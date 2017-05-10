В Крыму создается отделение ДОСААФ РФ
В Симферополе создается крымская авиационная организация, передает Интерфакс-АВН сообщение директора департамента авиации – заместителя председателя ДОСААФ России Валерия Ретунского.
По его словам, в составе организации «будет сформировано несколько подразделений, своеобразных филиалов, которые планируется базировать на других аэродромах Крыма».
Ретунский добавил, что «перечень этих аэродромов пока только формируется».
Он сообщил, что авиационная организация может быть сформирована в ближайшие полтора месяца.
Он подчеркнул, что «реализация намеченных ДОСААФ планов ведется в тесном контакте с крымскими властями».
В настоящее время создается крымская авиационная организация, которую планируется базировать в Симферополе на аэродроме "Заводской",сказал агентству Ретунский.
По его словам, в составе организации «будет сформировано несколько подразделений, своеобразных филиалов, которые планируется базировать на других аэродромах Крыма».
Ретунский добавил, что «перечень этих аэродромов пока только формируется».
Он сообщил, что авиационная организация может быть сформирована в ближайшие полтора месяца.
В то же время в Севастополе уже создан авиационно-спортивный клуб, члены которого выполняют прыжки с парашютом и полеты на самолете Як-18Т,отметил зампредседателя оборонной организации.
Он подчеркнул, что «реализация намеченных ДОСААФ планов ведется в тесном контакте с крымскими властями».
Использованы фотографии: РИА Новости. Кирилл Брага
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