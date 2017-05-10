Где майданные власти Украины будут "харчеваться"?
Глава ДНР Александр Захарченко в ходе пресс-конференции заявил, что не отказывается от своих слов по поводу того, что Украине в нынешнем формате властей остаётся существовать несколько месяцев. Из заявления Захарченко, которое приводит информационное агентство «Новороссия» :
По словам Захарченко, Украину теперь ожидают массовые сокращения в сфере железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок. Глава ДНР уверен, что Киеву придётся сократить не менее 14 тыс. человек.
Остались ли украинской власти "считанные дни"? - вопрос открытый. Но, к примеру, из Европейского банка реконструкции и развития приходят новости о существенном урезании финансирования Украины. В опубликованном отчёте банка говорится о том, что ЕБРР в 2016 году направил Украине около 581 млн евро, что на 41,7% меньше, чем это было в 2015 году.
При этом в ЕБРР отметили, что за все годы независимости Украины банк направил в эту страну более 12 млрд евро, что позволяет ему считаться одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику. При этом отмечается, что "развитием" украинской экономики инвесторы не удовлетворены.
На будущей неделе на Украине прибудет и комиссия МВФ, которая должна проверить ход выполнения пенсионной реформы. Напомним, что в «рекомендациях» МВФ содержатся пункты об отмене ряда социальных выплат, заморозке пенсий и повышении пенсионного возраста.
Сообщается, что комиссия МВФ 16 мая собирается спросить у властей Украины, подготовили ли они соответствующий законопроект. Если законопроект представлен не будет, то Украину снова стращают остановкой финансирования.
Ситуацию комментирует в соцсети председатель Комитета спасений Украины Владимир Олейник:
За 60 дней Украина потеряла все, что могла исправить. Точка невозврата уже пройдена. Из 6 станций тепловых у них остановились 5, массово закрываются предприятия. Молчу уже об отоплении, о воде в Мариуполе. Полгода горячей воды там не будет. Средний бизнес почти перестал существовать. В бизнесе идут массовые сокращения.
По словам Захарченко, Украину теперь ожидают массовые сокращения в сфере железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок. Глава ДНР уверен, что Киеву придётся сократить не менее 14 тыс. человек.
Остались ли украинской власти "считанные дни"? - вопрос открытый. Но, к примеру, из Европейского банка реконструкции и развития приходят новости о существенном урезании финансирования Украины. В опубликованном отчёте банка говорится о том, что ЕБРР в 2016 году направил Украине около 581 млн евро, что на 41,7% меньше, чем это было в 2015 году.
При этом в ЕБРР отметили, что за все годы независимости Украины банк направил в эту страну более 12 млрд евро, что позволяет ему считаться одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику. При этом отмечается, что "развитием" украинской экономики инвесторы не удовлетворены.
На будущей неделе на Украине прибудет и комиссия МВФ, которая должна проверить ход выполнения пенсионной реформы. Напомним, что в «рекомендациях» МВФ содержатся пункты об отмене ряда социальных выплат, заморозке пенсий и повышении пенсионного возраста.
Сообщается, что комиссия МВФ 16 мая собирается спросить у властей Украины, подготовили ли они соответствующий законопроект. Если законопроект представлен не будет, то Украину снова стращают остановкой финансирования.
Ситуацию комментирует в соцсети председатель Комитета спасений Украины Владимир Олейник:
Массовый исход. Окружение украинского президента готовится к бегству!
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