В дальневосточных регионах началась отправка призывников в войска ВВО
Военные комиссариаты Восточного округа приступили к отправке новобранцев в войска, в учебные части округа прибыли первые сто призывников, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ВВО.
В пресс-службе уточнили, что «отправки призывников начались в Сахалинской и Магаданской областях, а также в Приморском крае».
«Массовое поступление призывников в воинские части стартует в середине мая», – говорится в релизе.
Отмечается, что «на настоящий момент в ходе весенней призывной кампании призвано более 6 тысяч граждан, проживающих на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири». Всего же будет призвано и отправлено в войска 10 тысяч человек.
«Около 85% призывников будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях ВВО», – говорится в сообщении.
В научные роты за время весеннего призыва будут направлены 6 человек.
В пресс-службе уточнили, что «отправки призывников начались в Сахалинской и Магаданской областях, а также в Приморском крае».
«Массовое поступление призывников в воинские части стартует в середине мая», – говорится в релизе.
Отмечается, что «на настоящий момент в ходе весенней призывной кампании призвано более 6 тысяч граждан, проживающих на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири». Всего же будет призвано и отправлено в войска 10 тысяч человек.
«Около 85% призывников будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях ВВО», – говорится в сообщении.
В научные роты за время весеннего призыва будут направлены 6 человек.
Использованы фотографии: http://vlad.mk.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти