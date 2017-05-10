07:19 10 мая

Военные расходы в мировом срезе

Оцениваются сведения, изложенные IISS в очередном сборнике The Military Balance 2017, посвященном анализу вооруженных сил стран мира.

Интернет-газета " Коммерсант " представила инфографику, демонстрирующую военные расходы регионов и стран мира.
















«Военное обозрение» также приводит некоторые выдержки из него.

Расходы на оборону в РФ, в млрд. руб. и % от ВВП:



Российские закупки новых вооружений в 2011-15 и цели государственной программы вооружений до 2020 года (приблизительно):



Суда ВМФ РФ (в т.ч. строящиеся и предполагаемые к строительству), вооруженные крылатыми ракетами 3М14 «Калибр» или 3М54:



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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 1

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  1. RASKAT Сегодня, 07:01
    Опять считаем танки и самолеты.
    А эффективность траты этих денег одна из самых лучших в мире. Это как то многие забывают.
    RASKAT
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