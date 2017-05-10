Ярош пригрозил Киеву "стволами"
Набирает обороты истерия украинских чиновников по поводу потасовок на мероприятиях по случаю Дня Победы в Днепре. После угроз мэра Днепра Филатова "поднять людей" и создать "хунту и министра МВД Авакова, уволившего руководство полиции Днепра и Днепропетровской области, выступил нынешний депутат Верховной рады, бывший лидер экстремистского движения "Правый сектор"* Дмитрий Ярош, который заявил о необходимости принять решительные меры после беспорядков в Днепре (бывший Днепропетровск). Об этом он написал в своем аккаунте Facebook, передает РИА Новости
Ярош назвал "фикцией" заверения правоохранительных органов в том, что ситуация в городе находится под контролем, и добавил, что кадровых решений в данном случае недостаточно.
Политик пригрозил, что если Киев будет недостаточно серьезно относиться к произошедшему, то "заговорит улица, а возможно, и стволы".
Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".
Правый сектор* - запрещен в России
Ярош назвал "фикцией" заверения правоохранительных органов в том, что ситуация в городе находится под контролем, и добавил, что кадровых решений в данном случае недостаточно.
Политик пригрозил, что если Киев будет недостаточно серьезно относиться к произошедшему, то "заговорит улица, а возможно, и стволы".
Днепряне, не допустим колорадно-ватного реванша!— заключил Ярош.
Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".
Правый сектор* - запрещен в России
Использованы фотографии: yandex.ru/images›Ярош фото
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