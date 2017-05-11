Первым делом самолеты: стратегические бомбардировщики России

Эта авиабаза находится около города Энгельс в Саратовской области. Она является домом для стратегических бомбардировщиков. В настоящий момент только Россия и США обладают этими типами самолётов, способными действовать на огромных расстояниях и применять ядерное оружие.Здесь находятся Ту-95мс — турбовинтовой стратегический бомбардировщик, один из символов холодной войны, а также сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 — самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолёт.Знакомьтесь, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95мс. Это самый быстрый винтовой самолёт, ставший символом холодной войны. Также, это единственный в мире принятый на вооружение и серийно производившийся турбовинтовой бомбардировщик.Бомбардировщик называют стратегическим, если он обладает дальностью действия свыше 5 000 км и способен применять ядерное оружие. 30 июля 2010 установлен мировой рекорд беспосадочного полета для самолётов такого класса. Бомбардировщики пролетели около 30 тысяч километров, над тремя океанами, четырежды дозаправившись в воздухе.Мощь и основа стратегической авиации России:На каждом двигателе установлено по два четырёхлопастных винта:Двухствольная авиационная пушка ГШ-23. Дальность эффективной стрельбы — 2 км:В продолжение традиций, начатых в отечественной авиации в 30-х годах, некоторым самолётам присваиваются собственные имена. Ту-95МС называют в честь городов:Кабина Ту-95мс:Экипаж из 7 человек располагается в двух гермокабинах:Самолеты Ту-95 оснащены двигателями НК-12, которые до сих пор являются самыми мощными турбовинтовыми двигателями в мире. Винты имеют диаметр 5.6 метра — это больше, чем диаметр стандартного тоннеля московского метрополитена!Необычайно эффектно! Ту-95 — один из самых шумных самолетов в мире, но это не является критическим при нанесении ракетно-ядерных ударов:Ту-95мс готовятся к вылету. По взлетному полю растекается мощный гул турбовинтовых двигателей:Когда такая машина взлетает, пролетая в десятках метров от тебя, появляется такой детский и искренний восторг, что хочется кричать и прыгать от радости. Фотографией этого никак не передать:Включенные носовые прожекторы нужны для отпугивания птиц, которые воспринимают два огонька за глаза хищника.Гвоздь сегодняшней программы — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла Ту-160:Размах крыла — 55.7 метра, максимальная взлётная масса — 275 тонн, максимальная скорость — 2 230 км/ч:Суммарная мощность двигателей на форсаже — более 100 000 л. с.:Взлет:Российские летчики прозвали этот самолет «белым лебедем» за его надёжность, красоту и грациозность. Американцы дали ему другое название — «Чёрный валет» — за его неуязвимость для систем ПВО и возможность нанести внезапный удар. Белый лебедь:Всего с 1984 года было произведено 35 таких самолетов. Стоимость одного — около 7.5 миллиардов рублей.Взлеты потрясают. Ты ощущаешь всем телом звук и вибрацию их двигателей, а потом тебя сдувает теплым порывом воздуха, смешанного с запахом керосина.