18:37 11 мая

Азербайджан презентовал новый самолет М-346 для ВВС страны

Презентация реактивного учебно-тренировочного самолета нового поколения М-346 для ВВС Азербайджана прошла в среду на одной из азербайджанских авиабаз. Об этом сообщает портал Minval.fz со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана .

Азербайджан презентовал новый самолет М-346 для ВВС страны


Самолет сконструирован итальянской компанией Leonardo Aircraft.




Глава Минобороны Азербайджана генерал-майор Закир Гасанов осмотрел самолет.



Также был проведен подробный брифинг о тактическо-технических свойствах самолета, эксплуатации и других качествах.


Использованы фотографии: http://mod.gov.az/
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Комментарии 42

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  1. maxim947 Сегодня, 15:26
    Где то я его уже видел...)))

    ЯК-130
    maxim947
    1. LostCoast Сегодня, 15:29
      Грядки с помидорами самое то опылять laughing
      LostCoast
      1. 210окв Сегодня, 15:31
        На Як130??Я бы лучше "картошку окучивал"
        Цитата: LostCoast
        Грядки с помидорами самое то опылять laughing
        210окв
      2. midivan Сегодня, 15:57
        Цитата: LostCoast
        Грядки с помидорами самое то опылять laughing

        Цитата: 210окв
        На Як130??Я бы лучше "картошку окучивал"

        Вроде как 3т боевой нагрузки, такой малыш запросто бы мог опылять бармалеев в Сирии когда не надо много пыли поднимать yes , или вам лебедей подавай из за угла?
        midivan
    2. просто экспл Сегодня, 15:50
      это наш Як копия итальянского самолета .
      правда делали его и для итальянцев наши.
      тогда в 90е наши сделали совместное предприятие с италами , от них деньги , от нас КБ и проектирование.
      потом дороги разошлись и наши поскольку тоже участники проекта сделали Як-130 , италы поскольку оплатили все проектирование получили права на М-346 .
      а так по сути это один и тот же самолет .
      только итальянская версия дороже нашей . поэтому не могу понять Азербайджен . зачем платить лишние миллионы за такой же самолет .
      просто экспл
      1. 210окв Сегодня, 16:18
        Или наоборот..Итальянский самолет-копия нашего Яка?
        Цитата: просто экспл
        это наш Як копия итальянского самолета .
        правда делали его и для итальянцев наши.
        тогда в 90е наши сделали совместное предприятие с италами , от них деньги , от нас КБ и проектирование.
        потом дороги разошлись и наши поскольку тоже участники проекта сделали Як-130 , италы поскольку оплатили все проектирование получили права на М-346 .
        а так по сути это один и тот же самолет .
        только итальянская версия дороже нашей . поэтому не могу понять Азербайджен . зачем платить лишние миллионы за такой же самолет .
        210окв
      2. maxim947 Сегодня, 16:19
        Вы правы, в 2 раза дороже со схожими характеристиками.
        maxim947
        1. рич Сегодня, 17:24
          maxim947: Вы правы, в 2 раза дороже со схожими характеристиками.
          Зато в итальянском есть стереомагнитола и литые диски)))
          рич
          1. Berkut24 Сегодня, 18:24
            И антенна до линии электропередач.
            Berkut24
      3. armenk Сегодня, 17:36
        Все очень просто. Сумма больше - больше можно украсть. Ну или условия по тыбзингу там лучше.
        armenk
  2. soroKING Сегодня, 15:26
    як-130 почти... recourse
    soroKING
    1. Avis Сегодня, 15:58
      Цитата: soroKING
      як-130 почти... recourse

      Потому что совместная разработка.
      Avis
  3. новичок Сегодня, 15:26
    чё, слабо было взять яки?
    новичок
    1. midivan Сегодня, 16:00
      Цитата: новичок
      чё, слабо было взять яки?

      Ну надо же показать свою независимость от России, рынки бы закрыть для них, пусть в Италии помидорами торгуют.
      midivan
      1. Yeraz Сегодня, 16:30
        Цитата: midivan
        Ну надо же показать свою независимость от России, рынки бы закрыть для них, пусть в Италии помидорами торгуют.

        уъ какие злые.80% Импорта вооружения в Азербайджан это из России,надо было все 100% wink wink wink wink
        Yeraz
        1. midivan Сегодня, 16:37
          Цитата: Yeraz
          уъ какие злые.80% Импорта вооружения в Азербайджан это из России,надо было все 100%

          А то! am злюки еще какие, когда у хрен знает за какие деньги покупают а у "брата" купить так хрен в забор показывают wink я понимаю если бы там дешевле и лучше было request
          midivan
          1. Yeraz Сегодня, 17:02
            Цитата: midivan
            злюки еще какие, когда у хрен знает за какие деньги покупают а у "брата" купить так хрен в забор показывают я понимаю если бы там дешевле и лучше было

            ну чисто теоретически.Раз Азербайджан 80% покупал у России.При чем среди них были системы,которые есть у других стран,то может в этом сегменте Россия отказала??Ну может заказов было полно,своей армии надо или по другим причинам?
            Yeraz
            1. midivan Сегодня, 17:19
              Цитата: Yeraz
              ну чисто теоретически.

              Ну если только Карабах помешал, а других причин не вижу, для себя потом, сначала на продажу ибо для себя не на что их клепать smile
              midivan
              1. Yeraz Сегодня, 17:21
                Цитата: midivan
                сначала на продажу ибо для себя не на что их клепать

                ой не прибедняйтесь))))
                Yeraz
  4. Громобой Сегодня, 15:31
    Это явный признак,что и истребители у них появятся,новые.
    Громобой
    1. Yeraz Сегодня, 16:37
      Цитата: Громобой
      Это явный признак,что и истребители у них появятся,новые.

      Ну тут только 2 продавца могут быть.Россия и Пакистанские(т.е.китайские)летуны.
      Европа и США обычное вооружение даже отказываются продавать.Да даже двигатель отказываются продавать.И даже если это Пакистан,если не ошибаюсь там Российские движки стоят.Замкнутый круг)
      Yeraz
  5. Думф Сегодня, 15:37
    Это полный аналог нашего ЯК-130. Его и создавали, помнится, наши совместно с итальяшками. Потом, вроде, не сошлись в том как прибыль будут делить, разделили компанию и теперь каждый продает самолет отдельно.
    Вот ссылочка на Вики - https://ru.wikipedia.org/wiki/Як-130
    Думф
    1. Pivot Сегодня, 15:42
      Он меньше нашего 130 мы в своё время продали конструкцию планёра Италии и КНР.
      Pivot
  6. Cветлейший Сегодня, 15:38
    На воре и шапка горит
    Cветлейший
    1. LostCoast Сегодня, 15:45
      Цитата: Cветлейший
      На воре и шапка горит

      Шта?
      LostCoast
  7. tchoni Сегодня, 15:47
    Самолет в целом неплох. Вопрос: справятся ли таджики с его обслуживанием?
    tchoni
    1. НасРать Сегодня, 15:55
      Цитата: tchoni
      Вопрос: справятся ли таджики с его обслуживанием?




      Шта?
      НасРать
    2. Yalquzaq1 Сегодня, 15:55
      Цитата: tchoni
      Вопрос:

      ответ: Дядя вы наркоман или ....б laughing
      Yalquzaq1
    3. костя андреев Сегодня, 18:26
      поставил Вам плюс, за то что у меня после прочтения Вашего коммента улучшилось настроение!!!!!!!!!!! Смеялся минуты две!!!
      Только не таджики, а азербайджанцы!!!
      Хотя может быть азербайджанцы наймут таджикские бригады для его обслуживания!!! ну и так между делом на аэродроме где то подштукатурить, где то стену сложить!!!

      Yalquzaq1 Сегодня, 15:55 ↑
      Цитата: tchoni
      Вопрос:
      ответ: Дядя вы наркоман или ....б
      Ну за чем Вы так, перепутал человек, с кем не бывает!!!
      костя андреев
  8. faridg7 Сегодня, 15:47
    Азербайджан презентовал новый самолет для ВВС страны
    А я уж думал, какой рывок, азербайджанцы создали свой самолет, вот это развиваются ребята. А на поверку- итальянцы представили азербайджанцам свой самолет.
    faridg7
  9. Комментарий был удален.
    1. LostCoast Сегодня, 15:54
      Не покупаю у них из принципа.
      LostCoast
      1. Yeraz Сегодня, 16:33
        Цитата: LostCoast
        Не покупаю у них из принципа.

        ахахах)))Открою тебе секрет,все то что продается в Супермаркетах из серии Окей,Карусель,а также всякие пятерочки и Семья(кстати в семье хоязева Азербайджанцы)Ну так вот ВО ВСЕХ магазинах все,что продается это привезенные товары при посредничестве Азербайджанцев или напрямую ими привезенное.Так,что облом.В любом случае вы покупаете у них)))))
        Yeraz
        1. LostCoast Сегодня, 16:41
          Мне не лень посмотреть сертификат на то,что я покупаю.Был бы я тупой-покупал бы у них.
          LostCoast
          1. LostCoast Сегодня, 16:57
            «7Я семьЯ» — российская сеть продовольственных магазинов. Управляющая компания — ООО «ТД Интерторг». Ей также принадлежат сети магазинов «ИдеЯ», «НОРМА». ООО «ТД Интерторг» развивает по франшизе сеть супермаркетов «SPAR» в Северо-Западном регионе. Хозяин Рыбаков Олег Владимирович.
            LostCoast
            1. Yeraz Сегодня, 17:07
              Цитата: LostCoast
              Хозяин Рыбаков Олег Владимирович.

              ахаххаха))А вы че думали там будет Мамед Мамедов Мамед оглы???
              Вон в кампании в одной,кстати монополисты по банан в России,так там указан был Сергей там кем-тович.Однокурсник хозяина.
              Имена пусть вас вообще не вводят в заблуждение.Кстати иногда может быть указан Русский,а по факту управляет Азербайджанец Ахмед и все уверены,что хозяин Ахмед,а реальный хозяин в Баку из чиновников Азербайджана и нигде не светится.
              Кстати хозяин Семьи если не по фамилии не ошибаюьс Абдуллаев Полковник МВД Азербайджана.Даже работники семьи,которые там по 7 лет работают ни разу его не видели,но слышали))Но племянник,брат сват все на месте Неоффициально)))
              Еще раз говорю уровень Монополизма Азербайджанцев в продовольственной сфере вы даже близко себе не представляете.Ну и как полагается,самые крупные под крышей ФСБ работают.
              Так,что это Вам Давай,до свидания)))))
              Yeraz
              1. LostCoast Сегодня, 17:13
                Те кто налоги государству официально платят те работают,поэтому и фамилии русские.Самых оборзевших уже зачистили,но работы по вам ещё непочатый край.И это не ваша заслуга,а наша недоработка.В ближайшем будущем надеюсь будет новая "давай,до свидания".
                LostCoast
                1. Yeraz Сегодня, 17:25
                  Цитата: LostCoast
                  Те кто налоги государству официально платят те работают,поэтому и фамилии русские.

                  я смотрю вы ненавистник нерусских.
                  Объясню разницу и Азербайджанцы оффициально работают,только оффициальными хозяевами не проходят вот и все.Например управляющий по Питеру был записан подсобный работник.А так все оффициально работают и платят.Таких и среди приезжих в Средней Азии уменьшилось,а с Южного Кавказа мизерь.
                  Цитата: LostCoast
                  В ближайшем будущем надеюсь будет новая "давай,до свидания".

                  Мечтать невредно.Слишком раздувание это развал России с учетом стольких национальностей в России.Или вы из тех,кто 9 мая против фашизма,а по жизни долой нерусских)))
                  Yeraz
                  1. LostCoast Сегодня, 17:39
                    Не так вы меня поняли.Я не люблю борзую этническую мафию,кто легально работает-милости просим.Тем-не менее ещё в 2014 году Путин приказал увеличить внутреннее производство и диверсифицировать импорт.В силу медлительности и коррупции гос.аппарата это происходит медленее,чем нужно.От бардака 90-00 страна избавляется.Те кто умный выходт из тени,а офигевших прихватывают одновременно со снятиями высших зажравшихся милицейских чинов.Я за порядок короче
                    LostCoast
                    1. Yeraz Сегодня, 18:08
                      Цитата: LostCoast
                      Я не люблю борзую этническую мафию

                      их никто не любит.Фишка борзоты в том,что он считает главным себя,а остальных ниже себя.И такой категории есть у всех.
                      Цитата: LostCoast
                      Путин приказал увеличить внутреннее производство и диверсифицировать импорт

                      Бумага все стерпит)
                      Цитата: LostCoast
                      Те кто умный выходт из тени,а офигевших прихватывают одновременно со снятиями высших зажравшихся милицейских чинов

                      Почему вы не понимаете одного.Дело не в Ахмеде или Гургене.Делов в СИСТЕМЕ.Вы че думаете,те крутые компании и крутые доходы возможно без патронажа Власти???Никто и пикнуть не сможет,как все потеряет.Все идет сверху.Просто каждый народ успел в определенной сфере и там движется.Ну армяне монопольны в асфальтной теме,но выжмут их появятся другие.Выжмут Азербайджанцев с продовольствия,ну будут другие торговать.От того,что вы покрасите свой авто в черный или белый цвет на ТТХ это не повлияет.Все эти Богаче исправно делятся своей прибылью,а кое-где чинуши напрямую в доле,только об этом никто не знает.
                      Вы даже близко себе не представляете,какие деньги вложили Азербайджанские чиновники с нефти Баку в Россию,но в России ни слухом ни духом.Хозяева там то чеченц,то русские,посредников может быть несколько человек.А реальный хозяин в Баку.Тоже самое с Российскими чинушами и внутри страны и за бугром куча всего,НО УМНЫЙ СИДИТ тихо и берет Бабки.Все самые имениты и выпендрженые русские или азербайджанские богачи Российского разлива и близко не стоят рядом с некоторыми бизнесменами азербайджанцами и русскими,которые в разы богаче них,но ведут себя тихо.
                      Например начальник компании моего друга с Окладом в 500тысяч рублей и еще проценты в разы больше,едет на Автомобиле за 300 ТЫСЯЧ рублей.А другой ,который в месяц 200 штук зарабатывает,но тачка за 10 лямов.А менеджер с зарплатой в 100 тысяч на тачке за Лям.
                      Мой начальник в Питере ныне генерал,приезжал в универ на ОБЩЕСТВЕННОМ транспорте по КАРТОЧКЕ,даже не на маршрутке.
                      Хотя у него в гараже стоял Крузак за 150 тысяч долларов на котором он катался пару раз за год.
                      Yeraz
    2. Yalquzaq1 Сегодня, 16:05
      Цитата: Navuxonastupil
      Слюшай, браат! Памидори пакупай, даа? Нам за самольот платить надаа!

      Петросян это Вы? laughing
      Yalquzaq1
  10. К-50 Сегодня, 17:18
    ЯК-130 на итальянский манер и вдвое дороже. request
    К-50
  11. Волька Сегодня, 17:46
    планер все тот же Як-130, а начинка-авионика чья...
    Волька
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