Министры обороны Прибалтики ожидают главу Пентагона

Это первый визит столь высокопоставленного чиновника США в сфере обороны в Балтийский регион. Министры обсудят вопросы военного сотрудничества трех стран Балтии и США, речь пойдет о военном сотрудничестве и о положении в области безопасности в Балтийском регионе.

США являются одним из самых стабильных стратегических партнеров Балтийских стран и союзников в обеспечении их безопасности. С 2014 года военное присутствие США в странах Балтии существенно увеличилось в связи с изменением ситуации в сфере безопасности в Европе.