметить передвижение колонн пассивных радаров военно-воздушных сил.

        Вот когда ещё активные "подтянутся",тогда будет полный дуплекс yes lol
        Venceremos
      2. Громобой Сегодня, 20:14
        Цитата: Владимирец
        тяжелая боевая техника Сил обороны Эстонии"
        Что, и такая есть?

        В Эстонии как и в Греции всё есть.По крайней мере для мотопехоты---компактно,но тут основной упор на обеспечение союзных армий,который и являются основным ударным кулаком.Ведь с теми же "Апачами" эстонские авианаводчики тренируются как на собственном полигоне,так и проходят курсы стажировок на германских.
        Громобой
  2. erudit 017 Сегодня, 19:38
    то 2 F-35, то 4 вертолета в чухонию, зачастили, может за шпротами?
    erudit 017
    1. Подрезчик Сегодня, 19:45
      Нет, проверить качество местной пиццы и проходимость отхожих мест. Ну и местные "красотки"...
      Подрезчик
      1. рич Сегодня, 21:00
        В Эстонии тоже праздник, их в очередной раз оккупировали фашисты!)))
        рич
  3. Siegen Сегодня, 19:42
    У неё есть "авианосцы", только ооочеееень маленькие (см. военный парад 2015 года в г.Нарве).
    У них трейлер сломался, на котором танк подвозят.
    Но они мееееедлееееенооооо ремонтируют его
    Siegen
  4. ТОР2 Сегодня, 19:46
    У Батьки "Полонез"надо попросить на время этих учений.
    ТОР2
  5. МПК105 Сегодня, 20:15
    Балтийцы и поймут лишь...СЕРЬЁЗНО ВСЁ НАМЕЧАЕТСЯ...
    МПК105
    1. Подрезчик Сегодня, 20:28
      Шутки кончились!Концетрация сух.подразделений, ВВС и бронетанковых частей на терр. прибалтийских стран последнее время вызывает опасения. Я думаю, что МО РФ ситуацию пасет, и предпринимает соотв. шаги. Разговаривал с нашими армейцами, кто еще на службе, говорят: мы тоже смотрим...
      Подрезчик
  6. кирилл750 Сегодня, 20:34
    у этих балбесов свое есть что-нибудь или им просто привозят каждый раз новое чтобы увидели что у людей есть
    кирилл750
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