Постпред Украины при ООН призвал применить к урегулированию ситуации в Донбассе "Югославский сценарий"

Такие усилия ЕС доказали свою эффективность в бывшей Югославии, где, несмотря на огромные страдания, многочисленные жертвы и чудовищные зверства, все конфликты теперь в основном разрешены

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в ходе выступления на заседании Совета Безопасности призвал ООН и ЕС принять активное участие в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве, как это было в ситуации с бывшей Югославией, передает "Взгляд" со ссылкой на портал Центра новостей ООН.– заявил ЕльченкоДипломат также выразил мнение, что на постсоветском пространстве якобы «ни один из конфликтов (…) не был урегулирован», в то же время «возникают новые конфликты и новые угрозы региональному миру».По словам Ельченко, если в бывшей Югославии «успеха удалось достичь благодаря решительной позиции международного сообщества и его скоординированным усилиям, в том числе со стороны ООН и ЕС», то на территории бывшего СССР Россия якобы «успешно создает «контролируемую нестабильность» во многих странах вдоль своих границ с тем, чтобы держать их в орбите Москвы».Дипломат заявил, что конфликты на постсоветском пространстве можно эффективно разрешить за счет вмешательства ситуацию ЕС и ООН.Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Петр Ильичев возразил против такого предложения, заявив, что подключение «других игроков», в том числе ООН, лишь «запутает ситуацию».