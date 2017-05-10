10:53 10 мая

ИМР-2 впереди боевых порядков сирийских войск

Как сообщает « Вестник Мордовии », правительственные силы Сирии в ходе активных боев в квартале Аль-Кабун, восточном пригороде Дамаска, использовали бронированную инженерную технику – бульдозеры и инженерные машины разграждения ИМР-2 .

ИМР-2 впереди боевых порядков сирийских войск


На неё была установлена всеракурсная бронезащита с мощными разнесенными экранами и противокомулятивные решетки, прикрывавшие корму. Дополнительная защита была смонтирована также на башне.




Данная техника двигалась в начале боевых порядков, опережая танки, занималась разрушением укреплений террористов и проделывала проходы в местах завалов. Как утверждается, их вид деморализующе действовал на боевиков, которые не смогли подбить ни одну из таких инженерных машин.



Ранее уже публиковалась информации о применении ИМР-2 в аналогичном качестве.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-19994.htm
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Комментарии 5

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  1. Тралл Сегодня, 09:34
    Боевые слоны возвращаются smile
    Тралл
    1. cniza Сегодня, 09:37
      Цитата: Тралл
      Боевые слоны возвращаются smile


      Очень символично , но это лучше чем подставлять танки.
      cniza
    2. Svarog51 Сегодня, 09:49
      Наверно "Змей Горыныч" поработал и на перекур отошёл, после него только "боевые слоны" дорогу могут расчистить. lol
      Svarog51
  2. sabakina Сегодня, 09:46
    Как утверждается, их вид деморализующе действовал на боевиков, которые не смогли подбить ни одну из таких инженерных машин.

    Поставить отвал уголковый на танк. И доп. защита и проход сделать можно.
    sabakina
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 09:49
    Как утверждается, их вид деморализующе действовал на боевиков, которые не смогли подбить ни одну из таких инженерных машин.

    ... сделали сирийцы монстра - во всех отношениях хорош!!!
    a.s.zzz888
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