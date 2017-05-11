Азербайджан презентовал новый самолет М-346 для ВВС страны
Презентация реактивного учебно-тренировочного самолета нового поколения М-346 для ВВС Азербайджана прошла в среду на одной из азербайджанских авиабаз. Об этом сообщает портал Minval.fz со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана .
Самолет сконструирован итальянской компанией Leonardo Aircraft.
Глава Минобороны Азербайджана генерал-майор Закир Гасанов осмотрел самолет.
Также был проведен подробный брифинг о тактическо-технических свойствах самолета, эксплуатации и других качествах.
Самолет сконструирован итальянской компанией Leonardo Aircraft.
Глава Минобороны Азербайджана генерал-майор Закир Гасанов осмотрел самолет.
Также был проведен подробный брифинг о тактическо-технических свойствах самолета, эксплуатации и других качествах.
Использованы фотографии: http://mod.gov.az/
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