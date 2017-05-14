08:16 14 мая

«Медовый месяц США и Украины закончился»

«Медовый месяц США и Украины закончился»

Петр Порошенко и члены Конгресса США

Вашингтон намерен сократить финансовую помощь Украине на 68,8 процента. Об этом американские СМИ сообщают, ссылаясь на проект бюджетного документа. Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник рассказал «Ленте.ру» о том, с чем связано похолодание в отношениях Киева и стран Запада, а также о перспективах нового Майдана.

«Лента.ру»: Почему в Вашингтоне задумались о сокращении финансовой помощи Украине? С чем это связано?


Бортник: Есть две причины. Первая — внутриамериканская. США в принципе сокращают внешние издержки, финансирование и поддержку других стран, концентрируя ресурсы внутри страны. Прежде всего сэкономленные деньги идут на американскую безопасность, оборону. Тут нельзя сказать, что Украина уникальна. Сокращение ведется и по другим странам. Второй причиной я бы назвал потерю доверия между новой администрацией США и киевскими властями. Киев во время выборов в США откровенно поддерживал демократов, Хиллари Клинтон, делались попытки дискредитировать Дональда Трампа. Кроме того, на Украине не видно успехов в борьбе с коррупцией, реформы буксуют. В результате сокращается поддержка Вашингтона. Пока этот проект на стадии обсуждения, я не думаю, что поддержка упадет сразу на 70 процентов. Безусловно, резко против выступят демократы, для которых это просто щелчок по носу, признание провала их политики на Украине. К ним присоединятся некоторые республиканцы, рассматривающие Украину как инструмент в борьбе с Россией. Я думаю, сокращение будет, но не такое большое.

Вашингтон намерен сократить финансовую помощь Украине на 68,8 процента. Об этом американские СМИ сообщают, ссылаясь на проект бюджетного документа. Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник рассказал «Ленте.ру» о том, с чем связано похолодание в отношениях Киева и стран Запада, а также о перспективах нового Майдана.

«Лента.ру»: Почему в Вашингтоне задумались о сокращении финансовой помощи Украине? С чем это связано?

Бортник: Есть две причины. Первая — внутриамериканская. США в принципе сокращают внешние издержки, финансирование и поддержку других стран, концентрируя ресурсы внутри страны. Прежде всего сэкономленные деньги идут на американскую безопасность, оборону. Тут нельзя сказать, что Украина уникальна. Сокращение ведется и по другим странам. Второй причиной я бы назвал потерю доверия между новой администрацией США и киевскими властями. Киев во время выборов в США откровенно поддерживал демократов, Хиллари Клинтон, делались попытки дискредитировать Дональда Трампа. Кроме того, на Украине не видно успехов в борьбе с коррупцией, реформы буксуют. В результате сокращается поддержка Вашингтона. Пока этот проект на стадии обсуждения, я не думаю, что поддержка упадет сразу на 70 процентов. Безусловно, резко против выступят демократы, для которых это просто щелчок по носу, признание провала их политики на Украине. К ним присоединятся некоторые республиканцы, рассматривающие Украину как инструмент в борьбе с Россией. Я думаю, сокращение будет, но не такое большое.


Руслан Бортник считает новый Майдан маловероятным

Можно ли сравнить уровень поддержки Киева со стороны США, Евросоюза сейчас и три года назад?

Три года назад президенту Порошенко рукоплескали на Западе, когда он туда приезжал. Сегодня встречу с президентом США не могут организовать уже более двух месяцев. Хотя ее обещали еще в феврале. От Украины устали, в ней разочаровались, есть определенный момент изоляции. Но это не означает, что Украину сдадут, «сольют». Ее продолжат использовать как инструмент противостояния с Россией. Знаете, как на Украине шутят? «Американцы и россияне будут воевать друг с другом до последнего украинца». Медовый месяц между Украиной и западными партнерами давно закончился, сейчас отношения находятся в стадии холодного сожительства.

А как на Западе относятся лично к Петру Порошенко? Возможно ли, что он полностью лишится поддержки и будут рассматриваться альтернативные варианты?

Через два года на Украине состоятся президентские выборы, поэтому смысла форсировать события нет. Не думаю, что в эти два года ЕС и США рискнут что-либо менять в украинском руководстве. Да, от нынешнего лидера они не в восторге, но опасаются, что в результате дестабилизации к власти могут прийти пророссийские силы и начнется восстановление отношений двух стран. Чтобы не допустить этого, Запад готов терпеть хоть каннибала.

Нередко говорят о третьем Майдане. Такой сценарий возможен?

Оснований для третьего Майдана сейчас нет. Наиболее сложным был зимний период, который власть пережила. Ключевые антисоциальные инициативы, например, повышение тарифов, реализованы. Долгосрочных массовых акций протеста не будет. В значительной мере власть в стране сейчас стабилизировалась. Но она остается слабой, поэтому существует мизерная вероятность силового захвата власти радикальными группами. В принципе, сам захват осуществить несложно, сложнее власть удержать и добиться признания на Западе. Именно это останавливает потенциальных заговорщиков.


По словам эксперта, радикальные группировки могут пойти на силовой захват власти

Майдан в 2014 году проходил под лозунгами евроинтеграции. Сейчас эта идея сохраняет популярность в украинском обществе?

С одной стороны, те, кому важен безвизовый режим, кто выступает за глубокую евроинтеграцию, не составляют большинства. Таких около 30 процентов населения. Но они политически активны. Они мобилизованы, это примерно половина тех, кто регулярно ходит на выборы. А явка на Украине на выборах разных уровней — 45-50 процентов. Еще больше их среди митингующих. Таким образом, не обладая большинством, они определяют политику, навязывают свою повестку остальным. Да, сейчас и среди них есть определенное разочарование, романтизм в отношении к Европе прошел. Но другого пути для тех, кто поддерживал Майдан, все равно нет. Отказ от евроинтеграции означал бы для них признание ошибочности всех тех идей, ради которых погибло так много людей. Это было бы для них личной катастрофой. Так что не стоит надеяться на изменение их позиции. Человек — животное рационализирующее, он всегда ищет себе оправдание. В каком-то смысле сторонники евроинтеграции сейчас оказались заложниками своего выбора трехлетней давности.

Чем дальше, тем большую независимость от Киева получают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Национализируются предприятия, вместо гривны вводится в оборот рубль. Возврат этих территорий под контроль Киева возможен или пути назад нет?

Я вам скажу, что в Киеве этому только рады. По сути, от электорального поля, участия в выборах, отключены три миллиона нелояльных избирателей, что позволяет стремительно менять гуманитарную политику, делать со страной что угодно. Многие в Киеве совсем не стремятся к реинтеграции Донбасса, несмотря на все заявления о приверженности минским соглашениям. На самом деле националистическая, евроориентированная часть общества будет ногами и руками отпихиваться от Донбасса, даже если его принесут на блюдечке с голубой каемочкой. Экономический разрыв уже состоялся, в Киеве сейчас боятся только разрастания войны. Если конфликт будет разрастаться, поглощая ресурсы и новые территории, то проблему все-таки придется решать. В нынешнем состоянии киевские элиты все устраивает.

В какой-то перспективе сближение России и Украины возможно? На каких условиях?

Это возможно только в случае смены политических элит. Люди, которые начинали конфликт, завершить его не способны.
Автор: Игорь Кармазин
Первоисточник: https://lenta.ru/articles/2017/05/05/bortnik/


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 10

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  1. Шуманит Сегодня, 06:06
    Увидел название статьи: «Медовый месяц США и Украины закончился»,аж заинтересовался- неужели ,думаю, закончился и теперь все по-взрослому у них будет? Ан нет,статья не про то,чего в СССР не было,а про деньги... Скучно-с...
    Шуманит
    1. сибиралт Сегодня, 06:29
      А при чем тут медовый месяц и что нового сказал Бортник? request
      сибиралт
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:11
        Бортник конечно ни чего нового не сказал, а просто пересказал то о чем пишут СМИ и говорят аналитики уже три последних месяца. По поводу "медового месяца" - такая была горячая "любовь", но затянулась на три года и оказалась просто платонической и очень корыстной со стороны Украины. От "невесты" практически ни какой отдачи, одни убытки.
        rotmistr60
        1. Николай С. Сегодня, 07:56
          Цитата: rotmistr60
          такая была горячая "любовь"

          Любовь?
          Поматросили и бросили. Со шлюхами дело обычное.
          Николай С.
      2. василий50 Сегодня, 07:11
        Получается что *кормовая база* на Украине, для пришедших к власти, ещё более сократилась. Чем будут компенсировать?
        василий50
        1. МПК105 Сегодня, 08:01
          Да как у и нас-все издержки и просчёты властьимущих,покрывают из кармана народного....
          МПК105
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:42
    А для чего повторять высказывания, почти формата А-4, какого-то бортника? Это опечатка или для лучшей усвояемости материала? Так тогда пусть он кастрюлеголовым по 10, 100 раз повторяет одно и то-же...
    a.s.zzz888
  3. инженерный Сегодня, 06:53
    Есть две причины. Первая — внутриамериканская. США в принципе сокращают внешние издержки, финансирование и поддержку других стран, концентрируя ресурсы внутри страны. Прежде всего сэкономленные деньги идут на американскую безопасность, оборону.
    Второй причиной я бы назвал потерю доверия между новой администрацией США и киевскими властями. Киев во время выборов в США откровенно поддерживал демократов, Хиллари Клинтон, делались попытки дискредитировать Дональда Трампа.

    Трамп бизнесмен и умеет считать деньги, он скорее всего старушку Европу заставит оплачивать в большей степени расходы на содержание НАТО. В/на Украине геополитические интересы России, а без Крыма она блоку не так привлекательна. Если бы Крым был в составе Украины, вторая причина была бы не столь важна.
    инженерный
  4. Горный стрелок Сегодня, 07:11
    Самое интересное для Внакраины начнётся в 19-м ( прямо как век назад!). На горизонте плавно встаёт призрак полного финансового коллапса. Возврат процентов и кредитов ( включая долг России), транзит газа - йек, ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ "Приватбанка", из которого владелец вывел, по самым скромным подсчётам - 5 млр.$. Угля - нет, стали - нет, и ... Выборы на носу. С совершенно озверевшим электоратом.
    Горный стрелок
    1. Monster_Fat Сегодня, 07:51
      Ой, да ладно. Вы на Украине давно лично бывали? Вспомните лучше 90-е в России и ничего пережили и Украина все трудности переживет и на западе ее не оставят. Украина для запада, это как Сирия для России-бросить ее равносильно расписаться в своей глупости и неумении, поэтому запад будет тащить этот чемодан без ручки пока руки не отсохнут. Про дефолт даже и говорить не буду-для Украины дефолт отменили навсегда а с русскими долгами разрешили волынить еще как минимум 25 лет. Банки...a что банки-местные и российские сейчас там вовсю замещаются западными - Baltic Group, KBC Group, HSBC Holdings, Barclays, Raiffeisen и пр. Жителей шибко недовольных тоже не видно-пенсионеры пенсию получают, на заводах,фабриках зарплату платят... Тут прямо какое-то нездоровое желание чтобы Украине плохо было, чтобы она "загнулась", "замерзла", "обанкротилась" и пр. Уже который год мантры об этом на ВО, а Украина до сих пор не "замерзла", не "развалилась" и пр. И ничего ужасного с ней ни в 2019 ни в 2025 ни дальше не случится.
      Monster_Fat
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