10:49 10 мая

Новый президент Южной Кореи поручил командованию поддерживать боеготовность армии

Новый президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил, что верит в вооруженные силы страны и попросил командование поддерживать боеспособность войск, передает РИА Новости сообщение агентства «Рёнхап».

Новый президент Южной Кореи поручил командованию поддерживать боеготовность армии


Как президент, я верю в мощь наших вооруженных сил, я прошу председателя КНШ (Комитета начальников штабов) и наших солдат поддерживать безупречную боеготовность ради безопасности нашего народа,
сказал Ин.


По данным агентства, сразу после вступления в должность главы государства «Мун Чжэ Ин побеседовал по телефону с председателем КНШ вооруженных сил Южной Кореи Ли Сун Чжином, выслушав доклад о ситуации с КНДР».

В оперативной готовности наших вооруженных сил все в норме. Мы поддерживаем достаточную боеготовность, чтобы дать отпор на случай провокаций врага,
сказал президенту Чжин.

Напомним, Мун Чжэ Ин официально вступил в должность нового президента Южной Кореи утром в среду, набрав 41,1% голосов. Выборы проводились досрочно в связи с отстранением от власти бывшего президента республики Пак Кын Хе, ставшей участницей крупнейшего коррупционного скандала.

Использованы фотографии: www.dw.com / Reuters
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Комментарии 7

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  1. Alex_Rarog Сегодня, 10:05
    а он забавный) верит он))) интересно во что бы он верил если бы не матрасники...
    Alex_Rarog
    1. Владимир 38 Сегодня, 10:12
      Он к стати ратует за не зависимость от полосатых..
      Цитата: Alex_Rarog
      а он забавный) верит он))) интересно во что бы он верил если бы не матрасники...
      Владимир 38
      1. Чёрный Сегодня, 10:17
        А шо он им должен был поручить, сдаться что ли? laughing .....было бы странно, если бы он им поручил что то другое....
        Чёрный
      2. Подрезчик Сегодня, 10:20
        Даже вроде как не хочет отдавать ярд за ПРО... Хотя это все предвыборный треп!
        Подрезчик
    2. сибиралт Сегодня, 10:32
      Марионека - он есть марионетка. От приставки "новый" или "вице" ничего не изменится.
      сибиралт
    3. Cветлейший Сегодня, 10:42
      Цитата: Alex_Rarog
      интересно во что бы он верил если бы не матрасники...

      Ну он помниться противник размещения матрацной ПРО.
      Cветлейший
  2. prior Сегодня, 10:38
    Президент новый, а разрез глаз всё тот же.
    prior
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