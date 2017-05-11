Совет ЕС утвердил для Украины безвизовый режим
В четверг Совет Евросоюза утвердил решение о предоставлении безвизового режима гражданам Украины, передает РИА Новости .
При этом в Брюсселе пообещали приостановить действие «безвиза», если к Украине возникнут «серьезные вопросы», связанные с миграцией и безопасностью.
Теперь документ должны подписать председатель Европарламента Антонио Таяни и премьер-министр председательствующей в ЕС Мальты Джозеф Мускат. Безвизовый режим вступит в действие через 20 дней после его публикации в вестнике ЕС.
Отмечается, что «безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕС и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия)».
Нахождение украинцев в Шенгенской зоне будет ограничено – не более 90 дней в течение полугода. Разрешенные дни использовать непрерывно не обязательно. Свободный режим передвижения не дает право на работу в странах ЕС.
Пересечение границы возможно только по биометрическому паспорту. Без него попасть в ЕС без оформления визы не получится.
При этом в Брюсселе пообещали приостановить действие «безвиза», если к Украине возникнут «серьезные вопросы», связанные с миграцией и безопасностью.
Теперь документ должны подписать председатель Европарламента Антонио Таяни и премьер-министр председательствующей в ЕС Мальты Джозеф Мускат. Безвизовый режим вступит в действие через 20 дней после его публикации в вестнике ЕС.
Отмечается, что «безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕС и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия)».
Нахождение украинцев в Шенгенской зоне будет ограничено – не более 90 дней в течение полугода. Разрешенные дни использовать непрерывно не обязательно. Свободный режим передвижения не дает право на работу в странах ЕС.
Пересечение границы возможно только по биометрическому паспорту. Без него попасть в ЕС без оформления визы не получится.
Использованы фотографии: https://www.bpb.de
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