Россия может послать наблюдателей на учения НАТО В Прибалтике
Россия может послать наблюдателей на учения НАТО в Прибалтике, в рамках которых планируется развернуть противоракетные комплексы Patriot, считает первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов, передает "Интерфакс-АВН"
По словам парламентария, в России с настороженностью относятся к увеличению натовского военного контингента вблизи границы РФ.
По данным западных СМИ, Пентагон планирует разместить в Литве противоракетные комплексы "Пэтриот". Они будут развернуты во время учений сил ПВО альянса в Прибалтике в июле. Ранее комплексы данного типа в Прибалтике не размещались.
Как сообщалось накануне, министр обороны США Джеймс Мэттис, проведший встречу с министрами обороны стран Балтики и президентом Литвы Далей Грибаускайте, отказался комментировать. информацию о размещении комплексов Patriot, но заявил что США готовы разместить в Прибалтике оборонные системы.
Литовский президент Даля Грибаускайте сказала, что балтийским странам требуются дополнительные меры защиты, но конкретных деталей также не представила. Она отметила, что все решения принимаются на общих консультациях.
Будем смотреть за действиями, за учениями, я думаю, что они не откажут в том, что наши наблюдатели посетят эти учения- сказал А.Красов в четверг
По словам парламентария, в России с настороженностью относятся к увеличению натовского военного контингента вблизи границы РФ.
Угроза всегда существует, когда воинский контингент и техника размещается вблизи наших границ- сказал А.Красов, отвечая на вопрос о возможном развертывании комплексов Patriot.
По данным западных СМИ, Пентагон планирует разместить в Литве противоракетные комплексы "Пэтриот". Они будут развернуты во время учений сил ПВО альянса в Прибалтике в июле. Ранее комплексы данного типа в Прибалтике не размещались.
Как сообщалось накануне, министр обороны США Джеймс Мэттис, проведший встречу с министрами обороны стран Балтики и президентом Литвы Далей Грибаускайте, отказался комментировать. информацию о размещении комплексов Patriot, но заявил что США готовы разместить в Прибалтике оборонные системы.
Мы будем размещать только оборонные системы, чтобы обеспечить определенное уважение суверенитета- сказал Дж. Меттис.
Литовский президент Даля Грибаускайте сказала, что балтийским странам требуются дополнительные меры защиты, но конкретных деталей также не представила. Она отметила, что все решения принимаются на общих консультациях.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›НАТО фото
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