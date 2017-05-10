16:39 10 мая

Ракетный корабль и катера ЧФ провели артиллерийские стрельбы

В ходе тактического учения, которое проходит в акватории Черного моря, ракетный корабль на воздушной подушке и катера ЧФ выполнили практические стрельбы по надводной и воздушной целям, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Ракетный корабль и катера ЧФ провели артиллерийские стрельбы


В соответствии с планом боевой подготовки в полигонах Черноморского флота проходит двухстороннее тактическое учение с соединением ракетных катеров ЧФ,
Говорится в релизе.


Сообщается, что «в море в составе двух тактических групп действуют ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", ракетные катера "Ивановец", "Р-60" и "Р-239"».

Корабль и катера соединения «отработали ведение встречного морского боя и противовоздушной обороны, прошли тренировки по связи и борьбе за живучесть», отметили в пресс-службе.

В ходе учения все задействованные боевые единицы флота «выполнили артиллерийские стрельбы по морскому буксируемому щиту и по воздушной мишени».

В округе отметили, что для обеспечения тренировок привлечены вспомогательные суда и самолеты морской авиации ЧФ.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 2

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  1. рич Сегодня, 16:23
    В округе отметили, что для обеспечения тренировок привлечены вспомогательные суда и самолеты морской авиации ЧФ.

    хорошо, что не в качестве мишений request
    рич
  2. 210окв Сегодня, 16:24
    И это правильно.Только желательно поближе к Одессе.
    210окв
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