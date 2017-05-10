16:39 10 мая

Ярош пригрозил Киеву "стволами"

Набирает обороты истерия украинских чиновников по поводу потасовок на мероприятиях по случаю Дня Победы в Днепре. После угроз мэра Днепра Филатова "поднять людей" и создать "хунту и министра МВД Авакова, уволившего руководство полиции Днепра и Днепропетровской области, выступил нынешний депутат Верховной рады, бывший лидер экстремистского движения "Правый сектор"* Дмитрий Ярош, который заявил о необходимости принять решительные меры после беспорядков в Днепре (бывший Днепропетровск). Об этом он написал в своем аккаунте Facebook, передает РИА Новости



Ярош назвал "фикцией" заверения правоохранительных органов в том, что ситуация в городе находится под контролем, и добавил, что кадровых решений в данном случае недостаточно.


Политик пригрозил, что если Киев будет недостаточно серьезно относиться к произошедшему, то "заговорит улица, а возможно, и стволы".

Днепряне, не допустим колорадно-ватного реванша!
— заключил Ярош.

Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".

Правый сектор* - запрещен в России

Использованы фотографии: yandex.ru/images›Ярош фото
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Комментарии 33

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  1. Тралл Сегодня, 14:20
    А потом и осиновые колья пойдут в ход, и серебряные пули. smile
    Клоун этот Ярош, а не политик.
    Тралл
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:25
      скорей бы эти бешенные собаки друг друга перестреляли,глядишь простым людям легче жить станет.
      Ратник с пулеметом
      1. cniza Сегодня, 14:42
        Цитата: Тралл
        А потом и осиновые колья пойдут в ход, и серебряные пули. smile
        Клоун этот Ярош, а не политик.


        Там скоро начнется "гуляй поле" и нам от этого будет совсем не легче , кто весь этот бардак будет разгребать?
        cniza
        1. Чёрный Сегодня, 14:55
          Сам Ярош из себя не представляет НИЧЕГО. НОЛЬ!.Прсто хозяин.его -.Коломойша подал ему и второму пёсику Филаттву, команду : "голос", вот они дружно и затявкали. laughing
          Чёрный
        2. Pirogov Сегодня, 16:11
          Цитата: cniza
          Там скоро начнется "гуляй поле" и нам от этого будет совсем не легче , кто весь этот бардак будет разгребать?

          Гуляй поле ,уже четвёртый год и конца этому к сожалению не видно.
          Pirogov
    2. 210окв Сегодня, 14:26
      Шарфик у него знатный...Почти как у покойного Березы... yes
      Цитата: Тралл
      А потом и осиновые колья пойдут в ход, и серебряные пули. smile
      Клоун этот Ярош, а не политик.
      210окв
      1. Тралл Сегодня, 14:31
        Цитата: 210окв
        Почти как у покойного Березы

        Если вы о том Березе, на которого вчера "напал" полицейский велосипед, то он вроде выжил laughing
        Тралл
        1. 210окв Сегодня, 14:33
          Да не о том..Я имею в виду одного господина,который трижды вешался на шарфике в Лондонской ванной..
          Цитата: Тралл
          Цитата: 210окв
          Почти как у покойного Березы

          Если вы о том Березе, на которого вчера "напал" полицейский велосипед, то он вроде выжил laughing
          210окв
          1. Смог Сегодня, 14:45
            Цитата: 210окв
            Я имею в виду одного господина,который трижды вешался на шарфике

            И что самое интересное ни разу не сорвался.Все три попытки удачно.
            Смог
          2. Pirogov Сегодня, 16:09
            Цитата: 210окв
            Да не о том..Я имею в виду одного господина,который трижды вешался на шарфике в Лондонской ванной.

            Так а шо Вы хотите когда все шарфики китайские ,приходится брать с запасом.)))
            Pirogov
    3. erudit 017 Сегодня, 14:49
      ИА-рош,этнический поляк против евреев, русских и поляков, но как настоящий « пытриот» присягал и служил в Советской Армии! сальца хероям!
      erudit 017
    4. НЕКСУС Сегодня, 15:50
      Цитата: Тралл
      Клоун этот Ярош, а не политик.

      Которому виселица уже давно прогулы ставит.
      НЕКСУС
    5. Самаритянин Сегодня, 15:51
      Цитата: Тралл
      А потом и осиновые колья пойдут в ход, и серебряные пули. smile
      Клоун этот Ярош, а не политик.

      Клоун не то слово, вон за лесопед зацепился и уже войну готов обьявить fool :
      Самаритянин
  2. сиг Сегодня, 14:27
    Я видел вчера,как полиция Украины избивала участников митинга,выражавших своё неудовольствие шествию " Бессмертного полка", на месте Яроша ,лидера этих людей,любой бы стал угрожать.Тем более,что господа Порошенко с Аваковым добрались до власти благодаря националистически настроенным организациям в Украине,без них никакого майдана не произошло бы.
    сиг
    1. Околоточный Сегодня, 14:30
      Мало им надавали. Надо было ни в чём себя не ограничивать.
      Околоточный
    2. 210окв Сегодня, 14:40
      Поясните,кто это "любой"?Рядовой украинец?Или оголтелый фашист-бандеровец?
      Цитата: сиг
      Я видел вчера,как полиция Украины избивала участников митинга,выражавших своё неудовольствие шествию " Бессмертного полка", на месте Яроша ,лидера этих людей,любой бы стал угрожать.Тем более,что господа Порошенко с Аваковым добрались до власти благодаря националистически настроенным организациям в Украине,без них никакого майдана не произошло бы.
      210окв
    3. DenZ Сегодня, 14:47
      Стало до жути жалко украинских нациков? А Вы посмотрите кадры со 2 мая в Одессе или расстрелы на майдане и подумайте а стоит ли жалеть людей с идеологией недовольства шествию "Бессмертного полка" и людей убивающих "ватников" ибо это одни и те-же ( с идеологической точки зрения) люди.
      DenZ
    4. активатор Сегодня, 14:50
      Цитата: сиг
      Я видел вчера,как полиция Украины избивала участников митинга,выражавших своё неудовольствие шествию " Бессмертного полка", на месте Яроша ,лидера этих людей,любой

      ТОлько люди шли и никого не трогали а те кто выражал недовольство пытались всячески спровоцировать ,только в этот раз нарвались на крепких ребят ,а полиция поступила правильно в зубы надо давать тем кто провоцирует ,а не тем кто защищается.Впрочем с армянским балаболом тоже не вижу смысла о чем то говорить.
      активатор
      1. Стирбьорн Сегодня, 15:15
        Цитата: активатор
        ,а полиция поступила правильно в зубы надо давать тем кто провоцирует ,а не тем кто защищается.

        Евровиденье в Киеве, эти отморозки всю картину портят, поэтому в асфальт в этот раз их и закатали - так бы полиция в сторонке постояла, как обычно
        Стирбьорн
      2. сиг Сегодня, 15:21
        Откуда взялись эти крепкие ребята( теперь моя очередь вас протроллить)? Я на кадрах видел этих крепких ребят - у нас в Армении так же есть такие же ,нанятые армянскими олигархами зади защиты их интересов.Мы не на Марсе живём,уважаемый украинский балабол.Тут видна четкая организация.Конечно,я против,когда нападают на шествие,организованное в память о погибших в великой войне,но такое шествие было хорошо организовано,оно не было спонтанной акцией.
        сиг
    5. Смог Сегодня, 15:01
      Цитата: сиг
      Я видел вчера,как полиция Украины избивала участников митинга,выражавших своё неудовольствие шествию " Бессмертного полка",

      Красиво положили этих хероев, ой красиво.....
      Ну раз Вы за них так переживаете, выложу Вам для напоминания. Всплакните еще раз am
      Онижедети, да?????

      А это добавка, из Львова! Из Львова, Карл!!!!!!
      Смог
      1. сиг Сегодня, 15:15
        Я за них не переживаю,я лишь написал,что в Украине- они в фаворе и Авакова быстро приведут в чувство.
        сиг
        1. Смог Сегодня, 15:20
          Цитата: сиг
          в Украине

          Не знаю как у ВАс а у на говорят НА Украине!
          Смог
          1. сиг Сегодня, 15:43
            Цитата: Смог
            Цитата: сиг
            в Украине

            Не знаю как у ВАс а у на говорят НА Украине!

            Украинцы просят ,что б писали в Украине,а не на Украине.Вот я и пишу так,как приятно представителям данной страны.Я понимаю,что русские специально пишут " на Украине",чтоб подчеркнуть,что Украина - это не государство,а территория.Может,когда то так и было,но все течёт ,все изменяется.Вы пишите на,а я буду писать в.Такими нехитрыми способами русские хотят жителям бывшего Союза показать их место в табеле о рангах.
            сиг
            1. Комментарий был удален.
              1. сиг Сегодня, 16:14
                На русском о стране пишут с приставкой В: в США,В Белоруссии,В Грузии.С приставкой НА пишут о территории,об островах.Столь упорное употребление НА со словом Украина у русских наводит меня на мысль,что русские специально так делают,чтоб показать ,что они великие,а украинцы так себе,"грязь подзаборная"!
                сиг
            2. Смог Сегодня, 16:36
              Цитата: сиг
              Русские специально пишут " на Украине",чтоб подчеркнуть,что Украина - это не государство,а территория.

              Вы это Т.Шевченко объясните, мне совершенно ни к чему. Или он так специально написал?
              В знаменитом стихотворении Тараса Шевченко «Заповіт» есть такие строки:

              Як умру, то поховайте
              Мене на могилі
              Серед степу широкого
              На Вкраїні милій…»

              («Как умру, похороните
              На Украйне милой,
              Посреди широкой степи
              Выройте могилу…»)

              Перевод Александра Твардовского

              Ну и как?
              Смог
  3. Горный стрелок Сегодня, 14:41
    По моему, народ начинает уставать от этого шабаша. Русофобия на уровне истерии, борьба с памятниками, стрельба себе в ногу в экономике. Так и хочется посоветовать таким ярошам - мушки на стволах спилить не забудьте, а то когда вам эти стволы засунут куда надо, и провернут, больно будет очень wassat
    Горный стрелок
    1. Подрезчик Сегодня, 14:49
      Конечно, уже устали. Просто вся эта возня может сказаться на нормальных гражданах, сейчас опять эти жлобы начнут издеваться, а полиция язык засунет в ......карман. Там есть адекватные люди...
      Подрезчик
    2. g1v2 Сегодня, 16:22
      Это как гепатит. Есть хронический гепатит - он не смертелен, но редко вылечивается до конца. Это то, что было с середины 80-х и до майдана на украине. И есть острый гепатит. Он может привести к смерти, но вылечивается полностью куда чаще. Это то , что происходит сейчас. Пациент или помрет или вылечится. request МЕНЯ УСТРАИВАЮТ ОБА ВАРИАНТА.
      g1v2
  4. pvv113 Сегодня, 15:00
    выступил нынешний депутат Верховной рады, бывший лидер экстремистского движения "Правый сектор"* Дмитрий Ярош

    Ярош знает, что его ждет, вот и бесится
    pvv113
  5. genpolitproekt Сегодня, 15:10
    Зачем публиковать старье ??? Публиковать нужно свежайшие события и реакцию на них граждан... . Ярош-венгерский еврей каки вся власть на Украине и не только...
    genpolitproekt
  6. faterdom Сегодня, 15:38
    Пора ему того, от горя... Застрелиться два раза в сердце и один в голову, там ,в Валгалле уже давно ждет его Сашко Билый.
    faterdom
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:32
    После угроз мэра Днепра Филатова "поднять людей" и создать "хунту и министра МВД Авакова, уволившего руководство полиции Днепра и Днепропетровской области, выступил нынешний депутат Верховной рады, бывший лидер экстремистского движения "Правый сектор"* Дмитрий Ярош,
    Как это понять???
    Наблюдатель2014
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