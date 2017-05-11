Россия может послать наблюдателей на учения НАТО В Прибалтике

Будем смотреть за действиями, за учениями, я думаю, что они не откажут в том, что наши наблюдатели посетят эти учения

Угроза всегда существует, когда воинский контингент и техника размещается вблизи наших границ

Мы будем размещать только оборонные системы, чтобы обеспечить определенное уважение суверенитета