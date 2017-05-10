10:47 10 мая

"Sarab-1" на оснащении сирийской пехоты

Как сообщает « Вестник Мордовии », противоборствующие стороны гражданской войны в Сирии используют противотанковые управляемые ракеты не только для борьбы с бронетехникой, но и применяют их для поражения групп военнослужащих, снайперских и пулеметным позиций.

"Sarab-1" на оснащении сирийской пехоты


В целях противодействия ПТУР бойцы правительственных сил стали использовать "пехотный" вариант противоракетной системы оптико-электронного подавления " Sarab-1 ", которая ранее монтировалась исключительно на боевые машины. Система призвана сбивать с курса применяемые неприятелем ракеты.




На одной из фотографий, выложенных в интернет-пространство, запечатлена позиция пулемета КПВТ. Оружие было снято с бронемашины и установлено на самодельный станок с бронещитом. Данная пулеметная установка оснащена "Sarab-1". В данном случае система подавления выполнена в специальном облегченном виде, позволяющим монтировать её на пулемете.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20001.htm
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Комментарии 6

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  1. 210окв Сегодня, 09:48
    Весьма полезный девайс.Чье производство?Иранцы подсуетились или сирийские "кулибины"?
    210окв
    1. Cветлейший Сегодня, 10:44
      Пишут Сирийский
      Cветлейший
  2. _Ugene_ Сегодня, 09:55
    Есть хоть одно свидетельство успешного применения сего скворечника?
    _Ugene_
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 10:03
    ... весьма мало фактов по пользе такой "приспособы"... хотя и не лишено здравого смысла...
    a.s.zzz888
  4. inkass_98 Сегодня, 10:30
    "Жить захочешь - не так раскорячишься" (С).
    Если даже пользы от приспособы особой не будет, то вреда она точно не принесет. Бойцы себя будут увереннее чувствовать под прикрытием, даже отчасти эфемерным.
    inkass_98
  5. kolkulon Сегодня, 10:39
    Когда,как вы говорите,этот малоэффективный девайс спасёт вас от смерти,тогда и будете....
    kolkulon
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