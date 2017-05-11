11:54 11 мая

Тиллерсон заявил о сохранении антироссийских санкций

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил о сохранении санкций в отношении России, передает РИА Новости сообщение представителя Госдепа Хизер Нойерт.



По Украине госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость прогресса для полного выполнения Минских соглашений. Санкции против России останутся в силе, пока Москва не изменит действия, которые к этому привели,
заявила Нойерт по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств.


Она отметила, что «Соединенные Штаты и Россия договорились продолжить дискуссии по разрешению двусторонних вопросов, представляющих обеспокоенность, включая стратегическую стабильность».

Напомним, вопрос о снятии с России санкций в США традиционно увязывают с выполнением Минских договоренностей, несмотря на то, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе и субъектом соглашений по урегулированию кризиса на Украине.

Использованы фотографии: МИД России
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Комментарии 23

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  1. 210окв Сегодня, 08:27
    Хотел огорошить?Ошибаешься Рекс,примеряешь санкции на себя..
    210окв
    1. dik-nsk Сегодня, 08:33
      смешные они - их давно уже никто не спрашивает про санкции, а они все еще думают, что это страшилка и рычаг))
      dik-nsk
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:36
        Плохая собака Рекс думал огорчить , а получилось наоборот ...
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 08:50
          Они уже не знают с какого бока нас укусить , а получается поцелуй в задницу.
          cniza
          1. Лелёк Сегодня, 11:07
            Цитата: cniza
            Они уже не знают с какого бока нас укусить , а получается поцелуй в задницу.


            Не знаю у кого и как, а у меня лично впечатление от этих переговоров - ни о чём (бла-бла с рукопожатками). Правда, бОльшая часть переговоров не публикуется, но не думается, что там что-то кардинальное.

            Особо удивляет фраза о "ответственности России за соблюдение минских договорённостей" и ни слова о такой же доле ответственности со стороны Германии и Франции. Нет ни слова о вмешательстве Пентагона и НАТО в процессы в\на бывшей Украине. Разочарован.
            Лелёк
      2. ЛукичЪ Сегодня, 09:04
        Цитата: dik-nsk
        а они все еще думают, что это страшилка и рычаг

        много шума из ничего
        ЛукичЪ
    2. Самаритянин Сегодня, 08:36
      Ну что будем и дальше развивать свое:
      Самаритянин
    3. vovanpain Сегодня, 08:54
      Санкции против России останутся в силе, пока Москва не изменит действия, которые к этому привели,

      Ну да,ну да.Забугорные ожидания, что после того как им удалось молниеносно завалить рубль, народ ломанется в валютообменники и снесет их к черту в благородном гневе, а заодно и правительство, неожиданно закончилось тем, что народ ломанулся на выставку художника Валентина Серова и выломал входную дверь в Третьяковскую Галерею.Теперь за бугром чешут репу. Непредсказуемая Россия. wink
      vovanpain
    4. Лёня Пантелеев Сегодня, 09:10
      Рекс "педигри" просит.
      Лёня Пантелеев
  2. Копчёный Сегодня, 08:33
    Все прекрасно понимают, что санкции это навсегда, но старательно делают вид, что есть некий процесс в переговорах.
    Копчёный
  3. алекс-сп Сегодня, 08:35
    Трампу сейчас не до этого. Тем более, что санкции для Америки ничего не стоят. В своем муравейнике разобраться бы.
    алекс-сп
    1. ЛукичЪ Сегодня, 09:07
      Цитата: алекс-сп
      Тем более, что санкции для Америки ничего не стоят.

      аха. пусть гейропа отдувается
      ЛукичЪ
  4. soroKING Сегодня, 08:55
    рекс тузикович wassat
    soroKING
  5. Горный стрелок Сегодня, 08:56
    А что, опять не испугались? У нас же санкции такие стр-р-р-ашные! Все должны срочно прятаться под шконку, поджав хвосты! Наивные.
    Горный стрелок
  6. частное лицо Сегодня, 09:06
    У меня Рекс пёс был немецких кровей, жаль отравили.
    частное лицо
  7. moskowit Сегодня, 09:06
    "Собака лает, караван идёт!" (восточная пословица)
    moskowit
  8. keeper03 Сегодня, 09:15
    Россию уже давно сделали виновником за всё, капля за каплей камень точит ! Нужно брать пример со штатов и каждый день винить США за все их международные и внутренние грехи ! К примеру, на встрече Лаврова и Рекса обсудить вопрос расовой дискриминации негров или вопрос об ограничении распространения огнестрельного оружия среди мирного населения, вопрос распространения военных баз по всему Миру, цветных революций и т.д. и т.п. Есть очень много болевых тем для США на которые нам нужно давить на уровне МИДа или специально созданной шаражки типа госдепа ! А бесконечное жевание соплей до хорошего не доведёт.
    keeper03
  9. SAF Сегодня, 09:20
    Цитата: Горный стрелок
    А что, опять не испугались? У нас же санкции такие стр-р-р-ашные! Все должны срочно прятаться под шконку, поджав хвосты! Наивные.


    Как Вы задрали - генералы липовые - приблатненные.
    С Вашим теремным жаргоном:

    Шконка, -и, ж. (гопники)   

    значение:
    тюремная койка, нары; иногда в смысле койка в солдатской казарме.

    пример текста:
    Обычная тюремная шконка — сварная рама 1,8х0,5 м. • Восемь шконок в два яруса вдоль стен. • Отдельная шконка в любом российском СИЗО – это роскошь, доступная лишь смотрящим камеры и блатным. • Вдруг заскрипела шконка второго яруса. • Ну, валяется на шконке зек с разбитой мордой.

    http://teenslang.su/id/15539
    SAF
  10. санчо Сегодня, 09:21
    Пусть считают себя вершителями судеб,мания величия никого до добра не доводила.
    санчо
  11. Monster_Fat Сегодня, 09:32
    США связывают снятие санкции с ВНИМАНИЕ!: с Минскими Соглашениями но.....с первоочередной ( а не потом) передачей госграницы на участках ЛНР и ДНР под контроль Украины, а также с незамедлительным возвратом Крыма Украине, признанием отвественности за сбитый Боинг" с выплатой компенсаций потерпевшим, а также с выплатой контрибуций Украине за убытки, понесенные ею за время "оккупации" Крыма Россией.
    Monster_Fat
    1. Макаров Сегодня, 11:16
      условия заведомо невыполнимые, а потому носят совершенно иные цели под собой
      Макаров
  12. nod739 Сегодня, 10:47
    ...пока Москва не изменит действия, которые к этому привели,

    т.е.пока не уберет из власти хунту? и не вернет Януковича?
    .....
    возможно правду говорит!
    nod739
  13. Monster_Fat Сегодня, 11:03
    А это- чтобы посговорчивее были: http://finobzor.ru/show-37672-rossiyskie-banki-vr
    emenno-poteryali-svyaz-s-swift.html
    wink
    Monster_Fat
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