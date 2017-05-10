Ракетный корабль и катера ЧФ провели артиллерийские стрельбы
В ходе тактического учения, которое проходит в акватории Черного моря, ракетный корабль на воздушной подушке и катера ЧФ выполнили практические стрельбы по надводной и воздушной целям, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Сообщается, что «в море в составе двух тактических групп действуют ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", ракетные катера "Ивановец", "Р-60" и "Р-239"».
Корабль и катера соединения «отработали ведение встречного морского боя и противовоздушной обороны, прошли тренировки по связи и борьбе за живучесть», отметили в пресс-службе.
В ходе учения все задействованные боевые единицы флота «выполнили артиллерийские стрельбы по морскому буксируемому щиту и по воздушной мишени».
В округе отметили, что для обеспечения тренировок привлечены вспомогательные суда и самолеты морской авиации ЧФ.
В соответствии с планом боевой подготовки в полигонах Черноморского флота проходит двухстороннее тактическое учение с соединением ракетных катеров ЧФ,Говорится в релизе.
Сообщается, что «в море в составе двух тактических групп действуют ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", ракетные катера "Ивановец", "Р-60" и "Р-239"».
Корабль и катера соединения «отработали ведение встречного морского боя и противовоздушной обороны, прошли тренировки по связи и борьбе за живучесть», отметили в пресс-службе.
В ходе учения все задействованные боевые единицы флота «выполнили артиллерийские стрельбы по морскому буксируемому щиту и по воздушной мишени».
В округе отметили, что для обеспечения тренировок привлечены вспомогательные суда и самолеты морской авиации ЧФ.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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