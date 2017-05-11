11:45 11 мая

В дальневосточных регионах началась отправка призывников в войска ВВО

Военные комиссариаты Восточного округа приступили к отправке новобранцев в войска, в учебные части округа прибыли первые сто призывников, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ВВО.

В дальневосточных регионах началась отправка призывников в войска ВВО


В пресс-службе уточнили, что «отправки призывников начались в Сахалинской и Магаданской областях, а также в Приморском крае».


«Массовое поступление призывников в воинские части стартует в середине мая», – говорится в релизе.

Отмечается, что «на настоящий момент в ходе весенней призывной кампании призвано более 6 тысяч граждан, проживающих на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири». Всего же будет призвано и отправлено в войска 10 тысяч человек.

«Около 85% призывников будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях ВВО», – говорится в сообщении.

В научные роты за время весеннего призыва будут направлены 6 человек.

Использованы фотографии: http://vlad.mk.ru
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