Новый президент Южной Кореи поручил командованию поддерживать боеготовность армии
Новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил, что верит в вооруженные силы страны и попросил командование поддерживать боеспособность войск, передает РИА Новости сообщение агентства «Рёнхап».
По данным агентства, сразу после вступления в должность главы государства «Мун Чжэ Ин побеседовал по телефону с председателем КНШ вооруженных сил Южной Кореи Ли Сун Чжином, выслушав доклад о ситуации с КНДР».
Напомним, Мун Чжэ Ин официально вступил в должность нового президента Южной Кореи утром в среду, набрав 41,1% голосов. Выборы проводились досрочно в связи с отстранением от власти бывшего президента республики Пак Кын Хе, ставшей участницей крупнейшего коррупционного скандала.
Как президент, я верю в мощь наших вооруженных сил, я прошу председателя КНШ (Комитета начальников штабов) и наших солдат поддерживать безупречную боеготовность ради безопасности нашего народа,сказал Ин.
По данным агентства, сразу после вступления в должность главы государства «Мун Чжэ Ин побеседовал по телефону с председателем КНШ вооруженных сил Южной Кореи Ли Сун Чжином, выслушав доклад о ситуации с КНДР».
В оперативной готовности наших вооруженных сил все в норме. Мы поддерживаем достаточную боеготовность, чтобы дать отпор на случай провокаций врага,сказал президенту Чжин.
Напомним, Мун Чжэ Ин официально вступил в должность нового президента Южной Кореи утром в среду, набрав 41,1% голосов. Выборы проводились досрочно в связи с отстранением от власти бывшего президента республики Пак Кын Хе, ставшей участницей крупнейшего коррупционного скандала.
Использованы фотографии: www.dw.com / Reuters
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