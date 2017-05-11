Американцы не оставят без присмотра западную часть России
Пентагон усилит наблюдение за перемещением российских войск в ходе широкомасштабного учения «Запад-2017», которое пройдет этим летом недалеко от стран Балтии, передает канал RT сообщение газеты The Washington Post.
По словам источника газеты, «США расположат корабли в Балтийском море и возьмут на себя миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии накануне учений в августе и сентябре».
Как отметило издание, «российские учения "Запад" проходят каждые четыре года и в этом году состоятся в западной части России, в Калининграде, а также в Белоруссии».
По подсчетам Пентагона, в учении «может быть задействовано «от 70 до 100 тыс. российских военнослужащих». При этом Россия «может воспользоваться этими манёврами для модернизации техники, которая размещена в регионе на постоянной основе». Американское командование полагает, что вооружение, находящееся в Калининградской области может быть обновлено за счет комплексов «Искандер».
«Системы "Искандер", которые способны вести огонь по целям на расстоянии 100 миль, уже направлялись в Калининград. Постоянное размещение такой системы в регионе могло бы подтолкнуть страны Прибалтики к усилению собственных систем противоракетной обороны, чтобы противостоять возможностям "Искандера", одной из которых является запуск крылатых ракет дальнего радиуса действия», – говорится в статье.
По словам собеседников газеты, США при необходимости также могут развернуть в Прибалтике ЗРК «Патриот».
По словам источника газеты, «США расположат корабли в Балтийском море и возьмут на себя миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии накануне учений в августе и сентябре».
Как отметило издание, «российские учения "Запад" проходят каждые четыре года и в этом году состоятся в западной части России, в Калининграде, а также в Белоруссии».
По подсчетам Пентагона, в учении «может быть задействовано «от 70 до 100 тыс. российских военнослужащих». При этом Россия «может воспользоваться этими манёврами для модернизации техники, которая размещена в регионе на постоянной основе». Американское командование полагает, что вооружение, находящееся в Калининградской области может быть обновлено за счет комплексов «Искандер».
«Системы "Искандер", которые способны вести огонь по целям на расстоянии 100 миль, уже направлялись в Калининград. Постоянное размещение такой системы в регионе могло бы подтолкнуть страны Прибалтики к усилению собственных систем противоракетной обороны, чтобы противостоять возможностям "Искандера", одной из которых является запуск крылатых ракет дальнего радиуса действия», – говорится в статье.
По словам собеседников газеты, США при необходимости также могут развернуть в Прибалтике ЗРК «Патриот».
Подобное наращивание военного присутствия просто-напросто дестабилизирует ситуацию,приводит издание слова главы Пентагона Джеймса Мэттиса, прибывшего в Литву, чтобы «подтвердить приверженность Америки Североатлантическому альянсу.
Использованы фотографии: http://newstes.ru
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