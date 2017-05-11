15:21 11 мая

ГП "Антонов" создаст новый самолет ДРЛО для ВВС Украины

ГП "Антонов" создаст новый самолет радиолокационного обнаружения и управления Ан-148ДРЛОУ для Военно-воздушных сил Украины, концепция которого ранее была представлена Министерством обороны и Советом безопасности и обороны Украины, передает Defence Blog .

ГП "Антонов" создаст новый самолет ДРЛО для ВВС Украины


Ан-148ДРЛОУ является самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления. На нем планируется установить двухстороннюю антенную решетку с электронным сканированием, которая будет расположена в прямоугольном корпусе, расположенном продольно над фюзеляжем.




Радиолокационная станция (РЛС) Ан-148ДРЛОУ будет иметь максимальную дальность более 400 км и дальность обнаружения целей размера истребителя - 350 км при работе в обстановке плотного радиоэлектронного противодействия и низких высотах полета целей.



Как сообщается, система будет способна отслеживать множественные воздушные и морские загоризонтные цели и обеспечивает покрытие высот до 25 километров, с круговым охватом и возможностью морского наблюдения. Кроме того, РЛС включает в себя систему идентификации "свой-чужой".

Использованы фотографии: http://defence-blog.com/
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Комментарии 45

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  1. cniza Сегодня, 13:42
    ГП "Антонов" создаст новый самолет радиолокационного обнаружения и управления Ан-148ДРЛОУ для Военно-воздушных сил Украины, концепция которого ранее была представлена Министерством обороны и Советом безопасности и обороны Украины, передает Defence Blog .


    "Боюсь", мы не доживем.
    cniza
    1. Самаритянин Сегодня, 13:47
      Цитата: cniza
      Боюсь", мы не доживем.

      Возьмут укролетак, воткнут E-3 Sentry, или Е-7А ...остальное Боинг допилит...
      Или самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-200, созданный на базе планера турбовинтового модифицированного транспортного самолета Y-8 – китайского клона отечественного Ан-12. У Китайцев вся ДРЛО изначально на Анушках, так что найдут вариант оприходовать средства, которые сша выделит...
      Самаритянин
      1. К0щей Сегодня, 14:00
        ага, ту-160 им быстро допилили, скоро и аны допилят)
        К0щей
        1. Тралл Сегодня, 14:16
          У самолета сверху ходовой тент от дождя? winked
          Тралл
          1. BATUHAN Сегодня, 14:35
            Создать-то создадут. Даже строить могут начать. Вот только куда его потом девать-то? Ежели они в нату собрались, то этот Пепела́ц нате не уперся. Ежели домой вернутся в Россию, то и тут эта бабочка летать не будет.
            Нахрена козе баян?
            BATUHAN
            1. 210окв Сегодня, 14:39
              Нахрена козе баян?Да что бы пропить его....Больше и не на что..
              Цитата: BATUHAN
              Создать-то создадут. Даже строить могут начать. Вот только куда его потом девать-то? Ежели они в нату собрались, то этот Пепела́ц нате не уперся. Ежели домой вернутся в Россию, то и тут эта бабочка летать не будет.
              Нахрена козе баян?
              210окв
      2. kapitan92 Сегодня, 14:01
        [quote=Самаритянин][quote=cniza]Боюсь", мы не доживем.[/quote]
        Возьмут укролетак, воткнут E-3 Sentry, или Е-7А ...остальное Боинг допилит...
        Эта "новость" появилась в августе 2016г, из заявления командующего ВВС окраины. Так что новость не нова! Сколько это займет по времени, одному Богу известно.
        Принципиально это возможно, все необходимое на окраине есть, а остальное докупят на западе.

        В таком виде он был анонсирован в 2016г.
        kapitan92
        1. Alexey RA Сегодня, 14:14
          Цитата: kapitan92
          В таком виде он был анонсирован в 2016г.

          Что-то слышится родное В долгих песнях ямщика.... ©
          Alexey RA
          1. kapitan92 Сегодня, 14:25
            Цитата: Alexey RA
            Что-то слышится родное В долгих песнях ямщика...

            Ничего удивительного нет.
            Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ). После изучения опыта применения тактических самолетов ДРЛОиУ E-2C Hawkeye в ходе арабо-израильской войны 1982 г. в том же году принято решение о разработке оперативно-тактического самолета ДРЛОиУ. Головной разработчик - Киевский Механический Завод (КМЗ - ОКБ О.К.Антонова), ведущий конструктор - А.И.Науменко. Тактико-техническое задание и техническое предложение на создание самолета сформулированы в 4-м квартале 1982 г. Предложено два варианта радио-технических комплексов: с дециметровой РЛС, размещенной над фюзеляжем самолета и вариант с сантиметровыми РЛС, конформно размещенными в носовой и хвостовой частях фюзеляжа. На моделях обоих вариантов компоновки радио-технического комплекса проводились аэродинамические исследования. Так же рассматривались варианты базового самолета - Ан-32, Ан-12, Ан-72 и новый специально разработанный самолет.

            Приказом по КМЗ от 01 октября 1982 г. ​​ведущим конструктором машины был назначен А.И.Hауменко. Позже назначены ведущие конструкторы по направлениям: С.П.Федин - радиоэлектронное оборудование; Ю.И.Хоролец - по строительству самолета, С.А.Филь - по летным испытаниям, Е.А.Шоломицкий - по системам кондиционирования и охлаждения. Общее руководство осуществлял П.В.Балабуев (с 1984 г. - генеральный конструктор ОКБ О.К.Антонова).
            kapitan92
          2. yehat Сегодня, 14:44
            а кто скажет, какой эффект с точки зрения аэродинамики и потоков дает размещение двигателей над крылом?
            такое впечатление, что они заметно влияют на локальную часть крыла и на хвостовое оперение
            yehat
            1. dauria Сегодня, 15:05
              какой эффект с точки зрения аэродинамики и потоков дает размещение двигателей над крылом?


              Изначально задумывалось как улучшение взлётно-посадочных характеристик за счет обдува верхней поверхности крыла. Больше разница скоростей над и под крылом- больше подъёмная сила. Плюс "прилипание" ( безотрывное обтекание) при выпущенных закрылках.Ну , и вторичный эффект- мусор и пыль с грунта не сосёт. Говорят, получился неплохой "вездеход".

              Можете взять 2 тетрадных листа на расстоянии пару сантиметров и подуть между ними. Листы будут не расходиться, а слипаться. Такая вот простая демонстрация.
              dauria
              1. yehat Сегодня, 15:12
                И что, никаких минусов не было?
                Были-ли минусы, связанные с переносом центра тяжести вверх?
                ( безотрывное обтекание) при выпущенных закрылках

                можно поподробнее? Я плохо понимаю. Могу предположить, что закрылки не пересекают вектор реактивной струи и их выпуск никак не влияет на реальный эффект от тяги двигателей
                yehat
    2. Монос Сегодня, 13:48
      Цитата: cniza
      "Боюсь", мы не доживем.

      Мриють кастрюльки. Им можно.
      Монос
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:51
        Как бы этот проект не остался на бумаге вслед за предыдущими . Кастрюлеголовые хорошо овладели искусством оригами ... lol
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 13:53
          Паша , у них уже и бумага кончилась.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:55
            Цитата: cniza
            Паша , у них уже и бумага кончилась.

            Шо , всё в Гейропу продали ? Зрада ! crying
            bouncyhunter
            1. Svarog51 Сегодня, 14:56
              Шо , всё в Гейропу продали ? Зрада !

              Ничего страшного, они же древним египтянам технологию изготовления папируса продали, теперь и у себя наладят. Нарисуют на нём новый самолёт.... вырежут и склеют. good Глазом моргнуть не успеем, а у них новый воздушный разведчик. lol
              Svarog51
  2. Вальцманюга Сегодня, 13:43
    Зачем ДРЛО майдаунам ? У них Яйценюх есть .
    Вальцманюга
    1. рич Сегодня, 13:55
      Вальцманюга : Зачем ДРЛО майдаунам ? У них Яйценюх есть .

      Он сердцем чует
      рич
      1. Svarog51 Сегодня, 14:59
        Дмитрий, hi Он другим местом чует, как жаренным запахло, так и свалил от греха подальше. Вот теперь им замена нужна. laughing
        Svarog51
        1. рич Сегодня, 15:01
          Привет, Сергей
          рич
          1. Svarog51 Сегодня, 15:12
            И тебе здоровья! drinks
            Svarog51
  3. Vik66 Сегодня, 13:47
    Это что, новый анекдот про Украину ? winked
    Vik66
    1. АлНик Сегодня, 13:52
      ФЛАГ им в руки...
      АлНик
  4. rruvim Сегодня, 13:49
    Как говорил мой знакомый - студент Харьковского Политеха: "Если увидел методичку на "мове", выкидывай в мусорку, всё-равно ничего не поймёшь!" Сколько лет прошло - а всё актуально...
    rruvim
  5. sgr291158 Сегодня, 13:50
    Так на рисунке и останется.
    sgr291158
  6. inkass_98 Сегодня, 13:52
    А радар они тоже нарисут или готовый купят? Так тогда и самолет вместе с радаром будет дешевле приобрести, чем изобретать то, чем никогда не занимались.
    inkass_98
    1. cniza Сегодня, 13:55
      Цитата: inkass_98
      А радар они тоже нарисут или готовый купят? .


      Об этом они ещё не думали , главное летак , а радар для них мелочи. lol
      cniza
    2. Avis Сегодня, 14:31
      Цитата: inkass_98
      А радар они тоже нарисут или готовый купят?

      Если денег хватит, то и купят. Установки подобного "форм-фактора" на каких только "платформах" не стоят. И 737, и ЕМБ, и Y-8.
      Avis
      1. inkass_98 Сегодня, 14:38
        Цитата: Avis
        Если денег хватит, то и купят. Установки подобного "форм-фактора" на каких только "платформах" не стоят. И 737, и ЕМБ, и Y-8.

        Ключевое слово - если.
        Вспомните, сколько было головняка, когда наш А-50 под индийские потребности приспосабливали, с израильскими потрохами.
        Опять же, Ан-148 только формально серийный, создавался в кооперации с Россией. Воссоздать его самостоятельно и приспособить под нужды ДЛРО - задача для нынешней Руины нетривиальная.
        inkass_98
    3. Bongo Сегодня, 14:57
      Цитата: inkass_98
      А радар они тоже нарисут или готовый купят?

      Могут купить шведский PS-890 Erieye, он относительно недорог.
      Цитата: inkass_98
      Так тогда и самолет вместе с радаром будет дешевле приобрести, чем изобретать то, чем никогда не занимались.

      Нет не дешевле. По этому пути пошли в Бразилии, совместив собственный самолёт с шведской РЛС с АФАР. Сегодня позже должна быть статья на эту тему.
      Bongo
      1. inkass_98 Сегодня, 15:15
        Цитата: Bongo
        По этому пути пошли в Бразилии, совместив собственный самолёт

        Так ведь нет самолета, это фанатзия эротическая у них такая.
        inkass_98
  7. лысова Сегодня, 13:59
    Мужики, специ, я в затруднении, пожалуйста ответьте, а разве на заводе Антонов умные люди остались? Без издевки, чисто технический.
    лысова
    1. Громобой Сегодня, 14:54
      За прошлый год Антонов не выпустил ни одного самолёта(из-за разрыва связей с РФ).
      Такими темпами им не светит вторая по счёту престижная международная награда.
      В 1995 году завод награждён Международной наградой «Факел Бирмингема» за успешное экономическое выживание и развитие в условиях социально-экономического кризиса.
      Громобой
      1. Avis Сегодня, 15:09
        [quote=Громобой]За прошлый год Антонов не выпустил ни одного самолёта(из-за разрыва связей с РФ)[/quote][/quote]
        В первую очередь — из-за ненужности самолёта никому, кроме России. А у нас и так есть где строить.
        Avis
  8. gukoyan Сегодня, 14:00
    Ну нарисовать я тоже много чего могу)
    gukoyan
  9. Santa Bear Сегодня, 14:04
    Нет денег- нет ДРЛО. остальное- хотелки.
    Santa Bear
  10. romandostalo Сегодня, 14:06
    Завод который развалили создаст самолёт для того, чего нет. Круто!
    romandostalo
  11. yehat Сегодня, 14:07
    как страна, не смогшая построить банальный забор или легкий броневик, сможет создать адекватный самолет ДРЛО?
    yehat
  12. ВЕРЕСК Сегодня, 14:18
    Да пусть "создают". Авось метал примут в обгорелом виде.Копейка не помешает.
    ВЕРЕСК
  13. Alexey RA Сегодня, 14:18
    Тю... ну шо Вы как маленькие. Задача - не создать лiтак. Задача - выбить бюджетное финансирование под разработку. А дальше всё строго по классике:
    А голову мою не оплакивай, потому что за двадцать лет кто-нибудь из нас уж обязательно умрет — или я, или эмир, или этот ишак.
    Alexey RA
  14. Alex_59 Сегодня, 14:33
    Я бы не стал ржать. В теории - могут. Самолет с горем пополам у них есть. Часть радиоэлектроники производилась на Украине, или в крайнем случае выпросят за границей как "нелетальное оружие".
    Alex_59
    1. Avis Сегодня, 15:14
      Цитата: Alex_59
      Самолет с горем пополам у них есть.

      Нет. Прикиньте — как повлияет такая байда над фюзеляжем на обтекание оперения. Если мне верите — посмотрите что подобная "сигара" сотворила с ни в чём не повинным ЕМБ-145.




      Это, с т.з. аэродинамики и конструкции ХЧФ, процентов на 50 другой самолёт.
      Avis
  15. avg-mgn Сегодня, 14:34
    Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не обкакалось. Зачем им ДРЛО собственной разработки и осилят ли до момента смерти Украины - как государства, или поступил заказ на очередной распил транша? Тогда бензопилу "Недружба" спроектируйте, навара будет больше. И вообще сначала следовало бы изучить стандарты НАТО, иначе вообще на распил ни чего не останется.
    avg-mgn
  16. Sasha_Sar Сегодня, 14:47
    Вот не хочется обижать этих парней с территории 404, но от менталитета ни куда не денешься, то что нарабатывалось веками за один день не сотрешь. Этот "перл" из области у нас должно быть не хуже чем у "соседа", а задать себе вопрос: "А зачем мне это надо?" Менталитет не позволяет.
    Sasha_Sar
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