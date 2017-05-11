11:45 11 мая

Первым делом самолеты: стратегические бомбардировщики России

Эта авиабаза находится около города Энгельс в Саратовской области. Она является домом для стратегических бомбардировщиков. В настоящий момент только Россия и США обладают этими типами самолётов, способными действовать на огромных расстояниях и применять ядерное оружие.

Здесь находятся Ту-95мс — турбовинтовой стратегический бомбардировщик, один из символов холодной войны, а также сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 — самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолёт.

Первым делом самолеты: стратегические бомбардировщики России



Ту-95мс

Знакомьтесь, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95мс. Это самый быстрый винтовой самолёт, ставший символом холодной войны. Также, это единственный в мире принятый на вооружение и серийно производившийся турбовинтовой бомбардировщик.



Бомбардировщик называют стратегическим, если он обладает дальностью действия свыше 5 000 км и способен применять ядерное оружие. 30 июля 2010 установлен мировой рекорд беспосадочного полета для самолётов такого класса. Бомбардировщики пролетели около 30 тысяч километров, над тремя океанами, четырежды дозаправившись в воздухе.



Мощь и основа стратегической авиации России:



На каждом двигателе установлено по два четырёхлопастных винта:



Двухствольная авиационная пушка ГШ-23. Дальность эффективной стрельбы — 2 км:



В продолжение традиций, начатых в отечественной авиации в 30-х годах, некоторым самолётам присваиваются собственные имена. Ту-95МС называют в честь городов:



Кабина Ту-95мс:



Экипаж из 7 человек располагается в двух гермокабинах:



Самолеты Ту-95 оснащены двигателями НК-12, которые до сих пор являются самыми мощными турбовинтовыми двигателями в мире. Винты имеют диаметр 5.6 метра — это больше, чем диаметр стандартного тоннеля московского метрополитена!



Необычайно эффектно! Ту-95 — один из самых шумных самолетов в мире, но это не является критическим при нанесении ракетно-ядерных ударов:







Ту-95мс готовятся к вылету. По взлетному полю растекается мощный гул турбовинтовых двигателей:



Когда такая машина взлетает, пролетая в десятках метров от тебя, появляется такой детский и искренний восторг, что хочется кричать и прыгать от радости. Фотографией этого никак не передать:





Включенные носовые прожекторы нужны для отпугивания птиц, которые воспринимают два огонька за глаза хищника.









Ту-160

Гвоздь сегодняшней программы — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла Ту-160:





Размах крыла — 55.7 метра, максимальная взлётная масса — 275 тонн, максимальная скорость — 2 230 км/ч:



Суммарная мощность двигателей на форсаже — более 100 000 л. с.:



Взлет:





Российские летчики прозвали этот самолет «белым лебедем» за его надёжность, красоту и грациозность. Американцы дали ему другое название — «Чёрный валет» — за его неуязвимость для систем ПВО и возможность нанести внезапный удар. Белый лебедь:



Всего с 1984 года было произведено 35 таких самолетов. Стоимость одного — около 7.5 миллиардов рублей.



Взлеты потрясают. Ты ощущаешь всем телом звук и вибрацию их двигателей, а потом тебя сдувает теплым порывом воздуха, смешанного с запахом керосина.

Первоисточник: http://loveopium.ru/texnika/strategicheskie-bombardirovshhiki-rossii.html


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Комментарии 4

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  1. НЕКСУС Сегодня, 09:36
    Нам ТУ-160М2 нужен ,как воздух в серии.Хотя бы еще бортов 30...больше думаю просто не потянем. Парк стратегов стареет и в этой связи,именно запуск производства новых Лебедей может поправить ситуацию,до серийного производства ПАК ДА.
    НЕКСУС
    1. g1v2 Сегодня, 11:33
      Чем больше партия, тем меньше себестоимость отдельной машины. request Тем более, что на новых технологиях стоимость можно и сократить. Вопрос - в военной доктрине и тому , во сколько машин МО оценивает потребность . Плюс рано или поздно пак да спроектируют и поставят на вооружение, а значит планы по будущим закупкам пак да надо составлять уже сейчас. Ну и плюс - не стоит про договор снв забывать. Насколько я помню , общее число носителей яо ограничено. Тч придется выбирать , какие именно носители нужны - подлодки, мобильные рк , шахтные или стратегические бомбардировщики. Поскольку общее число ограничено, то если где-то прибыло , то где-то убыло. То есть приходится выбирать - или построить десяток стратегов или один РПКСН, или вообще Баргузин. request
      g1v2
  2. Сакмагон Сегодня, 10:02
    А еще бы вы не скупились и выкладывали фото СООТВЕТСТВУЮЩЕГО размера - вам вообще бы цены не было! wink
    Сакмагон
  3. RUSЛАН Сегодня, 10:20
    Включенные носовые прожекторы нужны для отпугивания птиц, которые воспринимают два огонька за глаза хищника.-Улыбнуло! laughing
    RUSЛАН
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