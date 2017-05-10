13:53 10 мая

В Крыму создается отделение ДОСААФ РФ

В Симферополе создается крымская авиационная организация, передает Интерфакс-АВН сообщение директора департамента авиации – заместителя председателя ДОСААФ России Валерия Ретунского.

В Крыму создается отделение ДОСААФ РФ


В настоящее время создается крымская авиационная организация, которую планируется базировать в Симферополе на аэродроме "Заводской",
сказал агентству Ретунский.


По его словам, в составе организации «будет сформировано несколько подразделений, своеобразных филиалов, которые планируется базировать на других аэродромах Крыма».

Ретунский добавил, что «перечень этих аэродромов пока только формируется».

Он сообщил, что авиационная организация может быть сформирована в ближайшие полтора месяца.

В то же время в Севастополе уже создан авиационно-спортивный клуб, члены которого выполняют прыжки с парашютом и полеты на самолете Як-18Т,
отметил зампредседателя оборонной организации.

Он подчеркнул, что «реализация намеченных ДОСААФ планов ведется в тесном контакте с крымскими властями».

Использованы фотографии: РИА Новости. Кирилл Брага
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Комментарии 7

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  1. 210окв Сегодня, 11:09
    Это надо возрождать по всей стране..Аэроклубы,аэродромы,производство учебных самолетов..
    210окв
    1. Слон Сегодня, 12:30
      "Заводское" - старейший аэродром Крыма и России был построен еще в 1915-16 годах как испытательный полигон симферопольского филиала авиазавода "Анатра".
      Слон
    2. DOCTOR ZLO Сегодня, 13:09
      Цитата: 210окв
      Это надо возрождать по всей стране..Аэроклубы,аэродромы,производство учебных самолетов..

      Уже давно все возрождено, Вы не следите за периодикой и текущим политическим моментом...

      http://www.dosaaf.ru/home/regionals
      DOCTOR ZLO
      1. 210окв Сегодня, 13:24
        ВСЕ возрождено??Ну не знаю..На переферии наверное живу..И производство легкомоторных учебных самолетов и планеров?На Вашей диаграмме изображено по большому счету административное управление.. hi
        Цитата: DOCTOR ZLO
        Цитата: 210окв
        Это надо возрождать по всей стране..Аэроклубы,аэродромы,производство учебных самолетов..

        Уже давно все возрождено, Вы не следите за периодикой и текущим политическим моментом...

        http://www.dosaaf.ru/home/regionals
        210окв
        1. DOCTOR ZLO Сегодня, 13:37
          210окв Сегодня, 13:24 ↑
          ВСЕ возрождено??Ну не знаю..На переферии наверное живу..И производство легкомоторных учебных самолетов и планеров?На Вашей диаграмме изображено по большому счету административное управление.. hi

          Понимаю вас, глаза слабы уже, ссылку "не заметили"...
          http://www.dosaaf.ru/home/regionals
          DOCTOR ZLO
  2. ZAVal Сегодня, 11:26
    В настоящее время создается крымская авиационная организация, которую планируется базировать в Симферополе на аэродроме "Заводской"

    Надо, срочно и решение принимать на федеральном уровне. А то у некоторых, заинтересованных и по прежнему связанных с бизнесом руководителей Крыма, появились планы отдать аэродром "Заводское" под застройку, уж больно лакомый кусочек фактически в городе.
    P.S. Когда то, при СССР, на аэродроме "Заводское" в Симферополе, по линии ДОСААФ, проходил парашютную подготовку, 3 прыжка для допризывников.
    ZAVal
  3. Слон Сегодня, 12:26
    Хорошая новость. Но не для городской власти и застройщиков-комерсантов. Нувориши планировали раздербанить землю в своих интересах... Смотрите - http://www.c-inform.info/news/id/51914
    Слон
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