ГП "Антонов" создаст новый самолет ДРЛО для ВВС Украины
ГП "Антонов" создаст новый самолет радиолокационного обнаружения и управления Ан-148ДРЛОУ для Военно-воздушных сил Украины, концепция которого ранее была представлена Министерством обороны и Советом безопасности и обороны Украины, передает Defence Blog .
Ан-148ДРЛОУ является самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления. На нем планируется установить двухстороннюю антенную решетку с электронным сканированием, которая будет расположена в прямоугольном корпусе, расположенном продольно над фюзеляжем.
Радиолокационная станция (РЛС) Ан-148ДРЛОУ будет иметь максимальную дальность более 400 км и дальность обнаружения целей размера истребителя - 350 км при работе в обстановке плотного радиоэлектронного противодействия и низких высотах полета целей.
Как сообщается, система будет способна отслеживать множественные воздушные и морские загоризонтные цели и обеспечивает покрытие высот до 25 километров, с круговым охватом и возможностью морского наблюдения. Кроме того, РЛС включает в себя систему идентификации "свой-чужой".
Ан-148ДРЛОУ является самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления. На нем планируется установить двухстороннюю антенную решетку с электронным сканированием, которая будет расположена в прямоугольном корпусе, расположенном продольно над фюзеляжем.
Радиолокационная станция (РЛС) Ан-148ДРЛОУ будет иметь максимальную дальность более 400 км и дальность обнаружения целей размера истребителя - 350 км при работе в обстановке плотного радиоэлектронного противодействия и низких высотах полета целей.
Как сообщается, система будет способна отслеживать множественные воздушные и морские загоризонтные цели и обеспечивает покрытие высот до 25 километров, с круговым охватом и возможностью морского наблюдения. Кроме того, РЛС включает в себя систему идентификации "свой-чужой".
Использованы фотографии: http://defence-blog.com/
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