07:16 10 мая

США намерены передать сирийским курдам тяжелое вооружение

Как сообщает новостное агентство lenta.ru со ссылкой на Associated Press, Белый дом одобрил поставки более тяжелого вооружения сирийским курдам, которое должно им помочь в деле освобождения Ракки.

США рассматривают курдов в качестве эффективного с военной точки зрения союзника в борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) на севере и востоке Сирии. В качестве неприятеля их обозначают власти Турции, называющие курдские объединения террористическими.

США намерены передать сирийским курдам тяжелое вооружение



По всей видимости, речь идет о передаче курдам 120-мм минометов, пулеметов, легкобронированной техники. Как утверждается, артиллерия и зенитные системы передаваться не будут. Как пояснил источник в военном ведомстве США, вооружение будет передано лишь для достижения конкретной военной цели.

В настоящее время сирийские курды вооружены в основном лёгким вооружением — по большей части советским стрелковым и противотанковым оружием. Используется как советское, так и западное вооружение. В наличии американские штурмовые винтовки М16, М4, немецкие G36 и G3, снайперские винтовки М40 и Barrett M82A1. Но всё же, естественно, автоматы Калашникова являются основным стрелковым вооружением. Из противотанкового вооружения стоит отметить американские противотанковые ракеты TOW и франко-немецкие MILAN. Используется достаточно широкая номенклатура противотанковых гранатомётов: советские РПГ-7, американские АТ-4, шведско-немецкие Carl Gustav, немецкие Panzerfaust 3.


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Комментарии 17

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  1. Butters Сегодня, 05:10
    США как всегда в своем репертуаре, вооружают как курдов, так и воюющих с ними турок. "Ничего личного. Просто бизнес" (с)
    Butters
    1. сибиралт Сегодня, 05:27
      Похоже, США обиделись на Эрдогана.
      сибиралт
      1. nik-karata Сегодня, 05:50
        США давно и на весь мир обиделись.....
        nik-karata
        1. dik-nsk Сегодня, 06:45
          отличный ход с нашей точки зрения, чем больше разногласий в стане противника, тем лучше для нас. турки крупнейший союзник матрасов на БВ, очень надеюсь, что такими шагами станет "бывшим"
          dik-nsk
    2. Titsen Сегодня, 06:08
      Цитата: Butters
      США как всегда в своем репертуаре, вооружают как курдов, так и воюющих с ними турок.


      Турки будут рады!
      Titsen
  2. Zoldat_A Сегодня, 05:16
    Я уже устал разбираться - какие курды за нас, какие против. Кто итам, где, зачем, на чьи деньги.... Стреляют в нас -враги. Вот и весь принцип разделения на "Чистых" и "Нечистых" (см. Ветхий Завет.......) . Уж сколько "партнёрам" было сказано - давайте поделим - нет, они как бараны - "демократия юбер аллес".........
    Zoldat_A
    1. сибиралт Сегодня, 05:32
      Курды - разделенный народ, компактно проживающий на территориях Ирака, Ирана, Турции и Сирии. Они требуют дать им возможность объединиться в единое государство. А уж каким способом, во многом зависит от тех, кто будет им в этом оказывать поддержку. Не забывая свои интересы, конечно.
      сибиралт
      1. Titsen Сегодня, 06:11
        Цитата: сибиралт
        Они требуют дать им возможность объединиться в единое государство.


        А кто ж им отдаст землю под государство отдельное?
        Titsen
    2. андрей юрьевич Сегодня, 05:47
      Цитата: Zoldat_A
      Я уже устал разбираться - какие курды за нас, какие против.

      никто не за нас... у каждого свои цели. сша вооружают курдов,мы-"хезбаллу"и курдов, курды не любят "хезбаллу",Израиль поддерживает курдов...круговорот...муть и хаос.
      андрей юрьевич
      1. Butters Сегодня, 05:51
        Цитата: андрей юрьевич
        у каждого свои цели

        Это называется "Восток - дело тонкое".
        Butters
      2. Арон Заави Сегодня, 05:51
        Цитата: андрей юрьевич

        никто не за нас... у каждого свои цели. сша вооружают курдов,мы-"хезбаллу"и курдов, курды не любят "хезбаллу",Израиль поддерживает курдов...круговорот...муть и хаос.

        Курды и Хезболла пока ни разу не пересекались на этой войне. request
        Арон Заави
        1. андрей юрьевич Сегодня, 06:17
          Цитата: Арон Заави
          Курды и Хезболла пока ни разу не пересекались на этой войне.

          речь о вооружении. да не пересекались,но..."нелюбят" друг-друга...
          андрей юрьевич
    3. iliitchitch Сегодня, 05:54
      Цитата: Zoldat_A
      Я уже устал разбираться - какие курды за нас, какие против. Кто итам, где, зачем, на чьи деньги.... Стреляют в нас -враги. Вот и весь принцип разделения на "Чистых" и "Нечистых" (см. Ветхий Завет.......) . Уж сколько "партнёрам" было сказано - давайте поделим - нет, они как бараны - "демократия юбер аллес".........


      Больше 40 миллионов и без своего государства . Они как Портос : "Я дерусь , потому что ... я дерусь" . Кинули их в своё время .
      iliitchitch
      1. Маки Авелльевич Сегодня, 06:48
        Цитата: iliitchitch
        Больше 40 миллионов и без своего государства . Они как Портос : "Я дерусь , потому что ... я дерусь" . Кинули их в своё время .


        они сами себя больше всех кидали. немогли никак сконцетрировать свои национальные амбиции и сплотится вокруг одной идеи и лидера.
        не уверен что и сейчас, когда победа будет на горизонте они не начнут внутриние разборки - кто у руля и опять ,прос*ут свой редкий шанс
        Маки Авелльевич
  3. soroKING Сегодня, 05:54
    ЖАР чужими руками am
    soroKING
  4. Yarik Сегодня, 06:21
    Ржём над турками. Кемаль там в гробу пару раз провернулся. Да уж, НАТО, ото блок.
    Yarik
  5. samarin1969 Сегодня, 06:59
    "По всей видимости, речь идет о передаче курдам 120-мм минометов, пулеметов, легкобронированной техники..."
    Как раз для штурма Табки и Ракки неплохое подспорье для курдов, а для противостояния с турецкими ВС - слабовато....Не владею информацией, поэтому мало понятно: за какие такие "пряники" сирийские курды кладут сотни жизней за пределами Курдистана?...
    samarin1969
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