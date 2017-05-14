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Если власти не предложат образ будущего, то претензии по майским указам будут только "цветочками"
На совместном заседании Государственного совета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития РФ президент Владимир Путин обсудил с участниками острые проблемы внутриполитической повестки – выполнение майских указов и проект реновации в Москве. Он отметил, что в наиболее чувствительных для граждан сферах - здравоохранение, образование, культура, ЖКХ – появилась новая положительная динамика, однако за пять лет, по словам президента, сделано недостаточно.
"Проблем и нерешенных вопросов больше, чем то, что удалось сделать", - сказал Владимир Путин.
Что касается проблемы "перестройки" Москвы, то тут глава государства был категоричен:
"Все предложения должны быть реализованы на основе добровольного согласия граждан на предлагаемые условия, ничего не может быть навязано силой, и права граждан должны быть полностью соблюдены", - заявил президент, добавив, что не подпишет итоговый закон, если его нормы будут нарушать права граждан.
При этом мэр столицы Сергей Собянин уже назвал предполагаемые расходы на первые три года программы – около 300 млрд руб., а вместе с тем обозначил и сроки реализации проекта – 10-15 лет. Складывается впечатление, что все уже предрешено, однако вместе с этим критика главы государства столь острых вопросов, опять же, создает ощущение начала предвыборной кампании. Но об этом еще рано говорить - и невыполнение майских указов, и проект реновации имеют другие причины и могут служить совсем другим целям. Об этом в интервью Накануне.RU рассказал политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин.
Вопрос: Владимир Путин отметил, что реализация майских указов дала положительную динамику в различных важных для населения сферах. Однако многие эксперты, экономисты и политологи говорят о том, что майские указы просто саботируются Правительством. О чем тогда говорит президент, и кто в данном случае прав?
Павел Салин: Определенная работа все-таки сделана. Вообще следует разделять майские указы на те, которые касаются повышения доходов определенных групп бюджетников, и те, которые касаются, например, роста производительности труда – это тоже было, но про это просто забыли и не говорят. Сейчас, когда говорят о майских указах, в основном имеют в виду повышение доходов отдельных групп бюджетников. Про эту часть указов можно говорить, что ее более-менее выполнили. Про остальное вообще просто забыли с самого начала.
Вопрос: То есть у бюджетников доходы выросли? Даже несмотря на инфляцию?
Павел Салин: Что касается повышения доходов отдельных групп бюджетников, то в принципе да – уровень их доходов, даже с учетом инфляции и прочих факторов – он выше, чем 5 лет назад. Другое дело, что эти майские указы породили достаточно высокий уровень ожиданий, который власть оправдать не смогла. То есть, если говорить условно, то уровень доходов повысился на 20% с учетом того, что у многих групп населения за это время доходы существенно упали, но ожидания-то были, что доходы повысятся в 2, если не в 3 раза.
То есть повышенные ожидания породили, а удовлетворить их не смогли. Это, на мой взгляд, большая проблема.
Вопрос: А что касается саботирования указов?
Павел Салин: Ну, что такое саботирование? Саботирование – это когда ты можешь что-то сделать, но делать не хочешь, не отказываешься это делать, но не делаешь. А на самом деле региональная власть, на которую переложили выполнение, она просто не может это сделать, потому что у нее доходная база выпадает все больше, но и социальных обязательств на нее перекладывают все больше. Поэтому у регионалов просто нет возможности для выполнения этих самых майских указов, а власть постепенно забирает дополнительные источники доходов.
То есть я бы не сказал, что выполнение указов саботируется на региональном уровне, они просто не выполняются, потому что нет такой возможности. Федеральная власть в 2012 г. взяла на себя такие обязательства, ей это было остро необходимо в контексте того открытого политического кризиса. Она пыталась найти новую социальную опору, найти новый "социальный контракт" – поэтому власти что-то пообещали, а потом, когда поняли, что сделать это не смогут, где-то через год-два, то просто отказаться от этих обещаний не смогли - завышенные ожидания и целевые группы уже были сформированы.
Поэтому федералы просто сняли с себя ответственность, переложив на региональные власти, прекрасно понимая, что региональные власти эти завышенные ожидания удовлетворить не смогут.
Вопрос: То есть все-таки ключевая формулировка президента "не сделано больше, чем сделано" – она верна?
Павел Салин: Да, совершенно верно – проблемных вопросов больше, чем то, что удалось сделать. Сделать удалось на 10 копеек, а ожидания были на рубль. В целом, эффект от повышения доходов ощущается, не существенно, не в 2 раза, и не везде, но есть рост доходов. Что на фоне падения доходов у других групп населения весьма неплохо.
А вот что касается общей такой гуманитарной сферы общественных ожиданий, то здесь, конечно, полный провал. И если у нас все-таки опять политический кризис выйдет в открытую фазу, усилится рост протестных настроений, то власти припомнят и это. И припомнят это власти не столько региональной, сколько федеральной.
Вопрос: А ведь прошло 5 лет, и теперь делаются такие выводы. Следует ожидать "показательные порки", какие-то выговоры?
Павел Салин: Если население будет требовать "крови", то, конечно, федеральная власть попытается перевести стрелки от себя. Но что касается неудовлетворения ожиданий населения, то у меня такое ощущение, что припоминание невыполнения майских указов будет как довесок к основным претензиям. Основная причина недовольства общества властью заключается не в том, что она майские указы не выполняет, неважно кто – губернатор или правительство – а то, что есть ощущение бесперспективности дальнейшего существования.
То есть жить становится хуже, а путей выхода нет.
Если власть укажет путь выхода, сформирует то, что называется сейчас "образ будущего", тогда и проблема невыполнения майских указов отпадет сама собой, про них население забудет. А если этого сделано не будет, тогда претензии будут настолько серьезными, что претензии по части майских указов будут просто "до кучи", не будут основными, там их будет очень много. И не будет смысла переключать недовольство на региональные власти именно по майским указам – там все будет гораздо серьезнее.
Вопрос: Новый "социальный контракт", кажется, пока так и не найден?
Павел Салин: Этот поиск вообще идет примерно год - первые подвижки в этом направлении стали проходить прошлой весной. Стало ясно, что прежний социальный контракт - который был в 2000-е годы, "лояльность в обмен на рост доходов" – оказался исчерпан. Сначала он носил широкий спектр – распространялся на все группы населения, потом власть попыталась заключить этот контракт в 2012 г. с группой бюджетников. Но не получилось - к 2014 г. стало ясно, что денег для этого нет. Тогда началось перекладывание ответственности на региональные власти. А потом подвернулась ситуация с Крымом, и власть заключила новый контракт, но уже геополитический – "лояльность в обмен на внешнеполитические победы". Но, как и прогнозировалось, он оказался краткосрочным и к 2016 г. себя исчерпал.
Вот с весны 2016 г. начался поиск нового социального контракта. Но проблема в том, что пока ничего не удается найти. Думские выборы более-менее "проскочили" на поддержании статус-кво, а президентские выборы так уже не "проскочишь".
Вопрос: То есть обсуждаемая схема "70 на 70" сейчас кажется невыполнимой?
Павел Салин: Тот результат, который получила "Единая Россия" на думских выборах, можно получить, можно даже больше, но, если пойдет Владимир Путин, удовлетворит его, если явка будет 50% с небольшим, и голосование за него 50% с небольшим? Такое власть может сейчас обеспечить, если даже относительно честно будет вестись кампания, но удовлетворит ли такой результат власть? А чтобы получить условные "70 на 70" или даже "60 на 60" без применения административного ресурса, для этого нужно постараться предложить этот образ будущего. А образ будущего без какого-то существенного изменения власти, изменения ее визуального ряда, невозможен.
И в этом основная загвоздка - власть пытается создать иллюзию обновления, на самом деле ничего не меняя. А так уже не получится.
Вопрос: Кроме того, прошло обсуждение реновации в Москве. Однако Сергей Собянин уже назвал и суммы, и сроки – нет ли тут противоречия, когда проект еще только обсуждается, но планы и расчеты уже проведены?
Павел Салин: Тут противоречия нет, Собянин хозяин своему слову. Да, он сроки назвал, но сейчас такая исполнительская дисциплина, что даже если будет принят документ, где это все будет обозначено – все равно и его можно будет поменять. Кто принял – тот и поменяет. Поэтому все эти вещи я бы воспринимал именно как "вербальные интервенции", как условный сигнал строительному комплексу Москвы, который уже слюни распустил на этот проект.
То есть сейчас ситуация такая, что Собянин, с одной стороны, взял на себя обязательства перед крупными бизнес-игроками, перед стройкомплексом, который в Москве представлен или хочет быть представлен. Этот проект минимум на сотни миллиардов, действительно. А с другой стороны, есть ощущение, что проект-то заглохнет, не будет он реализован в тех масштабах, в которых задумывался изначально, потому что к этому подключилась федеральная власть. И если для столичных властей действительно важно, чтобы проект был реализован, чтобы деньги крутились в этой сфере – то для федеральных властей это важно с тактической точки зрения.
У меня складывается такое ощущение, что эта кампания с середины апреля стимулируется именно федеральной властью именно по росту общественного недовольства. Она позволяет переключить повестку дня – с антикоррупционной, которую власть не контролирует после 26 марта, на новую кампанию недовольства программой реновации. Причем эта проблема интересует ведь не только москвичей, а жителей вообще крупных городов, потому что это может быть и на другие города распространено.
Таким образом, внимание так называемых "рассерженных горожан", используя терминологию 2011 г., просто переключается, и федеральная власть таким образом возвращает контроль над повесткой дня. И эта ситуация, когда Володин объявил, что будет приторможено прохождение во втором чтении, - это как раз служит целям переключения внимания, чтобы об этом говорили как можно больше. Чем больше будет сыпаться шишек на столичные власти, тем меньше шишек будет сыпаться на правительство и президента.
Вопрос: Но вместе с тем некоторые эксперты высказывают предположение, что проект так быстро гнался, чтобы Собянин и команда успели "урвать свой кусок". А теперь, когда обозначен срок в 10-15 лет – это не знак к тому, что Собянин как минимум останется "в обойме"?
Павел Салин: На 10-15 лет сейчас никто всерьез не прогнозирует. Единственный срок прогноза для Собянина – это сентябрь 2018 г., следующие мэрские выборы. Это тот горизонт прогноза, в течение которого он может брать на себя какие-то четкие обязательства перед застройщиками, перед столичным стройкомплексом. Если он говорит, что он что-то сделает через год – ему можно верить. А если говорит, что сделает через пять лет, то тут уже вероятность исполнения обещаний гораздо ниже. И, действительно, этот закон так через Госдуму и гнался, потому что задача-то реально хоть что-то начать делать до следующих мэрских выборов, потому что дальше неизвестно, что будет.
Неизвестно даже, кто дальше будет президентом – по умолчанию считается, что это Путин, но далеко не факт, неизвестно, какой мандат доверия получит следующий президент, и неизвестно, как будут вести себя москвичи. Может быть, чтобы нейтрализовать их растущее недовольство, придется и мэром пожертвовать. Так что, действительно, в данном случае, чем быстрее – тем лучше. Я думаю, что любой политик рассчитывает оставаться на своем посту как можно дольше, если он не совсем уж пенсионер, но вопрос в том - какие предпосылки? У нас сейчас не брежневская эпоха и не 2000-е годы, когда люди могли планировать на 10 лет вперед, зная, что их не снимут. Сейчас ситуация очень турбулентная, и уровень турбулентности повышается.
Вопрос: Если проект реновации – это переключение недовольства на подконтрольные темы, то майские указы – тоже? Или они не столь важная тема все-таки?
Павел Салин: С майскими указами уже давно переложили ответственность на региональные власти, и здесь уже вопрос стоит не в переключении недовольства населения с федералов на региональные власти. Просто эти указы – это один из счетов, которые могут предъявить региональным властям, а они сейчас все больше показывают зубы. И если раньше высказывались "тяжеловесы" типа Минниханова, то сейчас уже такие "средневесы" типа Гордеева критикуют федеральный центр. Что будет дальше?
Есть существенный риск продолжения формирования региональной фронды, и тогда нужны будут какие-то аргументы. А чем больше рычагов воздействия – тем лучше, и один из рычагов – это предъявить счет как раз за невыполнение майских указов.
Вопрос: А вообще вся ситуация с обсуждением острых вопросов, с критикой правительства, столичного проекта – это не элемент предвыборной кампании?
Павел Салин: Нет, я бы не сказал, что в таком контексте началась предвыборная кампания, потому что она начнется тогда, когда будет официально объявлено, кто у нас будет основным кандидатом от власти – это будет Путин или кто-то другой? В зависимости от этого уже будет выстраиваться предвыборная кампания.
Сейчас это все, что условно называется "public relations" – поддерживающий пиар, не более того. Это не наступательная пиар кампания. Вот когда объявится, кто пойдет на президентские выборы - очень может быть, что это произойдет во время "Прямой линии", может быть, поэтому ее перенесли - тогда уже можно говорить о старте президентской кампании и действия власти рассматривать через эту призму. А сейчас это только поддерживающий пиар.
Грубо говоря, крутятся педали, чтобы не упасть – в меньшей интенсивности по направлению майских указов, с большей интенсивностью по направлению реновации, потому что там нужно действовать более оперативно.
Автор: Евгений Рычков
Первоисточник: http://www.nakanune.ru/articles/112867/
"Проблем и нерешенных вопросов больше, чем то, что удалось сделать", - сказал Владимир Путин.
Что касается проблемы "перестройки" Москвы, то тут глава государства был категоричен:
"Все предложения должны быть реализованы на основе добровольного согласия граждан на предлагаемые условия, ничего не может быть навязано силой, и права граждан должны быть полностью соблюдены", - заявил президент, добавив, что не подпишет итоговый закон, если его нормы будут нарушать права граждан.
При этом мэр столицы Сергей Собянин уже назвал предполагаемые расходы на первые три года программы – около 300 млрд руб., а вместе с тем обозначил и сроки реализации проекта – 10-15 лет. Складывается впечатление, что все уже предрешено, однако вместе с этим критика главы государства столь острых вопросов, опять же, создает ощущение начала предвыборной кампании. Но об этом еще рано говорить - и невыполнение майских указов, и проект реновации имеют другие причины и могут служить совсем другим целям. Об этом в интервью Накануне.RU рассказал политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин.
Вопрос: Владимир Путин отметил, что реализация майских указов дала положительную динамику в различных важных для населения сферах. Однако многие эксперты, экономисты и политологи говорят о том, что майские указы просто саботируются Правительством. О чем тогда говорит президент, и кто в данном случае прав?
Павел Салин: Определенная работа все-таки сделана. Вообще следует разделять майские указы на те, которые касаются повышения доходов определенных групп бюджетников, и те, которые касаются, например, роста производительности труда – это тоже было, но про это просто забыли и не говорят. Сейчас, когда говорят о майских указах, в основном имеют в виду повышение доходов отдельных групп бюджетников. Про эту часть указов можно говорить, что ее более-менее выполнили. Про остальное вообще просто забыли с самого начала.
Вопрос: То есть у бюджетников доходы выросли? Даже несмотря на инфляцию?
Павел Салин: Что касается повышения доходов отдельных групп бюджетников, то в принципе да – уровень их доходов, даже с учетом инфляции и прочих факторов – он выше, чем 5 лет назад. Другое дело, что эти майские указы породили достаточно высокий уровень ожиданий, который власть оправдать не смогла. То есть, если говорить условно, то уровень доходов повысился на 20% с учетом того, что у многих групп населения за это время доходы существенно упали, но ожидания-то были, что доходы повысятся в 2, если не в 3 раза.
То есть повышенные ожидания породили, а удовлетворить их не смогли. Это, на мой взгляд, большая проблема.
Вопрос: А что касается саботирования указов?
Павел Салин: Ну, что такое саботирование? Саботирование – это когда ты можешь что-то сделать, но делать не хочешь, не отказываешься это делать, но не делаешь. А на самом деле региональная власть, на которую переложили выполнение, она просто не может это сделать, потому что у нее доходная база выпадает все больше, но и социальных обязательств на нее перекладывают все больше. Поэтому у регионалов просто нет возможности для выполнения этих самых майских указов, а власть постепенно забирает дополнительные источники доходов.
То есть я бы не сказал, что выполнение указов саботируется на региональном уровне, они просто не выполняются, потому что нет такой возможности. Федеральная власть в 2012 г. взяла на себя такие обязательства, ей это было остро необходимо в контексте того открытого политического кризиса. Она пыталась найти новую социальную опору, найти новый "социальный контракт" – поэтому власти что-то пообещали, а потом, когда поняли, что сделать это не смогут, где-то через год-два, то просто отказаться от этих обещаний не смогли - завышенные ожидания и целевые группы уже были сформированы.
Поэтому федералы просто сняли с себя ответственность, переложив на региональные власти, прекрасно понимая, что региональные власти эти завышенные ожидания удовлетворить не смогут.
Вопрос: То есть все-таки ключевая формулировка президента "не сделано больше, чем сделано" – она верна?
Павел Салин: Да, совершенно верно – проблемных вопросов больше, чем то, что удалось сделать. Сделать удалось на 10 копеек, а ожидания были на рубль. В целом, эффект от повышения доходов ощущается, не существенно, не в 2 раза, и не везде, но есть рост доходов. Что на фоне падения доходов у других групп населения весьма неплохо.
А вот что касается общей такой гуманитарной сферы общественных ожиданий, то здесь, конечно, полный провал. И если у нас все-таки опять политический кризис выйдет в открытую фазу, усилится рост протестных настроений, то власти припомнят и это. И припомнят это власти не столько региональной, сколько федеральной.
Вопрос: А ведь прошло 5 лет, и теперь делаются такие выводы. Следует ожидать "показательные порки", какие-то выговоры?
Павел Салин: Если население будет требовать "крови", то, конечно, федеральная власть попытается перевести стрелки от себя. Но что касается неудовлетворения ожиданий населения, то у меня такое ощущение, что припоминание невыполнения майских указов будет как довесок к основным претензиям. Основная причина недовольства общества властью заключается не в том, что она майские указы не выполняет, неважно кто – губернатор или правительство – а то, что есть ощущение бесперспективности дальнейшего существования.
То есть жить становится хуже, а путей выхода нет.
Если власть укажет путь выхода, сформирует то, что называется сейчас "образ будущего", тогда и проблема невыполнения майских указов отпадет сама собой, про них население забудет. А если этого сделано не будет, тогда претензии будут настолько серьезными, что претензии по части майских указов будут просто "до кучи", не будут основными, там их будет очень много. И не будет смысла переключать недовольство на региональные власти именно по майским указам – там все будет гораздо серьезнее.
Вопрос: Новый "социальный контракт", кажется, пока так и не найден?
Павел Салин: Этот поиск вообще идет примерно год - первые подвижки в этом направлении стали проходить прошлой весной. Стало ясно, что прежний социальный контракт - который был в 2000-е годы, "лояльность в обмен на рост доходов" – оказался исчерпан. Сначала он носил широкий спектр – распространялся на все группы населения, потом власть попыталась заключить этот контракт в 2012 г. с группой бюджетников. Но не получилось - к 2014 г. стало ясно, что денег для этого нет. Тогда началось перекладывание ответственности на региональные власти. А потом подвернулась ситуация с Крымом, и власть заключила новый контракт, но уже геополитический – "лояльность в обмен на внешнеполитические победы". Но, как и прогнозировалось, он оказался краткосрочным и к 2016 г. себя исчерпал.
Вот с весны 2016 г. начался поиск нового социального контракта. Но проблема в том, что пока ничего не удается найти. Думские выборы более-менее "проскочили" на поддержании статус-кво, а президентские выборы так уже не "проскочишь".
Вопрос: То есть обсуждаемая схема "70 на 70" сейчас кажется невыполнимой?
Павел Салин: Тот результат, который получила "Единая Россия" на думских выборах, можно получить, можно даже больше, но, если пойдет Владимир Путин, удовлетворит его, если явка будет 50% с небольшим, и голосование за него 50% с небольшим? Такое власть может сейчас обеспечить, если даже относительно честно будет вестись кампания, но удовлетворит ли такой результат власть? А чтобы получить условные "70 на 70" или даже "60 на 60" без применения административного ресурса, для этого нужно постараться предложить этот образ будущего. А образ будущего без какого-то существенного изменения власти, изменения ее визуального ряда, невозможен.
И в этом основная загвоздка - власть пытается создать иллюзию обновления, на самом деле ничего не меняя. А так уже не получится.
Вопрос: Кроме того, прошло обсуждение реновации в Москве. Однако Сергей Собянин уже назвал и суммы, и сроки – нет ли тут противоречия, когда проект еще только обсуждается, но планы и расчеты уже проведены?
Павел Салин: Тут противоречия нет, Собянин хозяин своему слову. Да, он сроки назвал, но сейчас такая исполнительская дисциплина, что даже если будет принят документ, где это все будет обозначено – все равно и его можно будет поменять. Кто принял – тот и поменяет. Поэтому все эти вещи я бы воспринимал именно как "вербальные интервенции", как условный сигнал строительному комплексу Москвы, который уже слюни распустил на этот проект.
То есть сейчас ситуация такая, что Собянин, с одной стороны, взял на себя обязательства перед крупными бизнес-игроками, перед стройкомплексом, который в Москве представлен или хочет быть представлен. Этот проект минимум на сотни миллиардов, действительно. А с другой стороны, есть ощущение, что проект-то заглохнет, не будет он реализован в тех масштабах, в которых задумывался изначально, потому что к этому подключилась федеральная власть. И если для столичных властей действительно важно, чтобы проект был реализован, чтобы деньги крутились в этой сфере – то для федеральных властей это важно с тактической точки зрения.
У меня складывается такое ощущение, что эта кампания с середины апреля стимулируется именно федеральной властью именно по росту общественного недовольства. Она позволяет переключить повестку дня – с антикоррупционной, которую власть не контролирует после 26 марта, на новую кампанию недовольства программой реновации. Причем эта проблема интересует ведь не только москвичей, а жителей вообще крупных городов, потому что это может быть и на другие города распространено.
Таким образом, внимание так называемых "рассерженных горожан", используя терминологию 2011 г., просто переключается, и федеральная власть таким образом возвращает контроль над повесткой дня. И эта ситуация, когда Володин объявил, что будет приторможено прохождение во втором чтении, - это как раз служит целям переключения внимания, чтобы об этом говорили как можно больше. Чем больше будет сыпаться шишек на столичные власти, тем меньше шишек будет сыпаться на правительство и президента.
Вопрос: Но вместе с тем некоторые эксперты высказывают предположение, что проект так быстро гнался, чтобы Собянин и команда успели "урвать свой кусок". А теперь, когда обозначен срок в 10-15 лет – это не знак к тому, что Собянин как минимум останется "в обойме"?
Павел Салин: На 10-15 лет сейчас никто всерьез не прогнозирует. Единственный срок прогноза для Собянина – это сентябрь 2018 г., следующие мэрские выборы. Это тот горизонт прогноза, в течение которого он может брать на себя какие-то четкие обязательства перед застройщиками, перед столичным стройкомплексом. Если он говорит, что он что-то сделает через год – ему можно верить. А если говорит, что сделает через пять лет, то тут уже вероятность исполнения обещаний гораздо ниже. И, действительно, этот закон так через Госдуму и гнался, потому что задача-то реально хоть что-то начать делать до следующих мэрских выборов, потому что дальше неизвестно, что будет.
Неизвестно даже, кто дальше будет президентом – по умолчанию считается, что это Путин, но далеко не факт, неизвестно, какой мандат доверия получит следующий президент, и неизвестно, как будут вести себя москвичи. Может быть, чтобы нейтрализовать их растущее недовольство, придется и мэром пожертвовать. Так что, действительно, в данном случае, чем быстрее – тем лучше. Я думаю, что любой политик рассчитывает оставаться на своем посту как можно дольше, если он не совсем уж пенсионер, но вопрос в том - какие предпосылки? У нас сейчас не брежневская эпоха и не 2000-е годы, когда люди могли планировать на 10 лет вперед, зная, что их не снимут. Сейчас ситуация очень турбулентная, и уровень турбулентности повышается.
Вопрос: Если проект реновации – это переключение недовольства на подконтрольные темы, то майские указы – тоже? Или они не столь важная тема все-таки?
Павел Салин: С майскими указами уже давно переложили ответственность на региональные власти, и здесь уже вопрос стоит не в переключении недовольства населения с федералов на региональные власти. Просто эти указы – это один из счетов, которые могут предъявить региональным властям, а они сейчас все больше показывают зубы. И если раньше высказывались "тяжеловесы" типа Минниханова, то сейчас уже такие "средневесы" типа Гордеева критикуют федеральный центр. Что будет дальше?
Есть существенный риск продолжения формирования региональной фронды, и тогда нужны будут какие-то аргументы. А чем больше рычагов воздействия – тем лучше, и один из рычагов – это предъявить счет как раз за невыполнение майских указов.
Вопрос: А вообще вся ситуация с обсуждением острых вопросов, с критикой правительства, столичного проекта – это не элемент предвыборной кампании?
Павел Салин: Нет, я бы не сказал, что в таком контексте началась предвыборная кампания, потому что она начнется тогда, когда будет официально объявлено, кто у нас будет основным кандидатом от власти – это будет Путин или кто-то другой? В зависимости от этого уже будет выстраиваться предвыборная кампания.
Сейчас это все, что условно называется "public relations" – поддерживающий пиар, не более того. Это не наступательная пиар кампания. Вот когда объявится, кто пойдет на президентские выборы - очень может быть, что это произойдет во время "Прямой линии", может быть, поэтому ее перенесли - тогда уже можно говорить о старте президентской кампании и действия власти рассматривать через эту призму. А сейчас это только поддерживающий пиар.
Грубо говоря, крутятся педали, чтобы не упасть – в меньшей интенсивности по направлению майских указов, с большей интенсивностью по направлению реновации, потому что там нужно действовать более оперативно.
Автор: Евгений РычковПервоисточник: http://www.nakanune.ru/articles/112867/
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