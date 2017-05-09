В Эстонию для учений прибыли вертолеты США
В Эстонию во вторник для участия в крупнейших в истории страны учениях "Весенний шторм" прибыли четыре вертолета сухопутных войск США AH-64 Apache и два вертолета UH-60 Black Hawk, позже к ним присоединится и третий Black Hawk, передает "Интерфакс-АВН"
Как сообщает пресс-служба Сил обороны Эстонии, боевые машины входят в состав 10-й боевой авиабригады США и в рамках операции НАТО Atlantic Resolve базируются в Латвии на авиабазе Лиелварде (Lielvarde).
В Эстонии в понедельник начались учения, в которых принимают участия около 9 тыс. человек, в том числе и военнослужащие из стран-союзниц по НАТО. В основном, в "Весеннем шторме" задействованы пехотные части и подразделения, но к учениям привлечены также военно-морские и военно-воздушные силы. В учениях участвует тяжелая боевая техника Сил обороны Эстонии, а также танки M1A2 Abrams, Challenger 2 и Leclerc, боевые машины пехоты Warrior, Bradley, VBCI союзников по НАТО.
Кроме базирующихся в военном городке в Тапа британцев, французов, датчан и американцев, в Эстонию специально для участия в учениях прибывают солдаты и офицеры из Канады, Германии, Нидерландов, Польши, Финляндии, Швеции, Латвии, Литвы, Украины и Грузии. С воздуха их поддерживают авиационные средства из США, Польши, Бельгии и Испании.
Финальное построение состоится 25 мая на Центральном полигоне Сил обороны.
Как сообщает пресс-служба Сил обороны Эстонии, боевые машины входят в состав 10-й боевой авиабригады США и в рамках операции НАТО Atlantic Resolve базируются в Латвии на авиабазе Лиелварде (Lielvarde).
архивное фото
Учения "Весенний шторм" уже начались и для ВВС Эстонии, так как на авиабазе Эмари (Amari) уже со вчерашнего дня отрабатывается защита авиабазы. В ближайшие дни на наших дорогах можно будет заметить передвижение колонн пассивных радаров военно-воздушных сил. Активная фаза полетов начнется на будущей неделе- рассказал начальник штаба ВВС подполковник Тоомас Сузи (Toomas Susi).
В Эстонии в понедельник начались учения, в которых принимают участия около 9 тыс. человек, в том числе и военнослужащие из стран-союзниц по НАТО. В основном, в "Весеннем шторме" задействованы пехотные части и подразделения, но к учениям привлечены также военно-морские и военно-воздушные силы. В учениях участвует тяжелая боевая техника Сил обороны Эстонии, а также танки M1A2 Abrams, Challenger 2 и Leclerc, боевые машины пехоты Warrior, Bradley, VBCI союзников по НАТО.
Кроме базирующихся в военном городке в Тапа британцев, французов, датчан и американцев, в Эстонию специально для участия в учениях прибывают солдаты и офицеры из Канады, Германии, Нидерландов, Польши, Финляндии, Швеции, Латвии, Литвы, Украины и Грузии. С воздуха их поддерживают авиационные средства из США, Польши, Бельгии и Испании.
Финальное построение состоится 25 мая на Центральном полигоне Сил обороны.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›вертолеты США фото
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