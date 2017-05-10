"Sarab-1" на оснащении сирийской пехоты
Как сообщает « Вестник Мордовии », противоборствующие стороны гражданской войны в Сирии используют противотанковые управляемые ракеты не только для борьбы с бронетехникой, но и применяют их для поражения групп военнослужащих, снайперских и пулеметным позиций.
В целях противодействия ПТУР бойцы правительственных сил стали использовать "пехотный" вариант противоракетной системы оптико-электронного подавления " Sarab-1 ", которая ранее монтировалась исключительно на боевые машины. Система призвана сбивать с курса применяемые неприятелем ракеты.
На одной из фотографий, выложенных в интернет-пространство, запечатлена позиция пулемета КПВТ. Оружие было снято с бронемашины и установлено на самодельный станок с бронещитом. Данная пулеметная установка оснащена "Sarab-1". В данном случае система подавления выполнена в специальном облегченном виде, позволяющим монтировать её на пулемете.
В целях противодействия ПТУР бойцы правительственных сил стали использовать "пехотный" вариант противоракетной системы оптико-электронного подавления " Sarab-1 ", которая ранее монтировалась исключительно на боевые машины. Система призвана сбивать с курса применяемые неприятелем ракеты.
На одной из фотографий, выложенных в интернет-пространство, запечатлена позиция пулемета КПВТ. Оружие было снято с бронемашины и установлено на самодельный станок с бронещитом. Данная пулеметная установка оснащена "Sarab-1". В данном случае система подавления выполнена в специальном облегченном виде, позволяющим монтировать её на пулемете.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20001.htm
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