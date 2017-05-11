15:24 11 мая

Американцы не оставят без присмотра западную часть России

Пентагон усилит наблюдение за перемещением российских войск в ходе широкомасштабного учения «Запад-2017», которое пройдет этим летом недалеко от стран Балтии, передает канал RT сообщение газеты The Washington Post.

Американцы не оставят без присмотра западную часть России


По словам источника газеты, «США расположат корабли в Балтийском море и возьмут на себя миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии накануне учений в августе и сентябре».


Как отметило издание, «российские учения "Запад" проходят каждые четыре года и в этом году состоятся в западной части России, в Калининграде, а также в Белоруссии».

По подсчетам Пентагона, в учении «может быть задействовано «от 70 до 100 тыс. российских военнослужащих». При этом Россия «может воспользоваться этими манёврами для модернизации техники, которая размещена в регионе на постоянной основе». Американское командование полагает, что вооружение, находящееся в Калининградской области может быть обновлено за счет комплексов «Искандер».

«Системы "Искандер", которые способны вести огонь по целям на расстоянии 100 миль, уже направлялись в Калининград. Постоянное размещение такой системы в регионе могло бы подтолкнуть страны Прибалтики к усилению собственных систем противоракетной обороны, чтобы противостоять возможностям "Искандера", одной из которых является запуск крылатых ракет дальнего радиуса действия», – говорится в статье.

По словам собеседников газеты, США при необходимости также могут развернуть в Прибалтике ЗРК «Патриот».

Подобное наращивание военного присутствия просто-напросто дестабилизирует ситуацию,
приводит издание слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса, прибывшего в Литву, чтобы «подтвердить приверженность Америки Североатлантическому альянсу.

Использованы фотографии: http://newstes.ru
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Комментарии 26

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  1. Shurik70 Сегодня, 13:04
    Они не оставят нас, мы не оставим их...
    Нормальные рабочая ситуация
    Shurik70
    1. Венд Сегодня, 13:16
      Цитата: Shurik70
      Они не оставят нас, мы не оставим их...
      Нормальные рабочая ситуация

      Пора вводить в строй систему отключающую электронику вражеского ракетного вооружения
      Венд
      1. cniza Сегодня, 13:44
        Цитата: Shurik70
        Они не оставят нас, мы не оставим их...
        Нормальные рабочая ситуация


        Всё так , только мы у себя дома , а они чего сюда приперлись.
        cniza
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:22
          во во,мне это нравится-"подобное наращивание военного присутствия просто-напросто дестабилизирует ситуацию"-Джеймс Метис глава пентагона,так убирайтесь со всей планеты в пределы гос.границы своей амерзотной страны и маршируйте там с утра до вечера,и сразу не станет никакого дестабилизирующего фактора.
          Ратник с пулеметом
    2. ЛукичЪ Сегодня, 13:20
      Цитата: Shurik70
      Они не оставят нас, мы не оставим их...

      качели
      ЛукичЪ
      1. Shurik70 Сегодня, 13:39
        Цитата: ЛукичЪ
        Цитата: Shurik70
        Они не оставят нас, мы не оставим их...

        качели

        Скорее, поддержание друг друга в тонусе.
        Shurik70
        1. ЛукичЪ Сегодня, 13:47
          Цитата: Shurik70
          Скорее, поддержание друг друга в тонусе.

          вот и я об этом)
          ЛукичЪ
      2. Подрезчик Сегодня, 14:17
        Россияне не оставят без присмотра американцев, которые не оставлют без присмотра западную часть России...
        Подрезчик
    3. yuriy55 Сегодня, 13:26
      Цитата: Shurik70
      Они не оставят нас, мы не оставим их...
      Нормальные рабочая ситуация

      Мы всё боимся кого-то оставить, кого-то забыть...То одни, то другие, то третьи...И все норовят не оставить нас... what Здесь, с 8:25...

      crying
      yuriy55
  2. Громобой Сегодня, 13:04
    "Искандер"....огонь по целям на расстоянии 100 миль
    Сколько же км в американской миле?
    Громобой
    1. Alex_Rarog Сегодня, 13:08
      1600 м где-то. но тут они раза в 3 недооценили возможности искандера)
      Alex_Rarog
    2. To be or not to be Сегодня, 13:25
      "Сколько же км в американской миле?"
      Не задавайте Пентагону таких сложных вопросов.. laughing
      To be or not to be
      1. sabakina Сегодня, 13:48
        Про А и Б можно?
        sabakina
        1. To be or not to be Сегодня, 14:55
          "Про А и Б можно? "
          Льзя. это компетенция ..госдепа... laughing
          To be or not to be
  3. soroKING Сегодня, 13:10
    Цитата: Громобой
    "Искандер"....огонь по целям на расстоянии 100 миль
    Сколько же км в американской миле?

    меняется в зависимости от ситуации recourse
    soroKING
    1. ЛукичЪ Сегодня, 13:18
      Цитата: soroKING
      меняется в зависимости от ситуации

      и политической воли
      ЛукичЪ
    2. игорка357 Сегодня, 13:25
      Расстояние мили не меняется в зависимости от ситуации,и от политической воли..сухопутная миля одно расстояние,морская другое,а Искандер бьет туда куда ему надо!!!
      игорка357
      1. ЛукичЪ Сегодня, 13:50
        Цитата: игорка357
        Расстояние мили не меняется в зависимости от ситуации,и от политической воли..сухопутная миля одно расстояние,морская другое,а Искандер бьет туда куда ему надо!!!

        это в мире. америка, совсем другое.совет, бесплатный. чуйку юмора иногда включать надо
        ЛукичЪ
  4. barclay Сегодня, 13:12
    Американцы не оставят без присмотра западную часть России
    Какое неожиданное заявление!
    Видимо, это заявление для того, что бы прибалтийские малышки по ночам не писались.
    barclay
  5. yuriy55 Сегодня, 13:18
    Эти тоже наблюдали, как медведь "кушает"...
    yuriy55
    1. ЛукичЪ Сегодня, 13:32
      Цитата: yuriy55
      Эти тоже наблюдали, как медведь "кушает".

      ЛукичЪ
    2. игорка357 Сегодня, 13:34
      Фото абсолютный фейк,стая волков посадит медведя стопроцентно...а потом убьет,и медведь всегда уйдет от встречи со стаей волков,так как он не глупое животное..и понимает что встреча с стаей для него смерть!Да о чем вам рассказывать,если три рабочих пса,спокойно садят медведя.Конечно медведь может задрать или поломать несколько волков,но в итоге конец будет один..и это уже доказано...приезжайте в Сибирь,вам тут расскажут.Самый страшный зверь в тайге,это стая волков в период охоты!Так что от того что мы замочим прибалтов шавок и половину Европы,а потом канем в лету,нам не легче...если на нас нападут,валить надо всех..в первую очередь ракетный удар по США,а долбаных прибалтов мы и Искандерами завалим!
      игорка357
      1. yuriy55 Сегодня, 13:51
        Цитата: игорка357
        приезжайте в Сибирь,вам тут расскажут.

        Дануна!!! belay Чего мне ехать, если я итак в Сибири...Но вы ещё тот охотник...А я со Стечкина могу положить трёх подготовленных собак... belay laughing А из ПК - стаю волков...
        yuriy55
  6. mikh-korsakov Сегодня, 13:52
    На каждое подглядывание, есть своя маскировка, на каждое подслушивание есть своя глушилка. Поэтому их "присмотр" дополнительная вводная в учениях. Так что спасибо, господа, интересно будет узнать, насколько мы сможем узнать, что именно они увидели и услышали.
    mikh-korsakov
  7. Proton Сегодня, 14:27
    ишь ты! присматривать будут? laughing
    Proton
  8. ВЕРЕСК Сегодня, 14:44
    «от 70 до 100 тыс. российских военнослужащих».А почему не миллион? Или у них таких цифирь нет?
    ВЕРЕСК
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