Турецкие танки на выставке IDEF-2017
На открывшейся 13-й Международной выставке вооружений и иной продукции оборонной промышленности IDEF-2017 Турция демонстрирует свою бронетехнику. В частности, большое внимание вызвала своеобразная модернизация турецкого танка Altay. Разработчики сообщают, что такая модернизация позволяет использовать танк для «асимметричных методов войны». По словам Сердара Горгюча, генерального директора компании Otokar, производящей такие танки, новая версия «Алтая» будет поставляться в том числе и на экспорт. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu .
Модернизированная версия танка имеют большую длину за счёт появления «бульдозерного» отвала для расчистки дороги при движении, к примеру, по городским кварталам – через районы с разрушениями и заторами баррикадного типа.
Посетители выставки IDEF-2017 могут увидеть и другой турецкий танк. Это средний танк KAPLAN MT, который производится турецкой FNSS совместно с индонезийским холдингом Pindad.
Танк имеет 105-мм пушку Cockerill. Максимальная удельная мощность бронемашины, как сообщают производители, составляет около 20 л.с. на тонну массы. Танк оборудован автоматической системой заряжания, лазерным дальномером и системой предупреждения об атаке. Турецкий и индонезийские производители утверждают, что танк обладает высокой маневренностью на поле боя и информативной панелью приборов.
Модернизированная версия танка имеют большую длину за счёт появления «бульдозерного» отвала для расчистки дороги при движении, к примеру, по городским кварталам – через районы с разрушениями и заторами баррикадного типа.
Посетители выставки IDEF-2017 могут увидеть и другой турецкий танк. Это средний танк KAPLAN MT, который производится турецкой FNSS совместно с индонезийским холдингом Pindad.
Танк имеет 105-мм пушку Cockerill. Максимальная удельная мощность бронемашины, как сообщают производители, составляет около 20 л.с. на тонну массы. Танк оборудован автоматической системой заряжания, лазерным дальномером и системой предупреждения об атаке. Турецкий и индонезийские производители утверждают, что танк обладает высокой маневренностью на поле боя и информативной панелью приборов.
Использованы фотографии: http://aa.com.tr
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