Тиллерсон заявил о сохранении антироссийских санкций

По Украине госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость прогресса для полного выполнения Минских соглашений. Санкции против России останутся в силе, пока Москва не изменит действия, которые к этому привели,

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил о сохранении санкций в отношении России, передает РИА Новости сообщение представителя Госдепа Хизер Нойерт.заявила Нойерт по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств.Она отметила, что «Соединенные Штаты и Россия договорились продолжить дискуссии по разрешению двусторонних вопросов, представляющих обеспокоенность, включая стратегическую стабильность».Напомним, вопрос о снятии с России санкций в США традиционно увязывают с выполнением Минских договоренностей, несмотря на то, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе и субъектом соглашений по урегулированию кризиса на Украине.