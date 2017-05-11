Тихоокеанский флот пополнится четвёртым противодиверсионным катером «Грачонок»

В рамках программы модернизации и перевооружения Вооружённых Сил России, в ближайшее время в соединение кораблей охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России поступит второй противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок". Это будет четвёртый катер на Тихоокеанском флоте, два катера данного проекта базируются в Приморье,

Противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок» в ближайшее время поступит в камчатское соединение кораблей ТОФ, сообщает пресс-служба Восточного округа.говорится в релизе.Сообщается, что «после проведения государственных испытаний на АО "Восточная верфь" и подписания акта приёма-передачи, катер войдёт в состав Камчатской группировки».В пресс-службе напомнили, что «скоростной маневренный катер многоцелевого назначения предназначен для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами условного противника, обеспечения действий боевых пловцов в акватории пункта базирования и близлежащих подступах к нему».Боевой катер оснащен радиоэлектронным вооружением и новейшим водолазным комплексом, которые позволяют обнаруживать и обследовать подводные объекты.Основные характеристики катера: водоизмещение – 138 т, длина – 31 м, ширина – 9,5 м, скорость полного хода – 23 узла, дальность плавания – 200 миль, автономность – 5 суток, экипаж – 8 человек.