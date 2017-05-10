ИМР-2 впереди боевых порядков сирийских войск
Как сообщает « Вестник Мордовии », правительственные силы Сирии в ходе активных боев в квартале Аль-Кабун, восточном пригороде Дамаска, использовали бронированную инженерную технику – бульдозеры и инженерные машины разграждения ИМР-2 .
На неё была установлена всеракурсная бронезащита с мощными разнесенными экранами и противокомулятивные решетки, прикрывавшие корму. Дополнительная защита была смонтирована также на башне.
Данная техника двигалась в начале боевых порядков, опережая танки, занималась разрушением укреплений террористов и проделывала проходы в местах завалов. Как утверждается, их вид деморализующе действовал на боевиков, которые не смогли подбить ни одну из таких инженерных машин.
Ранее уже публиковалась информации о применении ИМР-2 в аналогичном качестве.
На неё была установлена всеракурсная бронезащита с мощными разнесенными экранами и противокомулятивные решетки, прикрывавшие корму. Дополнительная защита была смонтирована также на башне.
Данная техника двигалась в начале боевых порядков, опережая танки, занималась разрушением укреплений террористов и проделывала проходы в местах завалов. Как утверждается, их вид деморализующе действовал на боевиков, которые не смогли подбить ни одну из таких инженерных машин.
Ранее уже публиковалась информации о применении ИМР-2 в аналогичном качестве.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-19994.htm
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