Трамп назвал Демпартию США лжецами и лицемерами

Демпартия в течение многих месяцев жаловалась на Коми. А сейчас, когда он снят с должности, они ПРИТВОРЯЮТСЯ (Трамп пишет это заглавными буквами), будто огорчены. Лжецы и лицемеры!

В Сенате буквально обрушились с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Волну сенатского возмущения вызвало снятие с должности директора ФБР Джеймса Коми за несколько часов до встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В эфире CNN сенатор от Демпартии США Элизабет Уоррен заявила, что Трамп "делает всё, чтобы сорвать ход расследования его связей с Россией".При этом Уоррен отметила, что у неё «нет никаких сомнений по этому поводу». Сенатор заявила, что теперь в Конгресс будет вызван замглавы американского Минюста Род Розенстайн, который под присягой даст показания относительно запросов Коми по расширению полномочий при проведении расследования в «деле Трампа».Дональд Трамп ответил на такого рода заявления в Твиттере:На этом фоне в Конгрессе требуют от экс-советника президента США Майкла Флинна документы о «вмешательстве России в президентские выборы в США». При этом вопрос ставится именно так, будто бы у Флинна такие документы есть. «Документы» у экс-советника требуют как демократы, так и республиканцы.