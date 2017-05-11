11:52 11 мая

Кого выберет Путин в Германии: американские гадания

Марин Лен Пен во Франции, считавшаяся пропутинской кандидаткой, с треском проиграла Макрону. Однако у Кремля впереди выборы в Германии. Россия наращивает «влияние» в Европе, считают американские аналитики.



Осенние выборы в ФРГ дадут В. В. Путину «шанс разрушить западное единство и получить вожделенный приз», пишет Клинт Уоттс в «The Daily Beast» .


Кремль готов неуклонно продвигать в Европе «планы влияния». Этому может помешать лишь солидарность Соединённых Штатов с европейскими союзниками. Вместе весь Запад сможет «твёрдо и решительно» противостоять русской «агрессии», указывает журналист.

По его мнению, Россия во Франции «проталкивала» во власть Марин Ле Пен — не только дипломатическими методами, но и «тайным содействием» (перечисляются кибератаки и открытые публикации компрометирующих сведений). Однако у Кремля ничего не вышло: уверенная победа мсье Макрона стала «символом поражения России» и торжеством демократии. Французские выборы поистине бросили вызов «российскому влиянию». Местные СМИ «твёрдо выступили» против «путинских попыток» натравить демократии Запада друг на дружку, считает автор «The Daily Beast». К тому же политические интернет-забавы не столь притягивают французов, как американцев: например, пользователей социальных сетей во Франции на двадцать процентов меньше, чем в США.

Но в сентябре 2017 года пройдут выборы в Германии. У Москвы есть ещё один шанс («последний», но «реальный») расколоть Евросоюз, считает обозреватель. Как пишут автор «The Daily Beast», против парламента Германии уже ведутся «хакерские атаки». Кроме того, русские распространяют в стране «истории против Меркель» и сведения «о преступности мигрантов».

Также в статье указывается на мнение «некоторых» аналитиков, считающих, что Россия якобы «перешагнула грань дозволенного», вмешиваясь «в избирательные процессы» за рубежом. И Москву за это особо не наказали. Правда, были задействованы специальные санкции Обамы, да и Трамп оказался вовсе не «прокремлёвским» президентом. Но всё же Кремлю удалось кое-чего достичь: Вашингтон погряз в межпартийной междоусобице из-за пресловутого «российского влияния» на выборы. Это раскололо общество США и сослужило плохую службу Трампу.

И если Германия после выборов вдруг решит выйти из Евросоюза, а НАТО распадётся из-за Brexit, Путин может-таки добиться своего: он «сокрушит Запад» и утвердит на планете влияние России.

Страшное дело, добавим: вездесущий Путин, которому несладко приходится от санкций Обамы, от «проигрыша» во Франции, от совсем не «прокремлёвского» мистера Трампа, упорно рвётся проводить в жизнь «планы влияния». И, если судить по статье в «The Daily Beast», у Путина, расколовшего Америку, почти стопроцентные шансы на успех и в Европе.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: Lyne Lucien / The Daily Beast
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Комментарии 25

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  1. cniza Сегодня, 08:08
    Однако у Кремля ничего не вышло: уверенная победа мсье Макрона стала «символом поражения России»


    Детские мечтатели , вы бы ещё в песочницу написали из пакости.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:13
      Цитата: cniza
      Детские мечтатели , вы бы ещё в песочницу написали из пакости.

      Лучше в Спортлото . lol Эти шаманы с бубнами отрабатывают то , за что им баблосы слюнявят . Ничего личного - только бизнес .
      bouncyhunter
      1. dik-nsk Сегодня, 08:19
        Россия якобы «перешагнула грань дозволенного», вмешиваясь «в избирательные процессы» за рубежом
        до чего же оболванены западные граждане. это ж каким былом надо считать свое население, что допускать возможность влияния на выборы в своих странах далекой России.. в открытую своих граждан тупым стадом называют, а те молча хавают
        dik-nsk
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:28
          Цитата: dik-nsk
          в открытую своих граждан тупым стадом называют, а те молча хавают

          Так и есть . Пусть не все , но хавают . Стадный инстинкт , понимаете ли ....
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 08:39
            Грамотное и активное население - это беда любого правителя , так что все логично...
            cniza
        2. К0щей Сегодня, 08:34
          Цитата: dik-nsk
          это ж каким былом надо считать свое население, что допускать возможность влияния на выборы в своих странах далекой России..

          зайдите на ютюб и посмотрите ролики "что думают ... о России/русских". натыкался там на шикарный пример, где они сами говорят, что их сми спец-но демонизируют все, что связано с Россией и при этом совершенно не заморачиваясь тут же обвиняют ее во всем, что можно. вот вам и эффект.
          К0щей
        3. viktor. Сегодня, 10:22
          Выходит что там СТАДО, а какая разница чем кормить стадо животных когда в итоге выход один МЯСО wassat и готовят это стадо на убой разворачивая информационную войну и войска вокруг России,чтоб не понимали за что дохнуть будут! yes
          viktor.
    2. vovanpain Сегодня, 08:15
      Осенние выборы в ФРГ дадут В. В. Путину «шанс разрушить западное единство и получить вожделенный приз», пишет Клинт Уоттс в «The Daily Beast»

      Да плевать то на них,весеннее обострение у шизоидов.
      vovanpain
    3. arane Сегодня, 09:19
      Цитата: cniza
      Однако у Кремля ничего не вышло: уверенная победа мсье Макрона стала «символом поражения России»

      Детские мечтатели , вы бы ещё в песочницу написали из пакости.

      Имбицылы!
      Мы макрона пропихивали!
      tongue tongue tongue tongue
      arane
      1. cniza Сегодня, 09:22
        Не надо так громко...скоро они сами все поймут. laughing
        cniza
  2. 210окв Сегодня, 08:11
    Прочитал статью и вспомнил свое детство "босоногое"..И страшилки про черную комнату и черное пианино....Неужели дегенераты на коне в гейропе?
    210окв
    1. Б.Т.В. Сегодня, 08:19
      Цитата: 210окв
      Неужели дегенераты на коне в гейропе?


      Сегодня в новостях показали сюжет, как американская " девушка" прибыла на выпускной, в гробу, на катафалке (она желает в будущем управлять фирмой по предоставлению ритуальных услуг), представьте, что такая " особь", через некоторое время, попадёт в журналистику или, не дай, Бог, в политику, а таких там становится всё больше( синдром дефицита внимания и гиперактивности, который лечат наркотой).
      Б.Т.В.
    2. lwxx Сегодня, 08:19
      [quote=210окв..Неужели дегенераты на коне в гейропе?[/quote] А что были сомнения? smile
      lwxx
      1. 210окв Сегодня, 08:20
        Была некоторая надежда насчет Франции..
        Цитата: lwxx
        [quote=210окв..Неужели дегенераты на коне в гейропе?
        А что были сомнения? smile [/quote]
        210окв
  3. kvarfax Сегодня, 08:15
    А что если, слухи о вмешательстве России в выборы, на самом деле продукт наших спец-служб? В смысле вмешиваться и не нужно. Они сами прекрасно себя во всем убедят. И потратят кучи ресурсов на расследования того, чего никогда не было.
    kvarfax
  4. Комментарий был удален.
  5. Farid05 Сегодня, 08:28
    как это ни парадоксально, нам выгодна только сильная и развитая Европа, чему придет конец если к власти придут Ле Пены и им подобные, тогда они застрянут в развитии, и наши ура патриоты наконец то дождутся нового Гитлера, будет возможность еще раз получить нам Сталинизм, и будет ему оправдание...
    Farid05
    1. g1v2 Сегодня, 11:37
      И не говори. wink
      g1v2
  6. vladimirvn Сегодня, 08:40
    ..."Путин может-таки добиться своего: он «сокрушит Запад» и утвердит на планете влияние России..."
    Страшный сон западного обывателя. Эко их в свое время тов. Сталин напугал. lol
    vladimirvn
  7. dzvero Сегодня, 09:17
    А кому интересна Германия с ейней Франции, когда Путину В.В. предстоит в скором будущем определятся с наследником британского престола...
    dzvero
  8. faterdom Сегодня, 09:36
    Кремль готов неуклонно продвигать в Европе «планы влияния».

    Причем, никто не сообщает обывателю, что наши "планы влияния" заключатся в том, чтобы избавиться от менторского западного влияния на своей собственной территории. Это они нам устами Меркель объясняют, что неуместно проводить парад Победы в Крыму, это они пытаются объяснить, что мы не имеем право иметь сильные войска в Калининградской области, поскольку "приближаемся к границам НАТО"...
    А трещит западное единство по внутренним причинам: кончились территории для расширения рынков, проигрывается конкуренция промышленному Китаю и в целом ЮВА, кормовая баз "золотого миллиарда" уменьшается. И Путин виноват только в том, что не дает напоследок нас еще раз схарчить, и продлить Западу безбедное существование.
    faterdom
  9. Altona Сегодня, 09:54
    Путину уже даже не знают что приписать. На самом деле общество на Западе раскалывают противоречия, которые они сами себе создали. Разрушение традиционного общества новой моралью; мультиэтничность, вызванная глупой политикой "мульти-культи"; наступление на права трудящихся. Макрон только отсрочит ненадолго социальные взрывы, но вряд ли их сдержит и тем более рассосёт.

    P.S. Чем больше проамериканских президентов будет в Европе, тем оглушительнее провалится американская политика.Они возьмут на себя всю ответственность за удушение разумной альтернативы.
    Altona
  10. komrad buh Сегодня, 09:57
    Дались эти выборы, Франция, Германия... Ничего по отношению к нам не изменится.
    komrad buh
  11. Berkut24 Сегодня, 10:11
    Да оставить им Меркель, пусть добивает последние остатки хваленой демократии. Наши потуги спасти Европу слишком дорого нам обходятся. А после имстории с Украиной уже и смысла не имеют.
    Berkut24
  12. KIBL Сегодня, 10:22
    Уникальная страна эта США,теперь там даже шизофрения и параноидальный психоз стал передаваться половым путем!
    KIBL
  13. JBlack Сегодня, 11:44
    Путин на когото влиять может, а ну если только Медведева или себя назначит президентом, в Германии выборы будут, у нас выбора уже нет.
    JBlack
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