НАТО не планирует участия в боевых действиях в Ираке и Сирии
Североатлантический альянс не намерен участвовать в боевых миссиях против "Исламского государства"* в Сирии и Ираке, сообщил в четверг на пресс-конференции в Берлине генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает "Интерфакс-АВН"
Между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в НАТО в настоящий момент обсуждают вопрос о возможном участии в действиях международной коалиции против ИГ.
Такое заявление А.Меркель сделала в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что США ранее предложили подключить НАТО к международной коалиции против группировки ИГ.
ИГ* (Исламское государство*) - запрещено в России
Если НАТО вступит в коалицию (против ИГ*), это не изменит ее роли. НАТО продолжит предоставлять поддержку, мы продолжим фокусироваться на тренировках. НАТО не будет участвовать в боевых операциях- сказал генсек -
Я полностью уверен, что НАТО обладает потенциалом для подготовки сил на местах. Еще со времен Афганистана, а затем Ирака мы почерпнули урок: в долгосрочной перспективе единственным жизнеспособным решением является задействование местных властей и местных сил для стабилизации их стран и их самостоятельной борьбы с терроризмом
Между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в НАТО в настоящий момент обсуждают вопрос о возможном участии в действиях международной коалиции против ИГ.
Сейчас мы ведем переговоры по поводу того, в какой степени НАТО может внести свой официальный вклад в усилия коалиции- сказала она в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО.
Такое заявление А.Меркель сделала в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что США ранее предложили подключить НАТО к международной коалиции против группировки ИГ.
Как я сказала, переговоры идут, и я призвала генерального секретаря НАТО продолжать эти переговоры и, возможно, завершить их до (саммита НАТО в Брюсселе) 25 мая- добавила канцлер.
ИГ* (Исламское государство*) - запрещено в России
Использованы фотографии: http://www.nato.int/cps/ru/natohq/index.htm
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