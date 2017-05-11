Москва будет искать альтернативу Европейскому банку реконструкции и развития

Мы были удивлены, что большинство акционеров ЕБРР проголосовали против первой части нашего проекта резолюции, в которой говорится, что никакое право любого участника в соответствии с соглашением о создании банка не может быть приостановлено или иным образом ограничено на любом основании или каким-либо образом, не указанным в соглашении об учреждении банка,

Мы не будем рассматривать предложения, которые будут со стороны банка исходить. Мы считаем, что в ближайшее время точно для ЕБРР места в России нет,