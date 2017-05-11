11:53 11 мая

Работы Петра Александровича Кривоногова

Работы Петра Александровича Кривоногова

Работы Петра Александровича Кривоногова
























Первоисточник: http://477768.livejournal.com/4732426.html


4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 0

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
Картина дня