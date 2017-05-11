15:20 11 мая

Националисты из ОУН требуют отставки Авакова

Националисты из "Добровольческого движения ОУН" ("Организация украинских националистов", запрещена в РФ) пикетируют здание министерства внутренних дел Украины в Киеве с требованием отставки главы ведомства Арсена Авакова, передает корреспондент РИА Новости .

Ранее полиция Украины штурмовала офис ОУН в Киеве, из которого националисты осуществляли провокации в отношении участников марша "Бессмертный полк" в День Победы. В ходе штурма были задержаны 24 человека. Глава МВД Украины также сообщил, что радикалы угрожали участникам "Бессмертного полка" в Киеве гранатометом.

Националисты из ОУН требуют отставки Авакова



На митинге присутствуют несколько десятков человек с флагами ОУН, националистической партии "Свобода" и экстремистского движения "Правый сектор"*. В целом акция проходит спокойно, ее участники не предпринимают активных действий и лишь скандируют: "Авакова в отставку".

На улице рядом со зданием МВД выставлена усиленная охрана из подразделений Нацгвардии и полиции.

Боевым крылом ОУН является "Украинская повстанческая армия" (УПА)*.

ОУН-УПА* - запрещенная в России организация

Использованы фотографии: yandex.ru/images›Националисты пикетируют здание МВД Украины
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Комментарии 7

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  1. hirurg Сегодня, 15:01
    Теперь либо Аваков их, либо они его.
    Я думаю, они еще и Сашко Билого вспомнят.
    Настаёт момент истины.
    hirurg
    1. рич Сегодня, 15:14
      В Киеве во время празднования Дня Победы полицейские заставили члена националистической организации ОУН съесть собственный убор, который носит название «мазепинка». «Жри, бандера» - так теперь правоохранители относятся к "патриотам". Парню на фото беркута запихивали в рот мазепинку и заставляли жевать, кроме этого, его жестоко избили», - написали в украинских СМИ, опубликовав также видео с потерпевшим националистом.
      https://news.rambler.ru/cis/36833902-kievskie-pol
      itseyskie-na-den-pobedy-skormili-banderovtsu-ego-
      shapku/
      рич
    2. Тралл Сегодня, 15:15
      Ночь длинных ножей по образцу фашистской Германии 1934 года скоро наступит.
      Тралл
  2. 210окв Сегодня, 15:06
    Крысеныши хотят сожрать главную(ну почти)крысу..
    210окв
  3. DEZINTO Сегодня, 15:06


    Полноценная, стабильная Европейская страна с безвизовым режимом с ЕС!
    DEZINTO
  4. soroKING Сегодня, 15:14
    Цитата: hirurg
    Теперь либо Аваков их, либо они его.

    Аваков бы хотел, чтоб его, но не грубо bully
    soroKING
  5. Altona Сегодня, 15:19
    Упырята требуют узаконить свое право на беспредел. В принципе ситуация странная, нацисты требуют отставки фашиста. Правильно было подмечено Ищенко, нацисты в/на Украине есть, а вот Гитлера у них нет, поэтому они такие анархо-нацисты.
    Altona
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