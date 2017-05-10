Военные расходы в мировом срезе
Оцениваются сведения, изложенные IISS в очередном сборнике The Military Balance 2017, посвященном анализу вооруженных сил стран мира.
Интернет-газета " Коммерсант " представила инфографику, демонстрирующую военные расходы регионов и стран мира.
«Военное обозрение» также приводит некоторые выдержки из него.
Расходы на оборону в РФ, в млрд. руб. и % от ВВП:
Российские закупки новых вооружений в 2011-15 и цели государственной программы вооружений до 2020 года (приблизительно):
Суда ВМФ РФ (в т.ч. строящиеся и предполагаемые к строительству), вооруженные крылатыми ракетами 3М14 «Калибр» или 3М54:
Интернет-газета " Коммерсант " представила инфографику, демонстрирующую военные расходы регионов и стран мира.
«Военное обозрение» также приводит некоторые выдержки из него.
Расходы на оборону в РФ, в млрд. руб. и % от ВВП:
Российские закупки новых вооружений в 2011-15 и цели государственной программы вооружений до 2020 года (приблизительно):
Суда ВМФ РФ (в т.ч. строящиеся и предполагаемые к строительству), вооруженные крылатыми ракетами 3М14 «Калибр» или 3М54:
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