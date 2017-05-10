13:52 10 мая

Ми-26 армейской авиации ВВО впервые были задействованы в учении по тушению пожаров

В Хабаровском крае состоялось летно-тактическое учение (ЛТУ) с соединением армейской авиации, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Ми-26 армейской авиации ВВО впервые были задействованы в учении по тушению пожаров


Впервые к тренировкам были привлечены экипажи самых больших в мире вертолетов Ми-26.


«В ходе ЛТУ экипажи вертолетов Ми-26 и Ми-8АМТШ отработали задачи по тушению природных пожаров с помощью подвесных водосливных устройств (ВСУ), в частности отработали взлеты, посадки с водосливными устройствами, полеты в заданный район, заборы воды в водоеме и ее слив на очаги огня, имитирующие лесные пожары. Выполнение задачи осложнял сильный ветер в районе учения», – говорится в релизе округа.

Сообщается, что вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-26 вылили на очаги возгораний более 16-ти тонн воды.

В пресс-службе добавили, что «для создания обстановки, максимально приближенной к условиям лесного пожара, было применено значительное количество средств имитации».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:21
    ... горим каждый год, и каждый год "героически" преодолеваем... а сколько денег уходит на эти мероприятия?!?
    a.s.zzz888
    1. Megatron Сегодня, 13:07
      ВСУ - уж подумал хохлами тушили! ))))
      Megatron
  2. svp67 Сегодня, 12:34
    МО все больше и больше берет на себя задач МЧС, может пора уже его реформировать в Д(департамент)ЧС, при МО ...
    svp67
    1. DenZ Сегодня, 12:49
      Верно. В МЧС не могут сколько положено Бе-200 поставить гоняют в разные концы страны когда они внезапно становятся нужными везде. Из-за недофинансирования МЧС ( как я предполагаю) и привлекают армию.
      DenZ
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