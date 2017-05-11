Иордания сбила беспилотник, патрулировавший сирийско-иорданскую границу

Иорданские ВВС сбили беспилотный летательный аппарат, который патрулировал границу Сирии и Иордании. Сообщается, что в какой-то момент неопознанный беспилотник начал движение в сторону иорданского города Эль-Мафрак (менее 50 км от столицы страны – Аммана). Местное информационное агентствопередаёт, что было принято решение открыть по беспилотнику огонь.После обнаружения обломков БПЛА на земле все они, вместе с аппаратурой, закреплённой на аппарате, были доставлены в главный штаб Военно-воздушных сил Иордании для изучения.Ранее сирийское военное командование сообщало, что через иорданскую границу в САР могут перебросить подразделения спецназа Иордании и США. Переброску планируют осуществить на фоне проводимых на севере Иордании военных маневров.7 мая у границ Сирии действительно начались иорданско-американские военные учения, к которым присоединяются военнослужащие ещё из 18 стран мира, включая ряд стран НАТО. В общей сложности в маневрах, которые получили говорящее название «Лев, готовящийся к прыжку», принимают участие около 7 тысяч военнослужащих. По словам представителя ГШ ВС Иордании, учения продляться до 18 мая.Нужно отметить, что территория юга Сирии у границ Израиля и Иордании внесена в так называемую зону деэскалации. На этой территории непосредственно у границ упомянутых стран сосредоточились до 10 тысяч вооружённых боевиков, которые всеми силами держатся за приграничные районы.