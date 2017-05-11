07:44 11 мая

Иордания сбила беспилотник, патрулировавший сирийско-иорданскую границу

Иорданские ВВС сбили беспилотный летательный аппарат, который патрулировал границу Сирии и Иордании. Сообщается, что в какой-то момент неопознанный беспилотник начал движение в сторону иорданского города Эль-Мафрак (менее 50 км от столицы страны – Аммана). Местное информационное агентство Petra передаёт, что было принято решение открыть по беспилотнику огонь.

Иордания сбила беспилотник, патрулировавший сирийско-иорданскую границу


После обнаружения обломков БПЛА на земле все они, вместе с аппаратурой, закреплённой на аппарате, были доставлены в главный штаб Военно-воздушных сил Иордании для изучения.


Ранее сирийское военное командование сообщало, что через иорданскую границу в САР могут перебросить подразделения спецназа Иордании и США. Переброску планируют осуществить на фоне проводимых на севере Иордании военных маневров.

7 мая у границ Сирии действительно начались иорданско-американские военные учения, к которым присоединяются военнослужащие ещё из 18 стран мира, включая ряд стран НАТО. В общей сложности в маневрах, которые получили говорящее название «Лев, готовящийся к прыжку», принимают участие около 7 тысяч военнослужащих. По словам представителя ГШ ВС Иордании, учения продляться до 18 мая.

Нужно отметить, что территория юга Сирии у границ Израиля и Иордании внесена в так называемую зону деэскалации. На этой территории непосредственно у границ упомянутых стран сосредоточились до 10 тысяч вооружённых боевиков, которые всеми силами держатся за приграничные районы.


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Комментарии 11

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  1. dik-nsk Сегодня, 06:54
    поди израильских товарищей не распознали laughing
    dik-nsk
    1. Арон Заави Сегодня, 07:04
      Цитата: dik-nsk
      поди израильских товарищей не распознали laughing

      На сирийско-иорданской границе? request
      Арон Заави
      1. роман66 Сегодня, 07:27
        а чему удивляться?
        роман66
    2. Lancer Сегодня, 07:06
      Скорее уж российских товарищей.
      Lancer
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:15
        Lancer Сегодня, 07:06 ↑ Новый
        Скорее уж российских товарищей.

        ... шо, опять рука Кремля?!? wassat
        a.s.zzz888
        1. Lancer Сегодня, 07:21
          Ну так в Сирии хватает российских БПЛА.Это вроде как совсем не тайна.
          Lancer
          1. антивирус Сегодня, 07:38
            плачут невезучие люди...
            лет 10 тому читал--- " за 2 тыс лет ни чего не изменилось,сфера влияния от Нила до Ефрата жизненно необходима..."
            Где Кремлю линии проведете?
            антивирус
  2. Satum Сегодня, 07:18
    По ходу заваривают ещё одну кашу )). Не долго ждать осталось- что именно
    Satum
  3. Zaurbek Сегодня, 07:21
    Кстати , наши ВС фото публиковали ВС США и Иордании на границе с Сирией...неделю назад.
    Zaurbek
    1. Jovanni Сегодня, 07:36
      Цитата: Zaurbek
      Кстати , наши ВС фото публиковали ВС США и Иордании на границе с Сирией...неделю назад.

      Не с того ли беспилотника снимали? Вот они его и завалили...
      Jovanni
  4. Грац Сегодня, 07:43
    янкесовский скорее всего
    Грац
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