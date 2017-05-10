В Крыму создается отделение ДОСААФ РФ

В настоящее время создается крымская авиационная организация, которую планируется базировать в Симферополе на аэродроме "Заводской",

В то же время в Севастополе уже создан авиационно-спортивный клуб, члены которого выполняют прыжки с парашютом и полеты на самолете Як-18Т,