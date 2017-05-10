14:00 10 мая

ВВС Ирака уничтожили 100 террористов в двух городах

Согласно информации РИА Новости , агентство Синьхуа со ссылкой на заявление вооруженных сил Ирака сообщает об уничтожении не менее 100 боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) ударами иракских истребителей в провинции Анбар на западе страны.

ВВС Ирака уничтожили 100 террористов в двух городах


Как утверждается, 11 ударов с воздуха были нанесены по укрытиям боевиков в городе Ана, расположенном в 180 км к северо-западу от Багдада. В результате ликвидировано 47 террористов. 4 авиаудара пришлись на город Эль-Кайм, находящийся в 330 км к северо-западу от столицы. В итоге уничтожено 53 боевика. Одновременно были разрушены дома террористов-смертников и объекты, где был налажен выпуск бомб.


В 2014 – 2015 годах ИГИЛ (запрещено в РФ) была взята под контроль большаю часть провинции Анбар. В последнее время правительственные силы Ирака сумели отбить многие районы. Террористы удерживают ряд областей в провинции, пограничных с Сирией.


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Комментарии 6

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  1. supertiger21 Сегодня, 10:57
    Рад за иракцев good , но фото не в тему! negative Какое отношение к современным ВВС Ирака имеют американские F-15 и F-16, бомбившие армию Саддама в 1991 году?! request
    supertiger21
    1. Alex_Rarog Сегодня, 10:59
      Фото редко вообще к таким новостям в тему...а если правда 100 бармалеев к шайтану отправили то боги им в помощь...
      Alex_Rarog
  2. bankirchik34 Сегодня, 11:13
    на сколько там делить нужно эти цифры ?))
    bankirchik34
    1. сибиралт Сегодня, 11:34
      Поздравляю с успехом ВКС! Но, лишь после одного города Сталинград, и только в плен, было захвачено более 300 тысяч врагов, не считая "уничтоженных", А тут, уничтожили 100 человек в двух городах. А кто их считал, наших и не наших? Для кого эта инфа считать трупы по штукам?
      сибиралт
    2. Ныробский Сегодня, 11:42
      Цитата: bankirchik34
      на сколько там делить нужно эти цифры ?))

      А смысл?
      Ныробский
      1. ватник Сегодня, 12:08
        Карта распределения контроля территории Ирака
        Красным цветом - правительству Ирака.
        Желтым - курдская Пешмерга.
        Черным - террористы ИГИЛ
        ватник
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