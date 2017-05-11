11:52 11 мая

Тихоокеанский флот пополнится четвёртым противодиверсионным катером «Грачонок»

Противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок» в ближайшее время поступит в камчатское соединение кораблей ТОФ, сообщает пресс-служба Восточного округа.



В рамках программы модернизации и перевооружения Вооружённых Сил России, в ближайшее время в соединение кораблей охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России поступит второй противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок". Это будет четвёртый катер на Тихоокеанском флоте, два катера данного проекта базируются в Приморье,
говорится в релизе.


Сообщается, что «после проведения государственных испытаний на АО "Восточная верфь" и подписания акта приёма-передачи, катер войдёт в состав Камчатской группировки».

В пресс-службе напомнили, что «скоростной маневренный катер многоцелевого назначения предназначен для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами условного противника, обеспечения действий боевых пловцов в акватории пункта базирования и близлежащих подступах к нему».

Боевой катер оснащен радиоэлектронным вооружением и новейшим водолазным комплексом, которые позволяют обнаруживать и обследовать подводные объекты.

Основные характеристики катера: водоизмещение – 138 т, длина – 31 м, ширина – 9,5 м, скорость полного хода – 23 узла, дальность плавания – 200 миль, автономность – 5 суток, экипаж – 8 человек.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. _Ugene_ Сегодня, 11:29
    Новости про наш флот на ВО - "Ракетный корабль и катера ЧФ провели артиллерийские стрельбы", "Очередной катер «Мангуст» будет спущен на воду в Рыбинске", "ЧФ переданы два катера «Раптор»", "Тихоокеанский флот пополнится четвёртым противодиверсионным катером «Грачонок»" и большинство в том же духе. Измельчал наш флот.
    _Ugene_
    1. Muvka Сегодня, 11:36
      Т.е. вы спуска Казани, Хурса, стрельбы со Штиль-1(с новейшего фрегата) не заметили? Может у вас глаза измельчали?
      Muvka
      1. _Ugene_ Сегодня, 11:41
        laughing
        Наш флот сейчас, к сожалению, не способен на равных противостоять ни одному серьезному противнику в океане. В черном море более-менее ситуация, и то, за счет Крыма.
        _Ugene_
    2. dik-nsk Сегодня, 11:43
      ну, на что средств хватает - мы катера, а кто-то ПиПиСи на воду спускает
      dik-nsk
  2. Ren Сегодня, 11:30
    скорость полного хода – 23 узла, дальность плавания – 200 миль, автономность – 5 суток
    Прошу специалистов подсказать, как это, ведь при скорости в 23 узла за сутки это 552 мили what
    Ren
    1. dvina71 Сегодня, 11:32
      Что тут подсказывать.. Дальность плавания определяется не скоростью,а запасами : топлива,воды,продуктов..
      dvina71
      1. Ren Сегодня, 11:36
        Другими словами данный катер сможет двигаться со скоростью 23 узла не более 9 часов (200/23)? Дальше топливо закончится?
        Запас воды и продуктов на пять дней для 8 человек - вес незначительный (на себе и на более длительные таскали)
        Ren
  3. bouncyhunter Сегодня, 11:30
    Катер нужный - семь футов под килем ! drinks
    bouncyhunter
  4. gabonskijfront Сегодня, 11:39
    Трепещи Pacific Fleet USA,Грачи выходят в море.
    gabonskijfront
Картина дня