11:51 11 мая

Москва будет искать альтернативу Европейскому банку реконструкции и развития

Подавляющее большинство акционеров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) не приняли претензии Москвы, считающей неправомерным и вредным для самой организации принятое ранее решение о заморозке инвестиций в РФ, передает РИА Новости .

Москва будет искать альтернативу Европейскому банку реконструкции и развития


В среду совет управляющих ЕБРР, в число которых входит и Россия, по ее инициативе рассмотрел этот вопрос на заседании на Кипре. Решение о заморозке инвестиций в российские проекты было принято в 2014 году в связи с событиями на Украине. Акционерами учрежденного в 1991 году банка являются 65 стран, Европейский союз (ЕС) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).


По мнению Москвы, прекратив инвестиции в РФ, банк «нарушил свод правил и собственный устав, и данное решение является в большей степени политизированным и дискриминационным по отношению к России, нежели экономически рациональным».

Однако председатель совета управляющих ЕБРР Пьер Граменья заявил, что «банк действовал правильно». «Это окончательное и обязывающее решение банка», – добавил Глава ЕБРР Сума Чакрабарти.

Мы были удивлены, что большинство акционеров ЕБРР проголосовали против первой части нашего проекта резолюции, в которой говорится, что никакое право любого участника в соответствии с соглашением о создании банка не может быть приостановлено или иным образом ограничено на любом основании или каким-либо образом, не указанным в соглашении об учреждении банка,
сказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

По его мнению, данный факт создает «чрезвычайно опасный прецедент в международных финансовых отношениях и фактически новую норму, по которой международный финансовый институт может ограничить права членов, не принимая во внимание уставные документы».

Поддержку России на голосовании оказали Беларусь, Армения, Киргизия и Монголия, Однако, «большое количество стран воздержалось от голосования», при этом Азербайджан и Узбекистан сделали это публично, рассказал один участников заседания.

После такого решения акционеров ЕБРР Россия пересмотрит формат сотрудничества с банком, отметил Орешкин.

Мы не будем рассматривать предложения, которые будут со стороны банка исходить. Мы считаем, что в ближайшее время точно для ЕБРР места в России нет,
сказал он.

По словам министра, Россия намерена развивать сотрудничество «с другими, неполитизированными институтами развития, такими как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Новый банк развития (создан странами БРИКС)».

Использованы фотографии: Flickr / European Bank for Reconstruction and Development
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Комментарии 48

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  1. Stranger03 Сегодня, 09:05
    Интересно, а на какое решение Орешкин энд Ко надеялись? Что им так сразу и скажут, пол "простите нас, дур грешных, мы были не правы, вот вам кредиты под 0 процентов"....
    Stranger03
    1. vovanpain Сегодня, 09:14
      Мы не будем рассматривать предложения, которые будут со стороны банка исходить. Мы считаем, что в ближайшее время точно для ЕБРР места в России нет,

      Прошло три года,наконец то начало доходить
      Россия намерена развивать сотрудничество «с другими, неполитизированными институтами развития, такими как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Новый банк развития (создан странами БРИКС)».
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 09:19
        Лень было что то делать другое , а тут ЕБРР сам подталкивает , вот и зашевелились.
        cniza
      2. НЕКСУС Сегодня, 09:33
        Цитата: vovanpain
        Прошло три года,наконец то начало доходить

        Владимир,приветствую! hi
        Лучше поздно,чем никогда.
        НЕКСУС
      3. bulvas Сегодня, 11:46
        Цитата: vovanpain
        Прошло три года,наконец то начало доходить
        Россия намерена развивать сотрудничество «с другими, неполитизированными институтами развития, такими как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Новый банк развития (создан странами БРИКС)».


        А почему бы не создать свой банк для внутренних инфраструктурных проектов, деньги взять свои, из американских и других фондов?

        bulvas
    2. 210окв Сегодня, 09:15
      Дело не в том,на что надеялись.Просто не надо спускать всё на тормозах и действовать.Отрицательный результат-тоже результат и надо принимать определенные действия вплоть до выхода из этого финучреждения.
      Цитата: Stranger03
      Интересно, а на какое решение Орешкин энд Ко надеялись? Что им так сразу и скажут, пол "простите нас, дур грешных, мы были не правы, вот вам кредиты под 0 процентов"....
      210окв
      1. Stranger03 Сегодня, 09:47
        Не только с этого учреждения. Эта помойка под названием ПАСЕ, куда наши горе-депутаты ездили как на курорт. Не только приостановить, но и выйти из состава без выплат в эту организацию. А тот же Гейфорум, тьфу, Евровиденье, уж капец как напугали санкциями. ВОт я не могу понять, почему в нас постоянно плюют, а мы молчим? Почему спустя почти год заговорили о том, что надо бы конфисковать ряд зданий США? Чего ждем то? Небось во времена СССР ответка бы прилетела моментально, да так, что ни Европа, ни США пискнуть бы не посмели.
        Stranger03
        1. jjj Сегодня, 10:07
          Россия как серьезный игрок мировой политики не может реагировать по-детски. Всему свое время. А работа по изменению системы мировых финансов требует очень аккуратных шагов. В данном вопросе нельзя было сразу в 2014 году махать шашкой. Надо было дожидаться такого момента, когда этот ЕБРР сам наломает дров. Теперь ни у кого нет права обвинять Россию в том, что она разрушает финансовые механизмы. И мы можем с чистой совестью переключаться на участие в формируемых с учетом наших интересов финансовых институтах
          jjj
          1. pjastolov Сегодня, 10:37
            Месть - это блюдо которое подается холодным, и желательно неожиданно laughing
            pjastolov
        2. Станислав Сегодня, 10:20
          Цитата: Stranger03
          Небось во времена СССР...
          Теперича - не то, что давеча...
          Станислав
    3. Monster_Fat Сегодня, 09:21
      Вы даже не представляете, насколько многие в Кремле все еще пребывают в "стране фей и розовых слоников" -даже по-прошествии столького времени еще считают, что это "временные трудности" в отношениях с западом и они "вот-вот" будут преодолены и так же свято верят в "главенство и нерушимость мирового законодательства"... Ну-ну.
      Monster_Fat
      1. cniza Сегодня, 09:27
        К сожалению , Вы правы , только не хотят этого понимать власть имущие.
        cniza
        1. 210окв Сегодня, 09:42
          Ну,они на другой планете..к.ф."Кин дза дза"
          Цитата: cniza
          К сожалению , Вы правы , только не хотят этого понимать власть имущие.
          210окв
      2. gringo Сегодня, 09:32
        Откуда информация? Я то может и не представляю а вы то откуда знаете?
        gringo
      3. ЛукичЪ Сегодня, 09:36
        Цитата: Monster_Fat
        Вы даже не представляете, насколько многие в Кремле все еще пребывают в "стране фей и розовых слоников" -даже по-прошествии столького времени еще считают, что это "временные трудности" в отношениях с западом и они "вот-вот" будут преодолены и так же свято верят в "главенство и нерушимость мирового законодательства"... Ну-ну.

        ой, и откуда такая информация? свой человек из Кремля на ушко шепнул? или сайт взломали? тошно слушать "самых умных" о тупых чиновниках. а может по определению человек попавший в Кремль умнее неудачника с дивана поучающего всех и вся
        ЛукичЪ
        1. Monster_Fat Сегодня, 09:50
          А зачем "попадать в Кремль"? Достаточно послушать "мантры-бормотания" вашего "финансово-экономического" блока. wink
          Monster_Fat
          1. ЛукичЪ Сегодня, 10:15
            Цитата: Monster_Fat
            Достаточно послушать "мантры-бормотания" вашего "финансово-экономического" блока.

            у Вас высшее экономическое образование? ну, или своя фирма? самоучка? а не много ли познаний в Вашей голове? везде эксперт. ааааа, понял.... флаг разглядел. ясно, имеете право Всех учить.
            ЛукичЪ
      4. Лесник Сегодня, 10:06
        Вы еще про единорогов забыли....
        Лесник
        1. Monster_Fat Сегодня, 10:23
          Спасибо -действительно, забыл. recourse
          Monster_Fat
      5. igor.borov775 Сегодня, 10:13
        Цитата: Monster_Fat
        ак же свято верят в "главенство и нерушимость мирового законодательства"... Ну-ну.

        Привет!! Напишите пожалуйста здесь какое мировое законодательство нарушил Банк. Нет его.Есть Устав Банка и он работает по Уставу.Не надо писать того ,чего нет.После Украины чётко видны проблемы международной банковской сферы .Меня удивляет как обижаются наши банкиры.Господа банкиры также действовали и против СССР.Это не к этому банку но были другие и ничего не изменилось.Меня удивляет с каким упорством пытаются усидеть там где нас не желают видеть. Помните знаменитую ПАСЕ.а финансирование ведут .США в таких делах решительнее действуют.
        igor.borov775
      6. Станислав Сегодня, 10:34
        Цитата: Monster_Fat
        Вы даже не представляете, насколько многие в Кремле все еще...
        Где ещё повстречаешь такого знатока кремлёвской кухни. С неё поди и вширь прёт?
        Станислав
      7. sir_obs Сегодня, 10:39
        Представляем, только они не пребывают в стране фей, они учились в стране фей и эльфов, на зарплате у них по сей день и морочат нам голову в полной сознанке, а отнюдь не по-недомыслию.
        sir_obs
    4. сибиралт Сегодня, 09:48
      Лучше бы Орешкин петь научился. Не то поет, поет, а голоса нет. laughing Какая может быть экономика в России, если ею управляют выпускники ВШЭ? belay Их всех видно по пустым глазам и отсутствию интеллекта.
      сибиралт
  2. cniza Сегодня, 09:06
    Мы не будем рассматривать предложения, которые будут со стороны банка исходить. Мы считаем, что в ближайшее время точно для ЕБРР места в России нет,
    сказал он.


    Давно пора , пусть поищут куда вкладывать свои бумажки.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:10
      Цитата: cniza
      Давно пора , пусть поищут куда вкладывать свои бумажки.

      Солидной "кормушки" ЕБРР лишился ... crying
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 09:18
        Когда поймут поздно будет...хотя они как те мыши плачут , но едят кактус.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:21
          Цитата: cniza
          они как те мыши плачут , но едят кактус.

          Пусть давятся на здоровье , надо им мексиканских подсеять - они и побольше , и колючки острее ...
          bouncyhunter
  3. volot-voin Сегодня, 09:08
    Лучшее решение - российский банк, с государственным участием. А за офшоры - налог драконовский, что бы невыгодно было деньги выводить из страны.
    volot-voin
  4. nizhegorodec Сегодня, 09:10
    Решение, конечно, правильное, но ведь как то, года два тому назад, с помпой уже нам сообщали о создании подобного банка странами ЕвраЗЭС. И где он?
    nizhegorodec
    1. Александр романов Сегодня, 09:19
      Цитата: nizhegorodec
      , с помпой уже нам сообщали о создании подобного банка странами ЕвраЗЭС. И где он?

      Работает! Простите,что представители банка,забыли вам скинуть СМС сообщение о его открытии.
      Александр романов
      1. nizhegorodec Сегодня, 09:24
        Цитата: Александр романов
        Работает!

        а если работает, то почему
        Москва будет искать альтернативу Европейскому банку реконструкции и развития
        он разве не для этого создавался изначально?
        Цитата: Александр романов
        представители банка,забыли вам скинуть СМС сообщение о его открытии.

        я смотрю они вас не забывают, ну и какие новости? wassat
        nizhegorodec
        1. Александр романов Сегодня, 09:45
          Цитата: nizhegorodec
          он разве не для этого создавался изначально?

          Послушаите,не путаите черенок с трамваиной ручкой. Хоть немного ,для себя любимого,для своего кругозора,покапаитесь в инете.
          Цитата: nizhegorodec
          я смотрю они вас не забывают, ну и какие новости?

          Не было СМС,просто новости иногда читаю.Что и вам рекомендую. Для чего создавался банк,как работает.
          Александр романов
        2. Станислав Сегодня, 11:05
          Цитата: nizhegorodec
          он разве не для этого создавался изначально?
          Если для этого (=как альтернатива), то нужна новая альтернатива, если мы вычёркиваем ЕБРР из ближайшей перспективы, а ещё лучше - новые альтернативы. Что тут не понятно? Где и кем ЕвраЗЭСовский аналог ЕБРР объявлялся монополистом в области финансирования проектов развития РФ? Одни тупят за деньги, другие - по велению души.
          Станислав
  5. vladimirvn Сегодня, 09:14
    Как они нас, а? Будете себя хорошо вести, дадим конфетку. Кто нас впряг в эту систему?!!! Может пора ремешок то обрезать!
    vladimirvn
    1. Бензорез Сегодня, 10:03
      Хорошо они нас. Жаль только мало. Надо как следует чтоб дали.Глядиш прояснится голова.
      Бензорез
  6. Комментарий был удален.
  7. vlad007 Сегодня, 09:59
    Золото-валютные резервы (ЗВР) ЦБ РФ составляют на сегодня 386 млрд. долларов. Годовой бюджет РФ (доходная часть) примерно 290 млрд. долларов! Почему нельзя использовать небольшую часть ЗВР (10-15%) для инвестиций внутри страны? Сергей Глазьев предлагал вложить часть ЗВР в продовольственный сектор страны. Вложения в продовольственный сектор окупятся всегда - это не автомобили, которые должны быть конкурентоспособны. Мы сидим на мешке с деньгами и при этом занимаем деньги у международных банков!
    vlad007
    1. Monster_Fat Сегодня, 11:37
      Прикол в том, что в России даже Кубань входит в "зону рискованного земледелия". А рисковать никто не любит-затратно это-убирать "риски". sad
      Monster_Fat
  8. Altona Сегодня, 09:59
    Цитата: Monster_Fat
    Вы даже не представляете, насколько многие в Кремле все еще пребывают в "стране фей и розовых слоников" -даже по-прошествии столького времени еще считают, что это "временные трудности" в отношениях с западом и они "вот-вот" будут преодолены и так же свято верят в "главенство и нерушимость мирового законодательства"... Ну-ну.

    ----------------------
    А как они рвались в ВТО и прочее международное болото. Пели нам, что импорт подешевеет, доступ к технологиям дадут. Сказочные и-ди-о-ты!
    Altona
    1. Monster_Fat Сегодня, 11:18
      Я тут уже писал, что они возомнили себя "равными" остальным акулам мировой капиталистической системы, посчитав, что бабло и есть "входной билет" в этот "клуб". Но им быстро указали на их "настоящее место".
      Monster_Fat
  9. Altona Сегодня, 10:00
    Цитата: vlad007
    Почему нельзя использовать небольшую часть ЗВР (10-15%) для инвестиций внутри страны?

    ----------------------
    Олигархат давно считает все деньги в стране только своими, а не деньгами налогоплательщиков. А свое отдавать не принято.
    Altona
  10. Altona Сегодня, 10:03
    Цитата: volot-voin
    А за офшоры - налог драконовский, что бы невыгодно было деньги выводить из страны.

    -------------------------
    Аха, у нас нерезидентов и "страдателей от санкций" вообще от налогов освободили. Вывози деньги из страны и ничего не плати, получил британский паспорт и ничего не плати. Зашибись.
    Altona
    1. Monster_Fat Сегодня, 11:33
      Вроде не освободили-отменили это преложение, посчитав это -"уж слишком" нагло.
      Monster_Fat
  11. russmensch Сегодня, 10:24
    Вспоминаются 90-е годы. Тогда Ельцин просил всего 3 лярда у МВФ на якобы развитие демократии. Один из моих знакомых сотрудников охраны рассказывал тогда, что его поставили охранять представителя этого МВФа. Пробыл представитель всего 3 дня в Москве после чего нам было отказано в кредите. А вот из-за чего, так это самое интересное. Как мне рассказали в один из дней тот пошел прогуляться по Тверской и зашел в автосалон. Там он увидел какую то модель машины (ей богу не помню какую, сколько лет прошло, но уж очень крутая была по тем временам) и решил узнать условия ее приобретения. Он был очень удивлен, что на эту машину оказывается очередь на 3 месяца вперед и даже ему, с неограниченной кредиткой было в покупке отказано. И вот здесь он перед охраной и произнес ключевую фразу: - какого мол рожна кредиты просит Россия у МВФ. Пусть попросит у своих олигархов по те же проценты. И они дадут больше, чем может дать МВФ.
    Может тогда представитель МВФ был прав?
    russmensch
    1. КОТ БАЮН Сегодня, 10:37
      Если изъять всё то что что было "законным путем" приобретено в 90-е, то понятие "дефицит бюджета", низкие социальные гарантии пропадут по определению.
      Я не за то что бы экспроприировать все и сразу, но когда смотришь на зажраных "хозяев жизни" с коллекцией брюликовых ручек, и прочие и прочие - (перечислять замучаешься) поневоле приходят мысли о том, что на борьбу с коррупцией нужно выделить несколько кладбищ.
      КОТ БАЮН
  12. КОТ БАЮН Сегодня, 10:32
    Давно пора с этой конторой попрощаться.
    КОТ БАЮН
  13. g1washntwn Сегодня, 11:05
    После того, как ЕБРР заморозил инвестиции в Россию, логично было бы со стороны России заморозить все выплаты по действующим документам с этим банком. Банк создал прецедент, не соответствующий уставу - отвечать надо таким же прецедентом. Кивают на Минские - пусть замораживают работу и со Францией, и с Германией, и с непосредственным виновником сего "шабаша".
    g1washntwn
  14. ALLxANDr Сегодня, 11:15
    По словам министра, Россия намерена развивать сотрудничество «с другими, неполитизированными институтами развития, такими как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Новый банк развития (создан странами БРИКС)»
    - Не уж то дошло?! Да ладно!
    ALLxANDr
  15. Скальпель Сегодня, 11:21
    Проблема, что в Азии нас тоже не с распростёртыми объятиями ждут, а на своих условиях. Дешёвых кредитов от них не дождёшься.
    Скальпель
  16. Слон Сегодня, 11:35
    Правительство, во главе с главным Медведем, находится в глубокой спячке и ничего просчитать наперед не в состоянии. Многое лишено логики. Не дает ЕБРР денег. Ну а зачем тогда докапитализируются дочки российских банков на Украине и т.п.
    Слон
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