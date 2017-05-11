15:23 11 мая

США объединили в единую сеть истребители F-22 Raptor и F-15 Eagle

ВВС США успешно объединили в одну сеть истребители F-22 Raptor и F-15 Eagle в рамках программы Talon HATE, передает "Военный Паритет" со ссылкой на theregister.co.uk

F-22 имел некоторые сетевые возможности, но взаимодействовать с F-15 он не мог в силу отсутствия на самолете, созданном в 1972 году, соответствующего оборудования. Предполагается, что оба типа истребителей будут летать еще несколько десятилетий.

США объединили в единую сеть истребители F-22 Raptor и F-15 Eagle

Истребитель F-15 с контейнером Talon HATE



По программе Talon HATE в истребитель F-15 добавлены новые датчики плюс программное обеспечение, способное передавать данные с этих устройств разным платформам, в том числе в наземные командные центры. Новый комплект находится в подвесном контейнере, также имеющего обозначение Talon HATE.

Данные с этого контейнера передаются по линиям Link 16, Common Data Link и спутниковой Wideband Global SATCOM. Высокозащищенная линия обмена тактической информацией Link 16 является стандартным протоколом порта связи НАТО, скорость которой в полете может достигать 31,6, 57,6 и 115,2 килобит в секунду. Общая линия связи Common Data Link имеет скорость передачи данных 274 Мбит/сек. Широкополосная система SATCOM обладает быстродействием 2,4 Гбит/сек. На испытаниях F-15 продемонстрировал успешное использование всех трех протоколов связи

Использованы фотографии: фото flickr.com
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Комментарии 38

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  1. rruvim Сегодня, 13:13
    Смешно... Однако.
    rruvim
    1. bas Сегодня, 13:17
      Почему смешно?
      bas
      1. rruvim Сегодня, 13:24
        Разные задачи. F-22 типичный истребитель, F-15 типичный многофункционал. Если F-15 начнёт объмениваться данными с 22-м, то он выдаст и 22-й и себя любимого. А какой обмен может быть между двумя, совершенно заточенными под разные боевые задачи машинами? Тем более по линии LInk16?
        rruvim
        1. Макаров Сегодня, 13:33
          чет то попутал немного F-22 многоцелевой, а F-15 всегда относится к классу "тяжелых"...их связка была делом времени...вероятнее всего тактически это будет примерно так происходить: раптор обнаруживает и указывает на цель, работает 15, а если неудачно, то в маневренный бой вступает раптор с полной оценкой ситуации, пока 15 уходит под прикрытием....
          Макаров
          1. supertiger21 Сегодня, 13:42
            Предполагается, что оба типа истребителей будут летать еще несколько десятилетий.


            Во оно как... laughing А ведь в 1990 году, после победы YF-22 над YF-23 в конкурсе за основной малозаметный истребитель для ВВС США, говорилось Рэпторы полностью заменят истребительные модификации F-15. Но как мы видим заменили только старые F-15A/B, а более современные F-15C/D остаются служить. Также как и ударный F-15E.
            supertiger21
            1. BlackMokona Сегодня, 13:55
              Может потому,что СССР развалился, и оборонный бюджет рухнул, из-за чего не стало денег на полную замену?
              В процентах от общего бюджета США
              BlackMokona
              1. supertiger21 Сегодня, 14:32
                Цитата: BlackMokona
                Может потому,что СССР развалился, и оборонный бюджет рухнул, из-за чего не стало денег на полную замену?
                В процентах от общего бюджета США


                Это тоже. Ещё до распада СССР планировалось закупить 750 единиц, затем сократили до 340, в итоге выпустили 190. Но тем не менее даже это большое преимущество. Т.к. у нас пока нет и 10-ти ПАК ФА.
                supertiger21
        2. supertiger21 Сегодня, 13:52
          Цитата: rruvim
          Разные задачи. F-22 типичный истребитель, F-15 типичный многофункционал.

          Цитата: Макаров
          чет то попутал немного F-22 многоцелевой, а F-15 всегда относится к классу "тяжелых"...их связка была делом времени...


          Чёт Вы оба путаете. Они оба, и F-15 и F-22 создавались как тяжёлые истребители для господства в воздухе. Требования как ударному самолету ни к тому, ни к другому в момент создания не предъявлялись. Это потом появилась ударная модификация F-15E Страйк Игл. А у F-22 вроде и сейчас нет никакой отдельной истребительно-бомбардировочной модификации. Ещё одна общая черта в том, что поскольку эти машины тяжёлые их закупили гораздо меньше, чем более лёгких напарников: F-16(дополнение к 15-му) и F-35(дополнение к 22-му).
          supertiger21
        3. opus Сегодня, 14:14
          Цитата: rruvim
          Тем более по линии LInk16?

          F-22 не имеет LInk16, у него Intra-flight data link (FIDL)


          Boeing интегрировала Intra Flight Data Link (IFDL) , используемый на F-22 самолета в проверенную систему летной связи, называется многофункциональной информационной системой распределения-JTRS (или MIDS-J)



          Called 2040C, the upgrade package
          opus
      2. yuriy55 Сегодня, 13:36
        Цитата: bas

        Почему смешно?

        Потому что F-22 + F-15 =F-37, а не F-35... laughing
        yuriy55
    2. Самаритянин Сегодня, 13:20
      Цитата: rruvim
      Смешно... Однако.

      А чего смешного?
      Система Talon HATE включает в себя оборудование передачи данных по каналам воздух-воздух, воздух-земля, спутниковых, а также пассивную систему инфракрасного поиска и слежения за воздушными целями IRST. Контейнер разработан компанией Boeing. Улучшение коммуникации и обмена информацией между различными платформами, таких как самолетов, кораблей и наземных станций.


      Самаритянин
      1. Комментарий был удален.
        1. Самаритянин Сегодня, 13:27
          Цитата: sir_obs
          Щас такую же схему нарисую, как рэб это все давит и так далее.
          Смешно то, что обсуждается любая тема не на основе проф знаний, приобретенных в реальной боевой оьстановке, а вырезки из разных изданий, писаных людьми далекими от практики

          Ну мы только недавно подобное сделали... и радости у лётчиков не было предела...
          А америкосы добавляют + к 4 поколению своих самолётов... смешного мало... hi
          Самаритянин
          1. sir_obs Сегодня, 13:31
            Удалил случайно свой опус.
            Мало ли чего они там добавляют, это все реклама в бОльшей степени, то, что наши ничем не хвастают, не значит, что подобного нет. Или нет ответа на эту хреновину.
            Электроника это все очень здорово, только вот они почему-то стали перенимать наш опыт работы на бумажных планшетах с карандашом и мозгами в придачу.
            Видимо не все. Ак гладко выходит, как хочется видеть.
            sir_obs
            1. Самаритянин Сегодня, 13:41
              Цитата: sir_obs
              Удалил случайно свой опус.
              Или нет ответа на эту хреновину.
              Электроника это все очень здорово,

              ...Именно вся новость в том что улучшили на поколение связь и передачу данных 2.4. ГБ/сек, добавили каналы и тд. и тп.
              И где и каким РЭБ вы всё это будете давить, расскажите, нам очень интересно...
              Самаритянин
              1. sir_obs Сегодня, 14:31
                Я не спец по рэб поэтому ничего доказывать не буду, но раз есть электроника, то ее можно выаести из строя, а каналы передачи забить.
                Опять же картинки и пресс релизы это все для оьывателя, как оно в бою, вот будем посмотреть.
                sir_obs
            2. voyaka uh Сегодня, 13:54
              "что наши ничем не хвастают, не значит, что подобного нет"///

              Именно - нет. И это, пожалуй, самая главная задача ВС России,
              создать протокол, вроде Common Data Link
              Без него - 5-ое поколение будет не 5-ое и т.д.
              А планшетки, компас, и ориентирование по звездам оставьте для
              бойцов спецназа.
              voyaka uh
      2. rruvim Сегодня, 13:31
        Это понятно. Но истребитель F-22 был создан только для защиты территории Соединённых Штатов. Там и так есть куча протоколов обмена данных с землёй. Обмен данных с лёгким F-15 допускает только одно, либо они решили воевать на собственной территории, либо вывезти 22-е на чужую. Например в Корею.
        rruvim
        1. Монос Сегодня, 13:43
          Цитата: rruvim
          Обмен данных с лёгким F-15 допускает только одно, либо они решили воевать на собственной территории, либо вывезти 22-е на чужую. Например в Корею.

          Не важно. Они стремятся к тому, чтобы создать единое информационное пространство в районе БД, включив в него все элементы и боевые единицы. Сделать это поле сетецентричным, а следовательно менее уязвимым. Это общая тенденция. А то, что доработали F-15, говорит об одном из двух: или о проблемах с заменой, или о том, что времени на замену уже нет.
          Монос
          1. rruvim Сегодня, 13:51
            Они не доработали F-15, они навесили контейнер с аппаратурой связи. Это значит, что улучшение временно, для какой-то цели.
            rruvim
            1. Монос Сегодня, 13:59
              Цитата: rruvim
              Они не доработали F-15, они навесили контейнер с аппаратурой связи. Это значит, что улучшение временно, для какой-то цели.

              Для того, чтобы сопрячь новые протоколы со старой электроникой, оную надо было доработать.
              Монос
        2. supertiger21 Сегодня, 13:58
          Цитата: rruvim
          Но истребитель F-22 был создан только для защиты территории Соединённых Штатов.


          Некоторые эскадрилии F-22 американских ВВС базируются в Японии.

          Цитата: rruvim
          с лёгким F-15


          ЛЁГКИМ??? belay
          supertiger21
          1. rruvim Сегодня, 14:20
            По сравнению с F-22 м очень лёгкий.
            rruvim
            1. supertiger21 Сегодня, 14:36
              Цитата: rruvim
              По сравнению с F-22 м очень лёгкий


              По сравнению с Рэптором да, но с самого момента своего создания Игл всегда относился к классу тяжёлых истребителей.
              supertiger21
        3. voyaka uh Сегодня, 13:58
          "F-22 был создан только для защиты территории Соединённых Штатов"///

          Нет, конечно. Ф-22 изначально планировался для стратегических атакующих задач.
          Другое дело, что планировалось, что из будет очень много, поэтому взаимодействие
          с землей и самолетами других типов не сделали легким и гибким.
          voyaka uh
          1. rruvim Сегодня, 14:10
            Будем считать, что МИГ-31 это F-22, а F-15 это МИГ-29 (разница всего в 1800 кг.). Зачем сопряжать протоколы обмена данных между МИГ-31-м и МИГ-29-м? Даже на нашем ТВД это спорно. Защищать Североморск? Тогда да!
            rruvim
            1. supertiger21 Сегодня, 14:39
              Цитата: rruvim
              Будем считать, что МИГ-31 это F-22, а F-15 это МИГ-29


              Т-50 это F-22, а F-15 это Су-27. Такая аналогия вернее! hi
              supertiger21
              1. rruvim Сегодня, 14:48
                Ну может быть. Только серийное производство ПАК ФА отложили до 2022-го. А СУ-27 весит в "сухом остатке" 17 тонн, F-15 - 13 тонн, МИГ-29 - 11 тонн.
                rruvim
        4. opus Сегодня, 14:04
          Цитата: rruvim
          F-22 был создан только для защиты территории Соединённых Штатов.

          Это они не в Японии случаем?

          а это не польский городок Ласк случаем?



          А это не Андре Инасиу (André Inácio) на аэродроме Лажеш (Азорские острова)?



          Цитата: rruvim
          Обмен данных с лёгким F-15 допускает только одно

          Это означает, что 22ой будет наводить 15 по своему хитрому радару(APG-77) или ALR-94 (ESM) или передавать ему данные полученные с земли,с кораблей, "оставаясь в тени"
          или F-22 может видеть то, что "видит" F-15C
          Напомню F-22 не имеет Link 16, а имеет Intra-flight data link (FIDL)
          opus
          1. rruvim Сегодня, 14:18
            Поэтому зачем заменять FIDL на контейнер с LINK 16? Широкополсный спутниковый канал SATCOM имеет слабую помехозащищённость, "глушится" даже "Красухой". Просто готовятся к новой локальной войне.
            rruvim
            1. opus Сегодня, 14:25
              Цитата: rruvim
              Поэтому зачем заменять FIDL

              У F-15 НЕТ возможности использовать FIDL
              ни кто ничего не "меняет".
              F-15 получает Called 2040C upgrade package и может "видеть" FIDL
              А 22 через Talon HATE видеть и говорить с теми кто на Link16 сидит

              Цитата: rruvim
              SATCOM имеет слабую помехозащищённость, "глушится" даже "Красухой".

              Для этого она должна быть как минимум рядом (а лучше над) с
              opus
            2. rruvim Сегодня, 14:32
              Всегда встаёт вопрос: зачем это нужно? Если использовать F-15 как "хитрый радар", да практически все модификации могут взлетать и садиться на авианосцах. F-22 этого делать не может. США воюют на просторах мировых океанов, или со своих БАЗ. Сопряжение передачи данных с радара-камикадзе F-15 (на подвесном контейнере) на F-22 значит только одно, что F-22 будут участвовать в Корейском конфликте или в Китайском. Кому что по душе...
              rruvim
              1. cherkas.oe Сегодня, 14:58
                Цитата: rruvim
                Если использовать F-15 как "хитрый радар", да практически все модификации могут взлетать и садиться на авианосцах.

                Впервые слышу, что F-15 может использоваться с палубы.
                cherkas.oe
  2. Тургон Сегодня, 13:41
    Не надо думать что в США одни дураки, это очень умный ход, в большинстве своем мы всегда догоняли их научную мысль, что в советские годы, что сейчас.
    Тургон
    1. rruvim Сегодня, 13:55
      "Звёздные войны" наверно. "Буран" до сих пор под завалами цеха. А где их челноки? Янки конечно не делают просто так, у них бюрократия похлеще нашей. Но продлить службу старичков ИГЛз - это значит что-то "затевается"...
      rruvim
      1. BlackMokona Сегодня, 14:02
        Недавно один с орбиты вернулся, теперь просто у них теперь чистые беспилотники. .
        BlackMokona
        1. rruvim Сегодня, 14:18
          Там "Чужой"... lol
          rruvim
      2. Тургон Сегодня, 15:16
        Те же крылатые ракеты или ракеты подводного старта. Да хотя бы ту же атомную бомбу
        Тургон
  3. avg-mgn Сегодня, 14:38
    Раз заявили, значит уже внедряют. Успехов нашим спецам в анализе и вскрытии системы.
    avg-mgn
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