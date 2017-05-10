16:43 10 мая

Турецкие танки на выставке IDEF-2017

На открывшейся 13-й Международной выставке вооружений и иной продукции оборонной промышленности IDEF-2017 Турция демонстрирует свою бронетехнику. В частности, большое внимание вызвала своеобразная модернизация турецкого танка Altay. Разработчики сообщают, что такая модернизация позволяет использовать танк для «асимметричных методов войны». По словам Сердара Горгюча, генерального директора компании Otokar, производящей такие танки, новая версия «Алтая» будет поставляться в том числе и на экспорт. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu .

Турецкие танки на выставке IDEF-2017


Модернизированная версия танка имеют большую длину за счёт появления «бульдозерного» отвала для расчистки дороги при движении, к примеру, по городским кварталам – через районы с разрушениями и заторами баррикадного типа.


Посетители выставки IDEF-2017 могут увидеть и другой турецкий танк. Это средний танк KAPLAN MT, который производится турецкой FNSS совместно с индонезийским холдингом Pindad.




Танк имеет 105-мм пушку Cockerill. Максимальная удельная мощность бронемашины, как сообщают производители, составляет около 20 л.с. на тонну массы. Танк оборудован автоматической системой заряжания, лазерным дальномером и системой предупреждения об атаке. Турецкий и индонезийские производители утверждают, что танк обладает высокой маневренностью на поле боя и информативной панелью приборов.

Использованы фотографии: http://aa.com.tr
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Комментарии 25

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  1. 210окв Сегодня, 14:04
    Модернизируют строительную технику...
    210окв
  2. adma Сегодня, 14:06
    Если бы эта техника засветилась бы в Сирии, тогда было бы о чём говорить. А так - на картинках все танки красивые.
    adma
    1. Pulya Сегодня, 15:56
      Цитата: adma
      Если бы эта техника засветилась бы в Сирии, тогда было бы о чём говорить. А так - на картинках все танки красивые.


      И этот танк Вы считаете КРАСИВЫМ???
      Правда, критерии красоты у каждого свои.. wassat
      Но извольте, как данное "чудище" можно назвать -- красивым -- ???
      Pulya
      1. Pulya Сегодня, 16:17
        Компоновка танка "Алтай"

        Компоновка танка «Алтай» классическая, с расположением моторнотрансмиссионного отделения (МТО) в кормовой части машины, отделения управления в носовой части и боевого отделения — в центре. Экипаж — четыре человека: командир, механик-водитель, наводчик и заряжающий.

        Место механика-водителя расположено в отделении управления по центру на продольной оси машины, что значительно облегчает управление. Для посадки и высадки используется люк, закрывающийся бронированной крышкой, которая при открывании сдвигается вправо. В крышке люка механика-водителя установлены три призменных прибора наблюдения.

        Место заряжающего расположено в боевом отделении в башне, слева от пушки. Над ним имеется люк для посадки и высадки, а также для загрузки боеприпасов. Бронированная крышка люка открывается назад.

        Рабочее место командира расположено в боевом отделении, справа от пушки. Рабочее место наводчика также находится справа от пушки, только немного впереди и ниже командира танка, как это есть на Т-55, Leopard 1 и 2. Командир и наводчик осуществляют посадку и высадку через один люк по очереди. Бронированная крышка люка открывается назад.
        Как сообщается, разработчиками на «Алтай» устанавливается более мощная, по сравнению корейским танком К-2 Black Panther защита корпуса и башни. Башня разрабатывалась турецкими инженерами и отличается от башни корейского танка, поскольку в состав комплекса вооружения не входит автомат заряжания и в ней размещаются три члена экипажа, а не два, как в «Чёрной пантере».

        Корпус «Алтая» длиннее, и в ходовой части используется по семь опорных катков на борт, то есть на один больше, чем на К-2. Борта корпуса меньше чем наполовину прикрыты противокумулятивным экраном, оставляя неприкрытым, в том числе и опорными катками, довольно значительную проекцию борта. На корме корпуса расположена обширная бронированная решётка для выхода воздуха охлаждения двигателя. Это, позволяет снизить тепловой фон танка.

        На представленных двух опытных образцах подвеска ходовой части — гидропневматическая. Впрочем, как сообщается, окончательное решение, касающееся системы подвески и ряда других систем, до сих пор ещё не принято. Всё будет зависеть от того, как эти системы поведут себя во время испытаний. Башня танка сварная с развитым заманом в кормовой части, в котором хранится часть боекомплекта к пушке, а также размещаются элементы системы кондиционирования воздуха и вспомогательная силовая установка. Снаружи на башне оборудованы ящики для хранения ЗИП и личных вещей экипажа, как это сделано на французских танках «Леклерк».
        Вооружение танка "Алтай"

        Высокие показатели обеспечиваются использованием в качестве основного оружия 120-мм гладкоствольной немецкой пушки Rheinmetall Rh 120L/55 с длиной ствола 55 калибров. Пушка оснащена системой контроля изгиба ствола, термозащитным кожухом и эжекционной системой удаления газов. Боекомплект укладывается в кормовом замане башни, оборудованном вышибными панелями на крыше. Состав боекомплекта, по всей видимости, будет стандартным — оперённые бронебойные подкалиберные снаряды с отделяемым поддоном, кумулятивноосколочные и, возможно, осколочные шрапнельные. Всего в танке будет транспортироваться 57 выстрелов, что указывает на то, что большая часть боекомплекта с огнеопасными сгорающими гильзами унитарных 120-мм выстрелов будут размещаться вместе с экипажем в корпусе машины.

        Разработкой танковой пушки местного производства МКЕК 120 и боеприпасов к ней занимается государственная компания Makine ve Kimya Endustrisi Kurumu (MKE), являющаяся основным разработчиком и производителем оружия и боеприпасов в Турции. В качестве дополнительного оружия установлен 7,62-мм спаренный с пушкой пулемёт (установлен слева от пушки на рабочем месте заряжающего) и 12,7-мм пулемёт, который будет располагаться на дистанционно-управляемом модуле на крыше башни позади люков командира и заряжающего на продольной оси башни. Управление им осуществляется дистанционно с места командира танка.
        В танке «Алтай» используется современная модульная автоматизированная система управления огнём (СУО) Volkan-lll или National Cannon, первоначально разработанная для военно-морских платформ TAKS.

        Наводчик и командир танка располагают комбинированными (дневно-ночными) прицельно-наблюдательными комплексами (ПНК) со стабилизированной в двух плоскостях линией визирования. Оба комплекса в своём составе имеют оптические, тепловизионные и лазерные дальномерные каналы. Командирский ПНК панорамический, он имеет возможность, независимого от положения башни, наблюдения на 360 градусов. Благодаря этому, реализована концепция «hunter — killer» (охотник — убийца). Все системы и подсистемы СУО в настоящее время разрабатываются компанией Aselsan, которая имеет партнёрские отношения с турецкой компанией STM, занимающейся разработкой программного обеспечения для автоматизированных систем боевого управления.

        Основные элементы комплекса вооружения основного танка «Алтай» разрабатываются и производятся корейской компанией Hyundai Rotem, а также турецкими Организацией машиностроительной и химической промышленности (МКЕ) и Roketsan.
        Тактико-технические характеристики танка "Алтай"
        Боевая масса, т........................60,0
        Экипаж, чел........................4

        Годы разработки 2007 — 2012
        Годы эксплуатации........................с 2015 (план)

        Габаритные размеры
        Длина корпуса, мм........................7735
        Длина с пушкой вперёд, мм........................10 307
        Ширина корпуса, мм........................3972
        Высота, мм........................2640

        Бронирование
        Тип брони........................комбинированная противоснарядная

        Вооружение
        Калибр и марка пушки........................120-мм MKEK120 гладкоствольная
        Длина ствола, калибров........................55
        Боекомплект пушки........................57
        Пулемёты........................1 х 7,62-мм, 1 х 12,7-мм

        Подвижность
        Мощность двигателя, л. с.........................1500
        Скорость по шоссе, км/ч........................70
        Запас хода по шоссе, км........................500
        Преодолеваемая стенка, м........................1,0
        Преодолеваемый ров, м........................2,8
        Преодолеваемый брод, м........................1,2 (4,1 с ОПВТ)
        Pulya
        1. Pulya Сегодня, 16:22

          Вот с разных ракурсов.
          Pulya
          1. Pulya Сегодня, 16:24
            ещё ------------
            Pulya
            1. Pulya Сегодня, 16:24
              ----------------- :)
              Pulya
  3. МПК105 Сегодня, 14:07
    Раз "Алтай" так хорош,что на чужих танках ездят тогда..?
    МПК105
    1. сиг Сегодня, 14:18
      Цитата: МПК105
      Раз "Алтай" так хорош,что на чужих танках ездят тогда..?

      Ещё не вечер- будут ездить и на своих.Только подождите чуток и увидете данные танки в серии.А пока что их не производят.
      сиг
      1. 210окв Сегодня, 14:28
        Наверное ждут когда корейцы прародителя применят..
        Цитата: сиг
        Цитата: МПК105
        Раз "Алтай" так хорош,что на чужих танках ездят тогда..?

        Ещё не вечер- будут ездить и на своих.Только подождите чуток и увидете данные танки в серии.А пока что их не производят.
        210окв
      2. mgero Сегодня, 14:45
        Сколько ждать? Может вы в курсе?
        mgero
        1. сиг Сегодня, 15:29
          Цитата: mgero
          Сколько ждать? Может вы в курсе?

          Я с господином Реджепом Эрдоганом не знаком накоротке,относительно точных сроков производства нужно обращаться к лучезарному.
          сиг
    2. Евдоким Сегодня, 14:20
      Цитата: МПК105
      Раз "Алтай" так хорош,что на чужих танках ездят тогда..?

      Ситуация как у скакунов, один два сделать фирма может, а вот дальше - тишина.
      Евдоким
    3. Topotun Сегодня, 14:35
      Т-34 по многим техническим характеристикам уступал немцам (по крайней мере с 42-го года) но признан лучшим танком Второй Мировой. Не только танк делает бой успешным. Когда экипаж не может выжать из танка БОЛЬШЕ чем он способен отдать - хрен он будет лучшим. Сирийцы бросают танки в достаточно простых ситуациях. И хрен от его брони? Так что - кто лучше покажет только бой. А спорить? Стоит ли?
      Topotun
      1. RUDY Сегодня, 15:43
        Какой именно Т-34 ? Несколько модификаций было. Тот же Т-34-85 мог на равных тягаться с Пантерами и Тиграми, наша 34-ка довольно быстрая, есть хорошее пробивное орудие, броня, конечно, не от Пантеры или Тигров, но при такой манёвренности она была не нужна, технически надёжен и пригоден для ремонта в полевых условиях. Именно на 34-ках удобно проводить блицкриг по-советски, когда немцев назад погнали. Вспомните начало войны, у немцев были Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, против наших Т-34 и КВ-1, они и рядом не стояли по ТТХ, но немцы почти до Москвы дошли. А почему ? Потому что надёжны, ремонтопригодны в полевых условиях и неприхотливы в целом, по сравнению с теми же Тиграми и Пантерами. Поэтому наш Т-34 и лучший танк Второй Мировой.
        RUDY
        1. Topotun Сегодня, 16:06
          Вы не совсем правы. Броня Т-34-85 ничем не отличаласть от Т-34-76. А учитывая мощность танковых пушек тигров.... К тому же прицелы наши уступали немцам. Что позволяло им стрелять с дальности до 2 км (особенно их САУ). Да и ремонтопригодность их танков была не сравнима с Т-34 (в худшую сторону) именно в полностью полевых условиях. Только у нас меняли движок с помощью лома и мамы... Впрочем не буду спорить. Я сам даже не сидел в Т-34.... Я просто хочу сказать - что без ПРАВИЛЬНОГО экипажа любой танк металлолом....
          А Ближний Восток как-то не славится стойкостью своих бойцов...
          Topotun
      2. Pulya Сегодня, 16:00
        Цитата: Topotun
        Т-34 по многим техническим характеристикам уступал немцам (по крайней мере с 42-го года) но признан лучшим танком Второй Мировой. Не только танк делает бой успешным. Когда экипаж не может выжать из танка БОЛЬШЕ чем он способен отдать - хрен он будет лучшим. Сирийцы бросают танки в достаточно простых ситуациях. И хрен от его брони? Так что - кто лучше покажет только бой. А спорить? Стоит ли?


        Т 34 уступал Тигру и Пантере, практически во всём, кроме проходимости и маневренности Тигру!
        О королевском Тигре я уже молчу.
        Pulya
  4. bankirchik34 Сегодня, 14:16
    как каклы прям, наделают макетов картонных и возят по выставкам)) В реальных боевых условиях, как он себя зарекомендовал, в той же САР?))
    bankirchik34
  5. 72jora72 Сегодня, 14:26
    Цитата: сиг
    Цитата: МПК105
    Раз "Алтай" так хорош,что на чужих танках ездят тогда..?

    Ещё не вечер- будут ездить и на своих.Только подождите чуток и увидете данные танки в серии.А пока что их не производят.

    Да,будут, прям как и индийцы на своих.......
    72jora72
  6. Altona Сегодня, 14:38
    Цитата: adma
    Если бы эта техника засветилась бы в Сирии, тогда было бы о чём говорить. А так - на картинках все танки красивые.

    ----------------------------
    Красивые, ага...Катков опорных только маловато-6, наверняка масса там под 60 тонн и катков опорных надо 7.
    P.S. "Хороший" танк, для турков сойдет, "Арджун" и "Алтай"-братья навек.
    Altona
  7. _Ugene_ Сегодня, 14:47
    новая версия «Алтая» будет поставляться в том числе и на экспорт
    учитывая что бОльшая часть танка импортная, дешёвым он не будет, вряд ли у него будет экспортное будущее
    _Ugene_
  8. Громобой Сегодня, 14:58
    Думаю,что танк получится серьёзным противником.Немецкий дизель помноженный на корейскую электронику сделают своё дело,а с массовым производством турки должны справиться.Ведь не банановые они.
    Интересно другое:
    новая версия «Алтая» будет поставляться в том числе и на экспорт.
    Кому они смогут продать такие образцы?Ведь конкуренция в этой нише очень серьёзная!
    Громобой
    1. Berkut24 Сегодня, 15:49
      У турок с этим танком проблем более, чем достаточно. Они и у Штатов технической помощи просили, и на Украине и у корейцев просили вторую половину их разработки. А пока уже не совсем свежая пушка, в зачаточном состоянии активная броня, отсутствие, на сколько я понимаю, своих боеприпасов. Большой серии в любом случае не будет, ибо машина получится не лучше конкурентов, а своя армия возьмет минимум, ибо с денежкой у Эрдогана сейчас неважно.
      Berkut24
    2. pjastolov Сегодня, 15:50
      Они не банановые - они помидорные laughing
      pjastolov
    3. Yeraz Сегодня, 16:20
      Цитата: Громобой
      Немецкий дизель

      немецкого дизеля не будет отказались немцы.Подписан меморандум с Украиной по поводу двигателей.История тянется с танком.И если не ошибаюсь по электронике много своего там будет,турки в этом плане продвинулись.
      Цитата: Громобой
      Кому они смогут продать такие образцы?

      В заявлении говорится о Пакистане и других странах ближнего Востока.Скорее всего Азербайджан купит пробную партию для тестирования.А как там дальше пойдет упрется в ТТХ танка на поле.Вон Украинские БТР штуки 3 купили и не понравилось.И на этом все закончилось.
      Yeraz
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