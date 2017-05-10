США намерены передать сирийским курдам тяжелое вооружение
Как сообщает новостное агентство lenta.ru со ссылкой на Associated Press, Белый дом одобрил поставки более тяжелого вооружения сирийским курдам, которое должно им помочь в деле освобождения Ракки.
США рассматривают курдов в качестве эффективного с военной точки зрения союзника в борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) на севере и востоке Сирии. В качестве неприятеля их обозначают власти Турции, называющие курдские объединения террористическими.
По всей видимости, речь идет о передаче курдам 120-мм минометов, пулеметов, легкобронированной техники. Как утверждается, артиллерия и зенитные системы передаваться не будут. Как пояснил источник в военном ведомстве США, вооружение будет передано лишь для достижения конкретной военной цели.
В настоящее время сирийские курды вооружены в основном лёгким вооружением — по большей части советским стрелковым и противотанковым оружием. Используется как советское, так и западное вооружение. В наличии американские штурмовые винтовки М16, М4, немецкие G36 и G3, снайперские винтовки М40 и Barrett M82A1. Но всё же, естественно, автоматы Калашникова являются основным стрелковым вооружением. Из противотанкового вооружения стоит отметить американские противотанковые ракеты TOW и франко-немецкие MILAN. Используется достаточно широкая номенклатура противотанковых гранатомётов: советские РПГ-7, американские АТ-4, шведско-немецкие Carl Gustav, немецкие Panzerfaust 3.
США рассматривают курдов в качестве эффективного с военной точки зрения союзника в борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) на севере и востоке Сирии. В качестве неприятеля их обозначают власти Турции, называющие курдские объединения террористическими.
По всей видимости, речь идет о передаче курдам 120-мм минометов, пулеметов, легкобронированной техники. Как утверждается, артиллерия и зенитные системы передаваться не будут. Как пояснил источник в военном ведомстве США, вооружение будет передано лишь для достижения конкретной военной цели.
В настоящее время сирийские курды вооружены в основном лёгким вооружением — по большей части советским стрелковым и противотанковым оружием. Используется как советское, так и западное вооружение. В наличии американские штурмовые винтовки М16, М4, немецкие G36 и G3, снайперские винтовки М40 и Barrett M82A1. Но всё же, естественно, автоматы Калашникова являются основным стрелковым вооружением. Из противотанкового вооружения стоит отметить американские противотанковые ракеты TOW и франко-немецкие MILAN. Используется достаточно широкая номенклатура противотанковых гранатомётов: советские РПГ-7, американские АТ-4, шведско-немецкие Carl Gustav, немецкие Panzerfaust 3.
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