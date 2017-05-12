Замена гусеницы у БМД-4М в "боевой обстановке"
В ходе тактического учения на полигоне Дубровичи десантники Тульского соединения ВДВ отработали на практике действия экипажей и командиров в особых случаях — при повреждении боевой машины или выходе из строя агрегатов или электронных приборов во время выполнения учебно-боевых задач.
Автор: Алексей КитаевПервоисточник: http://www.arms-expo.ru/photo/fotoreportazh/zamena-gusenitsy-u-bmd-4m-v-boevoy-obstanovke/
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