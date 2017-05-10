ВВС Ирака уничтожили 100 террористов в двух городах
Согласно информации РИА Новости , агентство Синьхуа со ссылкой на заявление вооруженных сил Ирака сообщает об уничтожении не менее 100 боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) ударами иракских истребителей в провинции Анбар на западе страны.
Как утверждается, 11 ударов с воздуха были нанесены по укрытиям боевиков в городе Ана, расположенном в 180 км к северо-западу от Багдада. В результате ликвидировано 47 террористов. 4 авиаудара пришлись на город Эль-Кайм, находящийся в 330 км к северо-западу от столицы. В итоге уничтожено 53 боевика. Одновременно были разрушены дома террористов-смертников и объекты, где был налажен выпуск бомб.
В 2014 – 2015 годах ИГИЛ (запрещено в РФ) была взята под контроль большаю часть провинции Анбар. В последнее время правительственные силы Ирака сумели отбить многие районы. Террористы удерживают ряд областей в провинции, пограничных с Сирией.
Как утверждается, 11 ударов с воздуха были нанесены по укрытиям боевиков в городе Ана, расположенном в 180 км к северо-западу от Багдада. В результате ликвидировано 47 террористов. 4 авиаудара пришлись на город Эль-Кайм, находящийся в 330 км к северо-западу от столицы. В итоге уничтожено 53 боевика. Одновременно были разрушены дома террористов-смертников и объекты, где был налажен выпуск бомб.
В 2014 – 2015 годах ИГИЛ (запрещено в РФ) была взята под контроль большаю часть провинции Анбар. В последнее время правительственные силы Ирака сумели отбить многие районы. Террористы удерживают ряд областей в провинции, пограничных с Сирией.
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