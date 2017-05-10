Министры обороны Прибалтики ожидают главу Пентагона
Как сообщает новостное агентство « Интерфакс-АВН », главы военных ведомств Эстонии, Латвии и Литвы встретятся 10 мая в Вильнюсе с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.
- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии.
Со слов министра обороны Эстонии Маргус Цахкна, "визит Джеймса Мэттиса в наш регион свидетельствует о том, что у нас есть союзники, а также о силе оборонного сотрудничества США и Эстонии, Латвии, Литвы".
Предусматривается совместное посещение военной базы имени Сильвестра Жукаускаса в литовском Пабраде.
- указывает минобороны Эстонии.
Это первый визит столь высокопоставленного чиновника США в сфере обороны в Балтийский регион. Министры обсудят вопросы военного сотрудничества трех стран Балтии и США, речь пойдет о военном сотрудничестве и о положении в области безопасности в Балтийском регионе.
- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии.
Со слов министра обороны Эстонии Маргус Цахкна, "визит Джеймса Мэттиса в наш регион свидетельствует о том, что у нас есть союзники, а также о силе оборонного сотрудничества США и Эстонии, Латвии, Литвы".
Предусматривается совместное посещение военной базы имени Сильвестра Жукаускаса в литовском Пабраде.
США являются одним из самых стабильных стратегических партнеров Балтийских стран и союзников в обеспечении их безопасности. С 2014 года военное присутствие США в странах Балтии существенно увеличилось в связи с изменением ситуации в сфере безопасности в Европе.
- указывает минобороны Эстонии.
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