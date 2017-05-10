Новый президент Южной Кореи поручил командованию поддерживать боеготовность армии

Как президент, я верю в мощь наших вооруженных сил, я прошу председателя КНШ (Комитета начальников штабов) и наших солдат поддерживать безупречную боеготовность ради безопасности нашего народа,

В оперативной готовности наших вооруженных сил все в норме. Мы поддерживаем достаточную боеготовность, чтобы дать отпор на случай провокаций врага,