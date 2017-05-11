НАТО не планирует участия в боевых действиях в Ираке и Сирии

Если НАТО вступит в коалицию (против ИГ*), это не изменит ее роли. НАТО продолжит предоставлять поддержку, мы продолжим фокусироваться на тренировках. НАТО не будет участвовать в боевых операциях

Я полностью уверен, что НАТО обладает потенциалом для подготовки сил на местах. Еще со времен Афганистана, а затем Ирака мы почерпнули урок: в долгосрочной перспективе единственным жизнеспособным решением является задействование местных властей и местных сил для стабилизации их стран и их самостоятельной борьбы с терроризмом

Сейчас мы ведем переговоры по поводу того, в какой степени НАТО может внести свой официальный вклад в усилия коалиции

Как я сказала, переговоры идут, и я призвала генерального секретаря НАТО продолжать эти переговоры и, возможно, завершить их до (саммита НАТО в Брюсселе) 25 мая