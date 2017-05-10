Атомный авианосец США «Авраам Линкольн» вышел в море после ремонта
Атомный авианосец ВМС США «Авраам Линкольн» 9 мая вышел на ходовые испытания после длительного ремонта. Об этом сообщает "Лента.RU" со ссылкой на портал Военно-морского института США (USNI).
Корабль покинул акваторию верфи в Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния), где находился с марта 2013 года. Он проведет в море несколько суток для проверки, после чего будет возвращен в боевой состав флота.
«Авраам Линкольн» станет первым американским авианосцем, получившим возможность применять с палубы самолеты пятого поколения F-35C Lightning II. Модернизация корабля с перезарядкой реакторов обошлась военному бюджету США в 2,6 миллиарда долларов. На сам корабль, сданный флоту в 1989 году, при постройке затратили около 5,05 миллиарда долларов в сопоставимых ценах.
После «Линкольна» на модернизацию должен встать «Джордж Вашингтон» (сдан флоту в 1992-м), по планам это произойдет в августе 2017 года.
«Линкольн» относится к атомным многоцелевым авианосцам типа «Нимиц». В настоящее время в составе ВМС США насчитывается 10 авианосцев, все они принадлежат к этому типу. В каждый момент времени один из кораблей проходит ремонт и модернизацию с перезагрузкой активной зоны реакторов (RCOH) длительностью 3-4 года. Эта процедура проводится после 25 лет службы корабля и позволяет продлить срок еще на 25 лет.
Корабль покинул акваторию верфи в Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния), где находился с марта 2013 года. Он проведет в море несколько суток для проверки, после чего будет возвращен в боевой состав флота.
"Авраам Линкольн" выходит на ходовые испытания после завершения капитального ремонта
«Авраам Линкольн» станет первым американским авианосцем, получившим возможность применять с палубы самолеты пятого поколения F-35C Lightning II. Модернизация корабля с перезарядкой реакторов обошлась военному бюджету США в 2,6 миллиарда долларов. На сам корабль, сданный флоту в 1989 году, при постройке затратили около 5,05 миллиарда долларов в сопоставимых ценах.
После «Линкольна» на модернизацию должен встать «Джордж Вашингтон» (сдан флоту в 1992-м), по планам это произойдет в августе 2017 года.
«Линкольн» относится к атомным многоцелевым авианосцам типа «Нимиц». В настоящее время в составе ВМС США насчитывается 10 авианосцев, все они принадлежат к этому типу. В каждый момент времени один из кораблей проходит ремонт и модернизацию с перезагрузкой активной зоны реакторов (RCOH) длительностью 3-4 года. Эта процедура проводится после 25 лет службы корабля и позволяет продлить срок еще на 25 лет.
Использованы фотографии: https://news.usni.org/
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