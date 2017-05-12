Замена гусеницы у БМД-4М в "боевой обстановке"

В ходе тактического учения на полигоне Дубровичи десантники Тульского соединения ВДВ отработали на практике действия экипажей и командиров в особых случаях — при повреждении боевой машины или выходе из строя агрегатов или электронных приборов во время выполнения учебно-боевых задач.