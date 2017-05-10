МО РФ: Обстановка в сирийских зонах деэскалации стабильная

Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1492. Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Министерство обороны РФ публикует очередной информационный бюллетень о положении дел в Сирии. В сводке говорится о том, что к режиму прекращения огня подключились ещё 9 населённых пунктов на сирийской территории. При этом отмечается, что ведётся работа по созданию так называемых зон деэскалации. Пресс-служба ведомства сообщает, что обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Нарушения зафиксированы турецкой частью выполнения меморандума о прекращении огня: одно в провинции Дамаск и ещё одно в провинции Хама.Отмечается, что основное число случаев применения оружия фиксируется на территориях, подконтрольных террористам из ИГ и «Джебхат ан-Нусры» (обе группировки запрещены в РФ).Из материала:Продолжается и масштабная гуманитарная операция. 4 акции проведены представителями Центра по примирению враждующих сторон в Алеппо. Акции по раздаче гуманитарной помощи проводились накануне также в Дамаске и провинции Ас-Сувейда. В общей сложности нуждающимся было передано около 7,8 т гуманитарных грузов. Помощь получили почти 2,5 тыс. сирийцев.