15:26 11 мая

НАТО не планирует участия в боевых действиях в Ираке и Сирии

Североатлантический альянс не намерен участвовать в боевых миссиях против "Исламского государства"* в Сирии и Ираке, сообщил в четверг на пресс-конференции в Берлине генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает "Интерфакс-АВН"

Если НАТО вступит в коалицию (против ИГ*), это не изменит ее роли. НАТО продолжит предоставлять поддержку, мы продолжим фокусироваться на тренировках. НАТО не будет участвовать в боевых операциях
- сказал генсек -
Я полностью уверен, что НАТО обладает потенциалом для подготовки сил на местах. Еще со времен Афганистана, а затем Ирака мы почерпнули урок: в долгосрочной перспективе единственным жизнеспособным решением является задействование местных властей и местных сил для стабилизации их стран и их самостоятельной борьбы с терроризмом


НАТО не планирует участия в боевых действиях в Ираке и Сирии



Между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в НАТО в настоящий момент обсуждают вопрос о возможном участии в действиях международной коалиции против ИГ.

Сейчас мы ведем переговоры по поводу того, в какой степени НАТО может внести свой официальный вклад в усилия коалиции
- сказала она в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО.

Такое заявление А.Меркель сделала в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что США ранее предложили подключить НАТО к международной коалиции против группировки ИГ.
Как я сказала, переговоры идут, и я призвала генерального секретаря НАТО продолжать эти переговоры и, возможно, завершить их до (саммита НАТО в Брюсселе) 25 мая
- добавила канцлер.

ИГ* (Исламское государство*) - запрещено в России

Использованы фотографии: http://www.nato.int/cps/ru/natohq/index.htm
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Комментарии 12

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  1. An60 Сегодня, 14:46
    Честно сказано:"Мы не будем бороться против ИГИЛ,"они будут бороться с ИГИЛ!!!
    An60
  2. 210окв Сегодня, 14:46
    Вы что шутите!Какое НАТО?Там же война идет..Они к этому замесу не готовы..
    210окв
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:53
      да и денег жалко,этож надо на ведение действий тратиться,кроме того придется проинвестированных долбить,а это совсем плохо для Натокошелька.
      Ратник с пулеметом
  3. hirurg Сегодня, 14:47
    А НАТО никто не звал, особенно в Сирию.
    Йенссек не клюет на призывы старушки Меркель....
    hirurg
  4. Подрезчик Сегодня, 14:47
    Их еще там не хватало. Тренируетесь, вот и тренируйтесь!
    Подрезчик
  5. soroKING Сегодня, 14:49
    Сопленберг wassat
    soroKING
  6. DMoroz Сегодня, 14:50
    Еще со времен Афганистана, а затем Ирака мы почерпнули урок: в долгосрочной перспективе единственным жизнеспособным решением является задействование местных властей и местных сил для стабилизации их стран и их самостоятельной борьбы с терроризмом
    По крайней мере честно... Мы все разрушим, засеем террором, а вы разгребайте...
    DMoroz
  7. Altona Сегодня, 15:07
    ИГИЛ же не "кровавый Асад", который мешает транспортировке катарской, пардон, "уничтожает свой народ". Всё нормально, НАТО не будет участвовать. И вообще, бомбить "повстанцев", которые так плотно находятся между террористами, это так негуманно, знаете ли. И вообще, НАТО осуществляет поддержку всей "умеренной" оппозиции оружием, снаряжением и медикаментами. Это "гуманно". Правда потом выясняется, что оружие попало в руки террористов или пострадало местное население. Но это нормально, это "сопутствующий ущерб"(collateral damage). Уффф...В общем вот такой извращенной логикой пользуется НАТО, не признавая, что ИГИЛ-это их детище.
    Altona
  8. Кент0001 Сегодня, 15:11
    Какая Сирия? Эти вояки только на клумбы в прибалтике с цать могут. Воевать - это не про них.
    Кент0001
    1. рич Сегодня, 15:23
      Тем более и клумб целых в Сириии почти не осталось. Негде развернуться. Удаль свою молодецкую показать
      рич
  9. shans2 Сегодня, 15:14
    НАТО, Израиль, саудиты. Катар и тд, все участвуют. как модно нынче говорить -гибридно , наёмниками и спецназом.
    shans2
  10. Шуманит Сегодня, 15:18
    В этом вся их подноготная, шестерок американских... Зачем принимать участие лично, если можно помочь оружием тем же курдам? Быстро англосаксы научили гордых немцев воевать по-новому... Когда уж старуху немецкую другая старуха заберет... С косой... А генсек с лицом серийного маньяка "фокусируется на тренировках", ... нехороший человек...
    Шуманит
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