13:59 10 мая

Постпред Украины при ООН призвал применить к урегулированию ситуации в Донбассе "Югославский сценарий"

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в ходе выступления на заседании Совета Безопасности призвал ООН и ЕС принять активное участие в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве, как это было в ситуации с бывшей Югославией, передает "Взгляд" со ссылкой на портал Центра новостей ООН.

Такие усилия ЕС доказали свою эффективность в бывшей Югославии, где, несмотря на огромные страдания, многочисленные жертвы и чудовищные зверства, все конфликты теперь в основном разрешены
– заявил Ельченко




Дипломат также выразил мнение, что на постсоветском пространстве якобы «ни один из конфликтов (…) не был урегулирован», в то же время «возникают новые конфликты и новые угрозы региональному миру».

По словам Ельченко, если в бывшей Югославии «успеха удалось достичь благодаря решительной позиции международного сообщества и его скоординированным усилиям, в том числе со стороны ООН и ЕС», то на территории бывшего СССР Россия якобы «успешно создает «контролируемую нестабильность» во многих странах вдоль своих границ с тем, чтобы держать их в орбите Москвы».

Дипломат заявил, что конфликты на постсоветском пространстве можно эффективно разрешить за счет вмешательства ситуацию ЕС и ООН.

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Петр Ильичев возразил против такого предложения, заявив, что подключение «других игроков», в том числе ООН, лишь «запутает ситуацию».

Использованы фотографии: yandex.ru/images›представитель Украины при ООН
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Комментарии 25

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  1. Венд Сегодня, 13:10
    Югославский сценарий это разделение страны. Он сам то понял, что сказал? Или он думает, что дело ограничится бомбардировкой? Вот только в Югославии бомбили столицу Белград. Это призыв бомбить Киев?
    Венд
    1. Zibelew Сегодня, 13:12
      Это он к бомбометанию, разделу страны, оккупации и этнической сегрегации призывает. Только из опыта Югославии следует бомбить Киев, если уж брать в точности по аналогии!
      Zibelew
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:19
        Постпред Украины при ООН призвал применить к урегулированию ситуации в Донбассе "Югославский сценарий"
        батальон ВДВ,и бросок как на Приштину?
        андрей юрьевич
    2. сибиралт Сегодня, 13:18
      Камрады, после вчерашнего парада я опохмелился. На "про Киев" - ресурсов не хватит. С низким поклоном и всем удачи! hi Не судите строго.
      сибиралт
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:31
        Цитата: сибиралт
        Камрады, после вчерашнего парада я опохмелился. На "про Киев" - ресурсов не хватит. С низким поклоном и всем удачи! hi Не судите строго.

        а чо приходил то? request laughing drinks
        андрей юрьевич
      2. erudit 017 Сегодня, 13:33
        знаешь братишка а в 1941-1945 не легче было,да и жили победнее, но выиграли!значит и сейчас сдюжим,закусим губу и полюбому сдюжим!
        erudit 017
    3. svp67 Сегодня, 13:25
      Цитата: Венд
      Югославский сценарий это разделение страны.Он сам то понял, что сказал?
      Да это Вы не поняли, что он хотел сказать. Он то призывает к разделению России... Вон уже их министры все чаще заявляют свои претензии на наши приграничные области... А украинцам вешают лапшу о "мощи армии", но только не украинской, а американской....А те и радуются.


      svp67
    4. erudit 017 Сегодня, 13:28
      Правильно и на базе украины появится 5-6 государств, может быть это самый нормальный сценарий!хоть убивать перестанут.
      erudit 017
      1. seal78 Сегодня, 13:33
        Что за бред ? Эти 5-6 государств будут все воевать каждый с каждым (чего и надо США), и убивать не только не перестанут, а будут гораздо больше.
        seal78
      2. comprochikos Сегодня, 13:55
        Только они не понимают, что Россия сегодня - это не та беззубая страна, что при Ельцине, может и голову откусить по самые пятки
        comprochikos
  2. 210окв Сегодня, 13:11
    Просят о вводе "миротворцев",а далее вооруженная агрессия стран НАТО в Донбассе..Вот и весь сценарий..
    210окв
    1. Венд Сегодня, 13:13
      Цитата: 210окв
      Просят о вводе "миротворцев",а далее вооруженная агрессия стран НАТО в Донбассе..Вот и весь сценарий..

      Это не Югославский сценарий
      Венд
      1. Zibelew Сегодня, 13:16
        в курсе, что конфликтный регион Югославия - была разделена:
        - Республика Сербия;
        - Федерация Босния и Герцеговина;
        - Республика Словения;
        - Республика Македония;
        - Республика Черногория;
        - Республика Хорватия
        Этот сепар призывает разделить Украину под давлением Европы и НАТО?
        Zibelew
  3. Altona Сегодня, 13:11
    Мдаа, у этого Ельченко справка из дурдома имеется надеюсь. Украина с каким то упорством стремится "демократизировать" свою страну иностранными войсками и стать Ливией или Ираком, или пестрым конгломератом каких то этнических анклавов.
    Altona
    1. сибиралт Сегодня, 13:26
      Об Украине всё уже сказано и сценарий, как бы прописан. Пока никто из вне не дергается, то "хлопушки" будут устраиваться изнутри. А нам остается только ждать. Это история в своем извечном течении, а не футбольный матч.
      сибиралт
      1. Татьяна Сегодня, 13:35
         Altona
        у этого Ельченко справка из дурдома имеется, надеюсь.
        У Ельченко нужно искать не справку из дурдома, а удостоверение агента ЦРУ, как это было у Наливайченко и Петрухи Порошенко.
        Ельченко говорит не от себя лично, а по прописанному ему тексту из Вашингтона и Пентагона.
        Ельченко - обыкновенный предатель народов Украины.
        Татьяна
  4. svp67 Сегодня, 13:12
    Дипломат заявил, что конфликты на постсоветском пространстве можно эффективно разрешить за счет вмешательства ситуацию ЕС и ООН.
    Вот сказочные же "и"диоты. Они еще не поняли, что ЕС и НАТО в целом готово воевать с Россией до последнего украинца, но НЕ ГОТОВО воевать за Украину своими солдатами...
    svp67
    1. МПК105 Сегодня, 13:21
      Всё так...Но надеются же...Значит,есть у них повод для надежды этой..?А больше,думаю,они на другой сценарий надеются-Сербская Краина...Вот и не уходят-часа своего ждут...Но это не тот случай,по-моему...НЕ ПРОКАНАЕТ. hi
      МПК105
  5. Горный стрелок Сегодня, 13:17
    Он на Россию намекает? Типа ее надо побомбить, разделить, и умиротворить? А в Европе после такого наезда что нибудь целое останется? am Вот при.дурок.
    Горный стрелок
  6. BerBer Сегодня, 13:18
    Да они чувствуют, что горит земля под ногами, поэтому тянут "гарантов", чтобы хоть как-то сохранить власть. Введут ООН (НАТО) на свою территорию и тогда часть ответственности ляжет на них. И Порошенко с "браТвой" ещё какое-то время будет у власти. Я, больше того, скажу так - в скором времени мы увидим как многие краиновские политики начнут переобуваться в воздухе.
    BerBer
  7. новичок Сегодня, 13:19
    коллеги, поздравляю всех с Великим Днём Победы! тут как бы постпред укрланда соврев рехнулся. хотел бы у него спросить: что значит “югославский сценарий“? поскольку все мы знаем и причины и результат данного уничтожения сербов. сам же думаю, этот уб.людок имел в виду уничтожение всех русских и русскоязычных.
    новичок
  8. pvv113 Сегодня, 13:21
    призвал ООН и ЕС принять активное участие в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве, как это было в ситуации с бывшей Югославией

    Начать урегулирование с бомбежки Киева
    pvv113
  9. Громобой Сегодня, 13:22
    в бывшей Югославии «успеха удалось достичь благодаря решительной позиции международного сообщества и его скоординированным усилиям, в том числе со стороны ООН и ЕС»
    Удалось достичь благодаря решительности НАТО помноженной на нашу беззубость во внешней политике и откровенную слабость,зависимость от прозападного курса.
    Впрочем,это уже история ,а в настоящий момент в арсенале нашего руководства есть не только "развороты над Атлантикой".Поэтому такой сценарий грозит большой эскалацией.
    Настораживает,что это не выбор украинского руководства,а воля руководства США.Та самая "жёсткая хватка",прихода которой почему-то ждали наши стратеги и видно,что ошиблись.
    И даже Сирия не помогает набрать много очков,чтобы размягчить конфликт в Новороссии и плавно начать выходить из изоляции.Непростая задачка стоит перед Кремлём,тем более,что режим Порошенко упорно не хочет разваливаться.
    Громобой
  10. Владимир Постников Сегодня, 13:29
    Что они там такое едят на Украине, что они такие ...?
    Как можно пропагандировать в ООН то, что (в частности) разрушило репутацию ООН?
    Само же предложение решить проблему как в Югославии выглядит достаточно разумно. Российскому представителю следовало согласиться, т.е. сказать что-либо типа: "Мы тоже так считаем, что только такой путь принесет мир в эти регионы. В своей работе мы учтем опыт стран НАТО. Что касается ООН, то эта организация уже имеет богатый опыт стороннего наблюдателя".
    Владимир Постников
  11. seal78 Сегодня, 13:37
    несмотря на огромные страдания, многочисленные жертвы и чудовищные зверства, все конфликты теперь в основном разрешены
    -----------------------------------
    Несмотря ? То есть, он предлагает организовать на всей бывшей Украине "огромные страдания, многочисленные жертвы и чудовищные зверства", для того, чтобы решить конфликты ? С таким могут согласиться либо конченые наркоманы, либо фашисты.
    seal78
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