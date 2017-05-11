Националисты из ОУН требуют отставки Авакова
Националисты из "Добровольческого движения ОУН" ("Организация украинских националистов", запрещена в РФ) пикетируют здание министерства внутренних дел Украины в Киеве с требованием отставки главы ведомства Арсена Авакова, передает корреспондент РИА Новости .
Ранее полиция Украины штурмовала офис ОУН в Киеве, из которого националисты осуществляли провокации в отношении участников марша "Бессмертный полк" в День Победы. В ходе штурма были задержаны 24 человека. Глава МВД Украины также сообщил, что радикалы угрожали участникам "Бессмертного полка" в Киеве гранатометом.
На митинге присутствуют несколько десятков человек с флагами ОУН, националистической партии "Свобода" и экстремистского движения "Правый сектор"*. В целом акция проходит спокойно, ее участники не предпринимают активных действий и лишь скандируют: "Авакова в отставку".
На улице рядом со зданием МВД выставлена усиленная охрана из подразделений Нацгвардии и полиции.
Боевым крылом ОУН является "Украинская повстанческая армия" (УПА)*.
ОУН-УПА* - запрещенная в России организация
Ранее полиция Украины штурмовала офис ОУН в Киеве, из которого националисты осуществляли провокации в отношении участников марша "Бессмертный полк" в День Победы. В ходе штурма были задержаны 24 человека. Глава МВД Украины также сообщил, что радикалы угрожали участникам "Бессмертного полка" в Киеве гранатометом.
На митинге присутствуют несколько десятков человек с флагами ОУН, националистической партии "Свобода" и экстремистского движения "Правый сектор"*. В целом акция проходит спокойно, ее участники не предпринимают активных действий и лишь скандируют: "Авакова в отставку".
На улице рядом со зданием МВД выставлена усиленная охрана из подразделений Нацгвардии и полиции.
Боевым крылом ОУН является "Украинская повстанческая армия" (УПА)*.
ОУН-УПА* - запрещенная в России организация
Использованы фотографии: yandex.ru/images›Националисты пикетируют здание МВД Украины
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