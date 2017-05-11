Москва будет искать альтернативу Европейскому банку реконструкции и развития
Подавляющее большинство акционеров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) не приняли претензии Москвы, считающей неправомерным и вредным для самой организации принятое ранее решение о заморозке инвестиций в РФ, передает РИА Новости .
В среду совет управляющих ЕБРР, в число которых входит и Россия, по ее инициативе рассмотрел этот вопрос на заседании на Кипре. Решение о заморозке инвестиций в российские проекты было принято в 2014 году в связи с событиями на Украине. Акционерами учрежденного в 1991 году банка являются 65 стран, Европейский союз (ЕС) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).
По мнению Москвы, прекратив инвестиции в РФ, банк «нарушил свод правил и собственный устав, и данное решение является в большей степени политизированным и дискриминационным по отношению к России, нежели экономически рациональным».
Однако председатель совета управляющих ЕБРР Пьер Граменья заявил, что «банк действовал правильно». «Это окончательное и обязывающее решение банка», – добавил Глава ЕБРР Сума Чакрабарти.
По его мнению, данный факт создает «чрезвычайно опасный прецедент в международных финансовых отношениях и фактически новую норму, по которой международный финансовый институт может ограничить права членов, не принимая во внимание уставные документы».
Поддержку России на голосовании оказали Беларусь, Армения, Киргизия и Монголия, Однако, «большое количество стран воздержалось от голосования», при этом Азербайджан и Узбекистан сделали это публично, рассказал один участников заседания.
После такого решения акционеров ЕБРР Россия пересмотрит формат сотрудничества с банком, отметил Орешкин.
По словам министра, Россия намерена развивать сотрудничество «с другими, неполитизированными институтами развития, такими как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Новый банк развития (создан странами БРИКС)».
В среду совет управляющих ЕБРР, в число которых входит и Россия, по ее инициативе рассмотрел этот вопрос на заседании на Кипре. Решение о заморозке инвестиций в российские проекты было принято в 2014 году в связи с событиями на Украине. Акционерами учрежденного в 1991 году банка являются 65 стран, Европейский союз (ЕС) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).
По мнению Москвы, прекратив инвестиции в РФ, банк «нарушил свод правил и собственный устав, и данное решение является в большей степени политизированным и дискриминационным по отношению к России, нежели экономически рациональным».
Однако председатель совета управляющих ЕБРР Пьер Граменья заявил, что «банк действовал правильно». «Это окончательное и обязывающее решение банка», – добавил Глава ЕБРР Сума Чакрабарти.
Мы были удивлены, что большинство акционеров ЕБРР проголосовали против первой части нашего проекта резолюции, в которой говорится, что никакое право любого участника в соответствии с соглашением о создании банка не может быть приостановлено или иным образом ограничено на любом основании или каким-либо образом, не указанным в соглашении об учреждении банка,сказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
По его мнению, данный факт создает «чрезвычайно опасный прецедент в международных финансовых отношениях и фактически новую норму, по которой международный финансовый институт может ограничить права членов, не принимая во внимание уставные документы».
Поддержку России на голосовании оказали Беларусь, Армения, Киргизия и Монголия, Однако, «большое количество стран воздержалось от голосования», при этом Азербайджан и Узбекистан сделали это публично, рассказал один участников заседания.
После такого решения акционеров ЕБРР Россия пересмотрит формат сотрудничества с банком, отметил Орешкин.
Мы не будем рассматривать предложения, которые будут со стороны банка исходить. Мы считаем, что в ближайшее время точно для ЕБРР места в России нет,сказал он.
По словам министра, Россия намерена развивать сотрудничество «с другими, неполитизированными институтами развития, такими как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Новый банк развития (создан странами БРИКС)».
Использованы фотографии: Flickr / European Bank for Reconstruction and Development
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти