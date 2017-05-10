Где майданные власти Украины будут "харчеваться"?

За 60 дней Украина потеряла все, что могла исправить. Точка невозврата уже пройдена. Из 6 станций тепловых у них остановились 5, массово закрываются предприятия. Молчу уже об отоплении, о воде в Мариуполе. Полгода горячей воды там не будет. Средний бизнес почти перестал существовать. В бизнесе идут массовые сокращения.

Массовый исход. Окружение украинского президента готовится к бегству!