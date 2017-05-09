ВВС Сирии нанесли массированный удар по боевикам
ВВС Сирии нанесли массированный удар по боевикам ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор, уничтожены 15 автомобилей, передает РИА Новости сообщение спутникового телеканала сирийского телевидения.
В провинции Дейр-эз-Зор армейские подразделения при поддержке ВВС разгромили позиции и военную технику ИГ* в районе Аль-Макабер. ВВС нанесли массированные удары по позициям ИГ* в городе Мухсан и селениях Аль-Мрат и Абу-Омар. Большое число террористов уничтожено, среди убитых есть иностранные наемники. Разгромлены 15 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами[quote][/quote] — сообщил телеканал.
Кроме того, в городе Дейр-эз-Зор террористы ИГ* выпустили ракетные снаряды по кварталу Аль-Жур. Погибли три человека, 10 получили ранения.
Также, как сообщило курдское агентство Firat, "Сирийские демократические силы" (SDF) продолжают штурм города Табка на севере Сирии, ими ликвидировано 30 боевиков ИГ*
По сообщению агентства, интенсивные бои между SDF и ИГ* продолжаются во 2-ом и 3-ем микрорайонах Табки. За сутки ликвидировано 30 боевиков. Большое количество оружия и амуниции попало в руки бойцов SDF.
Кроме того, SDF обеспечили выход из зоны столкновения около 500 мирных граждан. Они переведены в безопасные зоны, ранее освобожденные от ИГ*.
По сообщению другого курдского агентства Hawar News, в освобожденных кварталах Табки в районе Центрального рынка бойцы SDF обнаружили цех по производству оружия, ранее принадлежавший ИГ. Здесь готовили самодельные мины для минометов, снаряды для танков и ракетных установок, сообщает агентство.
В провинции Дейр-эз-Зор армейские подразделения при поддержке ВВС разгромили позиции и военную технику ИГ* в районе Аль-Макабер. ВВС нанесли массированные удары по позициям ИГ* в городе Мухсан и селениях Аль-Мрат и Абу-Омар. Большое число террористов уничтожено, среди убитых есть иностранные наемники. Разгромлены 15 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами[quote][/quote] — сообщил телеканал.
Кроме того, в городе Дейр-эз-Зор террористы ИГ* выпустили ракетные снаряды по кварталу Аль-Жур. Погибли три человека, 10 получили ранения.
Также, как сообщило курдское агентство Firat, "Сирийские демократические силы" (SDF) продолжают штурм города Табка на севере Сирии, ими ликвидировано 30 боевиков ИГ*
По сообщению агентства, интенсивные бои между SDF и ИГ* продолжаются во 2-ом и 3-ем микрорайонах Табки. За сутки ликвидировано 30 боевиков. Большое количество оружия и амуниции попало в руки бойцов SDF.
Кроме того, SDF обеспечили выход из зоны столкновения около 500 мирных граждан. Они переведены в безопасные зоны, ранее освобожденные от ИГ*.
По сообщению другого курдского агентства Hawar News, в освобожденных кварталах Табки в районе Центрального рынка бойцы SDF обнаружили цех по производству оружия, ранее принадлежавший ИГ. Здесь готовили самодельные мины для минометов, снаряды для танков и ракетных установок, сообщает агентство.
Использованы фотографии: yandex.ru/images› Дейр-эз-Зор
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти