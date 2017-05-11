07:39 11 мая

Сотрудники СБУ следили за Павлом Шереметом в день его убийства

Обсуждается история с замеченным у дома российского и белорусского журналиста Павла Шеремета сотрудника Службы безопасности Украины. Напомним, что Павел Шеремет был убит в результате теракта в Киеве 20 июля 2016 года. С 2011 года он работал в издании «Украинская правда» и на украинской радиостанции «Радио Вести». На днях стало известно, что в ночь перед убийством журналиста у его дома был замечен сотрудник СБУ, имя которого Игорь Устименко.

Сотрудники СБУ следили за Павлом Шереметом в день его убийства


Устименко попал на камеры наружного видеонаблюдения. Эта информация нашла своё отражение в фильме журналистов украинского сообщества «Следствие.Инфо» и международной группы по выявлению криминальных (включая коррупционные) схем «Organized Crime and Corruption Reporting Project».


Эту информация были вынуждены комментировать в СБУ. Пресс-секретарь украинской спецслужбы Елена Гитлянская заявила, что Игорь Устименко к моменту убийства Павла Шеремета «уже не являлся сотрудником СБУ». Из записи Гитлянской в Фейсбуке :

Сообщаем, что Устименко Игорь Андреевич был уволен из Службы безопасности Украины 29 апреля 2014 года.
Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до, возможно, не было бы повода об этом говорить... Напоминаем, что уголовное производство по факту убийства Павла Шеремета расследуется Национальной полицией, к следователям которой мы и рекомендуем обращаться за комментариями по существу дела.


Бывают ли на постмайданной Украине сотрудники СБУ бывшими, г-жа Гитлянская не пояснила.

На самом деле все эти сведения и заявления лишний раз подтверждают, что за явной провокацией в виде убийства журналиста могут стоять украинские спецслужбы, курируемые из-за рубежа.

Использованы фотографии: Вести.Украина
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Комментарии 1

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  1. Тралл Сегодня, 07:34
    Сначала пропал Завадский(оператор Шеремета) в Беларуси, потом грохнули и самого продажного Павлика. С кем поведешься, - те и уберут.
    Тралл
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