Сотрудники СБУ следили за Павлом Шереметом в день его убийства

Сообщаем, что Устименко Игорь Андреевич был уволен из Службы безопасности Украины 29 апреля 2014 года.

Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до, возможно, не было бы повода об этом говорить... Напоминаем, что уголовное производство по факту убийства Павла Шеремета расследуется Национальной полицией, к следователям которой мы и рекомендуем обращаться за комментариями по существу дела.

Обсуждается история с замеченным у дома российского и белорусского журналиста Павла Шеремета сотрудника Службы безопасности Украины. Напомним, что Павел Шеремет был убит в результате теракта в Киеве 20 июля 2016 года. С 2011 года он работал в издании «Украинская правда» и на украинской радиостанции «Радио Вести». На днях стало известно, что в ночь перед убийством журналиста у его дома был замечен сотрудник СБУ, имя которого Игорь Устименко.Устименко попал на камеры наружного видеонаблюдения. Эта информация нашла своё отражение в фильме журналистов украинского сообщества «Следствие.Инфо» и международной группы по выявлению криминальных (включая коррупционные) схем «Organized Crime and Corruption Reporting Project».Эту информация были вынуждены комментировать в СБУ. Пресс-секретарь украинской спецслужбы Елена Гитлянская заявила, что Игорь Устименко к моменту убийства Павла Шеремета «уже не являлся сотрудником СБУ». Из записи Гитлянской в Фейсбуке Бывают ли на постмайданной Украине сотрудники СБУ бывшими, г-жа Гитлянская не пояснила.На самом деле все эти сведения и заявления лишний раз подтверждают, что за явной провокацией в виде убийства журналиста могут стоять украинские спецслужбы, курируемые из-за рубежа.