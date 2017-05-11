Работы Петра Александровича Кривоногова Сегодня, 08:54 Работы Петра Александровича Кривоногова Первоисточник: http://477768.livejournal.com/4732426.html 4 Российско-китайские военно-морские учения завершились во Владивостоке парадом Назад в прошлое Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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