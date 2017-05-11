15:26 11 мая

Совет ЕС утвердил для Украины безвизовый режим

В четверг Совет Евросоюза утвердил решение о предоставлении безвизового режима гражданам Украины, передает РИА Новости .



При этом в Брюсселе пообещали приостановить действие «безвиза», если к Украине возникнут «серьезные вопросы», связанные с миграцией и безопасностью.


Теперь документ должны подписать председатель Европарламента Антонио Таяни и премьер-министр председательствующей в ЕС Мальты Джозеф Мускат. Безвизовый режим вступит в действие через 20 дней после его публикации в вестнике ЕС.

Отмечается, что «безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕС и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия)».

Нахождение украинцев в Шенгенской зоне будет ограничено – не более 90 дней в течение полугода. Разрешенные дни использовать непрерывно не обязательно. Свободный режим передвижения не дает право на работу в странах ЕС.

Пересечение границы возможно только по биометрическому паспорту. Без него попасть в ЕС без оформления визы не получится.

Использованы фотографии: https://www.bpb.de
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Комментарии 47

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  1. 210окв Сегодня, 14:36
    Скакалки уже всем свидомым выдали?
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:40
      Стране в которой война с собственным народом , бандитизм , идиотизм , коррупция , нищета , открывают ворота в Гейропу и вы мне скажете , что в руководстве европейского общества есть здравый смысл ? Одни сплошные марионетки заокеанских интересов и ценностей . fool
      bouncyhunter
      1. 210окв Сегодня, 14:42
        Паш,а вот по барабану что и как..Пусть поездят,посмотрят.Даже можно автостопом,ибо денюжки то нет..
        Цитата: bouncyhunter
        Стране в которой война с собственным народом , бандитизм , идиотизм , коррупция , нищета , открывают ворота в Гейропу и вы мне скажете , что в руководстве европейского общества есть здравый смысл ? Одни сплошные марионетки заокеанских интересов и ценностей . fool
        210окв
      2. Тралл Сегодня, 14:46
        Теперь нужно ввести изменения в Трудовой Кодекс Украины о обязательном ежегодном зарубежном отпуске в 90 дней.
        Украинец, отдыхай в Европе! А не думай о голой ж...! laughing
        Тралл
      3. Вас Влад Сегодня, 14:56
        Ну всё, сбылась мечта идиота!Теперь украинцам не надо платить 70 евро за визу что бы с ездить отдохнуть в Европу!Отдохнуть, но без права на работу!Теперь опять есть к чему стремиться, надо бороться за право на работу!А стоило ли оно этого?
        Вас Влад
        1. reservist Сегодня, 15:06
          Цитата: Вас Влад
          Теперь украинцам не надо платить 70 евро за визу ...

          вроде не 70, а только 40 ... или оно недавно подорожало ?
          reservist
          1. Вас Влад Сегодня, 15:16
            Цитата: reservist
            вроде не 70, а только 40 ... или оно недавно подорожало ?

            Плюс оформление.
            Вас Влад
    2. рич Сегодня, 14:41
      Свободный режим передвижения не дает право на работу в странах ЕС.

      Это типа, "попей солдатик, кружечку возьми, только ручка у нее немного отбита и донышка нет" belay
      рич
      1. hirurg Сегодня, 14:45
        Как к этому стремились! Тем более горьким будет разочарование.
        hirurg
        1. Тралл Сегодня, 14:50
          Хм. Раз революция гнидности достигла своей цели(безвиза), то нужна новая цель. Иначе, куда или к чему стремиться-то?
          Может замахнуться на мировую революцию гнидности? smile
          Тралл
    3. Венд Сегодня, 14:47
      Цитата: 210окв
      Скакалки уже всем свидомым выдали?

      Ну за это на майдане скакали, доскакали. Посмотрим, что дальше будет. Может споткнется об чью-то подпись и застопорится, может после массовой миграции отменят, а может освобождают место для арабских эмигрантов.
      Венд
      1. mihey Сегодня, 15:10
        Там такие условия по безвизу, чтобы только границу с Польшей пересечь:
        1. Украинец не имеет действительного проездного документа (паспорта), действительной визы или других действующих документов, дающих право на въезд и проживание на территории Польши.
        2. Не имеет действительного документа, предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 25 Закона об иностранцах. То есть речь идет о медицинском страховании. Каждый пребывающий в страну должен быть застрахован как минимум на 30 тыс. евро на срок предполагаемого пребывания на территории Польши. Страховка должна покрывать любые расходы, которые могут возникнуть во время пребывания украинца на территории Польши или другого государства Шенгенской зоны.
        3. Украинец в течение 180 дней использовал допустимый период нахождения на территории государств Шенгенской зоны в 90 дней.
        4. Не представил достаточно документов, подтверждающих цель и условия предполагаемого пребывания.
        5. Не располагает достаточным количеством финансовых средств для продолжительного предполагаемого пребывания или средств для возвращения в Украину или транзита через территорию Польши в третью страну, которая предоставит разрешение на въезд, или документ, подтверждающий возможность приобрести такие средства в соответствии с законом.
        6. Проездные документы, виза, другие документы, дающие право на въезд и проживание на территории Польши, являются поддельными.
        7. Его въезд происходит в период въезда иностранцев, проживание которых на территории Польши является нежелательным.
        8. Его данные находятся в информационной система Шенгена в разделе отказа во въезде.
        9. Его въезд или проживание на территории Польши может представлять угрозу для общественного здоровья, либо это необходимо по соображениям обороны и национальной безопасности, либо охраны общественной безопасности и порядка или международных отношений Польши или другого государства-члена ЕС.

        так что смысла в нем особого совсем нет, а потому и миграции не будет.
        mihey
    4. Ратник с пулеметом Сегодня, 15:00
      и трусы кружевные))
      Ратник с пулеметом
  2. рич Сегодня, 14:37
    Гуляй Украйна, Танцуй Европа)))
    рич
    1. Подрезчик Сегодня, 14:40
      Сейчас на Украине уже образовываются очереди за биометрическими паспортами! А вот Европа совсем башкой не думает!
      Подрезчик
    2. Смог Сегодня, 14:48
      Цитата: рич
      Гуляй Украйна, Танцуй Европа)))

      Вот счастье то привалило, некоторым...........
      Смог
      1. рич Сегодня, 14:52
        Приветствую, Константин.
        Теперь надо ждать объявления на Украине нового государственного праздника!
        рич
        1. Смог Сегодня, 15:03
          Цитата: рич
          надо ждать объявления на Украине нового государственного праздника!

          Ага! Надо! Не страна, а сплошное 1-е апреля!!!!!! laughing wassat
          Смог
    3. Venceremos Сегодня, 14:55
      Цитата: рич
      Гуляй Украйна, Танцуй Европа)))

      Девочку танцуют,и она за это сама платит fellow

      Прозрачность по-киевски: Канада создаст на Украине Открытое правительство за $19,5 млн
      Одним из главных направлений проекта станет создание в Киеве Открытого правительства, то есть повышение подотчётности и прозрачности украинских властей.

      «Сейчас Украина проводит демократические реформы. Национальные, региональные и местные власти признают, что процесс принятия решений должен быть максимально прозрачным, включать все заинтересованные стороны и учитывать интересы и приоритеты граждан и бизнес-сообщества. Эффективного диалога, сотрудничества властей и населения можно добиться посредством введения модели Открытого правительства», — говорится в документе.

      Кроме того, Канада планирует «повысить квалификацию местных чиновников и предоставить им возможности для профессионального роста в сфере демократического управления, развития местной экономики, а также привлечения инвестиций и торговли». В планах Оттавы «расширить возможности региональных и местных органов управления в сфере ведения межправительственного диалога и комплексного планирования экономического развития».

      https://russian.rt.com
      Venceremos
  3. Самаритянин Сегодня, 14:37
    Флаг в руки и бегом в Париж, завтракать за четверть месячной зарплаты...
    Самаритянин
  4. rruvim Сегодня, 14:39
    Ура! Перемога!!! За кружевными трусцами!!!
    rruvim
    1. 210окв Сегодня, 14:41
      Грошей то хватит?Ибо заработать не дадут..
      Цитата: rruvim
      Ура! Перемога!!! За кружевными трусцами!!!
      210окв
  5. vladimirvn Сегодня, 14:41
    Ну, сбылось. Поздравляю! Выстрадали себе право мыть европейские туалеты.
    vladimirvn
    1. Ростовчанин Сегодня, 14:58
      Да нет у них такого права, чёрным по белому написано, что этот безвиз не даёт право работы!!!
      Ростовчанин
      1. reservist Сегодня, 15:10
        это если официально ... а если нелегально, без оформления ...
        reservist
  6. Сухой_Т-50 Сегодня, 14:42
    Вот и скатертью дорога,будет меньше беженцев(среди которых могут быть террористы из ПС) в России
    Сухой_Т-50
  7. Pharao7766 Сегодня, 14:44
    Закрытие границ РФ автоматом в тот же день или опять года три ждать будут?
    Лепить про гуманитарную составляющую и т.д....
    Pharao7766
  8. voyaka uh Сегодня, 14:48
    Случится как в Польше. Многие рванут на заработки в Европу.
    Часть осядет там, часть вернется лет через 10 с деньгами.
    Европа выиграет сразу. Украина лет через 10.
    voyaka uh
    1. vladimirvn Сегодня, 14:56
      А как же АТО? А как же священная борьба с сепарами?
      vladimirvn
    2. Вас Влад Сегодня, 15:02
      Цитата: voyaka uh
      Случится как в Польше. Многие рванут на заработки в Европу.

      Безвиз не даёт право на работу,вы же это знаете!Работать нелегально за гроши?
      Вас Влад
      1. voyaka uh Сегодня, 15:05
        Сделают какое-нибудь "специальное соглашение"
        между Евросоюзом и Украиной....
        voyaka uh
        1. Вас Влад Сегодня, 15:15
          Цитата: voyaka uh
          Сделают какое-нибудь "специальное соглашение"

          То есть, за него тоже придётся попрыгать.
          Вас Влад
          1. voyaka uh Сегодня, 15:18
            Попрыгают. Дело - стоящее. Немного в мире таких
            заработков для гастербайтеров, как в Западной Европе.
            voyaka uh
            1. Вас Влад Сегодня, 15:25
              Цитата: voyaka uh
              Попрыгают. Дело - стоящее. Немного в мире таких
              заработков для гастербайтеров, как в Западной Европе.

              Да, конечно, в своей стране порядок навести не стоит того!Стоит лучше разрушить свою страну, чтобы была гепатическая возможность уехать на заработки.
              Вас Влад
      2. gringo Сегодня, 15:17
        Чего вы не дает, не дает лучше бы порадовались, получили люди хотя бы такой вариант вырваться из бардака.
        gringo
    3. Громобой Сегодня, 15:07
      И в российско-украинские отношения это внесёт ещё больший раскол. Ведь народ на Украине станет быстрее переориентироваться на запад.По сравнению с контингентом прибывающим из полыхающего БВ и Сев.Африки,украинский этнос выглядит более предпочтительнее на европейской бирже труда.
      Громобой
      1. voyaka uh Сегодня, 15:11
        Конечно. Украинцев давно зазывают в Португалию, например.
        Правительство, официально. Их там около 50,000.
        Демография Западной Европы улучшится.
        voyaka uh
    4. Venceremos Сегодня, 15:12
      Цитата: voyaka uh
      Европа выиграет сразу. Украина лет через 10.

      КАКАЯ Украина через десять лет ???

      Вы о чём ?
      Venceremos
      1. voyaka uh Сегодня, 15:15
        А куда она денется? В мире полно государств с много большими
        экономическими проблемами. И ничего, тянут помаленьку...
        Все надеются на лучшее. fellow
        voyaka uh
        1. Venceremos Сегодня, 15:22
          Цитата: voyaka uh
          А куда она денется? В мире полно государств с много большими
          экономическими проблемами. И ничего, тянут помаленьку...

          Вы видите исключительно экономические проблемы ? Других,при том более серьёзных, нет?
          Venceremos
    5. reservist Сегодня, 15:13
      расскажите, откуда они возьмут деньги ? на какой нелегальной работе в Европе можно хорошо заработать ?
      reservist
      1. voyaka uh Сегодня, 15:26
        Сезонные уборки урожая, например. Для людей деревенских - дело привычное, а
        платят относительно много.
        voyaka uh
  9. OlaviTank Сегодня, 14:56
    Цитата: vladimirvn
    Ну, сбылось. Поздравляю! Выстрадали себе право мыть европейские туалеты.

    вообще-то им даже это не доверили
    Свободный режим передвижения не дает право на работу в странах ЕС.
    OlaviTank
  10. Лена Петрова Сегодня, 14:59
    Цитата: vladimirvn
    Выстрадали себе право мыть европейские туалеты.

    Так сказано чётко, - без права мытья туалетов. Только платить за их посещение.1-2 Евро, но это ведь ерунда.
    Лена Петрова
  11. gukoyan Сегодня, 15:02
    Вешайся гейропа...
    gukoyan
    1. gringo Сегодня, 15:18
      Че ей вешатся она уже и арабов и чеченцев и албанцев переварила, че ей эти хохлы?
      gringo
  12. JBlack Сегодня, 15:25
    Какие ехидные комментарии, еще недавно бравурно заявляли что вообще не дадут, теперь мол еще чего, честно я ненавижу Порошенко и Ко, но за граждан рад, они приходят ( хоть и огромными трудностями) к тому чего добивались, ездить и работать в Европу ( работать будут и им теперь стало намного легче это сделать) - это показало и отношение ЕС к Украине ( не то что мы писали " ЕС сбрасывает со счетов и тд"), Порося может и изберут, а может и нет ( у них есть выборы, и если кому то что то не понравиться могут повторить Майдан), да в экономике швах, идет война, враг на востоке сильный. Но, если будут выборы, а не диктат Порося, через пару президентов они выработают нормальную демократическую схему управление и развития ( хватит уже поливать их грязью, со всех каналов, каждый день слышно как злорадствуют все, может это мы радуемся что у нас ничего нет, а у соседа корова исдохла), может уже хватит этой нашей гидности " Мы самые, самые, на Берлин, повторим 1945", ничего Вы повторить не сможете, у вас нет того чего могли дать ваши деды, стабильность ( в РФ нет реальных перспектив молодым, нет науки, собственность отбирают и говорят про бумажки, ЗП вообще смех), цель ( у нас нет каких бы то целей, кроме как быстрее завершить Зенит - Арену и космодром восточный.) защиту ( от кого??? американцы берки клепают, 5-е поколение по всему миру распродается, томагавками пуляют по дочкиному разрешению, а мы катер, катер Карл, на воду спускаем и кричим УРЯ, мы даже людей на востоке Украины не можем защитить, Путин боится что может все рухнуть иначе давно присоединил бы и разграничил, если бы мог) идею ( Идею посадить детенышей на все места, сажать людей за игру в храме, идею веры в вождя, СССР из-за этого рухнул, Рим рухнул все диктатуры рухнули), украинцы я Вас поздравляю, двигайтесь в направлении мира и развития, ну или хотя бы в стремлении обеспечить себе сытую жизнь в Европе ( не надо про непатриотизм, когда они едут к нам, то братья, поможем, когда туда то предатели, голод и желание хорошо жить сильнее гнилопатриотизма, государство - это компания содержащаяся на мои и ваши деньги, если эта компания полный ноль и проедает неизвестно куда мои и ваши деньги, а потом еще и запрещает мне узнавать и наказывать виновных в краже, предлагая компот, я поеду искать себе другую компанию, я не раб и вам не советую).
    JBlack
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