20:54 09 мая

ВВС Сирии нанесли массированный удар по боевикам

ВВС Сирии нанесли массированный удар по боевикам ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор, уничтожены 15 автомобилей, передает РИА Новости сообщение спутникового телеканала сирийского телевидения.

В провинции Дейр-эз-Зор армейские подразделения при поддержке ВВС разгромили позиции и военную технику ИГ* в районе Аль-Макабер. ВВС нанесли массированные удары по позициям ИГ* в городе Мухсан и селениях Аль-Мрат и Абу-Омар. Большое число террористов уничтожено, среди убитых есть иностранные наемники. Разгромлены 15 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами[quote][/quote] — сообщил телеканал.

Кроме того, в городе Дейр-эз-Зор террористы ИГ* выпустили ракетные снаряды по кварталу Аль-Жур. Погибли три человека, 10 получили ранения.


ВВС Сирии нанесли массированный удар по боевикам


Также, как сообщило курдское агентство Firat, "Сирийские демократические силы" (SDF) продолжают штурм города Табка на севере Сирии, ими ликвидировано 30 боевиков ИГ*

По сообщению агентства, интенсивные бои между SDF и ИГ* продолжаются во 2-ом и 3-ем микрорайонах Табки. За сутки ликвидировано 30 боевиков. Большое количество оружия и амуниции попало в руки бойцов SDF.

Кроме того, SDF обеспечили выход из зоны столкновения около 500 мирных граждан. Они переведены в безопасные зоны, ранее освобожденные от ИГ*.

По сообщению другого курдского агентства Hawar News, в освобожденных кварталах Табки в районе Центрального рынка бойцы SDF обнаружили цех по производству оружия, ранее принадлежавший ИГ. Здесь готовили самодельные мины для минометов, снаряды для танков и ракетных установок, сообщает агентство.

Использованы фотографии: yandex.ru/images› Дейр-эз-Зор
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Комментарии 8

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  1. Irokez Сегодня, 20:19
    Хорош ший поддарок к к празднику 9 Мая. За победу над врагами человечества.
    Irokez
    1. cniza Сегодня, 20:38
      Как же их там ещё много , США наплодили теперь сами охают , ну ничего все будет сделано правильно , если их отодвинуть в сторону и это задача номер один.
      cniza
    2. рич Сегодня, 20:42
      В 10 км. от Дамаска, и это на второй год успешной войны, нескончаемые кварталы с прячущимися боевиками.
      рич
  2. МПК105 Сегодня, 20:21
    А Идлиб,в который свозили годами их,когда бомбить начнут..?Или,опять хитрый план?
    МПК105
    1. dvina71 Сегодня, 20:30
      А че хитрого? Свезли в кучу стадо лоботрясов и бандитов,вооружены. Кормовая база там не бесконечна..,в разборках за нее мелкие банды будут разбиты,остатки вольются в более крупные. А когда останется 1 крупная,с понятной иерархией.. тогда 1. МОжно попытаться договорится. 2. Если верхушка группировки не сможет договорённости соблюдать.. можно и бомбить.
      В любом случае..Основной удар по видимому сейчас на Дер-аз-Зор. Туда продавливают подготовленные нашими части.И там заблокированны одни из самых боеспособных частей.
      Есть пока чем заняться кроме Идлиба.. пусть сами себя жрут.
      dvina71
      1. ватник Сегодня, 20:44
        Цитата: dvina71
        .Основной удар по видимому сейчас на Дер-аз-Зор. Туда продавливают подготовленные нашими части

        Армия Сирии, иракские силы и «Хезболла» готовятся к масштабной операции для закрытия границ Сирии и Ирака
        Командующий Сил народной мобилизации «Хашд аль-Шааби» (иракское народное ополчение) объявил, что силы Сопротивления в Ираке и Сирии проведут совместные военные операции вблизи сирийско-иракской границы. Союзники ставят перед собой цель установить полный контроль над районами около Дейр-эз-Зора и Мосула. Об этом сообщило иранское новостное агентство FarsNews.

        «Учитывая, что операция в Мосуле подходит к концу, я заявляю, что подразделения „Хашд аль-Шааби“ в ближайшие дни будут переброшены к сирийской границе, где начнут новые спецоперации против террористов ИГИЛ. Кроме того, силы Сопротивления в Сирии, и в их числе отряды „Хашд аль-Шааби“, начнут свои действия в Сирии и из района Аль-Замир в направлении аль-Натафа, и их операция будет охватывать территорию протяженностью 180 км», — заявил в воскресенье Абу Ала аль-Велайи.

        Командующий ополчением подчеркнул, что Сопротивление намерено очистить от террористов ИГИЛ* и вернуть под полный контроль приграничные территории между Сирией и Ираком:

        «Операции будут начаты из 3-х точек, первую обеспечит Сирийская Арабская армия, в то время как ливанская „Хезболла“ и отряды „Хашд Аль-Шааби“ будут действовать в двух других точках. В конце все подразделения встретятся друг с другом в районах вдоль границы».
        http://russianpulse.ru/rusvesna/2017/05/08/161501
        1-armiya-sirii-irakskie-sily-i-hezbolla-gotovyats
        ya-k-masshtabnoy-operatsii-dlya-zakrytiya-granits
        -sirii-i-nbsp-iraka
        ватник
    2. samarin1969 Сегодня, 20:42
      Идлиб уже нельзя...по договорённостям в Астане - заповедник для протурецких "ребелс"...
      samarin1969
  3. Подрезчик Сегодня, 20:45
    Мочитть, мочить и еще раз...
    Подрезчик
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