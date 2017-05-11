Кого выберет Путин в Германии: американские гадания
Марин Лен Пен во Франции, считавшаяся пропутинской кандидаткой, с треском проиграла Макрону. Однако у Кремля впереди выборы в Германии. Россия наращивает «влияние» в Европе, считают американские аналитики.
Осенние выборы в ФРГ дадут В. В. Путину «шанс разрушить западное единство и получить вожделенный приз», пишет Клинт Уоттс в «The Daily Beast» .
Кремль готов неуклонно продвигать в Европе «планы влияния». Этому может помешать лишь солидарность Соединённых Штатов с европейскими союзниками. Вместе весь Запад сможет «твёрдо и решительно» противостоять русской «агрессии», указывает журналист.
По его мнению, Россия во Франции «проталкивала» во власть Марин Ле Пен — не только дипломатическими методами, но и «тайным содействием» (перечисляются кибератаки и открытые публикации компрометирующих сведений). Однако у Кремля ничего не вышло: уверенная победа мсье Макрона стала «символом поражения России» и торжеством демократии. Французские выборы поистине бросили вызов «российскому влиянию». Местные СМИ «твёрдо выступили» против «путинских попыток» натравить демократии Запада друг на дружку, считает автор «The Daily Beast». К тому же политические интернет-забавы не столь притягивают французов, как американцев: например, пользователей социальных сетей во Франции на двадцать процентов меньше, чем в США.
Но в сентябре 2017 года пройдут выборы в Германии. У Москвы есть ещё один шанс («последний», но «реальный») расколоть Евросоюз, считает обозреватель. Как пишут автор «The Daily Beast», против парламента Германии уже ведутся «хакерские атаки». Кроме того, русские распространяют в стране «истории против Меркель» и сведения «о преступности мигрантов».
Также в статье указывается на мнение «некоторых» аналитиков, считающих, что Россия якобы «перешагнула грань дозволенного», вмешиваясь «в избирательные процессы» за рубежом. И Москву за это особо не наказали. Правда, были задействованы специальные санкции Обамы, да и Трамп оказался вовсе не «прокремлёвским» президентом. Но всё же Кремлю удалось кое-чего достичь: Вашингтон погряз в межпартийной междоусобице из-за пресловутого «российского влияния» на выборы. Это раскололо общество США и сослужило плохую службу Трампу.
И если Германия после выборов вдруг решит выйти из Евросоюза, а НАТО распадётся из-за Brexit, Путин может-таки добиться своего: он «сокрушит Запад» и утвердит на планете влияние России.
Страшное дело, добавим: вездесущий Путин, которому несладко приходится от санкций Обамы, от «проигрыша» во Франции, от совсем не «прокремлёвского» мистера Трампа, упорно рвётся проводить в жизнь «планы влияния». И, если судить по статье в «The Daily Beast», у Путина, расколовшего Америку, почти стопроцентные шансы на успех и в Европе.
Осенние выборы в ФРГ дадут В. В. Путину «шанс разрушить западное единство и получить вожделенный приз», пишет Клинт Уоттс в «The Daily Beast» .
Кремль готов неуклонно продвигать в Европе «планы влияния». Этому может помешать лишь солидарность Соединённых Штатов с европейскими союзниками. Вместе весь Запад сможет «твёрдо и решительно» противостоять русской «агрессии», указывает журналист.
По его мнению, Россия во Франции «проталкивала» во власть Марин Ле Пен — не только дипломатическими методами, но и «тайным содействием» (перечисляются кибератаки и открытые публикации компрометирующих сведений). Однако у Кремля ничего не вышло: уверенная победа мсье Макрона стала «символом поражения России» и торжеством демократии. Французские выборы поистине бросили вызов «российскому влиянию». Местные СМИ «твёрдо выступили» против «путинских попыток» натравить демократии Запада друг на дружку, считает автор «The Daily Beast». К тому же политические интернет-забавы не столь притягивают французов, как американцев: например, пользователей социальных сетей во Франции на двадцать процентов меньше, чем в США.
Но в сентябре 2017 года пройдут выборы в Германии. У Москвы есть ещё один шанс («последний», но «реальный») расколоть Евросоюз, считает обозреватель. Как пишут автор «The Daily Beast», против парламента Германии уже ведутся «хакерские атаки». Кроме того, русские распространяют в стране «истории против Меркель» и сведения «о преступности мигрантов».
Также в статье указывается на мнение «некоторых» аналитиков, считающих, что Россия якобы «перешагнула грань дозволенного», вмешиваясь «в избирательные процессы» за рубежом. И Москву за это особо не наказали. Правда, были задействованы специальные санкции Обамы, да и Трамп оказался вовсе не «прокремлёвским» президентом. Но всё же Кремлю удалось кое-чего достичь: Вашингтон погряз в межпартийной междоусобице из-за пресловутого «российского влияния» на выборы. Это раскололо общество США и сослужило плохую службу Трампу.
И если Германия после выборов вдруг решит выйти из Евросоюза, а НАТО распадётся из-за Brexit, Путин может-таки добиться своего: он «сокрушит Запад» и утвердит на планете влияние России.
Страшное дело, добавим: вездесущий Путин, которому несладко приходится от санкций Обамы, от «проигрыша» во Франции, от совсем не «прокремлёвского» мистера Трампа, упорно рвётся проводить в жизнь «планы влияния». И, если судить по статье в «The Daily Beast», у Путина, расколовшего Америку, почти стопроцентные шансы на успех и в Европе.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: Lyne Lucien / The Daily Beast
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