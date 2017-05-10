10:50 10 мая

Маккейн призвал конгрессменов создать комитет для расследования «вмешательства Москвы»

Сенатор Джон Маккейн в очередной раз призвал американских законодателей создать специальный комитет по расследованию «вмешательства России в выборы» президента, передает РИА Новости .



Я долго призывал создать специальный комитет в конгрессе для расследования вмешательства России в выборы в 2016 году. Решение президента уволить директора ФБР только подтверждает необходимость срочно создать такой комитет,
заявил Маккейн.


Напомним, вчера Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации министра юстиции США Джеффа Сешнса. Свое решение президент объяснил неспособностью Коми эффективно руководить ведомством.

Теперь уже бывший директор ФБР вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых «связей с Россией», которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, «распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов», отмечается в сообщении.

Использованы фотографии: AFP 2017 / Brendan Smialowski
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Комментарии 15

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  1. Антон Болдаков Сегодня, 10:24
    Копают, копают под Трампа! Видимо всё-же Трамп что-то такое делает что не нравится "ястребам". Впрочем это так и так ясно...
    Антон Болдаков
    1. _Бурят_ Сегодня, 10:26
      Забавно наблюдать за их внутренней грызнёй
      _Бурят_
      1. dik-nsk Сегодня, 10:37
        да он просто играет полоумного дедушку - нужно же себя пиарить, он мне нашего Жирика напоминает - много шума "за народ порву", а у самого самый большой доход в ГД, так и этот "несущий свободу и демократию" - пол украины его сыну принадлежит
        dik-nsk
        1. Подрезчик Сегодня, 10:46
          До лампочки России эти комитеты! Чем бы Маккейн не тешился, лишь бы не вьетнамский плен!
          Подрезчик
      2. НасРать Сегодня, 10:37
        Вот уж, в конгрессе смеются над маразматиком...

        НасРать
  2. yuriy55 Сегодня, 10:26
    Самое дельное, что можно предложить - возбудить уголовное дело против Маккейна за клевету на Россию. Осудить и заявить в розыск...Как только высунулся в неположенном месте,цап за шкирку и в Россию, как это США делает с нашими гражданами...Только так...Чтобы этот маразматик даже высунуть своё жало боялся...
    Заодно и потренируем спецподразделения...
    yuriy55
    1. Kenneth Сегодня, 10:32
      То есть вы предлагаете провести боевую операцию войскового спецназа на территории третьей страны.
      Kenneth
  3. андрей юрьевич Сегодня, 10:27
    Маккейн призвал конгрессменов создать комитет для расследования «вмешательства Москвы»
    нет покоя е...дурканутому...Как сообщают «Ветераны Вьетнама», выпрыгнувший с парашютом Маккейн получил серьезные травмы и был захвачен в плен. В листовке утверждается, что на четвертый день плена Маккейн согласился в обмен на медицинскую помощь передать вьетнамцам информацию военного характера.

    При этом в листовке приведена ссылка на собственные слова Маккейна об этом, сказанные им в интервью американскому еженедельнику в 1973 году. Сообщая, что Маккейну была оказана медицинская помощь во вьетнамском госпитале, недоступном для других американских военнопленных, авторы листовки утверждают, что именно в этот момент власти Северного Вьетнама узнали, что отец сбитого летчика адмирал Джон Маккейн должен был стать главнокомандующим всем тихоокеанским флотом США и что вьетнамская пресса после этого со ссылкой на показания Маккейна-младшего сообщила подробности боевой операции, в которой он участвовал.

    После шести недель в госпитале Маккейн был возвращен в лагерь для американских военнопленных, сообщается в листовке, авторы которой утверждают, что в 1993 году во время посещения Ханоя Маккейн "просил вьетнамцев не предавать гласности никакие документы, имеющие отношение к возвращенным американским военнопленным".

    Пепел ненависти и страха стучит в сердце сенатора
    андрей юрьевич
    1. МПК105 Сегодня, 10:33
      Вот ведь неугомонный дед!!!Ему давно на завалинку,да,семечки поплёвывая,с соседями мирно сплетничать о том,о сём,деревенском...Ястреб,блин...Бзежинский не успокоится никак тоже...
      МПК105
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:39
        Цитата: МПК105
        Вот ведь неугомонный дед!!!Ему давно на завалинку,да,семечки поплёвывая,с соседями мирно сплетничать о том,о сём,деревенском...Ястреб,блин...Бзежинский не успокоится никак тоже...

        андрей юрьевич
  4. Kenneth Сегодня, 10:29
    Здорово его во Вьетнаме стукнуло.
    Kenneth
  5. prior Сегодня, 10:31
    Ему бы книги писать, фантаст бы получился не самый худший.
    Лётчик и политик из него никакой.
    prior
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:43
      Цитата: prior
      Лётчик и политик из него никакой.
      зря вы так...лётчик он "зачотный"...посадка на "энтерпрайс"-классная... wassat
      андрей юрьевич
  6. Kenneth Сегодня, 10:34
    Кстати а почему бы и нет. В конгрессе вместо пустого трепа придется предъявлять Доказательства
    Kenneth
  7. 1536 Сегодня, 10:48
    Если у вьетнамцев есть информация о том, что болтал, кого выдал и вообще, как вел себя этот субъект, находясь в плену, надо слить ее в прессу. Может быть, тогда с него спесь сойдет. Психиатров-то он купил, естественно, а сердце, по всей видимости, здоровое, проживет еще лет сто (тем более, что для этих по всему миру есть, где донорские органы добывать).
    1536
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