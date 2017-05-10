Маккейн призвал конгрессменов создать комитет для расследования «вмешательства Москвы»

Я долго призывал создать специальный комитет в конгрессе для расследования вмешательства России в выборы в 2016 году. Решение президента уволить директора ФБР только подтверждает необходимость срочно создать такой комитет,

Сенатор Джон Маккейн в очередной раз призвал американских законодателей создать специальный комитет по расследованию «вмешательства России в выборы» президента, передает РИА Новости заявил Маккейн.Напомним, вчера Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации министра юстиции США Джеффа Сешнса. Свое решение президент объяснил неспособностью Коми эффективно руководить ведомством.Теперь уже бывший директор ФБР вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых «связей с Россией», которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, «распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов», отмечается в сообщении.