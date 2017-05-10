14:01 10 мая

Министры обороны Прибалтики ожидают главу Пентагона

Как сообщает новостное агентство « Интерфакс-АВН », главы военных ведомств Эстонии, Латвии и Литвы встретятся 10 мая в Вильнюсе с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

Это первый визит столь высокопоставленного чиновника США в сфере обороны в Балтийский регион. Министры обсудят вопросы военного сотрудничества трех стран Балтии и США, речь пойдет о военном сотрудничестве и о положении в области безопасности в Балтийском регионе.

- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны Эстонии.




Со слов министра обороны Эстонии Маргус Цахкна, "визит Джеймса Мэттиса в наш регион свидетельствует о том, что у нас есть союзники, а также о силе оборонного сотрудничества США и Эстонии, Латвии, Литвы".

Предусматривается совместное посещение военной базы имени Сильвестра Жукаускаса в литовском Пабраде.

США являются одним из самых стабильных стратегических партнеров Балтийских стран и союзников в обеспечении их безопасности. С 2014 года военное присутствие США в странах Балтии существенно увеличилось в связи с изменением ситуации в сфере безопасности в Европе.

- указывает минобороны Эстонии.


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Комментарии 10

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 11:08
    Министры обороны Прибалтики ожидают главу Пентагона
    -прямо представил их,в позе "зю" на аэродроме... wassat
    андрей юрьевич
    1. 210окв Сегодня, 11:10
      Ну это как в "Ревизоре"..
      Цитата: андрей юрьевич
      Министры обороны Прибалтики ожидают главу Пентагона
      -прямо представил их,в позе "зю" на аэродроме... wassat
      210окв
      1. oleg-gr Сегодня, 11:12
        Мелкие шавки ждут главного барбосса. Сила оборонного сотрудничества "на высоте". Может денег пообещает или еще кобелей-производителей из Америки пришлет.
        oleg-gr
        1. Чёрный Сегодня, 11:26
          Барин к ним приедет, барин их рассудит laughing
          Чёрный
          1. cniza Сегодня, 11:31
            Будут просить усилить защиту от "злой" России и подбросить ещё военных , для увеличения численности населения.
            cniza
        2. Лелёк Сегодня, 11:34
          Цитата: oleg-gr
          Мелкие шавки ждут главного барбосса.


          Привет.
          Ну, вот такие они - эти т.н. "прибабалты". Другое им просто не отпущено Господом Богом.
          Лелёк
          1. Подрезчик Сегодня, 12:08
            Однако это уже напрягает! Сначало пару батальонов с танками, потом самолетики, вертолетики. Теперь вот большой босс на пороге! Приехал договариваться , чего еще необходимо, что потянут? ОЧЕНЬ сильно надеюсь, что российское МО знает, как "ответить", и не обходиться говорильней!
            Подрезчик
        3. СРЦ П-15 Сегодня, 11:45
          Цитата: oleg-gr
          Мелкие шавки ждут главного барбосса.

          СРЦ П-15
    2. Евдоким Сегодня, 12:22
      Цитата: андрей юрьевич
      Министры обороны Прибалтики ожидают главу Пентагона
      -прямо представил их,в позе "зю" на аэродроме...


      Пациенты готовятся к приезду у заокеанского проктолога, ведь может забраковать их готовность к дальнейшему "партнерству". laughing
      Евдоким
  2. Evgenijus Сегодня, 12:13
    Уж постарается этот Джеймс Мэттис спихнуть на берега Балтики все свое старье со складов. Зачем новые склады строить, если можно очистить старые свои ангары от устаревающей военной техники. Правда это "барахло" может причинить много бед миру в руках малограмотных контрактников и психопатов-политиков.
    Evgenijus
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