07:46 11 мая

Трамп назвал Демпартию США лжецами и лицемерами

В Сенате буквально обрушились с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Волну сенатского возмущения вызвало снятие с должности директора ФБР Джеймса Коми за несколько часов до встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В эфире CNN сенатор от Демпартии США Элизабет Уоррен заявила, что Трамп "делает всё, чтобы сорвать ход расследования его связей с Россией".

Трамп назвал Демпартию США лжецами и лицемерами


При этом Уоррен отметила, что у неё «нет никаких сомнений по этому поводу». Сенатор заявила, что теперь в Конгресс будет вызван замглавы американского Минюста Род Розенстайн, который под присягой даст показания относительно запросов Коми по расширению полномочий при проведении расследования в «деле Трампа».


Дональд Трамп ответил на такого рода заявления в Твиттере:
Демпартия в течение многих месяцев жаловалась на Коми. А сейчас, когда он снят с должности, они ПРИТВОРЯЮТСЯ (Трамп пишет это заглавными буквами), будто огорчены. Лжецы и лицемеры!


На этом фоне в Конгрессе требуют от экс-советника президента США Майкла Флинна документы о «вмешательстве России в президентские выборы в США». При этом вопрос ставится именно так, будто бы у Флинна такие документы есть. «Документы» у экс-советника требуют как демократы, так и республиканцы.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 17

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:03
    Трамп ответил на такого рода заявления в Твиттере
    мда...времена...президент страны,обзывается в Твиттере...
    андрей юрьевич
    1. dik-nsk Сегодня, 06:06
      твитеромания - тенденция по всему миру, наши тоже не отстают (Захарова, Рогозин)
      "Когда технологии заменят живое общение, мы получим поколение идиотов" Альберт Эйнштейн
      dik-nsk
      1. Alikos Сегодня, 06:46
        Цитата: dik-nsk
        твитеромания - тенденция по всему миру, наши тоже не отстают (Захарова, Рогозин)


        Да и Димон грешил...
        А для дочки Захаровой вообще, если не ошибаюсь на днях, целый самолёт МЧС предоставили спасая после укуса домашней собаки..." Важнейшая персона*
        Вот так люди звездятся, возносятся на небо. А ещё недавно её тут как талантливейшую работницу МИДа нахваливали... "Ничто человеческое им "богам" не чуждо..."
        Если я не прав, поправьте пожалуйста
        Alikos
        1. Уэф Сегодня, 07:02
          Со стороны судить легко, а вот каким бы сам стал на их месте ?
          Жизнь показывает, кто больше всех возмущается, добравшись до власти становится другим человеком! Даже бабуся в регистратуре ! smile
          Уэф
        2. Б.Т.В. Сегодня, 07:31
          Цитата: Alikos
          А для дочки Захаровой вообще, если не ошибаюсь на днях, целый самолёт МЧС предоставили спасая после укуса домашней собаки..." Важнейшая персона*
          Вот так люди звездятся, возносятся на небо. А ещё недавно её тут как талантливейшую работницу МИДа нахваливали... "Ничто человеческое им "богам" не чуждо..."
          Если я не прав, поправьте пожалуйста


          Вы, или не дочитали до конца сообщение, или увидели в нём то, что надо было именно, Вам.
          Б.Т.В.
      2. К0щей Сегодня, 06:57
        Захаровой положено - это ее работа, освещать и отвечать в медийном пространстве. будь аналогичный сервис в мыло-ру - писала бы там.
        К0щей
        1. dik-nsk Сегодня, 07:02
          Захаровой положено
          так тут речь не о факте постов в соцсетях, а манере подачи - времена культурной дипломатии прошли, быдловатые комменты и брань у первых лиц государств и и их представителей - апофеоз.. Тот же Чуркин никогда себе не позволял такого, но мог так выкрутить..
          dik-nsk
  2. Uncle Lee Сегодня, 06:04
    Слоны схлестнулись с ослами ! А что с них возьмешь - животные !
    Uncle Lee
    1. Teberii Сегодня, 06:18
      Тут главное у кого морковка.
      Teberii
  3. алекс-сп Сегодня, 06:11
    Похоже, что делается все, чтобы прижать Трампа..., а он еще и к другим лезет. Со своими бы разобрался...
    алекс-сп
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:11
    Сдается мне что ТРАМП потихоньку ломает ситуацию в свою пользу...увольнение главы ФБР показательно ...что дальше what ...дальше думаю придет очередь сената...явно ТРАМП выбивает ключевых врагов своей персоны...ай да бизнесмен...явно не лох.
    Тот же ЛЕХА
    1. Svarog51 Сегодня, 06:31
      Всё идёт согласно поговорке - Новая метла, по новому метёт.
      Svarog51
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 06:51
    «Документы» у экс-советника требуют как демократы, так и республиканцы.


    ... попал трампуха в тиски... осталось только одно - сдаться России laughing
    a.s.zzz888
  6. К-50 Сегодня, 06:53
    Да и пусть грызутся. request
    Чем больше эта стая бешенных шакалов занята междусобойчиком, тем больше людей в мире уцелеет. yes
    К-50
  7. Уэф Сегодня, 06:59
    . Волну сенатского возмущения вызвало снятие с должности директора ФБР Джеймса Коми

    А вот не хрен было... - как у нас говорят! laughing
    Уэф
  8. viktor. Сегодня, 07:00
    За несколько часов до встречи с Сергеем Лавровым Условия значит у Сергея Лаврова такие были laughing А что будет в штатах перед встречай с Владимир Владимировичам??? belay what request
    viktor.
  9. Ren Сегодня, 07:01
    Увольнение Коми - это знаково и закономерно, об этом ВВП прямо намекал арестом губернатора республики Коми. wassat
    Следствие идёт (18 января 2017 года СК РФ продлил следствие до 18 июля), не удивлюсь если Коми ещё и арестуют. lol
    Ren
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