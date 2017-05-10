Донецкие хроники за неделю (1-7 мая) от военкора «Маг»
С праздником 72-ой годовщины Великой Победы над фашизмом! Здоровья и добра ветеранам!
На прошлой неделе Республиках продолжалась подготовка к празднику 72-ой годовщины Великой Победы. В этом году готовятся особенно тщательно и более масштабно.
Но, а на фронте, все привычно – обстрелы, погибшие мирные жители и военные, разрушенные дома, поломанные судьбы. Наступления, как я и говорил, не произошло. Нам говорят, что после «Евровиденья» ВСУ возможно будет наступать. Но и после праздников я сильно сомневаюсь в решительных действиях киевской хунты. Провокации - возможно.
Тренировка снайперов НМ ДНР на полигоне
Обстановка по обстрелам ухудшилась. Особенно тяжелая обстановка была на южном фронте (ДНР) и в районе трассы Бахмутка (ЛНР). С этих районов наибольшее количество погибших и раненных, как со стороны ДНР и ЛНР среди мирных и военных, так и со стороны военных ВСУ.
Стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. Так представители ВСУ утверждают, что накануне праздников ДНР и ЛНР методично уничтожают ОП (оперные пункты в районе Светлодарской дуги (ДНР) и Бахмутки (ЛНР). Но, по ниже приведенной сводке видно, кто несет потери среди мирного населения, и кто нарушает перемирие.
К слову сказать, у ВСУ по официальным данным так называемой «АТО» 10 убитых и раненных, а по данным украинских волонтеров и СМИ около 20 солдат и офицеров.
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
01.05.17, понедельник
До утра были стрелковые перестрелки и минометные обстрелы. Утром и до обеда было тихо.
14:50 в районе Авдеевки с позиций ВСУ работает батарея 120-мм минометов.
17:50 на южном фронте позиционные бои, без применения тяжелого вооружения.
17:50 Петровский район Донецка под обстрелом минометов. Начались позиционные бои.
В 18:00 часов в результате минометного обстрела со стороны ВСУ Петровского района, ранение получил Деркач Александр Николаевич, 1965 г.р.
20:50 Петровский район Донецка третий час позиционные бои с применением минометов, периодически БМП-2.
21:20 в районе поселка Зайцево бой с применением минометов.
21:30 на южном фронте от Широкино до Коминтерново продолжаются позиционные бои с применением снайперских винтовок, АГС и минометов.
22:20 в районе ЯБП ВСУ обстреливают наши позиции минами 82 и 120-мм и артиллерией.
Из-за минометного обстрела со стороны украинских карателей в н.п. Яковлевка и Петровском районе Донецка пострадали 2 мирных жителя: Деркач Александр Николаевич, 1965 г.р. и Лопатюк Светлана Сергеевна, 1980 г.р. Также, при тушении загоревшегося жилого дома в н.п. Яковлевка, после обстрела ВСУ, получил ожоги Сухов Игорь Анатольевич, 1972 г.р.
За сутки ВСУ обстреляли нас 47 раз. Территорию Республики обстреливали из артиллерии, минометов, гранатометов, БМП, БТР-ов и стрелкового оружия.
На Горловском направлении зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня со стороны 53-й омбр и 25-й овдбр ВСУ, с позиций которых выпустили 3 артиллерийских снаряда калибром 122-мм и 430 боеприпасов из различных видов гранатометов по районам населенных пунктов Зайцево, Горловка, Верхнеторецкое и Железная Балка.
На Донецком направлении отмечено двадцать нарушений. Военные преступники из 46-й одшбр, 72-й и 92-й омбр выпустили 150 мин различного калибра из минометов,530 боеприпасов из ручных и автоматических гранатометов, а также активно применяли стрелковое вооружение по районам населенных пунктов Ясиноватая, Яковлевка, Крутая Балка, Васильевка, Спартак, Аэропорта и Петровскому району Донецка.
На Мариупольском направлении со стороны ВСУ зафиксировано семнадцать нарушений. Украинские каратели из 36-й обр морской пехоты обстреляли районы населенных пунктов Октябрь, Саханка, Ленинское, Заиченко и Коминтерново. Минометные расчеты противника выпустили по южной территории 18 мин калибром 120-мм. К тому же, активно применялось вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового вооружения.
В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили 12 домостроений, в том числе: 5 жилых домов в н.п. Зайцево, 1 в н.п. Яковлевка, а также 5 домов и школа №103 в Петровском районе Донецка.
02.05.17, вторник
09:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) с позиций ВСУ одиночный обстрел СПГ-9.
До позднего вечера было тихо, даже перестрелок не было.
18:50 на южном фронте периодически работают к/к пулеметы и минометы.
18:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП позиционные бои с применением минометов и тяжелой артиллерии.
18:55 в ходе обстрела, обесточена Донецкая фильтровальная станция. В окрестностях снова обстрелы, повреждены линии электропередачи. Персонал ДФС эвакуирован в убежище. Обстрел продолжается.
С позиций 72-й омбр было нанесено целенаправленное огневое воздействие по линиям электропередач в районе Авдеевской промзоны, с использованием 120 мм минометов и танков. Всего выпущено более 80 мин и снарядов. В результате чего Донецкая фильтровальная станция была в очередной раз обесточена. По данным нашей разведки, для проведения провокации привлекались подразделения «Правого сектора», ведя огонь по опорам ЛЭП на подконтрольной Украине территории.
Во всех случаях нанесения ударов артиллерией и минометами украинская сторона активно использовала беспилотные летательные аппараты для корректировки ведения огня. Остатки одного из них, сбитого нашими подразделениями на юге Республики, представлен на фотографии. Это модификация БЛА «Shadow» производства США и доработанный в Украине.
19:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП час продолжаются сильные обстрелы.
19:50 юго-западнее, западнее и севернее Горловки начались сильные арт обстрелы. Давно такого не было.
20:15 в районе Майорска – Зайцево бой с применением минометов, артиллерии и танков. 20:15 на Светлодарской дуге арт дуэли.
20:35 в районе поселка Калиново (ДНР) сильные обстрелы 120-мм минами и 122-мм артиллерией. Жители окрестных поселков прячутся в подвалах.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли 44 раза. Территорию Республики обстреливали из артиллерии, танков, минометов, гранатометов, БМП, БТР-ов и стрелкового оружия.
На Горловском направлении зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны 53-й омбр, с позиций которой по району поселка Зайцево выпущено 5 мин калибром 120-мм, 25 боеприпасов из различных видов гранатометов, применялось вооружение БМП, БТР и стрелковое вооружение.
На Донецком направлении отмечено двадцать семь нарушений прекращения огня. Военные преступники 46-й одшбр, 72-й и 92-й омбр выпустили 8 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 24 танковых снаряда, 314 мин различного калибра, а также активно применяли ручные, автоматические гранатометы и стрелковое вооружение по районам н.п. Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Крутая Балка, Докучаевск, Спартак, Петровскому и Кировскому районам Донецка и Аэропорту.
На Мариупольском направлении каратели четырнадцать раз нарушили режим тишины. С позиций 36-й обр морской пехоты подвергли обстрелам районы н.п. Саханка, Ленинское и Коминтерново. Нами зафиксированы 8 танковых выстрелов, 29 мин калибром 82 и 120-мм и 125 боеприпасов из различных видов гранатометов, выпущенные противником по территории Республики. В поселке Минеральное повреждено три жилых дома.
В результате обстрелов ВСУ погибла Рыщенко Валентина Григорьевна, 1964 г.р.
03.05.17, среда
09:30 Докучаевск под минометным обстрелом.
До обеда было затишье.
12:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались позиционные бои с применением минометов 82 и 120-мм.
18:00 по трассе Бахмутка (ЛНР) начались хаотичные обстрелы.
19.00 трасса Бахмутка (ЛНР) прилёты на территорию фермы поселка Смелое с стороны Крымского.
19:25 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП 7 часов продолжаются позиционные бои с применением, СПГ-9, АГС и минометов 82 и 120-мм.
19:40 в районе поселка Зайцево периодически возникают короткие перестрелки и обмены подарками в виде мин.
20:35 Перовский район Донецка бой с применением минометов 120-мм.
20:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои и обстрелы минами усилились. Подключилась артиллерия ВСУ.
21:30 на южном фронте идут бои с применением минометов 82-мм, артиллерии и техники.
21:30 на Бахмутке (ЛНР) в районе н.п. Желобок и Фрунзе обстрел минами 82 и 120-мм. 21:40 в районе поселка Зайцево два часа продолжаются обмены ударами из минометов 82-мм и техники.
22:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой усилился, применяется все виды вооружений, включай минометы 120-мм, артиллерию 122-мм и 152-мм и техники.
В результате обстрела со стороны ВСУ г.Докучаевск ранена Рыщенко Валентина, 1964 г.р. Госпитализирована в ЦГБ г.Докучавск. Чуть позже, от полученных ран, она скончалась в больнице.
3 мая ВСУ обстреляли нас 56 раз. Обстрелы производились в том числе с тяжелой артиллерии калибра 152-мм и РСЗО.
На Горловском направлении зафиксировано шесть нарушений со стороны 53-й омбр и 25-й овдбр, с позиций которых по районам н.п. Зайцево и Широкая Балка выпущено 24 мины калибром 82-мм и 200 боеприпасов из различных видов гранатометов. К тому же, из вооружения БМП и БТР обстреляны н.п. Гольмовский и Верхнеторецкое.
На Донецком направлении. Количество нарушений за минувшие сутки составило двадцать восемь рраз. В частности, с позиций 46-й одшбр, 72-й и 92-й омбр противник выпустил по н.п. Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Жабичево, Спартак, Докучаевск, району Аэропорта, Петровскому и Кировскому районам Донецка 221 мину калибром 82 и 120-мм, 22 танковых снаряда и 168 боеприпасов из автоматических и ручных гранатометов. По районам н.п. Спартак и Аэропорту ыпущено 19 артиллерийских снарядов, 7 из которых калибром 152-мм и 5 реактивных снарядов из РСЗО «Град».
В этом же районе нашей разведкой замечена работа на Донецком направлении четырех беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли корректировку артиллерийского и минометного огня противника.
На Мариупольском направлении украинские каратели 36-й обр морской пехоты двадцать два раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы н.п. Коминтерново, Зайченко, Октябрь, Ленинское и Саханка. Нами зафиксированы 27 танковых выстрелов и 40 выстрелов противника из минометов.
В результате обстрелов с позиций ВСУ повреждения получили два жилых дома в поселке Спартак, а также здание котельной в районе школы поселка Саханка.
04.05.17, четверг
До позднего вечера было тихо.
17:45 из поселка Широкино ВСУ ведет беспорядочный огонь из танка в направлении поселка Безыменное. Зафиксировано 19 танковых выстрелов, 10 из которых взорвались в непосредственной близости с наблюдательным пунктом российского СЦКК.
19:00 сильные обстрелы пот всему фронту на Бахмутке (ЛНР).
20:30 в районе ЯБП позиционные бои с применением минометов.
20:50 на ответка по батареям ВСУ обстреливающим ЯБП и окрестности.
21:10 Петровский район Донецка бой с применением минометов. Есть попадания осколков по жилмассиву. По адресу Павлуновского 29, сгорел полностью дом.
21:30 в районе поселка Зайцево сильный бой с применением минометов, артиллерии и танков.
23:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои усилились, ВСУ массово применяет минометы 82 и 120-мм.
По данным нашей разведки, для усиления 36-й обр морской пехоты, имеющей самый низкий процент укомплектованности из-за санитарных потерь, в район дислокации вблизи Мариуполя прибыла группа в составе 80 грузинских наемников.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 46 раз. При обстрелах территории Республики применялись: танки, минометы различного калибра, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
05.05.17, пятница
00:20 на линии фронта Спартак – ЯБП бой обстрелами продолжается. В районе Аэропорта затихло.
05:00 Бахмутка (ЛНР) под хаотичными минометными обстрелами.
09:50 в районе поселка Старомихайловка бой с применением минометов.
09:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались также бои с применением минометов, артиллерии и техники.
11:00 в западных и северных пригородах Донецка прекратились.
18:20 в районе поселка Широкая Балка сильный взрыв, выясняем.
18:40 на южном фронте бои с применением ЗУ, гранатометов и минометов.
19:30 в поселке Станица-Луганская (ЛНР) стрельба.
20:35 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП снова разгорелись позиционные бои с применением минометов и техники.
20:50 в Киевском районе Донецка попытка прорыва ДРГ ВСУ, идет ближний бой.
21:00 Петровский район Донецка под обстрелом АГС, минометов 120-мм, БМП-2. Горит дом.
21:35 в районе поселка Зайцево ожесточенный бой, работает стрелковое, АГС, СПГ-9, РПГ-7, минометы 82 и 120-мм, артиллерия и техника.
В результате обстрела украинскими силовиками с 20:40 до 00:00 часов жилых домов поселка Трудовские Петровского района Донецка получила ранения брюшной полости Наталья Новик 1980 года рождения, находящаяся на втором месяце беременности. Об этом сообщил во время брифинга 6 мая заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин.
«Наталья Новик, спасаясь от снарядов, рвущихся вокруг, бежала к бомбоубежищу, но 120-мм мина, выпущенная со стороны украинских силовиков, попав в соседний дом, ранила женщину осколком в брюшную полость. Усилиями находящихся поблизости наших военнослужащих она была доставлена в больницу, но жизнь ее будущего ребенка спасти не удалось».
По информации, полученной от жителей Красногоровки, находящейся на временно подконтрольной Украине территории, военнослужащими ВСУ, вблизи городского кладбища, с использованием землеройной техники выкопан ров, в который впоследствии в темное время суток захоронены 20 человеческих тел. Отметок на местности о захоронении не выставлено.
Данное захоронение произведено по личному указанию командира 72 омбр полковника Соколова А.В. Нашей разведкой получена часть списка захороненных: Дудченко А.А., Юрченко А.О., Ребристый В.Е., Клименко В.А., Гавриляк Т.В., Шкурко А.В. Все они числятся в официальных списках «пропавших без вести» 72 омбр (в/ч А2167), и, предположительно, скрытно захоронены в целях сокрытия боевых потерь и отказе родственникам погибших в положенных выплатах. Прошу максимально распространить и, по возможности, сообщить родственникам погибших.
В пятницу ВСУ обстреляли нас 54 раза. При обстрелах территории Республики применялись: танки, минометы различного калибра, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
На Горловском направлении зафиксировано тринадцать нарушений со стороны 53-й омбр и 25-й овдбр, с позиций которых выпущено 14 мин калибра 82 и 120-мм и 247 боеприпасов из различных видов гранатометов по районам н.п. Зайцево, Горловка, Михайловка, Озеряновка, Верхнеторецкое, Красный Партизан.
На Донецком направлении за минувшие сутки зафиксировано двадцать три нарушения. С позиций 46-й одшбр, 72-й и 92-й омбр противник выпустил по районам Ясиноватой, Спартака, аэропорта, Петровскому и Кировскому районам Донецка 7 танковых снарядов и 332 мины различного калибра, 20 снарядов калибра 122-мм, в результате чего повреждены два жилых дома в Петровском районе Донецка.
На Мариупольском направлении военные преступники 36-й обр морской пехоты 18 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Коминтерново, Сосновское, Октябрь, Ленинское и Саханка. На данном направлении противник выпустил 28 мин калибра 82 и 120-мм, а также активно применял различные виды стрелкового вооружения.
06.05.17, суббота
23:40 до 01:00 в районе поселка Калиново (ЛНР) обстрелы минами и снарядами различных калибров.
До вечера на фронтах было затишье.
16:10 в районе Калиново (ЛНР) снова бои и обстрелы.
18:50 в районе Авдеевской промки – ЯБП бой с применением 82 и 120-мм минометов. 21:30 на южном фронте весь вечер сильные бои с применением минометов и артиллерии. Информации крайне мало.
В результате обстрела Петровского района столицы ранение получил один мирный житель – Корольчук Олег Викторович 1977 г.р.,
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 35 раз. При обстрелах территории Республики применялись: танки, минометы различного калибра, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
На Донецком направлении зафиксировано нарушение перемирия двадцать семь раз, в том числе обстрелам подверглись районы н.п. Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Сигнальное, Крутая Балка, аэропорт, Петровский и Кировский районы Донецка. Артиллерийские и минометные расчеты 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 72-й и 92-й отдельных механизированных бригад выпустили по территории Республики 9 122-мм снарядов и 212 мин калибра 82 и 120-мм, в результате обстрела повреждены четыре жилых дома.
На Горловском направлении противник вел огонь в направлении населенных пунктов Зайцево и Красный Партизан. При этом в результате прямого попадания боеприпаса из автоматического гранатомета с позиций 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков сгорел жилой дом.
На Мариупольском направлении за минувшие сутки с позиций 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ выпущено по населенному пункту Саханка 10 танковых снарядов и 5 управляемых противотанковых ракет. Кроме этого, по районам населенных пунктов Коминтерново и Ленинское велся огонь из ручных, автоматических гранатометов, а также стрелкового вооружения.
В субботу потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один раненый.
07.05.17, воскресенье
00:45 до 01:15 в районе ЯБП под обстрелом украинской артиллерии.
08:00 наша ответка по батареям и позициям ВСУ севернее Донецка.
13:15 трасса Бахмутка (ЛНР) под минометным обстрелом.
13:40 район Аэропорт - Спартак под арт обстрелом, район ЯБП минометная дуэль.
17:20 на южном фронте с поселка Широкино ВСУ ведут обстрел позиций ВСН со стрелкового, АГС, минометов и БМП.
17:40со стороны Красногоровки ВСУ ведут обстрел наших позиций в Старомихайловке, работает стрелковое и минометы.
19:05 в районе Стаханов (ЛНР) одинокий взрыв
20:50 в районе н.п. Первомайск – Стаханов – Ирмино слышна частая канонада.
21:30 в районах н.п. Первомайск – Стаханов – Ирмино – Брянка работает артиллерия.
22:00 в районе поселка Зайцево бой, периодически работает ЗУ и минометы.
22:05 в районах н.п. Первомайск – Стаханов – Ирмино - Брянка и округа, прилеты снарядов близ жилмассива. 22:20 трасса Бахмутка (ЛНР) под сильными арт обстрелами. В поселке Фрунзе бой.
23:30 в районах н.п. Первомайск – Стаханов – Ирмино - Брянка и округа продолжаются сильные бои и арт обстрелы. 23:50 Авдеевская промка – ЯБП бой с применением минометов. Прилеты мин по жилмассиву Ясиноватой.
Кроме этого нашей разведкой установлено, что на подразделение полка НГ «Азов», ранее прибывшее в район н.п. Марьинка и Красногоровка для поддержания дисциплины в рядах ВСУ и оказания помощи командирам в выполнении их приказов, дополнительно возложена задача проведения зачистки указанных населенных пунктов от лиц, подозреваемых в содействии вооруженным силам ДНР.
В результате обстрела Кировского района г. ДОНЕЦК ранение получил ОДИН мирный житель – Мошкин Роман Николаевич 1974 г.р.
За прошедшие сутки ВСУ нас обстреляли 43 раза.
На Донецком направлении нарушение перемирие нарушалось двадцать три раза, в том числе обстрелам подверглись районы н.п. Ясиноватая, Яковлевка, Васильевка, Веселое, Жабичево, Спартак, Ясное, Докучаевск, Аэропорта, Петровский и Кировский районы Донецка. На данном направлении военные преступники из 46-й одшбр, 72-й и 92-й омбр выпустили по территории Республики 90 мин калибром 82 и 120-мм и 3 танковых снаряда. Повреждены четыре жилых дома, также повреждены два жилых дома в н.п. Минеральное.
На Мариупольском направлении зафиксировано пятнадцать нарушений. С позиций 36-й обр морской пехоты противник выпустил по районам н.п. Коминтерново, Сосновское, Ленинское, Саханка и Октябрь 33 мины из минометов различного калибра и 235 снарядов из ручных и автоматических гранатометов.
На Горловском направлении режим тишины нарушался двенадцать раз со стороны 53-й омбр и 25-й овдбр. Районы н.п. Горловка, Зайцево и Верхнеторецкое подвергались обстрелам со стороны противника из стрелкового вооружения и минометов. Так по поселку Зайцево было выпущено 23 мины калибра 82 и 120-мм.
Всего, за прошедшую неделю, в результате обстрелов со стороны Украины один мирный житель и один не рожденный ребенок погиб и восемь получили ранения.
За прошедшую неделю потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один погибший и четверо ранено.
В сводке представлены фотографии с Парада Победы в Донецке, прошедшего 9 мая. Ссылка .
_______________________________________________________________________________________________________________
"ВО" напоминает, что организации "Правый сектор" и ОУН являются экстремистскими. Они запрещены в РФ по решению суда.
На прошлой неделе Республиках продолжалась подготовка к празднику 72-ой годовщины Великой Победы. В этом году готовятся особенно тщательно и более масштабно.
Но, а на фронте, все привычно – обстрелы, погибшие мирные жители и военные, разрушенные дома, поломанные судьбы. Наступления, как я и говорил, не произошло. Нам говорят, что после «Евровиденья» ВСУ возможно будет наступать. Но и после праздников я сильно сомневаюсь в решительных действиях киевской хунты. Провокации - возможно.
Тренировка снайперов НМ ДНР на полигоне
Обстановка по обстрелам ухудшилась. Особенно тяжелая обстановка была на южном фронте (ДНР) и в районе трассы Бахмутка (ЛНР). С этих районов наибольшее количество погибших и раненных, как со стороны ДНР и ЛНР среди мирных и военных, так и со стороны военных ВСУ.
Стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. Так представители ВСУ утверждают, что накануне праздников ДНР и ЛНР методично уничтожают ОП (оперные пункты в районе Светлодарской дуги (ДНР) и Бахмутки (ЛНР). Но, по ниже приведенной сводке видно, кто несет потери среди мирного населения, и кто нарушает перемирие.
К слову сказать, у ВСУ по официальным данным так называемой «АТО» 10 убитых и раненных, а по данным украинских волонтеров и СМИ около 20 солдат и офицеров.
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
01.05.17, понедельник
До утра были стрелковые перестрелки и минометные обстрелы. Утром и до обеда было тихо.
14:50 в районе Авдеевки с позиций ВСУ работает батарея 120-мм минометов.
17:50 на южном фронте позиционные бои, без применения тяжелого вооружения.
17:50 Петровский район Донецка под обстрелом минометов. Начались позиционные бои.
В 18:00 часов в результате минометного обстрела со стороны ВСУ Петровского района, ранение получил Деркач Александр Николаевич, 1965 г.р.
20:50 Петровский район Донецка третий час позиционные бои с применением минометов, периодически БМП-2.
21:20 в районе поселка Зайцево бой с применением минометов.
21:30 на южном фронте от Широкино до Коминтерново продолжаются позиционные бои с применением снайперских винтовок, АГС и минометов.
22:20 в районе ЯБП ВСУ обстреливают наши позиции минами 82 и 120-мм и артиллерией.
Из-за минометного обстрела со стороны украинских карателей в н.п. Яковлевка и Петровском районе Донецка пострадали 2 мирных жителя: Деркач Александр Николаевич, 1965 г.р. и Лопатюк Светлана Сергеевна, 1980 г.р. Также, при тушении загоревшегося жилого дома в н.п. Яковлевка, после обстрела ВСУ, получил ожоги Сухов Игорь Анатольевич, 1972 г.р.
За сутки ВСУ обстреляли нас 47 раз. Территорию Республики обстреливали из артиллерии, минометов, гранатометов, БМП, БТР-ов и стрелкового оружия.
На Горловском направлении зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня со стороны 53-й омбр и 25-й овдбр ВСУ, с позиций которых выпустили 3 артиллерийских снаряда калибром 122-мм и 430 боеприпасов из различных видов гранатометов по районам населенных пунктов Зайцево, Горловка, Верхнеторецкое и Железная Балка.
На Донецком направлении отмечено двадцать нарушений. Военные преступники из 46-й одшбр, 72-й и 92-й омбр выпустили 150 мин различного калибра из минометов,530 боеприпасов из ручных и автоматических гранатометов, а также активно применяли стрелковое вооружение по районам населенных пунктов Ясиноватая, Яковлевка, Крутая Балка, Васильевка, Спартак, Аэропорта и Петровскому району Донецка.
На Мариупольском направлении со стороны ВСУ зафиксировано семнадцать нарушений. Украинские каратели из 36-й обр морской пехоты обстреляли районы населенных пунктов Октябрь, Саханка, Ленинское, Заиченко и Коминтерново. Минометные расчеты противника выпустили по южной территории 18 мин калибром 120-мм. К тому же, активно применялось вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового вооружения.
В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили 12 домостроений, в том числе: 5 жилых домов в н.п. Зайцево, 1 в н.п. Яковлевка, а также 5 домов и школа №103 в Петровском районе Донецка.
02.05.17, вторник
09:30 в районе поселка Калиново (ЛНР) с позиций ВСУ одиночный обстрел СПГ-9.
До позднего вечера было тихо, даже перестрелок не было.
18:50 на южном фронте периодически работают к/к пулеметы и минометы.
18:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП позиционные бои с применением минометов и тяжелой артиллерии.
18:55 в ходе обстрела, обесточена Донецкая фильтровальная станция. В окрестностях снова обстрелы, повреждены линии электропередачи. Персонал ДФС эвакуирован в убежище. Обстрел продолжается.
С позиций 72-й омбр было нанесено целенаправленное огневое воздействие по линиям электропередач в районе Авдеевской промзоны, с использованием 120 мм минометов и танков. Всего выпущено более 80 мин и снарядов. В результате чего Донецкая фильтровальная станция была в очередной раз обесточена. По данным нашей разведки, для проведения провокации привлекались подразделения «Правого сектора», ведя огонь по опорам ЛЭП на подконтрольной Украине территории.
Во всех случаях нанесения ударов артиллерией и минометами украинская сторона активно использовала беспилотные летательные аппараты для корректировки ведения огня. Остатки одного из них, сбитого нашими подразделениями на юге Республики, представлен на фотографии. Это модификация БЛА «Shadow» производства США и доработанный в Украине.
19:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП час продолжаются сильные обстрелы.
19:50 юго-западнее, западнее и севернее Горловки начались сильные арт обстрелы. Давно такого не было.
20:15 в районе Майорска – Зайцево бой с применением минометов, артиллерии и танков. 20:15 на Светлодарской дуге арт дуэли.
20:35 в районе поселка Калиново (ДНР) сильные обстрелы 120-мм минами и 122-мм артиллерией. Жители окрестных поселков прячутся в подвалах.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли 44 раза. Территорию Республики обстреливали из артиллерии, танков, минометов, гранатометов, БМП, БТР-ов и стрелкового оружия.
На Горловском направлении зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны 53-й омбр, с позиций которой по району поселка Зайцево выпущено 5 мин калибром 120-мм, 25 боеприпасов из различных видов гранатометов, применялось вооружение БМП, БТР и стрелковое вооружение.
На Донецком направлении отмечено двадцать семь нарушений прекращения огня. Военные преступники 46-й одшбр, 72-й и 92-й омбр выпустили 8 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 24 танковых снаряда, 314 мин различного калибра, а также активно применяли ручные, автоматические гранатометы и стрелковое вооружение по районам н.п. Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Крутая Балка, Докучаевск, Спартак, Петровскому и Кировскому районам Донецка и Аэропорту.
На Мариупольском направлении каратели четырнадцать раз нарушили режим тишины. С позиций 36-й обр морской пехоты подвергли обстрелам районы н.п. Саханка, Ленинское и Коминтерново. Нами зафиксированы 8 танковых выстрелов, 29 мин калибром 82 и 120-мм и 125 боеприпасов из различных видов гранатометов, выпущенные противником по территории Республики. В поселке Минеральное повреждено три жилых дома.
В результате обстрелов ВСУ погибла Рыщенко Валентина Григорьевна, 1964 г.р.
03.05.17, среда
09:30 Докучаевск под минометным обстрелом.
До обеда было затишье.
12:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались позиционные бои с применением минометов 82 и 120-мм.
18:00 по трассе Бахмутка (ЛНР) начались хаотичные обстрелы.
19.00 трасса Бахмутка (ЛНР) прилёты на территорию фермы поселка Смелое с стороны Крымского.
19:25 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП 7 часов продолжаются позиционные бои с применением, СПГ-9, АГС и минометов 82 и 120-мм.
19:40 в районе поселка Зайцево периодически возникают короткие перестрелки и обмены подарками в виде мин.
20:35 Перовский район Донецка бой с применением минометов 120-мм.
20:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои и обстрелы минами усилились. Подключилась артиллерия ВСУ.
21:30 на южном фронте идут бои с применением минометов 82-мм, артиллерии и техники.
21:30 на Бахмутке (ЛНР) в районе н.п. Желобок и Фрунзе обстрел минами 82 и 120-мм. 21:40 в районе поселка Зайцево два часа продолжаются обмены ударами из минометов 82-мм и техники.
22:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой усилился, применяется все виды вооружений, включай минометы 120-мм, артиллерию 122-мм и 152-мм и техники.
В результате обстрела со стороны ВСУ г.Докучаевск ранена Рыщенко Валентина, 1964 г.р. Госпитализирована в ЦГБ г.Докучавск. Чуть позже, от полученных ран, она скончалась в больнице.
3 мая ВСУ обстреляли нас 56 раз. Обстрелы производились в том числе с тяжелой артиллерии калибра 152-мм и РСЗО.
На Горловском направлении зафиксировано шесть нарушений со стороны 53-й омбр и 25-й овдбр, с позиций которых по районам н.п. Зайцево и Широкая Балка выпущено 24 мины калибром 82-мм и 200 боеприпасов из различных видов гранатометов. К тому же, из вооружения БМП и БТР обстреляны н.п. Гольмовский и Верхнеторецкое.
На Донецком направлении. Количество нарушений за минувшие сутки составило двадцать восемь рраз. В частности, с позиций 46-й одшбр, 72-й и 92-й омбр противник выпустил по н.п. Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Жабичево, Спартак, Докучаевск, району Аэропорта, Петровскому и Кировскому районам Донецка 221 мину калибром 82 и 120-мм, 22 танковых снаряда и 168 боеприпасов из автоматических и ручных гранатометов. По районам н.п. Спартак и Аэропорту ыпущено 19 артиллерийских снарядов, 7 из которых калибром 152-мм и 5 реактивных снарядов из РСЗО «Град».
В этом же районе нашей разведкой замечена работа на Донецком направлении четырех беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли корректировку артиллерийского и минометного огня противника.
На Мариупольском направлении украинские каратели 36-й обр морской пехоты двадцать два раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы н.п. Коминтерново, Зайченко, Октябрь, Ленинское и Саханка. Нами зафиксированы 27 танковых выстрелов и 40 выстрелов противника из минометов.
В результате обстрелов с позиций ВСУ повреждения получили два жилых дома в поселке Спартак, а также здание котельной в районе школы поселка Саханка.
04.05.17, четверг
До позднего вечера было тихо.
17:45 из поселка Широкино ВСУ ведет беспорядочный огонь из танка в направлении поселка Безыменное. Зафиксировано 19 танковых выстрелов, 10 из которых взорвались в непосредственной близости с наблюдательным пунктом российского СЦКК.
19:00 сильные обстрелы пот всему фронту на Бахмутке (ЛНР).
20:30 в районе ЯБП позиционные бои с применением минометов.
20:50 на ответка по батареям ВСУ обстреливающим ЯБП и окрестности.
21:10 Петровский район Донецка бой с применением минометов. Есть попадания осколков по жилмассиву. По адресу Павлуновского 29, сгорел полностью дом.
21:30 в районе поселка Зайцево сильный бой с применением минометов, артиллерии и танков.
23:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои усилились, ВСУ массово применяет минометы 82 и 120-мм.
По данным нашей разведки, для усиления 36-й обр морской пехоты, имеющей самый низкий процент укомплектованности из-за санитарных потерь, в район дислокации вблизи Мариуполя прибыла группа в составе 80 грузинских наемников.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 46 раз. При обстрелах территории Республики применялись: танки, минометы различного калибра, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
05.05.17, пятница
00:20 на линии фронта Спартак – ЯБП бой обстрелами продолжается. В районе Аэропорта затихло.
05:00 Бахмутка (ЛНР) под хаотичными минометными обстрелами.
09:50 в районе поселка Старомихайловка бой с применением минометов.
09:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались также бои с применением минометов, артиллерии и техники.
11:00 в западных и северных пригородах Донецка прекратились.
18:20 в районе поселка Широкая Балка сильный взрыв, выясняем.
18:40 на южном фронте бои с применением ЗУ, гранатометов и минометов.
19:30 в поселке Станица-Луганская (ЛНР) стрельба.
20:35 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП снова разгорелись позиционные бои с применением минометов и техники.
20:50 в Киевском районе Донецка попытка прорыва ДРГ ВСУ, идет ближний бой.
21:00 Петровский район Донецка под обстрелом АГС, минометов 120-мм, БМП-2. Горит дом.
21:35 в районе поселка Зайцево ожесточенный бой, работает стрелковое, АГС, СПГ-9, РПГ-7, минометы 82 и 120-мм, артиллерия и техника.
В результате обстрела украинскими силовиками с 20:40 до 00:00 часов жилых домов поселка Трудовские Петровского района Донецка получила ранения брюшной полости Наталья Новик 1980 года рождения, находящаяся на втором месяце беременности. Об этом сообщил во время брифинга 6 мая заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин.
«Наталья Новик, спасаясь от снарядов, рвущихся вокруг, бежала к бомбоубежищу, но 120-мм мина, выпущенная со стороны украинских силовиков, попав в соседний дом, ранила женщину осколком в брюшную полость. Усилиями находящихся поблизости наших военнослужащих она была доставлена в больницу, но жизнь ее будущего ребенка спасти не удалось».
По информации, полученной от жителей Красногоровки, находящейся на временно подконтрольной Украине территории, военнослужащими ВСУ, вблизи городского кладбища, с использованием землеройной техники выкопан ров, в который впоследствии в темное время суток захоронены 20 человеческих тел. Отметок на местности о захоронении не выставлено.
Данное захоронение произведено по личному указанию командира 72 омбр полковника Соколова А.В. Нашей разведкой получена часть списка захороненных: Дудченко А.А., Юрченко А.О., Ребристый В.Е., Клименко В.А., Гавриляк Т.В., Шкурко А.В. Все они числятся в официальных списках «пропавших без вести» 72 омбр (в/ч А2167), и, предположительно, скрытно захоронены в целях сокрытия боевых потерь и отказе родственникам погибших в положенных выплатах. Прошу максимально распространить и, по возможности, сообщить родственникам погибших.
В пятницу ВСУ обстреляли нас 54 раза. При обстрелах территории Республики применялись: танки, минометы различного калибра, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
На Горловском направлении зафиксировано тринадцать нарушений со стороны 53-й омбр и 25-й овдбр, с позиций которых выпущено 14 мин калибра 82 и 120-мм и 247 боеприпасов из различных видов гранатометов по районам н.п. Зайцево, Горловка, Михайловка, Озеряновка, Верхнеторецкое, Красный Партизан.
На Донецком направлении за минувшие сутки зафиксировано двадцать три нарушения. С позиций 46-й одшбр, 72-й и 92-й омбр противник выпустил по районам Ясиноватой, Спартака, аэропорта, Петровскому и Кировскому районам Донецка 7 танковых снарядов и 332 мины различного калибра, 20 снарядов калибра 122-мм, в результате чего повреждены два жилых дома в Петровском районе Донецка.
На Мариупольском направлении военные преступники 36-й обр морской пехоты 18 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Коминтерново, Сосновское, Октябрь, Ленинское и Саханка. На данном направлении противник выпустил 28 мин калибра 82 и 120-мм, а также активно применял различные виды стрелкового вооружения.
06.05.17, суббота
23:40 до 01:00 в районе поселка Калиново (ЛНР) обстрелы минами и снарядами различных калибров.
До вечера на фронтах было затишье.
16:10 в районе Калиново (ЛНР) снова бои и обстрелы.
18:50 в районе Авдеевской промки – ЯБП бой с применением 82 и 120-мм минометов. 21:30 на южном фронте весь вечер сильные бои с применением минометов и артиллерии. Информации крайне мало.
В результате обстрела Петровского района столицы ранение получил один мирный житель – Корольчук Олег Викторович 1977 г.р.,
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 35 раз. При обстрелах территории Республики применялись: танки, минометы различного калибра, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
На Донецком направлении зафиксировано нарушение перемирия двадцать семь раз, в том числе обстрелам подверглись районы н.п. Ясиноватая, Яковлевка, Минеральное, Сигнальное, Крутая Балка, аэропорт, Петровский и Кировский районы Донецка. Артиллерийские и минометные расчеты 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 72-й и 92-й отдельных механизированных бригад выпустили по территории Республики 9 122-мм снарядов и 212 мин калибра 82 и 120-мм, в результате обстрела повреждены четыре жилых дома.
На Горловском направлении противник вел огонь в направлении населенных пунктов Зайцево и Красный Партизан. При этом в результате прямого попадания боеприпаса из автоматического гранатомета с позиций 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков сгорел жилой дом.
На Мариупольском направлении за минувшие сутки с позиций 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ выпущено по населенному пункту Саханка 10 танковых снарядов и 5 управляемых противотанковых ракет. Кроме этого, по районам населенных пунктов Коминтерново и Ленинское велся огонь из ручных, автоматических гранатометов, а также стрелкового вооружения.
В субботу потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один раненый.
07.05.17, воскресенье
00:45 до 01:15 в районе ЯБП под обстрелом украинской артиллерии.
08:00 наша ответка по батареям и позициям ВСУ севернее Донецка.
13:15 трасса Бахмутка (ЛНР) под минометным обстрелом.
13:40 район Аэропорт - Спартак под арт обстрелом, район ЯБП минометная дуэль.
17:20 на южном фронте с поселка Широкино ВСУ ведут обстрел позиций ВСН со стрелкового, АГС, минометов и БМП.
17:40со стороны Красногоровки ВСУ ведут обстрел наших позиций в Старомихайловке, работает стрелковое и минометы.
19:05 в районе Стаханов (ЛНР) одинокий взрыв
20:50 в районе н.п. Первомайск – Стаханов – Ирмино слышна частая канонада.
21:30 в районах н.п. Первомайск – Стаханов – Ирмино – Брянка работает артиллерия.
22:00 в районе поселка Зайцево бой, периодически работает ЗУ и минометы.
22:05 в районах н.п. Первомайск – Стаханов – Ирмино - Брянка и округа, прилеты снарядов близ жилмассива. 22:20 трасса Бахмутка (ЛНР) под сильными арт обстрелами. В поселке Фрунзе бой.
23:30 в районах н.п. Первомайск – Стаханов – Ирмино - Брянка и округа продолжаются сильные бои и арт обстрелы. 23:50 Авдеевская промка – ЯБП бой с применением минометов. Прилеты мин по жилмассиву Ясиноватой.
Кроме этого нашей разведкой установлено, что на подразделение полка НГ «Азов», ранее прибывшее в район н.п. Марьинка и Красногоровка для поддержания дисциплины в рядах ВСУ и оказания помощи командирам в выполнении их приказов, дополнительно возложена задача проведения зачистки указанных населенных пунктов от лиц, подозреваемых в содействии вооруженным силам ДНР.
В результате обстрела Кировского района г. ДОНЕЦК ранение получил ОДИН мирный житель – Мошкин Роман Николаевич 1974 г.р.
За прошедшие сутки ВСУ нас обстреляли 43 раза.
На Донецком направлении нарушение перемирие нарушалось двадцать три раза, в том числе обстрелам подверглись районы н.п. Ясиноватая, Яковлевка, Васильевка, Веселое, Жабичево, Спартак, Ясное, Докучаевск, Аэропорта, Петровский и Кировский районы Донецка. На данном направлении военные преступники из 46-й одшбр, 72-й и 92-й омбр выпустили по территории Республики 90 мин калибром 82 и 120-мм и 3 танковых снаряда. Повреждены четыре жилых дома, также повреждены два жилых дома в н.п. Минеральное.
На Мариупольском направлении зафиксировано пятнадцать нарушений. С позиций 36-й обр морской пехоты противник выпустил по районам н.п. Коминтерново, Сосновское, Ленинское, Саханка и Октябрь 33 мины из минометов различного калибра и 235 снарядов из ручных и автоматических гранатометов.
На Горловском направлении режим тишины нарушался двенадцать раз со стороны 53-й омбр и 25-й овдбр. Районы н.п. Горловка, Зайцево и Верхнеторецкое подвергались обстрелам со стороны противника из стрелкового вооружения и минометов. Так по поселку Зайцево было выпущено 23 мины калибра 82 и 120-мм.
Всего, за прошедшую неделю, в результате обстрелов со стороны Украины один мирный житель и один не рожденный ребенок погиб и восемь получили ранения.
За прошедшую неделю потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один погибший и четверо ранено.
В сводке представлены фотографии с Парада Победы в Донецке, прошедшего 9 мая. Ссылка .
_______________________________________________________________________________________________________________
"ВО" напоминает, что организации "Правый сектор" и ОУН являются экстремистскими. Они запрещены в РФ по решению суда.
Использованы фотографии: http://chervonec-001.livejournal.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти