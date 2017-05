Револьвер Маузера модель 1878 года Зиг-Заг с цельной рамкой

Короткоствольное оружие с маркировкой Mauser всегда вызывало интерес у людей, влюбленных в историю оружия. Сайт HistoryPistols.ru опубликовал ранее несколько статей пожалуй о самом знаменитом пистолете компании — пистолете Маузер К-96 Broomhandle и его разновидностях. Так же на страницах нашего сайта было рассказано о пистолетах Маузер 1910, 1914 и 1934 годов выпуска.Серию статьей о раннем оружии братьев Маузер мы начали публикацией о экспериментальном однозарядном пистолете Маузер К-77 (Mauser 9mm C. 1877 Pistole). Теперь мы хотим рассказать о револьверах Маузер.К середине 80-х годов 19 века большинство европейских стран уже провели обновление стрелкового вооружения своих армий и обзавелись новым многозарядным оружием — револьверами. Германия, не смотря на то, что пытается стать ведущей военной державой в мире, по-прежнему использует в армии однозарядный прусский кавалерийский пистолет образца 1850 года с капсюльным ударным замком. Особенно заинтересована в вооружении револьверами немецкая кавалерия. Для сравнения различных моделей револьверов с целью выбора из них того, который можно было принять на вооружение, была создана специальная комиссия. Начиная с 1877 года она постоянно заседает в государственном арсенале Шпандау. С этого времени несколько оружейников начали борьбу за получение заказа для армии рейха. В это время братья Вильгельм Маузер (Wilhelm Mauser) и Пауль Маузер (Paul Mauser) благодаря своей винтовке «Маузер М.71» получают несколько военных заказов и занимают видное место не только на немецком рынке, но и на международном уровне. Первая их попытка в разработке короткоствольного оружия в виде пистолета Маузер К-77 (Mauser 9mm C. 1877 Pistole) была не очень удачной. Пистолет не был принят на вооружении армии. Разработка револьвера могла принести фирме Gebrüder Mauser und Cie («Братья Маузер и Компания») очень выгодный и крупный военный заказ.Старший брат, Вильгельм, занимался преимущественно финансовыми и коммерческими вопросами фирмы. Пауль основное время уделял разработке конструкции нового оружия. Для того, чтобы обеспечить конкурентное преимущество он решил использовать оригинальные и современные конструктивные решения. В отличие от обычных револьверов, в новом револьвере Маузера вращение барабана обеспечивается поводком возвратно-поступательного затвора, размещенного в рамке под барабаном.Несмотря на то, что Пауль Маузер защищает конструкцию своего револьвера патентами №2564 от 2 марта 1878 года и №3909 от 9 апреля 1878 года, техническое решение механизма поворота барабана очень напоминает конструкцию револьвера Дартейна Зиг-Заг. Единственное существенное различие между ними в том, что у Дартейна на барабане были сделаны спиральные выступы, а в револьвере Маузера зигзагообразные проточки.Маузер использовал в конструкции револьвера цельную или закрытую рамку. Так как в этом же году он разработал два варианта револьверов с открывающейся рамкой, то револьвер о котором идет речь в данной статье, получил название револьвер Маузера образца 1878 года Зиг-Заг с цельной рамкой (Mauser Zig Zag Mod.1878 with solid or closed frame Revolver). Иногда этот револьвер называют Револьвер Mauser M 1878 No 1 Zig-Zag.Барабан револьвера Mauser Zig Zag Mod.1878 с цельной рамкой предназначен для размещения шести патронов калибра 10,6 мм у армейского оружия или 9 мм у коммерческих гражданских револьверов.В ряде источников приводятся сведения о тактико-технических характеристиках револьвера Маузер образца 1878 года с закрытой цельной рамкой калибра 9 мм. Общая длина револьвера 270 мм, длина ствола 139 мм, вес не снаряженного оружия 750 грамм. Длина и вес револьвера калибра 10,6 мм вероятно несколько выше.Щечки рукоятки револьвера изготовлены из древесины и покрыты ромбовидной насечкой. В средней части щечек установлены латунные втулки. В левой щечке эта втулка выполняет роль гайки. Щечки рукоятки крепятся с помощью винта, головка винта располагается в правой щечке. В нижней части рукоятки установлено кольцо для револьверного ремешка.Ствол револьвера круглого сечения, у дульного среза снабжен кольцеобразным утолщением. Прицельные приспособления представляют собой полукруглую мушку и прорезной целик, сделанный сверху казенной части рамки.В верхней части ствола револьвера Маузер образца 1878 года Зиг-Заг с цельной рамкой обычно наносилась маркировка в виде буквенно-цифрового текста: «GEBR MAUSER & Cie OBERNDORE A/N WURTEMBERG 1878 PATENT». Маркировка указывает на место изготовления оружия — Королевство Вюртемберг (Württemberg), город Оберндорф-ам-Неккар (Oberndorf am Neckar), а так же на фирму изготовитель — Gebrüder Mauser und Cie и год регистрации патента на оружие — 1878.Серийные номера наносили на различные детали оружия, в том числе на переднюю часть барабана и рамки.Маркировка в виде текста «GEBR MAUSER Cie OBERNDORF A/№», в некоторых случаях, наносилась на левой стороне рамки под барабаном.Помимо револьверов компания Маузер сделала пробный выпуск нескольких револьверных карабинов калибра 10,6 мм. Вероятно это была попытка выйти на гражданский рынок, ориентируясь на охотников и путешественников. Карабин отличался от револьвера лишь несколько измененной формой рамки, наличием приклада и длинного ствола. Первая треть ствола со стороны рамки восьмигранная, ближе к дульному срезу ствол имеет круглую форму сечения. У револьверного карабина Маузера (Mauser Zig Zag Mod.1878 solid frame Revolver carbine) были улучшены прицельные приспособления. Мушка установлена на массивном основании и имеет вид параллелепипеда.Целик размещен на стволе у рамки в пазе ласточкин хвост и состоит из неподвижной и подвижной пластин. Подвижная пластина шарнирно закреплена и может принимать горизонтальное или вертикальное положение. При горизонтальном положении подвижной пластины, стрелок осуществляет прицеливание через прорезь неподвижной пластины. В положении когда подвижная пластина установлена вертикально, стрелок совмещает мушку с прорезью подвижной пластины, которая закрывает неподвижную.Конструкция ударно-спускового механизма револьверного карабина Маузера полностью аналогична револьверу. Рассмотрим работу ударно-спускового и предохранительного механизмов револьвера Маузер образца 1878 года с цельной рамкой на примере револьверного карабина, поскольку фотографии карабина более удачно позволяют это осуществить.Ударно-спусковой механизм револьвера Маузер одинарного действия с открытым расположением курка. При взводе курка он своей пяткой воздействует на затвор, размещенный в рамке оружия под барабаном. Затвор перемещается вперед, сжимая спиральную боевую пружину, которая расположена вокруг его переднего стержня. После полного взведения курка он становится на боевой взвод, при этом передний стержень затвора выдвигается из рамки револьвера.В верхней части затвора сделан поводок, который входит в зигзагообразный паз барабана револьвера. Во время взведения курка и движения затвора вперед, поводок затвора, перемещается по наклонной части зигзагообразного паза, вращая барабан. После того как курок полностью взведен, поводок затвора попадает в горизонтальную часть зигзагообразного паза барабана. В это время очередная камора барабана совмещается каналом ствола. Во время выстрела, когда стрелок нажимает на спусковой крючок, затвор под действием боевой пружины движется назад, воздействия на пятку курка. Курок наносит удар по капсюлю — происходит выстрел. При этом движении затвора его поводок перемещается по горизонтальной части зигзагообразного паза барабана.Проточка горизонтальной части зигзагообразного паза барабана выполнена на разную глубину. Первая часть горизонтальной проточки более глубокая и совпадает по глубине с наклонной частью зигзагообразной проточки. Благодаря такому решению, при взведении курка поводок затвора перемещается не по горизонтальному пазу, а упираясь в «ступеньку», направляется в наклонную часть зигзагообразного паза, поворачивая барабан.С левой стороны рамки установлен рычаг предохранителя. Он закреплен с помощью прижимной пластины на оси. В верхней части рычага предохранителя сделан плоский выступ, а на торце задней части барабана шесть пазов под этот выступ. При повороте рычага предохранителя вверх, выступ входит в один из этих пазов и блокирует вращение барабана. Поскольку барабан соединен через поводок с затвором и курком, блокируется работа ударно-спускового механизма оружия.Револьвер Маузер модель 1878 года Зиг-Заг с цельной рамкой с правой стороны имеет дверцу для экстракции гильз и установки в камору патронов. Дверца закреплена на оси и открывается вправо-вниз. Заряжание всех камор барабана через дверцу вероятно затруднительно, так как барабан жестко соединен с деталями ударно-спускового механизма. Для поворота барабана приходится взводить курок, что негативно отражается на безопасности обращения с оружием.Вероятно более безопасным способом заряжания револьвера является заряжание после извлечения барабана из рамки. Однако последующая установка барабана в рамку вызывает небольшие затруднения, связанные с необходимостью совместить поводок затвора с зигзагообразным пазом барабана.Mauser Zig Zag Mod.1878 with solid or closed frame Revolver не был одобрен комиссией государственного арсенала Шпандау, коммерческие модели так же не нашли признания на рынке. Револьверов Маузера образца 1878 года с закрытой рамкой было изготовлено порядка 100 штук, револьверных карабинов вероятно не более десятка.Если говорить о коллекционной ценности револьверов Маузера образца 1878 года с цельной рамкой, то она очень высока. Подобное оружие очень редко встречается на антикварных аукционах, а если и выставляется на продажу, то его цена обычно превышает 10 тысяч долларов. Так в описании револьверного карабина Маузер с цельной рамкой, размещенного на одном из американских аукционов, указано, что его ориентировочная стоимость составляет от 25 до 40 тысяч долларов.