19:11 10 мая

Где майданные власти Украины будут "харчеваться"?

Глава ДНР Александр Захарченко в ходе пресс-конференции заявил, что не отказывается от своих слов по поводу того, что Украине в нынешнем формате властей остаётся существовать несколько месяцев. Из заявления Захарченко, которое приводит информационное агентство «Новороссия» :
За 60 дней Украина потеряла все, что могла исправить. Точка невозврата уже пройдена. Из 6 станций тепловых у них остановились 5, массово закрываются предприятия. Молчу уже об отоплении, о воде в Мариуполе. Полгода горячей воды там не будет. Средний бизнес почти перестал существовать. В бизнесе идут массовые сокращения.


По словам Захарченко, Украину теперь ожидают массовые сокращения в сфере железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок. Глава ДНР уверен, что Киеву придётся сократить не менее 14 тыс. человек.

Остались ли украинской власти "считанные дни"? - вопрос открытый. Но, к примеру, из Европейского банка реконструкции и развития приходят новости о существенном урезании финансирования Украины. В опубликованном отчёте банка говорится о том, что ЕБРР в 2016 году направил Украине около 581 млн евро, что на 41,7% меньше, чем это было в 2015 году.


Где майданные власти Украины будут "харчеваться"?


При этом в ЕБРР отметили, что за все годы независимости Украины банк направил в эту страну более 12 млрд евро, что позволяет ему считаться одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику. При этом отмечается, что "развитием" украинской экономики инвесторы не удовлетворены.

На будущей неделе на Украине прибудет и комиссия МВФ, которая должна проверить ход выполнения пенсионной реформы. Напомним, что в «рекомендациях» МВФ содержатся пункты об отмене ряда социальных выплат, заморозке пенсий и повышении пенсионного возраста.

Сообщается, что комиссия МВФ 16 мая собирается спросить у властей Украины, подготовили ли они соответствующий законопроект. Если законопроект представлен не будет, то Украину снова стращают остановкой финансирования.

Ситуацию комментирует в соцсети председатель Комитета спасений Украины Владимир Олейник:
Массовый исход. Окружение украинского президента готовится к бегству!


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Комментарии 22

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  1. Чёрный Сегодня, 18:11
    Найдут где. За майданные власти я лично спокоен....эти награбил на 200 лет вперёд. А вот что простой народ делать будет, вопрос. Впрочем , нефиг было с кастрюлми на голове скакать с восторгом институтки лишённой девственности....пусть теперь мозгами пораскинут, если еще остались
    Чёрный
    1. bouncyhunter Сегодня, 18:23
      Вячеслав hi
      Цитата: Чёрный
      Найдут где.

      Ищущий да обрящет ...
      Цитата: Чёрный
      За майданные власти я лично спокоен....

      А я - нет . Свинтить успеют ли ? wink
      Цитата: Чёрный
      эти награбил на 200 лет вперёд.

      Мелковато ... Надо бы на 1000 лет , минимум .
      Цитата: Чёрный
      А вот что простой народ чё делать будет, вопрос.

      А кого это в скакуасной верхушке волнует ? Проблемы негров шерифа не гребут ...
      bouncyhunter
      1. Чёрный Сегодня, 18:25
        hi ....свинтить точно успеют....ну может Порося засмалят ( остальные благополучно сольються) они уже начали...Коломойский, Яйценюх, Пастор уже свалили. На днях Гонтарева улизнёт...так что останутся дурни с долгамм.и имбицильными ушлёпками из правого сектора.
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:32
          Цитата: Чёрный
          .Коломойский, Яйценюх, Пастор уже свалили. На днях Гонтарева улизнёт...

          Да , крысы с тонущего корабля драпают первыми ... Дождёмся ли прозрения ??? request
          bouncyhunter
      2. Zibelew Сегодня, 18:29
        Привет Павел hi Кстати говоря Европейский банк реконструкции и развития с 2014 года отказывается выдавать кредиты на российские проекты. ЕБРР и участие в нем России это тоже самое, если бы СССР в 1942 году вносил средства в уставной фонд Немецкого Государственного банка, а потом выпрашивал кредиты на строительство танковых заводов на Урале. Запад же практически открыто и не скрываясь объявил России войну и если пока не горячую, то уж финансово-экономическую точно. И Запад этого не скрывает. Надо заберать уставные деньги из ЕБРР, пока еще можно и вложить их в экономику России.
        Zibelew
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:34
          Здравствуй , Тагирьян ! hi drinks Читал об этом , выводы сделал соответствующие для себя .
          bouncyhunter
          1. Zibelew Сегодня, 18:38
            СССР был второй экономикой мира, без всяких ЕБрр
            Zibelew
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:44
              Цитата: Zibelew
              СССР был

              Знаешь , Тагирьян - жалею что в процитированных мною твоих словах глагол прошедшего , а не настоящего времени . И не теряю надежды что этот глагол примет и форму будущего времени . soldier
              bouncyhunter
      3. рич Сегодня, 18:47
        А вот что простой народ делать будет, вопрос
        рич
    2. Владимирец Сегодня, 18:26
      Цитата: Чёрный
      пусть теперь мозгами пораскинут, если еще остались

      За них уже раскинули, Порошенко не зря в любой свой бред вставляет "российскую агрессию", так что кострюлькам указали на главную причину своих бед. Да и Захарченко, ИМХО, выдает желаемое за действительное, долго ещё Украина будет барахтаться. yes
      Владимирец
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 18:34
      Экономику Украины будут поддерживать по любому из принципа "пациент,скорее жив ,чем мертв.." Горячая точка под боком России(да еще славяне..) , это то о чем давно мечтали англосаксы..Так , что радоваться рано ..Крови много еще прольется, как это не печально признавать!
      ОТДЕЛ
      1. Бензорез Сегодня, 19:10
        Нет причин не согласиться.
        Бензорез
    4. cesar65 Сегодня, 19:10
      Впрочем , нефиг было с кастрюлми на голове скакать с восторгом институтки лишённой девственности....пусть теперь мозгами пораскинут, если еще остались
      Висит обезьяна на дереве:-что будет если отпущу одну руку,отпустила, висит,что будет если отгрузку вторую,отпустила,висит,что если отпустить третью,отпустила-висит,что если отпустить четвертую,отпустила-висит,а если отпустить хвост,отпустить- если на землю,висит чешет голову и говорит-были бы мозги что было бы сотрясение мозга.
      cesar65
  2. adma Сегодня, 18:15
    Всё оставшиеся после распила деньги ушли на евровидение?
    adma
    1. Чёрный Сегодня, 18:23
      Цитата: adma
      Всё оставшиеся после распила деньги ушли на евровидение?

      Думаю что на еврожильё laughing где нибудь на Лазурном побережье
      Чёрный
      1. adma Сегодня, 18:24
        Тоже вариант. lol
        adma
  3. Горный стрелок Сегодня, 18:22
    Думаю, ожидаемый конец. Они заморозили курс гривны, увольняют Гонтареву, конфискуют какие - то "деньги Януковича". При этом АЭС гоняют "на износ", поскольку балансировочные мощности такие как ТЭС, остановлены. Ощущение всеобщего бардака в стране - усиливается wassat
    Горный стрелок
  4. КОТ БАЮН Сегодня, 18:33
    Самое интересное, что на то что происходит в этом государстве властям наплевать. У них лично все есть и все в порядке. Все остальное - мало кого волнует.
    Как там говорил некто:
    "...любая, отдельно взятая часть бюрократической машины это красота в чистом виде. Никому не нужная и бесполезная."
    И нечего - поверьте - ничего им за это (фактически развал страны) не будет. Они же лично ни в чем не виноваты!!! (сарказм был)
    может и поймают парочку правосеков, может и посадят кого нибудь, но остальные - смоются. Как смылся Яценюк.
    Основные затевалы всего этого бардака - наши заклятые друзья: Евросоюз и Америка.
    И не нужно прикидываться добренькими - вот эту мразоту нужно душить.
    Как? - не знаю. Но ОЧЕНЬ хочется.
    КОТ БАЮН
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 18:38
    Подождём Владыку.Без него ваши комменты-0.
    ВЕРЕСК
  6. samarin1969 Сегодня, 18:41
    Вообще-то "переформатирование" власти на Украине было много раз. Самое яркое - это премьерство Януковича при "растворившемся" президенте-русофобе Ющенко: Президент у страны типа есть - но его почти не видно в эфире....
    Но сейчас зашло далеко...Олигархи Порошенко не сдадут. Они вместе с их карманными добробатами замазаны кровью...Если будет "ответка" Донбасса - это будет жестокая война.
    samarin1969
  7. APASUS Сегодня, 18:48
    На будущей неделе на Украине прибудет и комиссия МВФ, которая должна проверить ход выполнения пенсионной реформы.

    Да выполнили уже ,да еще лазейку оставили на два года ,могут еще добавить за этот срок.
    Жене брата добавили 8 лет к пенсии,должна в этом году пойти на пенсию.Медик,что то связанное с психиатрией ,у нее льготная пенсия должна быть,теперь похоже не скоро..............
    APASUS
  8. anjey Сегодня, 19:04
    запад им не один десяток лет помогал,не ужели так возмет и бросит помогать,смешно,а Захарченко пустослов,был бы Мозговой ,к нему б прислушались ,а этот шестерка олигахов ,что случись серьезного на Донбассе ,не верю что в первых рядах,,,,,
    anjey
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