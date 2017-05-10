Ми-26 армейской авиации ВВО впервые были задействованы в учении по тушению пожаров
В Хабаровском крае состоялось летно-тактическое учение (ЛТУ) с соединением армейской авиации, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Впервые к тренировкам были привлечены экипажи самых больших в мире вертолетов Ми-26.
«В ходе ЛТУ экипажи вертолетов Ми-26 и Ми-8АМТШ отработали задачи по тушению природных пожаров с помощью подвесных водосливных устройств (ВСУ), в частности отработали взлеты, посадки с водосливными устройствами, полеты в заданный район, заборы воды в водоеме и ее слив на очаги огня, имитирующие лесные пожары. Выполнение задачи осложнял сильный ветер в районе учения», – говорится в релизе округа.
Сообщается, что вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-26 вылили на очаги возгораний более 16-ти тонн воды.
В пресс-службе добавили, что «для создания обстановки, максимально приближенной к условиям лесного пожара, было применено значительное количество средств имитации».
Впервые к тренировкам были привлечены экипажи самых больших в мире вертолетов Ми-26.
«В ходе ЛТУ экипажи вертолетов Ми-26 и Ми-8АМТШ отработали задачи по тушению природных пожаров с помощью подвесных водосливных устройств (ВСУ), в частности отработали взлеты, посадки с водосливными устройствами, полеты в заданный район, заборы воды в водоеме и ее слив на очаги огня, имитирующие лесные пожары. Выполнение задачи осложнял сильный ветер в районе учения», – говорится в релизе округа.
Сообщается, что вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-26 вылили на очаги возгораний более 16-ти тонн воды.
В пресс-службе добавили, что «для создания обстановки, максимально приближенной к условиям лесного пожара, было применено значительное количество средств имитации».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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